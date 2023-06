Fotbalisté Slušovic mají nového trenéra. Třetí tým krajského přeboru Zlínska po Janu Večeřovi, který skončil z osobních důvodů, přebírá Michal Hlavňovský.

Nový trenér Slušovic Michal Hlavňovský. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Pětačtyřicetiletý bývalý hráč Zlína, Trenčína, Kroměříže či Kunovic doteď působil převážně u mládeže. Dlouho byl na Vršavě, pak v Karviné, ale po roční pauze se vrací zpět do rodného kraje, k mužům. V nové sezoně povede Slušovice.

„Asi před měsícem a půl mě oslovil bývalý spoluhráč Roman Dobeš. Nad nabídkou jsem příliš neváhal. Kluci ve Slušovicích v poslední době odvedli kus kvalitní práce. Tým je stabilizovaný, klub funguje. Díky vazbám právě na Romana Dobeše, Michala Klimta a další kluky rozhodně nejdu do neznámého prostředí,“ říká Hlavňovský.

Známý kouč ve Slušovicích působil i jako hráč. „Před pětadvaceti lety jsem tam měsíc nuceně hostoval,“ připomíná s úsměvem.

Nynější štace by měla být podstatně delší. Hlavňovský se k trénování vrací po roční přestávce.

„Po čtrnácti letech profesionálního trénování, práce u mládeže jsem si chtěl trošku odpočinout, dát si pauzu. Taky jsem cítil, že je čas na změnu. Loni jsem se vrátil zpět do Zlína, kde mám syny. Chtěl jsem je vidět častěji,“ vysvětluje.

Nyní už je dostatečně odpočatý, po krátké letní přestávce se vrhne do práce.

Příprava fotbalistů Slušovic začíná v pátek 14. července. „Od toho víkendu budeme pracovat na herně-kondičních věcech,“ uvedl.

Na seznámení s týmem tolik času nepotřebuje, většinu hráčů zná nejen z předcházejících angažmá.

„Slušovice jsem viděl v některých zápasech krajského přeboru i ve finále poháru. Imponuje mi, jak pod mým předchůdcem Honzou Večeřou hrály, pracovaly. V mužstvu je spousta mladých kluků. Znám Maliňáka, Lakomého, Macha, Tkadlece, Lošťáka, další kluky. S Otépkou byl jsem na Provodově, dříve jsem nastupoval i proti Kvasnicovi či Klečkovi,“ vyjmenovává nové svěřence.

Navázat na práci předchůdce Večeři ale nebude pro Hlavňovského vůbec jednoduché. Slušovice v krajském přeboru patřily k nejlepším mančaftů, v tabulce skončily třetí a sahaly i po vítězství v poháru.

Po prohraném penaltovém rozstřelu o cennou trofej sice přišly, ale na Letné ukázaly svoje přednosti, velkou sílu.

„Opravdu se mi líbil způsob hry, jak jsou kluci takticky připravení. Bylo to pro mě velké překvapení,“ přiznává.

Postup do divize ve Slušovicích nevyhlašují, byť je všem jasné, že hrát ve středu tabulky nikdo nechce.

„Rozhodně nechci tlačit na pilu a od začátku to hrotit. Pro mě je zásadní navázat na práci svého předchůdce, udržet v týmu chemii, aby to kluky bavilo stejně jako doteď. Věřím, že pokud ke svým povinnostem budou přistupovat jako doteď, výsledky se určitě dostaví,“ je přesvědčený.

„I když se někdy nemusí dařit, směr i progres musí být vidět. Mužstvo je mladé, perspektivní. Je to hlavně o koncepční práci,“ ví dobře.

O posílení mančaftu a složení kádru se budou ve Slušovicích teprve bavit.

„Jasně jsem řekl, že dokud neskončí poslední kolo krajského přeboru, nebudu se k ničemu vyjadřovat ani do ničeho zasahovat, protože to není kolegiální. V létě si ale sedneme a budeme jednat. Jisté je, že by se z Vršavy měli vrátit někteří kluci ročmíku 2004,“ dodává.