Patrně je to jejich největší bolístka, bez fyzické připravenosti to už na této úrovni nejde. Fotbalově jsou přitom na tom pořád víc než solidně, což potvrzuje i současné umístění. „Vždy to samozřejmě může být lepší, ke konci zápasů však bohužel odcházíme fyzicky,“ posteskl si Málek.