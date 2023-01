Po remíze 1:1 slavil se svými spoluhráči největší úspěch kariéry.

„Byl to společně s oslavami můj největší zážitek,“ přiznává Chovanec.

Opora Brumova je moc ráda, že může být součástí této výjimečné party. „Opravdu mi to jak po fotbalové, tak i lidské stránce dalo strašně moc,“ tvrdí.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Postup na amatérské EURO

2. Oblíbený klub, hráč? AC Sparta Praha, Real Madrid, David Lafata, Karim Benzema, Josef Šural.

3. Oblíbený trenér? Nemám oblíbeného trenéra každý má něco do sebe.

4. Fotbalový sen? Teď momentálně chci vyhrát amatérské EURO.

5. Kolik přátel máte na facebooku? 488

6. Největší fotbalový kamarád? Kabina Brumova, Tomáš Dekleva

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Pustevny, Stezka korunami stromů

Když trenér Skaštic Lukáš Motal společně s kolegy loni v létě skládal mančaft, nečekal, že by mohl být nominovaný.

„Myslel jsem si, že mužstvo bude složené spíše z hráčů divize. O to víc si nesmírně vážím toho, že trenér vybral i mě,“ líčí.

Nevšednímu klání věřil od prvního prvního srazu v Holešově. „Sešla se tam opravdu skvělá parta. S kluky jsem si to moc užil. Panovala báječná atmosféra, sehráli jsme dobré zápasy,“ pochvaluje si.

Zlínský výběr se přes soupeře z Moravy a Čech kvalifikovali až na turnaj do Belfastu. Ani tam nenašel přemožitele, lepší tým.

„Poslední dva zápasy se ale hrály ve velkém tempu a důrazu,“ upozorňuje.

Zlíňané si v Belfastu snadno poradili se švédským Göteborgem, pak vydřeli výhru nad celkem Tim Rhanbarthol Cymru z Walesu, v duelu o vše nastoupili proti domácímu týmu Easter Region.

Remíza 1:1 je poslala na evropský šampionát.

„Fotbalový rok hodnotím pozitivně. Dostal jsem se do krajského výběru, se kterým jsem postoupil mezi osm nejlepších týmů. Co víc si přát?“ ptá se s úsměvem Chovanec.

Brumovský forvard je hlavně rád, že mu na podzim drželo zdraví a nebyl zraněný.

Jelikož pracuje jako instalatér, marodit si nemůže dovolit. Kvůli kšeftům nemá na fotbal tolik času jako jiní hráči z výběru.

„Jsem OSVČ, takže dovolenou jsem si brát nemusel, ale jelikož jsem pracovně hodně vytížený, stíhám jenom jeden trénink týdně, a to v pátek. Jinak jsem s trenérem domluvený na individuálních trénincích,“ přiznává.

Jelikož Chovanec patří mezi nekonfliktní borce, s trenéry Kolářem i Motalem dobře vychází. Velký rozdíl mezi nimi nevidí.

„Oba chtějí hrát ze zabezpečené obrany a směrem dopředu útočný fotbal. Požadavky byly od obou stejné. Měl jsem vpředu podržet míč a oživit hru,“ uvedl.

Zatímco s krajským výběrem Zlínska slavil v roce 2022 úspěchy, s výsledky rodného Brumova až tolik spokojený není.

Ex-divizní tým se po podzimní části nachází v krajském přeboru až na sedmém místě, přitom předsezonní cíle byly daleko vyšší.

„Chtěli jsme bojovat o nejvyšší příčky,“ přiznává Chovanec. „Start se nám sice povedl, ale pak jsme po taktické stránce nezvládli určité zápasy,“ štve jej.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Marek neměl takovou minutáž jako jiní kluci. Do zápasů většinou naskakoval z lavičky. Když jsme ale potřebovali hru oživit, pomohl nám a na hřišti vždy odevzdal maximum. Pohyboval se v prostorech, kde jsme potřebovali a nebál se ani penalt, které proměnil. V našem týmu má určitě svoji roli. Ukázal se hlavně na turnaji v Severním Irsku. V posledním zápase s domácím výběr na konci oživil naši hru a pomohl nám k vyrovnání a tolik potřebné remíze. Je takový podsaditý buldok, který je důrazný, silový, pro soupeře otravný a hlavně nic nevypustí.“

Brumovští na vedoucí Strání ztrácejí po polovině soutěže patnáct bodů, před nimi jsou i další silné týmy, jako Slušovice, Kvasice, Napajedla či Osvětimany. „Strání to má dobře rozjeté. Má kvalitní a zkušený tým, takže jaro bude i o tom, jak to zvládne po mentální stránce,“ míní.

Také Chovance by divize, kterou si v mateřském klubu po návratu ze Zlína zahrál už v sedmnácti letech, lákala. „Určitě ano. Člověk má vždycky mít ty nejvyšší cíle. Hlavně Brumovu by divize slušela. Má krásný areál a vyšší soutěž by přilákala více fanoušků,“ myslí si.

Před lety mu dal šanci mezi muži známý trenér Mičega, Brumov ale o divizi brzy přišel. „Po herní stránce jsme na to neměli a ani po finanční stránce to nebylo úplně ideální,“ připouští.

Chovanec část kariéry strávil na Vršavě. V mládeži Zlína nastupoval za mladší dorost. Vedli jej známí odborníci Hábl se Sombergem, jeho spoluhráčem byl třeba luhačovický gólman Michal Švec, který je s ním i v krajském výběru.

„Pro mladého kluka je Zlín ideální,“ soudí. „Lepší tréninky a větší konkurence každého hráče po fotbalové stránce posunou, takže na Zlín vzpomínám jen v dobrém,“ říká.

Chovanec ovšem na rozdíl od většiny amatérských fotbalistů až tolik nehltal mistrovství světa v Kataru.

Kvůli pracovním povinnostem neviděl skoro žádný zápas základní skupiny, k televizi se dostal až při vyřazovacích bojích, vychutnal si finále.

„Myslím, že po fotbalové stránce se divák nenudil,“ má jasno. Zatímco spousta fanoušků přála titul Argentinci Messimu, brumovský fotbalista na dálku podporoval Brazílii. A když vypadla, fandil zase Francii.

Vánoce jsem prožil s rodinou a kamarády. Žádnou dovolenou neměl, Na hory se nechystám, odpočine si až v létě na sluníčku.

Nyní už je zase v plném tréninku. Brumov zahájil zimní přípravu 6. ledna.

Chovanec se připravuje hlavně sám. Chodí běhat a občas zajde do posilovny. „Na kabinu se ale vždycky těším,“ dodává.