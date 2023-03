Hlavní debatu v klubu v poslední době představovaly tréninkové absence. Spíše nijaké tréninky, než nějaké. „Celou dobu jsme netrénovali,“ konstatuje smutně hlavní kouč týmu Jiří Málek. „Projevilo se to pak na koncích zápasů, kdy jsme fyzicky odpadávali, a i vinou toho měli špatné výsledky,“ mrzí Málka. „Kluci ale mají práci, děti, staví baráky. Když se vše sejde, tak je tam nedostaneme.“

I. B třída - sk. B: Obrat Fryštáku řídil hattrickem Křenek

Trenérský štáb se ale nevzdává. Věří, že by v tomto směru mohl přijít progres. „Neustále to zkoušíme dávat dohromady, vyvíjí se to. Teď už to vypadá lépe. Máme za sebou tři kompletní tréninky, kluci si navíc byli zahrát fotbalek, zastřílet si na branky,“ přiblížil trenér týmu.

Kondiční dávky nabírají přímo v zápasech. Dosud v těch přípravných. Místní fotbalisté před jarem absolvovali dvě utkání. V prvním střetnutí po téměř půl roce nastoupili proti Kostelci, který porazili 4:0. „Oběma týmům chyběli někteří hráči, úrovní zápasu jsem však byl překvapený. Bylo to vyrovnaný, my naštěstí proměňovali šance,“ vyzdvihl důvod jasné výhry.

Jeho svěřenci zvítězili také se Záhlinicemi. „O uplynulém víkendu jsme měli volno, jen v pátek jsme se sešli na umělce. V generálce se utkáme se Starým Městem,“ prozradil plán posledního přípravného duelu.

Kanonýr Křenek zažívá perfektní návrat. Odehrál bláznivé derby proti bráchovi

V obou zimních zápasech se ve skvělém světle blýskli mladí dorostenci. Na první pohled nejvíce zazářil 18letý Vítek Malík, který se trefil čtyřikrát, dvakrát v každém utkání. „Rádi bychom ho více zapracovali do našeho mančaftu, věřím, že by se neztratil. Na druhou stranu nechceme okrádat dorost o kvalitní hráče. Vždy to budeme muset probrat s trenérem dorostu Pavlem Postavou,“ pronesl Jiří Málek k talentovanému střednímu záložníkovi, který na podzim naskočil už do osmi zápasů.

Kromě Malíka by se v A-týmu Fryštáku mohli objevovat další tři dorostenci. Změny se přes zimu jinak neudály. „Nejdůležitější je, že nám nikdo neodešel,“ zdůrazňuje hlavní kouč týmu, jehož mančaftu se vyhýbají zranění.

Na jaře by se znovu měl spoléhat na Josefa Křenka, který se o velkých prázdninách vrátil z divizního Holešova. V 11 zápasech I. B třídy vstřelil 16 branek, aktuálně je druhým nejlepším střelcem soutěže. Na prvního Jakuba Dočkala z Kroměříže „B“ ztrácí 4 góly.

Křenek se postaral o více než o polovinu branek týmu, Fryšták úspěšně mířil 30krát. „Bez Pepy bychom tolik branek pochopitelně nedali, je super, že mu to takto padalo,“ těší Jiřího Malíka, který se na podzim z důvodu směn v práci nemohl příliš spolehnout na Marka Vavrušu. Ten odehrál jen čtyři zápasy.

Změní se to na jaře? A dostaví se vyšší tréninková účast? To napoví nejbližší týdny.