Václav Gazda si užil hlavně vypjatou finálovou sérii se Vsetínem, na Zimní stadion Luďka Čajky ale chodil i v základní části, kdy se Beranům až tolik nedařilo.

„Času je sice méně než dřív, ale když jsem mohl, vzal jsem syna a společně šli na hokej,“ říká.

V době největší výsledkové a herní krize ani nečekal, že by se mohli zlínští hokejisté dostat až do baráže, ve které bojují s Jágrovým Kladnem o návrat do extraligy.

„Klobouk dolů před tím, co předvedli. Byla to paráda. Vyprodaný stadion, skvělá atmosféra. S Kladnem to ale bude velmi těžké. Soupeř je odpočatý, kdežto Zlín má za sebou hodně těžkých zápasů, kluci jsou dobití,“ ví dobře.

I tak ale Beranům věří, přeje jim úspěch. Na třetí duel již má lístek, ve čtvrtek bude zase v hledišti.

S o dvanáct let mladším bratrem má skvělý vztah. „Píšeme si, voláme, scházíme se u rodičů. Pohár jsme viděli jako první,“ chlubí se.

I. B třída sk. C: Velký Ořechov zaskočil Uherský Ostroh, Lhota padla v Topolné

Zatímco sourozenec to dotáhl až do extraligy a má za sebou i starty za národní tým, Václav Gazda hokej nikdy nehrával. „Otec se mu sice dlouho věnoval a já ho taky zkoušel, ale neuměl jsem bruslit, tak jsem se dal na fotbal, ke kterému jsem tíhl víc,“ přiznává s úsměvem.

Elitní bek Beranů to měl zase obráceně. Sice zkoušel i kopat do míče, přednost ale vždycky měla hokejka s pukem. Ve sportu se tak bratři míjeli.

Václav Gazda sice patří mezi odchovance třetiligových Kvítkovic, šťastnější je ale v sousedních Malenovicích, kam před lety zamířil. „V Otrokovicích to bylo taky super. Byl jsem mladý, hrávali jsme vyšší soutěž, ale v Malenovicích je lepší atmosféra. Klub je rodinný, po každém tréninku i zápase chodíme s kluky na pivo,“ líčí.

Na předměstí Zlína vládne pohoda. Malenovičtí fotbalisté se drží v krajské I. B třídě skupiny C nahoře, nyní jsou třetí. Ani jim nevadí, že přišli o několik derby a za soupeři většinou jezdí na Slovácko.

Navštívili jsme: Zlechov zlomil Malenovice v závěru. Kedra se trefil třikrát

„Sezonu si užívám, na sklonku kariéry dobrý. Já jsem spokojený. Chtěli jsme mít dvaatřicet bodů, točit sestavu. Nespadneme, nepostoupíme. Jsme prostě v klidu,“ ví dobře.

Ve Zlechově ale hosté nezvládli závěr, po čtyřech inkasovaných brankách v posledních dvaceti minutách vysoko prohráli.

„Bylo to vyrovnané utkání. Soupeř měl velice dobrou taktiku, dobře rozestavený mančart. Zamkl to na své polovině, my jsme hráli do plných, on na brejky. Domácí dali první gól, což rozhodlo. Mohu jim jenom pogratulovat,“ pronesl.

Hosté porážku 0:4 sympaticky nesváděli na mladého gólmana Žemlu. Dorostenec v brance Malenovic zaskočil za zkušeného Juráně a nepůsobil příliš jistým dojmem.

„Ale nechytal špatně. Za žádný gól nemohl,“ zastal se mladíka Gazda.