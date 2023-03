Odchovanec Zlína patří mezi opory Baťova, kterému loni pomohl k postupu do divize, s krajským výběrem Zlínska v Regions' Cupu slavil postup na mistrovství Evropy.

K tomu hraje futsal, trénuje mladé ševce.

„Celkově je to časově náročné, ale zvládám to. Ve volném čase se snažím chodit do posilovny, jezdit na kole či podnikat jiné aktivity. Nezapomínám už ani na regeneraci,“ říká s úsměvem třicetiletý Krajča, který pracuje jako obchodní manažer pro českou firmu, na starosti má oblast Olomouckého kraje.

Mohl pro vás být fotbalový rok 2022 hezčí?

Určitě byl skvělý. Jak na klubové scéně, tak i při reprezentaci kraje jsme jeli na vítězné vlně. Třešničkou na dortu byla reprezentace naší země v Severním Irsku a vytoužený postup na EURO.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové a futsalové zážitky? Vítězství v krajském přeboru, postup na amatérské EURO 2023, účast na Akademickém Mistrovství světa ve futsale v Kazachstánu 2018, Akademický futsalista roku 2018.

2. Oblíbený klub, hráč? Arsenal, Tomáš Rosický, Martin Ødegaard.

3. Oblíbený trenér? Arsène Wenger

4. Fotbalový sen? Vyhrát amatérské Mistrovství Evropy.

5. Kolik přátel máte na facebooku? 786

6. Největší fotbalový kamarád? Je jich více, ale určitě Ondřej Žáček, Marek Bína, Jakub Kašík a další.

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Osobně nemám vyloženě jedno místo, rád cestuji na kole po celém našem krásném kraji.

K dokonalosti chyběl jenom triumf v krajském poháru, že?

Samozřejmě naším dlouhodobým cílem bylo zvítězit i v poháru, což se nám nepovedlo. V zápase se Starým Městem jsme podali opravdu špatný výkon a zaslouženě nepostoupili. Na druhou stranu ten zápas jsme asi potřebovali, od té doby jsme šlapali jako hodinky a ovládli krajský přebor.

Pojďme k Regions' Cupu. Jak zpětně hodnotíte účinkování v krajském výběru? Věřil jste tomu projektu od začátku?

Projekt regionálního výběru znám již z minulosti a věřil jsem, že se do něj jednou podívám. Od prvotní nominace jsem věděl, že se hraje o postup do Severního Irska, ale také, že nás čeká dlouhá a náročná cesta v národní kvalifikaci. Do prvního utkání jsem nemohl nastoupit kvůli zranění, nicméně od dalších utkání jsem již byl členem týmu. S každým dalším zápasem, když jsme viděli, že si na hřišti rozumíme a hrajeme opravdu dobrý fotbal, jsme věřili, že zvládneme do Severního Irska postoupit.

V krajském výběru bylo nejvíce hráčů z Baťova. Je to náhoda?

Určitě to není náhoda. Dlouhodobě na Baťově hrajeme atraktivní útočný fotbal s relativně mladým mužstvem. Nominaci by si zasloužili určitě i další kluci, každopádně aktuálně máme krajský výběr postavený opravdu výborně. Pro kluky je to ale motivace do další práce a šance poprat se o nominaci v dalším kvalifikačním cyklu.

Jak hodnotíte podzimní část v klubu? Čekal jste po postupu, že budete s Baťovem v divizi hrát nahoře?

Nemohu ji hodnotit jinak než pozitivně. Je to ale souhra více faktorů. Přenesli jsme si vítěznou náladu z krajského přeboru, nepřestali jsme poctivě trénovat, ale naopak jsme navýšili intenzitu tréninků. Zase nám určitě pomohl nepovedený přípravný duel v Kvasicích a domácí porážka s Uherským Brodem v MOL Cupu, abychom do toho ještě více šlápli. Samozřejmě při nás stálo i nováčkovské štěstí, když jsme zápasy urvali v posledních minutách. Na druhé straně to ukázalo tu vítěznou mentalitu týmu.

Je pro vás osobně i pro Baťov divize stropem? Věřil byste si na MSFL?

Rád bych řekl, že nikoliv, každopádně je potřeba se na to dívat realisticky. Určitě bych si ještě rád zahrál MSFL, ale s přibývajícími roky ta šance klesá. Co se týče Baťova, jde jinou cestou než spousta klubů v okolí. Tuto otázku jsme před pár dny nakousli, ale jasně si řekli, že chceme hrát důležitou roli v divizi a v ní se dlouhodobě udržet.

