Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Do utkání jsme šli s tím, že napravíme nevydařený podzim. Byli jsme odhodlaní zvítězit, potvrzovali jsme to hned od začátku. Vypracovali jsme si šance, rychle se dostali do vedení, úvodních dvacet minut jsme hráli dobře. V závěru poločasu jsme se nechali zatlačit, poctivě jsme však bránili. Do druhé půle jsme vstupovali aktivně, měli jsme poměrně dost náznaků, které jsme nedotáhli. Dvacet minut před koncem zápasu jsme šli do vedení 2:0. Hosté po naší ojedinělé chybě snížili, o výhru jsme se trochu ještě obávali. Nakonec jsme ji ubránili, získali jsme důležité body.“

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Rozhodl brzký gól domácích, dostali jsme ho po hraniční situaci, byly tam nějaké emoce. Zápas se celkově hrál na hodně podmáčeném, těžkém terénu, moc krásy nepřinesl. Domácí byli šťastnější. V závěru jsme měli příležitost na 2:2, bohužel jsme to neproměnili. Prohra nás bolí, je to pro nás velká ztráta. Jak proti Kostelci, tak s Hvozdnou to bylo o jednu branku, taková utkání nezvládáme, nejsme schopni reagovat.“

FRYŠTÁK – VESELÁ 4:1 (3:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Po poločase jsme vedli 3:0, rozdíl však klidně mohl být vyšší, klidně 6:0. Nikdo by nemohl říct ani půl slova. Pak nás podržel gólman z dorostu Javořík, který chytal už na Hvozdné, musím ho vyzdvihnout! Do druhé půle jsme vstoupili hodně laxně, hattrick naštěstí dovršil Halašta. Právě Tadeáš s Jonášem byli nejlepší chlapi na hřišti. Oba si to zaslouží. Doma ve Fryštáku jsme silní, je zde velké hřiště, můžeme to roztáhnout do stran. Menší nám prostě nesedí.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Brzy jsme inkasovali. Domácí nás přehrávali míči za obranu, což nám způsobovalo problém, poločas jsme prohráli 0:3. Z naší strany tam bylo dost šancí ke skórování, domácí však podržel mladý gólman, v 90. minutě jsme pouze vstřelili kontaktní gól. Soupeř trestal, my své šance nevyužili, domácí po zásluze berou tři body.“

TLUMAČOV – HOLEŠOV B 1:0 (0:0)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Holešov je jeden z nejlepších mančaftů soutěže, přistupovali jsme k tomu zodpovědně. Pomohlo nám vyloučení brankáře hostů, fauloval mimo vápno, soupeř ani neprotestoval. Hrálo se mezi šestnáctkami, hosté i přes vyloučení celý zápas vzdorovali. V 86. minutě se nám po narážce podařilo skórovat. Za pozdní gól jsme šťastní, hosté byli samozřejmě zklamaní. Na podzim jsme nastoupili proti nejlepšímu týmu, výborné to bylo i z naší strany. Ukotvili jsme se ve vodách, ve kterých jsme chtěli být.“

Miroslav Gerát, hrající trenér Holešova: „Do Holešova jsme přijeli ve zchátralé sestavě, což však ničemu nevadilo. Zlom zápasu nastal ve 27. minutě, kdy Láník údajně fauloval domácího hráče, když utíkal na branku. Hodinu jsme dohrávali o deseti lidech, chytat šel Leško. Musel jsem jít dolů, dopředu jsme potřebovali mladší rychlejší krev. I v tomto stavu jsme byli lepší, ke konci prvního poločasu jsme si vytvořili slibné šance, do kabin se přesto šlo za stavu 0:0. Tlumačov to nakopával, my jsme si míče zkušeně posbírali. Na našeho brankáře Leška nešla žádná akce, střela, domácí se v té chvíli nedostali k ničemu. Skórovat jsme mohli Chudárkem, od úspěšné trefy mu chybělo pár centimetrů. Tlumačov poté zahrozil, trefil tyč. V 86. minutě se mu podařil nákop, kdy mladý Jeřábek zpracoval míč, otočil se okolo Bartka. Na šestnáctce se objevil Kříž, byl sám před Leškem, krásně to uklidil k tyči, tato akce nás potopila. Musím pochválit všechny kluky, nebránili jsme ani v deseti, naopak jsme byli aktivní také v deseti lidech! Po podzimu jsme druzí, ukázali, že mají na špici soutěže. Potvrdili to i v tomto utkání!“

