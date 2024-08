„Říkal, že už by tam nedošel,“ vtipkoval kouč Mladcové Jan Somberg.

Účastník I. A třídy skupiny B nakonec pokutové kopy nezvládl. Přestože doma vedl čtvrt hodiny před koncem nad Nevšovou 2:0, skvěle rozehraný duel nedotáhl. V závěru inkasoval dvě branky a nakonec ve čtvrtfinále Poháru hejtmana Zlínského kraje padl na penalty.

„Jsem velmi zklamaný,“ přiznal Somberg. „Byli jsme velmi blízko výhře i postupu,“ cítí.

Čtvrtfinále Poháru hejtmana Zlínského kraje -

FK MLADCOVÁ – TJ SOKOL NEVŠOVÁ 2:2, 3:5 NA PENALTY (1:0)

Branky: 2. Daniel Kahaja, 73. Jam Ramert – 76. a 82. Roman Bobčík. Rozhodčí: Večeřa – Rochovanský, Bartoň. Diváci: 115.

„Sedmdesát minut jsme byli lepší, klidně jsme mohli vést 4:0. Bohužel jsme nedali vyložené šance a soupeř, který hrál jednoduše a pouze nakopával balony dopředu, nás na konci potrestal,“ povzdechl si.

„Nevšová nás přetlačila silou i fyzicky. My jsme ve velkém vedru odešly a o náskok přišly. Penalta už byly loterie, kterou jsme nezvládli,“ přidal zklamaně.

Domácím k postupu nepomohl ani žolík Hubáček. Sedmačtyřicetiletý kouč zlínské juniorky se nechal přemluvit kamarády, dva roky po posledním utkání, které odehrál za Luhačovice proti Baťovu, zase nastoupil.

Na pozici stopera odehrál celý zápas. Ve vedru toho měl po devadesáti minutách dost.

„Bylo to pro mě samozřejmě náročné. Ve svém věku už se nijak extra zvlášť neudržuji, vůbec netrénuji, jenom si občas kopnu s kluky na tréninku,“ tvrdí.

I tak ale domácím hodně pomohl. „Díky svým zkušenostem a přehledu to vzadu zvládl velice dobře,“ chválil svěřence Somberg.

Hubáčkův výkon ocenil i kouč Nevšové Vladislav Ďurďa. „David je legenda. Věděli jsme, že nastoupí. Své si odehrál. Klobouk dolů, jak to zvládl,“ prohlásil někdejší kouč druholigového Zlína.

Dvojnásobný ligový mistr s pražskou Slavií si duel užil, byť jej bude v práci bolet celé tělo. „Pro diváky to byl dobrý zápas. Škoda, že jsme nepřidali třetí gól. To už bychom asi zvládli a postoupili. Šancí jsme na to měli dost,“ uvedl Hubáček.

Nevšová zahrozila hned po rozehrávce, kanonýr Tomšů ale ve velké šanci neuspěl, a tak šel do vedení soupeře. Skóre hned ve 2. minutě otevřel Kahaja.

Mladcová byla dál nebezpečnější, spalovala ale tutovky. I když Ramert v 73. minutě zvýšil na 2:0, hotovo nebylo.

„Domácí další šance na zvýšení náskoku promarnili, my jsme hru na konci otevřeli a díky trefám Romana Bobčíka skóre srovnali,“ říká Ďurďa.

Hrdinou utkání kromě odchovance Dolního Němčí byl také brankáře Vaculík. „V zápase nás několikrát podržel a před penaltami mi řekl, že nám postup vychytá. Jsem rád, že slovo dodržel a soupeři jeden pokus chytil. My jsme byli stoprocentní a proto jdeme dál,“ těšilo Ďurďu.

„Mladcová ale byla velmi kvalitní soupeř. V tom vedru jsme to měli složité, ale zvládli jsme to, byť jsme měli i štěstí,“ ví dobře.

Fotbalisté Nevšové se tak těší na jarní semifinále, ve kterém se utkají s lepším z dvojice Hrachovec – Slušovice. Dál šel i Hluk.

Mladcová v soutěži končí, soustředit se může na boje v I. A třídě. „Zase jsme si ověřili, že když se sejdeme ve slušném počtu, tak to funguje a měřit se můžeme i s týmy z vyšší soutěže. Horší je, když nám někdo chybí,“ říká Somberg.

Že by měl tým ze Zlína spasit Hubáček, není reálné. „Na Mladcové bydlím, šel jsem klukům jenom pomoct, ale nic jsem jim neslíbil,“ tvrdí. „Mám své povinnosti u zlínské juniorky, že bych hrával každý týden, to určitě ne,“ dodává.