Baťov hraje své zápasy v pátek večer na umělé trávě. Už jste si na ni zvykl nebo byste radši hrál na přírodní trávě? A co osvětlení? Bylo by pro fotbal dobře, kdyby se večer pod světly hrálo i jinde?

Za tu dobu, co na ní člověk hraje a trénuje, si na ni zvykne. Na druhé straně je již ve špatném stavu a potřebovala by obměnu. Bohužel její certifikace se prodloužila ještě o dva roky, tak to musíme vydržet. Snad nám bude počasí přát a dostaneme se v tréninkovém procesu co nejdříve na trávu. Osvětlení je to stejné, také by potřebovalo obměnu, ale páteční večerní utkání jsou super. Lidé si na to zvykli, chodí jich čím dál více. Soupeři sice prskají, ale po zápase jsou určitě rádi, že mají volný víkend.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Pavel je velký profesionál, který se o sobe hodně stará. Dodržuje životosprávu, po fyzické stránce je na tom velice dobře. Ve výběru patřil k nejzkušenějším hráčům. S jeho výkony určitě panovala spokojenost. Jenom on sám si možná myslel, že se i na finálovém turnaji v Severním Irsku prosadí i gólově, což se nestalo, ale i tak všechny zápasy odmakal a patřil k lídrům mužstva, kterému rozhodně má co dát. Třetí ligu bych mu přál, ale vím, že jej v minulosti limitovaly zdravotní problémy, kterým se nyní svým přístupem snaží předcházet.“

Zimní přípravu máte za sebou. S jakými cíli jdete do jara?

Rozhodně se na jarní start divize těším. Upřímně řeknu, že jsem rád, že je náročná zimní příprava za námi. Do odvet jdeme s jasným cílem a to je hrát náročný, ofenzivní fotbal, který bude bavit diváky a budeme vítězit. Rádi bychom se udrželi v horních patrech tabulky a skončili na bedně.

V kariéře jste prošel mládeží Zlína. Jak na působení na Vršavě vzpomínáte?

Vzpomíná se mi na něj hezky, až na možná trošku hořký konec. Mám z něj spoustu zážitků, zkušeností a také kamarádů. Nebyli jsme úplně silný ročník, takže do velkého fotbalu se podařilo proniknout pouze Miloši Kopečnému a Robertu Bartolomeovi. Z trenérů mě vedli pan Kupka, Dolina, Káňa, Gába, Hanko, Řihák, Frajt a Hábl.

Mimořádná soutěž Deníku: Hledá se nejlepší fotbalová adresa ve Zlínském kraji

Chvilku jste byl i v Hulíně. Jak na Spartak vzpomínáte? Mrzí vás, jak to tam s mužským fotbalem dopadlo? Nemůže něco podobného v budoucnu potkat třeba i Baťov a další kluby?Působení ve Spartaku mi zase dalo velké zkušenosti s mužským fotbalem a třetí ligou. Vzal si mě pod křídla Broňa Červenka a po soustředění si mě trenér Lehkoživ vybral na hostování. Bohužel jsem v průběhu soutěže dostal mononukleózu, sezóna pro mě skončila a tím i působení v Hulíně, vrátil jsem se zpátky na Baťov, ale díky Spartaku jsem se fotbalově posunul. Jak jsem již zmínil, Baťov jde jinou cestou než spousta klubů, kteří přeplácí hráče, a vydrží pár sezón. Na Baťově je také velmi slušná mládežnická základna, takže strach nemám.

Dlouho hrajete i futsal. Co vás na něm nejvíce baví?

Od roku 2014 mám na starosti zlínský futsalový tým jako manažer a hráč. Hra je technická, dynamická, plná akcí a zvratů. Divácky velmi atraktivní. Určitě půjdu s jinými trenéry do rozepře, ale za mě je to výborný doplněk do fotbalu. Vždyť světoví hráči začínali s futsalem a až pak začali s fotbalem a sami tvrdí, že jim to dalo strašně moc. Trenéři mají strach, že se hráči ve futsale zraní, ale to se mohou zranit i při úplně jiné aktivitě, kterou ve volném čase dělají. Já se dokázal zranit i v posilovně. (úsměv) Futsal dá hráčům dynamiku, techniku, navíc je plný osobních soubojů.