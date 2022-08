„Byl to už můj čtvrtý zápas mezi tyčemi, ale až nyní poprvé vítězný!“ zářil po utkání štěstím bývalý hrající kouč Příluk. „Předtím naposledy jsem musel zaskakovat v bráně v minulé sezoně v Poličné,“ zavzpomínal Julina.

Co vás dostalo do brány?

Vždy se jednalo o jen na záskok, když nebyl žádný z aktivních brankářů k dispozici. Ale jako první s touto myšlenkou, že bych se mohl uplatnit v bráně, přišel Bob Páník v dorostu Zlína, kdy jsme hráli turnaj v hale na Slovensku. Myslím, že to byla Trnava a povedlo se mu překvapit soupeře natolik, že jsme celý turnaj vyhráli. Já jsem z pozice brankáře vstřelil dva góly. Jen bylo náročné střídání s „pravým“ brankářem, protože taktika byla já na rozehrávku při útočení, on do branky, když jsme byli v defenzivě. (smích)

Jak náročný byl víkendový duel?

Duely v Brumově jsou vždy náročné, je tam velké hřiště, takže je to i více o běhání a dobré kondici. Nejvíce jsem se zapotil ve 43. minutě, když jsem zneškodnil samostatný nájezd domácího útočníka a zabránil jsem tak zvýšení na 2:0 pro domácí, to už by se nám asi těžko otáčelo. Měli jsme v tu dobu trošku herní útlum a dostali jsme se pod větší tlak. Druhý poločas na hřiště vyběhl úplně jiný tým a zaslouženě jsme zápas otočili.

Máte v kabině za tento počin nějaký speciální tarif?

Spíš bych měl z pokladny něco dostat, za to, že jsme se „obětoval“ a šel do branky! Není to opravdu jednoduché chytat „kraj“ (smích)

Prozraďte svůj fotbalový vzor v poli a nyní mezi tyčemi?

Dříve se mi líbil Ruud Gullit, ale toho si vybaví jen málokdo. Dnes se mi v poli líbí oba bratři Sadílci a v bráně Manuel Neuer. Tomu se trošku blíží můj styl chytání…

Absentoval jste v prvním kole. Jaký byl návrat?

Už ta priorita fotbalu malinko polevuje, v mém věku už je třeba i více regenerace a aktivního odpočinku. Samozřejmě jsem trénoval i na dovolené, takový beach volejbal ve 40 stupňovém vedru, je dobrým sportem k udržení kondice.

Loni tragický podzim, pak snové jaro a záchrana. Jak to bude vypadat letos?

Letos chceme na podzim získat co nejvíce bodu, aby bylo jaro klidnější. Na postup vůbec, chceme vyhrávat a mít z fotbalu radost a dobrý pocit ze hry.

Ještě před nedávnem jste tým trénoval. Jak se vám nyní pracuje v nové roli, jaký je ve vašich očích váš nástupce u kormidla kouč Lošťák?

V roli hráče mám více klidu, zodpovědnost za výsledky mužstva byla opravdu velká, navíc když se nedostavily, tak to bylo docela svazující. Luďa je totální blázen do fotbalu, samozřejmě v tom dobrém smyslu. To se mi líbí, takže spolu velmi dobře vycházíme a spolupráce se nám daří.

Čemu se kromě velkého fotbalu ještě věnujete?

Týdenní program mám docela náročný, teď v letní sezóně, kromě tréninků fotbalu (úterý a pátek) ještě chodím na venkovní volejbal ve středu a ve čtvrtek na beach volejbal do Kostelce, takže se moc nezastavím. Ale dokud se dá aktivně pohybovat na čerstvém vzduchu, tak toho plnými doušky využívám. Kéž by to tak vnímala i ta nejmladší generace a více si užívali aktivit venku a neseděli doma u telefonů nebo televize.

Neuvažujete o konci kariéry?

Zatím ještě ne! (úsměv) A kdy skončím? To ukáže čas, zdravotní stav a chuť se pořád udržovat v kondici!