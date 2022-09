Byly oba z malého vápna. První po výborně sehrané standardce, kdy mi to Jirka Drda nachystal před prázdnou bránu. U druhé branky jsem se dostal k odraženému míči a propálil brankáře.

Jak byste zápas s nedávným účastníkem Krajského přeboru zhodnotil?

Začali jsme velmi dobře, dali jsme rychlou branku a byli jsme ve hře. Myslím si, že jsme byli celý první poločas lepší. Ve druhé půlce jsme trošku přestali hrát, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce.

Jakou známku byste dal svému náhradníku v kateřinické svatyni Rostislavu Konečnému?

Rosťa byl před zápasem trošku nervózní, ovšem myslím si, že to zvládl v pohodě a za celkový výkon bych mu dal krásnou dvojku.

Nastoupil jste o víkendu jako hráč v poli i za rezervní tým Kateřinic v rámci okresního přeboru proti Jarcové. Jak se Vám dařilo?

Za B tým to bohužel nebylo tak dobré, jako v pátek proti Karlovjanům. Neproměnil jsem asi dvě tutovky a nepomohl týmu tak, jak bych si představoval.

Jste asi jediným obojživelníkem v krajských soutěžích. Jak si této role užíváte a kde vás to baví více?

Jestli jediný, tak to opravdu nevím. Tuto pozici si upřímně užívám, jsem rád, že mohu týmu pomoct tam, kde je to zrovna potřeba. Momentálně mě to více baví v poli. Jako brankáře mě to baví, když máme brankářské tréninky, jako tomu bylo ve Valašském Meziříčí.

Jak hodnotíte podzimní výkony Kateřinic?

Nemohu to zhodnotit objektivně, jelikož jsem nebyl na všechny zápasy. Pokud jsem však byl, tak naše výkony nebyly zlé. A co se týče prohry na Bečvách, tak tu beru na sebe, udělal jsem dvě chyby, které nás stály vítěství. Jinak si myslím, že máme dobrý kádr a pokud budeme zdraví, tak se můžeme prát o horní pozice v tabulce.

V létě odešel trenér Marcel Beňo a přišel z Ratiboře Vít Sacher. Jak byste porovnal oba trenéry?

Nevím, jestli není na toto srovnání ještě brzo. Co jsem si ale zatím všiml, tak nový trenér preferuje jednodušší cvičení, které jsou ale efektivní. Tréninky jsou kratší, ale intenzivní.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo byl u vašich prvních fotbalových krůčků?

S fotbalem jsem začínal v Kateřinicích, po chvíli jsem začal ale také hrát ve Valašském Meziříčí, odkud mám plno dobrých kamarádů. U mých prvních fotbalových kroků byl taťka.

Jak se zatím odvíjela vaše fotbalová kariéra?

Jestli se tomu dá říkat kariéra, tak to nevím. Hrál jsem od malička na střídavý start za Kateřinice a Valmez, potom jsem se přesunul z Valmezu do Olomouce. Tam jsem hrál asi do páté třídy. Následovalo pendlování mezi Kateřinicemi a Valmezem. Musím říct, že Valmez mám v srdci a mám to tam rád. Myslím si, že se tam dělá fotbal tak, jak by se měl dělat všude.

Pomýšlíte i na vyšší soutěž? A v jaké roli - brankáře nebo hráče?

Samozřejmě bych si rád zahrál vyšší soutěž, když tomu člověk obětuje dětství, tak by si rád zahrál někde výš. Jestli bych byl v bráně nebo v útoku, by mi bylo jedno, hlavně že bych tam byl.

Jak si nejlépe kromě fotbalu odpočinete?

Moje záliby mimo fotbal je všeobecně sport, rád chodím na tenis nebo badminton. Rád si ale taky zajdu s přítelkyní nebo kamarády na dobrou večeři a nebo do kina.

Kdo je vašim největším fanouškem?

Nevím, jestli mám vyloženě nějakého fanouška. Ale asi rodina všeobecně, ještě je tam pár malých kluků z Kateřinic, za kterými vždycky rád po zápase se přijdu pozdravit.

PETR KOSEČEK