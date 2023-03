„Brumov mi dal v sedmnácti letech šanci čuchnout do profi fotbalu, čehož si vážím. Přitom jinde bych se nevlezl ani na lavičku náhradníků,“ uvědomuje si dnes zkušený třicetiletý fotbalista.

Vyšší soutěž si vyzkoušel ve Frýdku-Místku. Dres valcířů však nosil jenom půl roku. „Na Frýdek-Místek vzpomínám rád. Byla to pro mě velká fotbalová zkouška, ve které jsem bohužel neobstál a po pul sezoně jsem se vrátil zpět do Brumova,“ líčí.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Celá cesta na finálovou účast na EURO 2023

2. Oblíbený klub, hráč? AC Sparta Praha, Arsenal

3. Oblíbený trenér? Oblíbeného hráče nemám, ale fandím Adamu Hložkovi. Trenér? Martin Kolář, Miroslav Mičega a momentálně i Brian Priske (smích).

4. Fotbalový sen? Vyhrát EURO 2023

5. Kolik přátel máte na facebooku? 424

6. Největší fotbalový kamarád? Nemám

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? U nás v Brumově je hezká příroda (smích).

V týmu účastníka krajského přeboru už zůstal. Nasbíral zkušenosti, otrkal se a nyní patří mezi klíčové borce, hlavní opory.

Brumovu společně s parťáky pomohl na podzim k šestému místu, klidnému středu tabulky. Na jaře tak partu kouče Martina Koláře čeká klidné jaro.

„Vždy to ale může být lepší,“ ví Juřica. „Hodně mě mrzí některé zápasy, ve kterých jsme nezískali body,“ přidává.

S Brumovem by se jednou rád vrátil do divize, kterou klub z Valašska v minulosti dlouho hrával. „Čeká nás ale velký kus práce,“ ví dobře. „Máme mladý tým. Hrajeme převážně s odchovanci nebo hráči z okolí, kteří k nám přišli spíše z nižších soutěží,“ připomíná.

Plánovanou reorganizací soutěží neřeší. Menším počtem divizí ani zrušení I. B třídy se nyní nezaobírá. „Něco jsem o tom zaslechl, ale je mi to nějak jedno. Pokud to prospěje fotbalu, tak jsem pro,“ říká.

Zkušený obránce má díky účasti v Regions' Cupu za sebou skvělý rok. „Určitě bych ho zařadil mezi ty nejlepší,“ přitakává.

Ve velký úspěch na prvním srazu ale příliš nevěřil. „Když si zpětně vybavím herní trénink v Hulíně, tak jsem ani ve snu nevěřil, že se probojujeme na mistrovství Evropy, které se v červnu koná ve Španělsku,“ říká upřímně.

Juřica si stejně jako zbytek krajského vývěru Zlínska užil především kvalifikační turnaj v Severním Irsku. V Belfastu si chvílemi připadal jako český reprezentant.

Hvězdný výběr kraje: Rád bych si ještě rád zahrál MSFL, přiznává Krajča

„Spíše to ale pro mě byla velká čest nosit český znak na dresu,“ uvedl.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Je to zkušený fotbalista, který už si Regions' Cup v minulosti zahrál, takže tako jeden z mála věděl, do čeho jde. Je to zkušený a důrazný hráč s výbornou levou nohou. Je to Valach, výborný kluk. Do týmu zapadl úplně skvěle. Po celou dobu patřil do základní sestavy, podával stabilní, kvalitní výkony. Určitě ho mrzelo, že kvůli zdravotním problémům nemohl zasáhnout do posledního utkání. Necítil se dobře, ale stejně jsme ho v rozhodujícím zápase alespoň na poslední minuty využili. David se hecl a když viděl, že mančaft potřebuje pomoct, šel do toho.“

Ve výběru stejně jako v klubu nastupoval na levé straně obrany, úkoly měl stejné jako v Brumově, odkud pochází.

Kromě fotbalu se věnuje i hokeji, navštěvuje posilovnu. Rád si také zajede na kole. „Jsem aktivní člověk,“ tvrdí o sobě.

Juřica pracuje v místní firmě Cebes jako údržbář. „Tímto bych chtěl poděkovat zaměstnavateli, že mi umožnil se zúčastnit tohoto turnaje,“ vzkazuje přes noviny.

Volno bude potřebovat i v červnu, kdy se představí na amatérském mistrovství Evropy. Do Španělska ale nechce jet jenom na výlet.

„Cíle pro jaro mám ty největší. Chci být úspěšný ve Španělsku i s Brumovem,“ dodává.