„Verdikt svazu jsme přijali hodně těžce, protože nám to před losovacím aktivem nikdo nedal vědět, neměli jsme žádné zprávy. Prostě nás hodili do vody,“ říká zklamaně hrající trenér Bylnice Martin Lukšík.

Jeho tým nyní čekají výjezdy na Uherskohradišťsko, souboje s Kunovicemi, Hlukem, Nivnicí či Dolním Němčí. „I když budeme jezdit o něco dál, cestování nám zase až tolik nevadí. Spíše jde o to, že o soupeřích vůbec nic nevíme. Absolutně s kluky netušíme, do čeho jdeme,“ přiznává bývalý hráč Drnovic, Prostějova nebo brněnské Bystrce.

V Bylnici si před nadcházející sezonou žádné velké cíle nedávají. „Určitě to nebude sranda, ale nějak to dopadne. Buď to uhrajeme a soutěž zachráníme, nebo skončíme dole a sestoupíme,“ zůstává Lukšík v klidu.

V minulé sezoně skončili fotbalisté Bylnice jedenáctí, stejnou příčku by brali i letos.

Pomoct celku ze Zlínska by měla i trojice nových hráčů. Mužstvo v letní přestávce posílili útočník Roman Macků, stoper či defenzivní záložník Svatopluk Beňo z Nevšové a Tomáš Kolínek z Nedašova.

Adepti odmítli. Slušovice „B“ povede bývalý kapitán

Trenér Bylnice si hodně slibuje hlavně od Macků. „Je to náš hráč, ale naposledy byl v Jestřabí, kde dával hodně branek. Je rychlý, důrazný. Měl by pro nás být přínosem,“ věří.

Pro podzimní část naopak nemůže příliš počítat s dlouhodobými marody Poláchem, jiným Romanem Macků a taky s Miroslavem Vaňkem. „Ze hry je vyřadily problémy s koleny. Chyběli nám už v minulé sezoně a dobré to není ani nyní. Ještě s námi nezačali trénovat,“ říká Lukšík.

Vrátit by se do stratu sezony alespoň měl Lukáš Chovančík, jenž je pracovně v zahraničí. „Doufám, že pro první kolo se Šumicemi do dáme nějak dohromady,“ doufá známý kouč.

V Bylnici začali s tréninkem před dvěma týdny. „Chodí nás kolem osmi, desíti, což je na současnou dobu ještě celkem slušné,“ míní.

Jediný přípravný duel sehrají Bylničtí v neděli doma proti béčku Brumova. Do krajského poháru se tým nepřihlásil. „Věděli jsme, že nás bude málo, takže jsme nechtěli riskovat a jezdit někam na výlety,“ dodává.