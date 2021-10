Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: Zaspali jsme začátek a soupeř nás hned potrestal. Celkově první půle byla od nás ospalá a do šatny se šlo s výsledkem 1:2. Druhý poločas jsme začali aktivně a povedlo se nám opět dorovnat a chvíli to vypadalo, že přidáme i další branku. Utkání se zlomilo v 70. minutě, kdy Napajedla vstřelila třetí gól, na který se nám už nepovedlo odpovědět. Bohužel poté jsme ještě třikrát inkasovali.“

Josef Pospíšil: „Úvod a dá se říct, že i celý první poločas jsme zvládli. Už ve 4. minutě jsme se dostali do vedení Saibertem, další šance jsme nevyužili a po vlastní brance jsme šli do vedení gólem Holomka. Ovšem prvních dvacet minut druhé půle se nám tedy vůbec nepovedl. Prohrávali jsme osobní souboje, nechali jsme se zatlačit, i když jsme věděli, že se domácí budou snažit o vyrovnání. To se jim bohužel povedlo po hodině hry. Nicméně to bylo ze strany Brumova vše, my jsme konečně pochopili, že se naše hra musí zlepšit a od 70. minuty, kdy jsme šli opět do vedení Huťkou, jsme hru zcela ovládli a přidali další tři góly. Naše vysoké vítězství je pro domácí kruté, ale vyhráli jsme zaslouženě.“

BRUMOV - NAPAJEDLA 2:6 (1:2). Branky: 29. vl. Simerský, 64. Chovanec - 71. a 82. Huťka, 4. Saibert, 32. Holomek, 75. Němec, 88. Koutník. Rozhodčí: Korch, 121 diváků.