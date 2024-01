Poprvé na Moravě se uskutečnil Galavečer Našeho fotbalu. Dvaadvacátý ročník tradiční ankety FAČR, který hostilo v sobotu večer Kongresové centrum ve Zlíně, určil nejlepší hráče, hráčky a trenéry neprofesionálního fotbalu a futsalu. Nejprestižnější cenu pro nejlepšího fotbalistu kategorie staršího dorostu získal jablonecký útočník Matouš Krulich.

Galavečer Našeho fotbalu (úvod) | Video: Libor Kopl

Osmnáctiletý forvard zvítězil před jiným útočníkem Danielem Rusem z pražské Sparty, třetí skončil plzeňský brankář Viktor Baier.

„Je to velká čest získat takové ocenění, když vezmu v potaz, jací hráči to vyhráli v minulosti. Samozřejmě velký podíl na tom mají mí spoluhráči v Jablonci a celý realizační tým," uvedl na pódiu Krulich.

„V kariéře si dávám zatím spíše krátkodobé cíle. Na jaře bychom se chtěli s Jabloncem v tabulce posunout trochu nahoru a s reprezentací do 19 let postoupit na Euro," doplnil.

Krulich se v létě vrátil z FC Turín do Čech a postupně se probojoval do základní sestavy Jablonce. V podzimní části sezony si v lize připsal 12 startů a dva góly. V říjnu také pomohl reprezentaci do 19 let k postupu do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy.

Zdroj: Libor Kopl

Mladším dorostencům kraloval záložník Slavie Marek Naskos.

Talentem v ženské kategorii se stala Albina Goretkiová, kmenová hráčka Slavie aktuálně hostující v Liberci.

Mezi trenéry žen tentokrát nezvítězil kouč reprezentace Karel Rada, který se neumístil ani mezi první trojkou. Z triumfu se radoval slávistický trenér Karel Piták.

Trenéři české fotbalové reprezentace? Bizár střídá bizár. Rarita, záskok i aféry

Futsalovým koučem roku se potřetí za sebou stal Marek Kopecký, který nedávno převzal reprezentační mužstvo po Tomáši Neumannovi.

Oceněný byl také trenér mládeže na Zlínsku Petr Zapletal, událostí roku 2023 v oblasti Grassroots fotbalu se stalo třetí místo Výběru KFS Zlín na mistrovství Evropy amatérů ve Španělsku.

„Beru to jako odměnu za mou dosavadní dlouholetou činnost. Jsem moc rád, že si toho někdo všiml,“ uvedl Zapletal.

Za krajský výběr vyrazili na pódiu manažer týmu Petr Labancz, trenér Lukáš Motal a záložník Roman Sopůšek. Další členové úspěšné party seděli v publiku. „Ocenění je naprosto fantastické. Myslím, že jsme si to za tu jízdu celým Regions' Cupem zasloužili. Je pro nás velká čest, že jsme byli pozváni na takovýto galavečer a ocenění v takto prestižní anketě. Byla zde spousta osobností, fotbalistů a skvělých lidí. I díky tomu, že se akce konala ve Zlíně, tak jsme si to všichni velice užili,“ prohlásil útočník krajského výběru Zlínska a Napajedel Pavel Krajča.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu včetně futsalu. Nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.