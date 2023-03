„Nejsem asi úplně ambiciózní. Potřebuji hlavně dobrou partu lidí, kterou ve Slušovicích mám. Ta mě zde drží a s ní chci dosáhnout největších úspěchů,“ říká ofenzivní záložník.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Úspěchy v Regions' Cupu a každá sezóna ve Slušovicích

2. Oblíbený klub, hráč? FC Liverpool, Roberto Firmino

3. Oblíbený trenér? Jan Večera, Milan Čoček

4. Fotbalový sen? Vyhrát Regions' Cup a postoupit se Slušovicemi do divize

5. Kolik přátel máte na facebooku? Netuším

6. Největší fotbalový kamarád? Je jich víc, ale největším je určitě Patrik Kvasnica

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Asi ZOO Lešná

I když momentálně bydlí s přítelkyní ve Vizovicích, nejblíže má právě ke dvěma zmiňovaným týmům. Ze Slušovic ale odcházet nemíní. „Mám tam převážnou část kamarádů. Sice nějaké lákání vrátit se zpět na Veselou je, ale zatím nad tím nepřemýšlím,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Ve Slušovicích je spokojený, navíc s týmem má ve druhé polovině sezony o co hrát. Klečka a spol. jsou po vydařeném podzimu druzí, na jaře chtějí potrápit vedoucí Strání. Ztráta na rivala už je ale poměrně velká. „Máme kvalitní mančaft, ale myslím si, že si Strání první místo pohlídá,“ tuší.

Slušovicím utekl začátkem. Postupem času se ale daly dohromady a vyšvihly se až na stříbrnou pozici. Popředí tabulky je ale našlapané, rozdíly minimální.

„Podzimní část hodnotím pozitivně. Ze začátku sezony to ale nevypadalo, že budeme hrát tak vysoko. Osobně by mě divize lákala a myslím si, že kdybychom podávali stabilně kvalitní výkony, tak bychom se v ní neztratili,“ je přesvědčený.

Zimní příprava se od těch předcházejících příliš neliší. Problém je jenom s docházkou. „Letos je to o něco jednodušší, protože většinou trénujeme v malém počtu,“ přiznává. I tak se Klečka na jarní část sezony velmi těší. „Doufám, že ji zvládneme alespoň tak, jako tu podzimní,“ přeje si.

Ofenzivní středopolař má za sebou skvělý rok. Může za to především účast v Regions' Cupu. Klečka pomohl krajskému výběru Zlínska k postupu na amatérské EURO, zahrál si v Dublinu. „Postup jak z republikové kvalifikace, tak hlavně z kvalifikačního turnaje v Severním Irsku jsou největšími úspěchy mé kariéry,“ vnímá.

Ani opora Slušovic ale ještě před rokem o Regions' Cupu mnoho informací neměla.

„Vůbec jsem neměl ponětí oč se jedná,“ přiznává s úsměvem.

„ Až když přišla nominace, tak jsem se postupně dozvídal, co to vlastně je,“ přidává. Nominační trénink sice kvůli nemoci v Hulíně neabsolvoval, přesto jej trenér Motal zařadil do svého týmu. „Cením si toho, že jsem se do konečné nominace dostal,“ pronesl.

V kádru nebyl zdaleka jediným hráčem Slušovic. V někdejším druholigovém klubu působí také Patrik Kvasnica a Radim Tkadlec.

„Výhoda to byla veliká, jelikož jsem nešel sám do něčeho nového. Basu jsme drželi jako celý tým. S kluky jsme si parádně sedli a vznikla suprová parta,“ vyzdvihuje.

Klečka pravidelně nastupoval do zápasů z pozice náhradníka na post ofenzivního záložníka. „Mé úkoly byly zbytek zápasu odjezdit a směrem dopředu něco vymyslet,“ říká.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Na Lukáše mě upozornil Lukáš Železník, který s ním dříve hrával ve Slušovicích. Předtím jsem ho moc neznal. Byl jsem na něj zvědavý, bohužel nominační trénink kvůli nemoci neabsolvoval. I tak jsme to riskli a vzali jej. Chybu jsme ale neudělali. Je to velmi šikovný a technicky zdatný levonohý fotbalista. Subtilní a chytrý hráč. Sice nepatřil do základní sestavy, ale byl jedním z prvních střídajících hráčů a vždycky když do zápasu vstoupil, tak nám v závěru svojí šikovností a fotbalovostí pomohl.“

Což však nebylo úplně jednoduché, protože většina duelů převyšovala souboje v krajském přeboru. „Jak už kvalifikační zápasy v Česku, tak především utkání v Severním Irsku proti Walesu a domácím Irům byly určitě někde jinde,“ míní.

Právě na střetnutí v Dublinu jenom tak nezapomene. Na Britských ostrovech se hlavně díky realizačnímu týmu cítil jako opravdový reprezentant. „V Belfastu to bylo super,“ přitakává.

„Bylo o nás parádně postaráno, nic nám nechybělo a domů jsme si dovezli mnoho zážitků i vytoužený postup,“ líčí spokojeně.

Kvůli Regions' Cupu si brát dovolenou v práci nemusel. Pracuje jako OSVČ a živí se lepením PVC podlah především v obytných kontejnerech.