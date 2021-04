„Za poslední čtyři roky se podařilo krajský fotbalový svaz stabilizovat ekonomicky i lidsky. Podařila se spousta věcí a záměrů, z nichž ještě ne všechny jsou dotaženy do konce. Proto v podstatě cítím za povinnost, jako končící místopředseda, pokračovat dále v této práci,“ cítí Hubáček, jehož fotbalové kroky jsou spojené s Petrůvkou, Luhačovicemi a Újezdcem

Co dělal současný předseda špatně?

Vůbec si nemyslím, že by předseda nebo celý výkonný výbor dělali něco špatně. Samozřejmě jsme se střetávali při jednáních s různými názory na řešené věci. Důležité však bylo, že jsme dokázali vždy najít společnou řeč a za konečným rozhodnutím jsme pak všichni členové stáli a obhajovali jej. Nakonec o tom, jestli jsme to dělali dobře nebo špatně rozhodnou volitelé na valné hromadě. Většina kolegů totiž znovu kandiduje a chce svůj post obhájit.

Co chcete zlepšit? Jaká je vaše priorita?

Pořád je co zlepšovat a posunovat se kupředu. V současné době však bude nejdůležitější vrátit se k normálnímu fotbalovému životu, který byl před pandemií. Možná si to řada z nás nyní ani neuvědomuje, ale nastartování celého systému a jeho vrácení do předkovidové situace bude velmi těžké a náročné a v některých případech už nemožné. Pokud se týká mých priorit, tak je to především práce s dětmi a mládeží v klubech a jejich maximální podpora. Druhou oblastí je získávání nových rozhodčích a práce s nimi. Třetí pak podpora a spolupráce s okresními fotbalovými svazy tak, aby se nám podařilo udržet fotbal v co nejvíce vesnicích v celém kraji. Jako bývalý komunální politik dobře vím, že sportovci a hasiči jsou v mnoha malých vesnicích jedinými stmelovacími prvky v obci a udržují jejich společenský život.

Dlouhodobě špatná je situace na poli rozhodčích. Jak ji zlepšit?

Máte pravdu, že situace s rozhodčími není jednoduchá. Jejich celkový nedostatek dělá problémy nejen okresům, ale také začíná být problém na krajské úrovni. Nemyslím si, že jejich finanční ohodnocení je špatné. Problém spíše je, pokud už i adepty získáte, vyškolíte a i vystrojíte, aby „přežili“ první dva roky. Každý rozhodčí musí začít od těch nejnižších soutěží, a právě tam je ta situace nejtěžší. Ne každý se dokáže s vesnickým fotbalem vyrovnat a než postoupí výše, tak to v mnoha případech raději vzdá. Tady opravdu budeme muset hledat řešení, které by pomohlo tuto nejtěžší etapu u rozhodčích překonat.

Blížící se volby FAČR. Kdo je ve vašich očích nejlepší kandidát na hlavu českého fotbalu?

Zatím, pokud vím, tak máme kandidáty dva. Myslím, že oba pánové jsou na poli fotbalu zkušenými manažery a jsou schopni český fotbal vést. Z mého pohledu by v současné, pro fotbal velmi složité době, byl vhodnějším kandidátem pan Fousek. Není nijak spojován v posledním období s tím, co se na FAČR událo. Má obrovské zkušenosti z funkcionářské a organizační práce nejen u nás, ale i v Evropě. Myslím, že ta bude v následujících čtyřech letech v této pozici nejdůležitější.

Vyřeší stávající volby neutěšenou situaci v kopané? Dokážeme se zbavit chapadel Berbrovy chobotnice?

Samotné volby mohou pouze nastartovat řešení celé situace, která ve fotbale celé roky trvala a nebyla řešena. Myslím, že ze všeho nejdůležitější budou okresní a krajské fotbalové valné hromady, které probíhají v Čechách. Čím více se změní vedení těchto svazů, tím větší šance na očistu celého českého fotbalu bude. Proto si myslím, že nebude důležitá jen volba předsedy svazu, ale také lidí do výkonného výboru, se kterými bude muset spolupracovat. Obecně si myslím, že k čím větší obměně výkonného výboru dojde, tím bude větší šance se s minulostí rychleji vypořádat.

Měla by se dohrát tato rozehraná sezona ve stávající neutěšené epidemiologické situaci?

Jedna věc je přání, druhá realita. Samozřejmě že bych si moc přál a aby se co nejdříve začalo sportovat a rozjely se všechny soutěže. Momentální situace však tomu ve Zlínském kraji vůbec nenahrává. Osobně si myslím, že se v průběhu června odehraje několik přátelských zápasů tak, aby se mohli všichni aktéři nachystat na začátek srpna a rozjet novou fotbalovou sezonu. Hlavně pevně věřím, že všechna ta opatření a proočkování povedou k tomu, že příští sezona se stane zase tím normálním fotbalovým ročníkem, na který jsme byli po celá léta zvyklý.

VIZITKA

František Hubáček

Věk: 62 let.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a fotbal se prolíná celým mým životem. Moje aktivní kariéra je spojena s fotbalovými kluby Petrůvky, Luhačovic a Újezdce u Luhačovic. Jako funkcionář jsem působil v roli trenéra mládeže, člena a později předsedy výboru fotbalu v Luhačovicích v letech 1988 až 2014. Od roku 2001 jsem pracoval v rámci Zínského KFS jako předseda ORK, člen výkonného výboru a poslední čtyři roky jako místopředseda svazu.

Po pracovní stránce jsem byl v letech 1983 až 2001 učitelem a později zástupcem ředitele střední školy v Luhačovicích. Od roku 2001 do roku 2014 jsem stál v čele lázeňského města jako místostarosta a starosta. Od roku 2015 pracuji jako tajemník Městského úřadu v Luhačovicích.