Byla to již jeho dvanáctá letošní trefa. Žádný jiný hráč víc branek nedal.

„Na začátku sezony bych vůbec nečekal, že bych mohl být nejlepším střelcem celé ligy. Je to pro mě překvapení," přiznává obdivovatel Masona Mounta z Chelsea.

K věhlasným kanonýrům patří již od dětství. Už v přípravce a také v žácích sázel soupeřům pravidelně góly, na mládežnických turnajích sbíral poháry za nejlepšího střelce.

Nejvíce gólů zaznamenal jako mladší žák Slavičína, v sezoně se blýskl pětasedmdesáti přesnými ranami.

Nyní si čísly hlavu nezatěžuje, žádnou střeleckou metu si nedává. „Ale samozřejmě chci dát co nejvíce branek. Hlavní je, aby co nejvíce pomohly týmu," přeje si.

V sobotu přinesl zásah Hamalčíka z konce střetnutí mladým ševcům tři body a skalp hlavního rivala. Zlíňané skolili Slovácko na jeho půdě 2:1 a odskočili soupeři už na šest bodů.

„Jsem neskutečně rád, že jsme dokázali vyhrát. Pocity po takovém gólu v devadesáté minutě jsou nepopsatelné," líčí.

Podívejte se: Devatenáctka Zlína vyrazila za záchranou, na úvod remizovala

Hamalčíkův poslední zářez stál za to. „Po nedorozumění brankáře s obráncem se dostal míč na vápno a já jsem z prvního dotyku střílel ihned na prázdnou branku," popisuje rozhodující okamžik vyhroceného derby.

Ševci v emotivním záchranářském duelu přetlačili soupeře z dolní poloviny tabulky a přiblížili se záchraně. „Zápasy se Slováckem bývají vždycky hodně vyhecované a těžké, ani tento nebyl výjimkou," říká.

„Tato výhra byla nesmírně důležitá, protože jsme v tabulce odskočili od sestupových pozic na sedm bodů," přidává.

I když nejlepší střelec dorostenecké ligy nepochází přímo z Baťova města, derby stejně jako zbytek zlínského týmu hodně prožívá. „Celá kabina zápas bere velmi prestižně, s kluky tím žijeme celý týden. Je to totiž boj o fotbalového vládce kraje," připomíná.

Ve Zlíně, kam zamířil z rodného Slavičína na jaře 2019, už si zvykl. Bezproblémový kluk skvěle zapadl do kolektivu, užívá si pobyt ve známém tréninkovém středisku Vlastislava Marečka. „Momentálně jsem hodně spokojený," přiznává.

I když se mu náramně daří a svými brankami převyšuje mládežnické reprezentanty i hráče z větších klubů, moc dopředu se nedívá. Trenér Fastavu Jelínek ale určitě šikovného forvarda se svými kolegy bedlivě sleduje, třeba ho v létě povolá do prvního týmu.

Bývalý fotbalista Luhačovic: Naše země válku nechtěla. Svět musí Rusko izolovat!

Náhrada za Poznara se jistě bude hodit. „Nechávám tomu volný průběh," usmívá se skromný mladík. „Uvidíme, co přijde po sezoně," zůstává v klidu.

I kdyby měl i příští rok zůstat v dorostu, ze Zlína neutíká. Vlastně ani nemá kam. Agenta žádného nemá, nabídku od jiného klubu doposud neobdržel.

Jednou by si ale rád ligu zahrál, velkou motivací je reprezentační dres. „Můj největší sen je zahrát si se lvíčkem na prsou za český národní tým," vyznává se. „Dotáhnout bych to chtěl co nejdále, co to půjde," přidává.

Hamalčík zdaleka není jediným talentem ze Slavičína, který měl kariéru slibně rozjetou. Třeba to dotáhne dál než další odchovanci divizního celku. Za svůj růst vděčí především trenéru Davidu Ptáčkovi, který nejen jeho, ale i další kluky fotbalově posunul o hodně dál. „Tímto bych mu chtěl poděkovat za to, jakou si se mnou dal práci, protože bez něho bych nebyl tam, kde jsem," ví dobře.