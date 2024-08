„Postupem času bych chtěl do našeho týmu hlavně zapracovávat naše mladé šikovné kluky. Ti navíc také postoupili do vyšší soutěže, proto věřím, že to zvládneme z vlastních zdrojů a takhle to odehrajeme,“ pousmál se.

Jaká by měla být vaše největší síla, čím byste se chtěli prosazovat?

Asi nějakou soudržností. Chtěl bych bych s týmem získat nějakou tvář - hrát jako fotbal a snažit se týmy přehrávat herně, ne sázet na nějaké náhody!

A jaké konkrétní ambice v Tečovicích nováček bude mít?

Samozřejmě hlavně soutěž co nejrychleji zachránit, to je náš reálný cíl. Dalším je samozřejmě být ve středu tabulky, pak bychom mohli zkoušet různé věci.

Kde hledat hlavní tahouny soutěže?

Co se týká favoritů, tak na Slovácku je dost týmů, kteří těží z práce mládeže Slováka. A právě ty budou určitě na špici. To se týká Starého Města, Bojkovic. Celky kolem Hradistska na tom budou fotbalově asi nejlépe.

Jste hrajícím trenérem. Jak je to pro vás složité koučovat a hrát?

Když to řeknu takhle jednoduše, tak je to jednodušší, protože si mohu udělat trénink podle sebe. I na hřišti to zase vidím jinak, než jen z lavičky. Na hřišti mohu hru daleko víc dirigovat, což si myslím, že je výhoda. Má to ale i nevýhody, co se týká nějakého střídání. Ale za ty dva roky si na to už nějak všichni navykli, takže si pomáháme navzájem. Já v tom vidím spíš víc pozitiv než negativ.