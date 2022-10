Fotbalisté Zlínského kraje se v sobotu sejdou v Holešově, kde nafasují věci a společně se vydají do Prahy, odkud odletí na kvalifikační turnaj UEFA Regions' Cup, který se od pondělí 10. do neděle 16. října v Belfastu.

Svěřenci trenérů Motala a Zlínského se ve skupině čtyři postupně utkají se švédským Göteborgem, velšským celkem Tîm Rhanbarthol Cymru a domácím výběrem Eastern Region Northern Ireland.

Soupiska výběru Zlínského kraje na turnaj UEFA Regions' Cup v Severním Irsku

Brankáři: Michal Švec (Luhačovice, Marek Vrba (Skaštice)

Hráči do pole: Jan Gojš, Pavel Krajča, Jakub Kašík, Pavel Bršlica (všichni Baťov), Radim Tkadlec, Lukáš Klečka, Patrik Kvasnica (všichni Slušovice), Michal Miklík a David Pavelka (oba Holešov), David Juřica, Marek Chovanec (oba Brumov),Martin Glozyga (Skaštice), Petr Horňák (Strání), Roman Sopůšek (Hluk), Martin Goňa (Slavičín), Adam Jakubowicz (Napajedla).

Náhradníci: Radek Janalík (Holešov), Martin Výmola (Valašské Meziříčí), Ondřej Berčík (Skaštice), Robert Paštěka, Šimon Daněk (oba Holešov), Jakub Janík (Boršice), Marek Oplt (Morkovice), Dominik Knap (Zborovice).

Realizační tým:

Manažer: Ondřej Šíma

Technický vedoucí: Petr Labancz

Trenér: Lukáš Motal

Asistent trenéra: Aleš Zlínský

Masér: Petr Miklík

Zdravotník: Eva Dobroslávková



Program Výběru KFS Zlín:

Pondělí 10. října: Výběr Zlínska -Göteborg (Švédsko)

Čtvrtek 13. října: Výběr Zlínska - Tîm Rhanbarthol Cymru (Wales)

Neděle 16 října: Výběr Zlínska - Eastern Region Northern Ireland (Severní Irsko)

Na závěrečný finálový turnaj, o jehož dějišti se teprve rozhodne, postupuje pouze vítěz.

„I když neznáme sílu jednotlivých soupeřů a vůbec netušíme, co nás v Severním Irsku čeká, určitě se nejedeme pouze zúčastnit, ale pokusit se všechny zápasy vyhrát a postoupit na EURO,“ říká manažer Výběru Zlínského KFS Petr Labancz.

„I z tohoto pohledu je soutěž Regions' Cup zajímavá a atraktivní. Stejně jako jsme neměli žádní zprávy o soupeřích z jiných moravských a českých krajů, i teď jdeme do neznáme. Ale máme čistou hlavu, ambice a velkou chuť se porvat o co nejlepší výsledek. Nechceme udělat České republice ostudu,“ přidává odhodlaně.

Na Britské ostrovy odletí výprava čítající pětadvacet jmen. Na soupisce je kromě členů realizačního týmu také sedmnáct hráčů do pole a dva brankáři.

Tým se oproti kvalifikačním kolům vůbec nezměnil. I v Belfastu budou výběr kraje hájit barvy čtyři hráči divizního Baťa či trojice borců ze Slušovic. Dva zástupce mají v kádru Skaštice, Holešov a Brumov, po jednom hráči dodaly Luhačovice, Strání, Hluk, Slavičín a Napajedla.

„Jsem rád, že jsou kluci zdraví. Snad se o víkendu žádný z nich nezraní a odletíme se stávajícím kádrem,“ doufá nejen Labancz.

Některé týmy si kvůli účasti svých opor zápasy předehrály nebo přeložily na jiný termín.

Sraz účastníků je v sobotu v Holešově, kde hráči nafasují věci, oblečení a v neděli vyrazí do Prahy. Z Ruzyně odletí do Dublinu krátce před polednem.

Do Belfastu, který kvalifikační turnaj hostí, se přesunou autobusem. „Je to necelé dvě hodiny po dálnici,“ upozorňuje Labancz.

Přímý let do Belfastu byl příliš drahý, s přestupy by to pak bylo zdlouhavé a zbytečně komplikované.

O amatérské reprezentanty bude v Severním Irsku dobře postaráno. „Je to bráno na stejnou úroveň jako mistrovství Evropy fotbalistů do dvaceti let, takže hotel i všechno ostatní by mělo být na patřičné úrovni,“ upozorňuje Labancz.

Největší komplikací tak zřejmě bude povrch. Všechny zápasy se totiž odehrají na umělé trávě. „Kluci z Baťova na ní hrají pořád, takže problém mít nebudou a ostatní si na ni rychle zvyknou,“ věří manažer.

Kvalifikační turnaj Regions' Cup má stejná pravidla jako jiné akce spadající pod UEFA, takže hráči se dvěma žlutými kartami budou ve třetím zápase stát, což platí i v případě vyloučení.

Na závěrečný šampionát postupuje osm amatérských výběrů. O dějišti akce, která se koná příští rok, se teprve rozhodne. „Bude záležet i na tom, jaké týmy se kvalifikují. Zájem o pořadatelství ale bude velký, protože pro všechny země je to finančně docela zajímavé,“ dodává Labancz.