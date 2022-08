„Premiéra mě vyjde pořádně draho. Klukům jsem slíbil, že koupím sud piva a přinesu nějakou slivovici,“ prozradil po velkém comebacku pětatřicetiletý mazák.

V pátek ale ještě žádný mejdan nebyl. Týmový pokladník je na dovolené v Egyptě, oslava spojená se zápisným bude později.

Hnaníček po zápase litoval především zahozených šancí. Sám se trefil v 17. minutě, v závěru pak mohl přidat další gól, ale domácí brankář Švec skvěle zasáhl. „Luhačovice sice byly trošku fotbalovější, ale my jsme byli vzadu organizovaní a byli rozhodně nebezpečnější. Měli jsme vyhrát,“ míní.

První zápas v dresu Štítné si užil, byť toho měl po dlouhé cestě ze Znojma dost. „Na konci mě už bolely nohy, dostal jsem i křeče,“ přiznává vítěz MOL Cupu.

Vystřídat se ale nenechal, páteční svižný duel jako správný kapitán dohrál.

O Hnaníčkově startu se přitom rozhodlo jen pár hodin před utkání. Ještě v pátek dopoledne byl hráčem třetiligového Znojma, přestup do Štítné se administrativně dotáhl až o půl třetí!

„Ve Znojmě jsem sedl do auta a vyrazil. Bohužel v Brně jsem se zasekl, bylo to šílené, takže jsem do Luhačovic přijel dvacet minut před začátkem. Při rozcvičce jsem akorát párkrát kopl do balonu a šel na to,“ popisuje.

Borci z lázeňského města byli překvapení, kdo proti nim nastoupí. „Třeba Štěpán Červenka byl z toho hotový. Myslel si, že v zápise je nějaký můj dvojník. Moc tomu nevěřil. Bylo to docela vtipné,“ usmívá se.

Odteď už ale protivníci ví, kdo proti nim v dresu Štítné nastoupí. Moc borců, kteří mají na svém kontě osm ligových sezon a 178 startů v nejvyšší soutěži v krajském přeboru nehraje.

Pokud se nestane něco mimořádného, objeví se Hnaníček v každém z podzimních zápasů. „Beru to naprosto vážně,“ ujišťuje.

Dres rodné Štítné navlékl po dlouhých dvaceti letech. „Pamatuji si, jak má táta v patnácti prodával do Brumova,“ říká s úsměvem.

Přes Slavičín se dostal do Znojma, kterému pomohl k historickému postupu do nejvyšší soutěže. První ligu hrál také v Příbrami a Opavě.

Úspěšné období prožil hlavně ve Zlíně. S ševci ovládl MOL Cup i Superpohár, zahrál si základní skupinu Evropské ligy. V Tiraspolu vedl mužstvo dokonce jako kapitán.

Nyní nosí pásku ve Štítné, účastník krajského přeboru nejznámějšího odchovance lanařil dlouhé roky.

„Vždycky když jsem se tady objevil, tak mi šéf klubu Jan Hrnčiřík říkal, že se musím alespoň na jednu sezonu vrátit. Nyní mi to dávalo největší smysl. Sestra s přítelem začali stavět barák, takže jim o víkendech mohu pomoci. Taky si víc užiji mámy, holky budou častěji u babičky,“ líčí.

Přitom to vypadalo, že zůstane ve Znojmě, kde absolvoval kompletní letní přípravu a v jehož dresu nastoupil i do pohárového utkání se Startem Brno. Při debaklu v Hodoníně 0:7 ale na hřišti nebyl. Ještě v pondělí a v úterý absolvoval dva tréninky, než se definitivně rozhodl pro odchod. „Nějak se to ve mně zlomilo,“ přiznává.

Důvodů ke konci na jihu Moravy, kde s rodinou žije, bylo víc. Neshody s vedením komentovat nechce, více jej štvaly odchody parťáků. V kabině ze staré party zůstal sám.

Teď chce pozvednout mužstvo ve Štítné, k fotbalu vrátit největší kamarády Tomáše Hnaníčka a Tomáše Lišku.

„Prvně jmenovaný je návrhář interiérů, pracuje v Praze, ale když se dozvěděl, že jsem zpátky, tak mi psal, že už kupuje kopačky,“ uvedl Josef Hnaníček.

Liška má za sebou vážnější zranění, na trávník už se mu moc nechce. „Snad ho taky zlomíme,“ doufá.

Autor deseti ligových branek žije s rodinou ve Znojmě, kde má postavený dům. Od pondělí začne chodit do práce, odstartuje novou životní etapu. „Budou jezdit autem,“ hlásí.

Do Štítné bude dojíždět vždy na víkend. V pátek absolvuje trénink, v sobotu si odpočine a v neděli odehraje zápas a vyrazí zpátky na jih Moravy.

Pokud bude mít čas, rád by se připravoval v Příměticích, kde bydlí. „Snad mě kluci vezmou mezi ze sebe,“ dodává.