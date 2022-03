Ke konci nedělního utkání 15. kola I. A třídy skupiny B fyzicky odpadli, nevydrželi běhat celý zápas, navíc při absencích si nemohli pomoct ani střídáním.

Na lavičce byl jeden, navíc narychlo povolaný dorostenec. „S trénováním je to u nás velmi špatné. Co začala pandemie koronaviru, tak se nescházíme,“ přiznává otevřeně trenér Fryštáku Jiří Málek.

„Žádná zimní příprava u nás nebyla, v pátek jsme se sešli poprvé. Přišlo šest lidí! Někteří kluci byli na hřišti poprvé od podzimu. Hrajeme jenom zápasy,“ překvapuje. „Na to, že se netrénuje, herně to není nejhorší, ale takto se to asi dlouhodobě dělat nedá,“ ví dobře.

Pohled na tabulku krajské I. A třídy mu dává za pravdu. Fryšták je s pouhými sedmi body předposlední. O víkendu jej přeskočily probuzené Nedachlebice, zvedá se poslední Zlechov, který potrápil vedoucí Osvětimany.

Boj o záchranu tak bude ještě pořádně dramatický a perný. „Nesestoupíme,“ tvrdí Jiří Dobeš.

Podívejte se: Fryšták i bez tréninku sahal po bodech, v Kunovicích těsně prohrál

„Vím, že jaro bývá těžké, ale je teprve začátek. Věřím, že to zvládneme,“ zůstává optimistou zkušený sedmatřicetiletý záložník. „Mančaft máme dobrý. Když se sejdeme a budeme alespoň jednou týdně trénovat, bude to vypadat jinak,“ je přesvědčený.

A to je právě ten problém. V zimě se totiž borci z Fryštáku nesešli ani jednou!

„Je to pravda, ale nevím, čím to je,“ krčí rameny bývalý hráč Zlína, Kroměříže či Slušovic. „Každý má nějaké svoje starosti, povinnosti. Víme ale, že bez toho to nejde a že se to pak projeví. Posledních třicet minut jsme v Kunovicích nehráli dobře. Chybí to,“ říká.

Problémy s docházkou má po výpadku způsobeném pandemií koronaviru většina mančaftů v kraji, tím se však nemohou ve Fryštáku ani jinde chlácholit. „Kvůli covidu to šlo dolů,“ všímá si i Dobeš.

Sedmatřicetiletého špílmachra fotbal na rozdíl od řady mladších hráčů stále baví. Problém má jenom s časem.

Ve Fastavu Zlín pomáhá s trénováním bratrovi Romanovi, na Vršavě vedou dorostence do osmnácti let. „Potřeboval pomoct, tak jsem to zkusil a chytlo mě to,“ přiznává.

I. A třída sk. B: Osvětimany se nadřely, Fryšták ztratil náskok v Kunovicích

Objevil se v areálu Vlastislava Marečka další nový špičkový trenér? „Uvidíme,“ usmívá se. „Zatím mě to baví, je to fajn, ale musím to časově skloubit s hraním. Jezdit o víkendu na dva zápasy není jednoduché,“ přidává.

Po sezoně to chce rozseknout. „V létě se rozhodnu, zda ještě budu dál hrát nebo zůstanu jenom u trénování,“ přiznává. „Takto mám víkendy zabité, takže doma musím nahánět body jinak,“ dodává s úsměvem.