HVOZDNÁ – CHROPYNĚ 4:0 (3:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Rok 2023 byl pro nás výborný – v okresu jsme potřebovali vyhrát téměř všechny zápasy, v I. B třídě jsme chtěli uhrát 15 až 18 bodů, nakonec jich máme 23! Na závěr podzimu k nám přijela silná Chropyně, do 20. minuty určovala ráz zápasu, hrála však jen po šestnáctku. Ve 27. minutě jsme kopali trestňák, ke kterému se poprvé postavil Dan Javora, na Hvozdné rovnou vstřelil gól desetiletí! Po další standardce Marka Polácha zvyšoval na 2:0 Kuba Vaculka. Ten ve 44. minutě utekl a Kiššovi přihrával do prázdné. Ve druhé poločase byli hosté 15 minut lepší na míči, my si vytvářeli jednu šanci za druhou. Výborně hrající útočníci zařídili čtvrtý gól – Kuba znovu utekl a Adamovi nahrál na 4:0. Chropyně jen v 85. minutě nastřelila břevno, zápas jsme si však bez problémů pohlídali.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Výsledek utkání vypadá jednoznačně, avšak neodpovídá průběhu utkání. Co je nám ale platné, že jsme hráli pěkný kombinační fotbal a domácí celý zápas přehrávali. O osudu utkání se však rozhoduje v šestnáctkách, kde byla Hvozdná důraznější a přesnější. O výsledku se rozhodlo po půl hodině, kdy domácí dvakrát udeřili že standardek, poté si stoupli na vápno a bojovností to ukopali. Navíc hrozili brejky do otevřené obrany a my jsme si kalich hořkosti vypili až do dna.“

TEČOVICE – ZÁHLINICE 2:1 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí tým si vytvořil herní převahu, v prvé půli byl častěji na míči a měl i střelecké příležitosti. Úspěch v podobě gólu v síti hostí se však nedostavil po střelách Davida Dorazina, Sovadiny a ani po situaci, kdy míč metr od tyče Michálkovy branky nedokázali ze skrumáže poslat do sítě jak Šesták, David Dorazin i Bejtkovský. Domácí neuspěli ani po centrovaných míčích, obrana soupeře si vždy dokázala poradit. U hostí měl několik dobrých okamžiků na pravé straně hrající rychlý Dušek, ale z jeho centrovaných míčů se nedokázal prosadit Dutkevič ani Patrik Malát a trestný kop přes zeď z dobré pozice na 22 metrů dokázal Jokl vyrazit. Ze začátku druhé půle hosté zvýšili aktivitu a několikrát nebezpečně ohrozili domácí branku. Po hlavičce neuspěl Patrik Malát a Dominik Malát se na centrovaný míč před Joklem nedostal. Domácí se vymanili z defenzívy a po akci zprava poslal přízemní centr do sítě hostí uvnitř pokutového území z jedné David Dorazin. Hosté ve snaze korigovat výsledek zvýšili útočnou aktivitu, ale Zapletalova střela skončila mimo tyč domácí branky. Bivoj prostřídal a do víc otevřené obrany měl minimálně dvě tři příležitosti ke skórování Polášek, dvakrát střílel mimo a obloučkem na dlouhou nohu před gólmanem hostí neuspěl. Potvrdilo se „Nedáš-dostaneš“ a hosté pět minut před koncem po rohu na přední tyč Dutkevičem srovnali brankový stav. Při domácích stálo fotbalové štěstí a v rozhodčím avizovaném prodloužení kopl Slezák roh tak, že skončil v síti hostí a pískal se konec.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Sobotní zápas ukázal smůlu, která nás provázela celou polovinu sezony. Tečovice byly v prvním poločase jednoznačně lepší, líp se pohybovali, byli na míči, jednou nás dokonce zachránila branková konstrukce. My jsme měli snad jen nějaké náznaky z rychlých brejků, ale nic vyloženého. Ve druhém poločase to byla již vyrovnanější partie. Domácí sice otevřeli skóre z rychlého brejku, ale nám se podařilo v 86. minutě vyrovnat, když přímo z rohu zakroutil do brány míč Dutkevič. Nechci nikoho hanit, ale když měl být písknutý konec zápasu v 95. minutě, absolutně nechápavě nechal sudí rozehrát další akci, následoval rohový kop, ze kterého domácí strhli zápas na svojí strany. Sudí pískl branku a hned konec utkání. Pro nás by to byl zlatý bod, ale zase musíme odcházet se sklopenou hlavou. Klukům i tak děkuji za přístup, bylo to fyzicky těžké utkání.“

BŘEZNICE – LOUKY 3:1 (2:0)

Petr Štolba, trenér Louk: „Třicet minut jsme se nedostali do zápasu, nebyli jsme v něm hlavami. Bohužel jsme obdrželi dva góly ze standardek, jeden i od nejmenšího hráče Březnice. Pak jsme se zvedli, ve druhém poločase to bylo trochu lepší, po chybě na naší půlce jsme přesto dostali branku na 3:0. Dvě minuty před koncem jsme pouze snížili, Březnice si to už pohlídala, je to zkušený mančaft. Máme problémy s koncovkou, přes zimu s tím něco budeme chtít udělat.“

DOLNÍ LHOTA – SLUŠOVICE B 1:5 (0:3)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „V posledním zápase podzimu jsme chtěli navázat na předchozí výkon, zodpovědně jsme to chytli za správný konec. Začátek utkání byl vyrovnaný, oba mančafty hrály aktivně, bylo to ze strany na stranu. Ve druhé půlce prvního poločasu jsme převzali iniciativu do rukou, vyplynuly z toho tři góly. Předváděli jsme jednoduchý, účelný fotbal. Ve druhém jsme přidali dvě branky, vítězství jsme si už pohlídali. Prostřídali jsme, zahráli si i další hráči. Klukům musím pogratulovat i poděkovat za celý podzim.“