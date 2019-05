SKUPINA A

BRUMOV B - VAL. MEZIŘÍČÍ B 4:3 (2:2)

Souboj rezerv Brumova a Valašského Meziříčí se odehrál na umělé trávě. Domácí stále bojují o zachování příslušnosti v soutěži i v příštím ročníku a v duelu s Valašským Meziříčím brali pouze výhru. Hosté měli před utkáním problémy se složením sestavy, a tak do hry nakonec museli zasáhnout mladíci ze sedmnáctky. Také v domácím dresu se to hemžilo nadějnými fotbalisty a tak byl k vidění rychlý a běhavý fotbal. V prvním poločasu viděli diváci hned čtyři branky a určitě se nenudili. Hostům vyšel lépe vstup do druhé půle a ujali se vedení. Domácí ale zásluhou Kříže a Nováka dokázali zápas ještě otočit a oživili tak svoji naději na záchranu.

Libor Kubiš, trenér Brumova: „Pro nás to bylo klíčové utkání, které jsme nakonec dovedli do vítězného konce. V obou týmech se to hemžilo mladíky a tak se hrál bojovný fotbal. Konečně se nám podařilo bodovat naplno, neboť řadu utkání předtím jsme ztratili v samotném závěru.“

Branky: 15. Habanec, 35. Řehák, 62. Kříž, 65. Novák - 24., 53. Horáček, 37. Vrba. Rozhodčí: Filgas - Zubek, Dospěl. ČK: 83. D. Horáček. Diváci: 30. Brumov B: R. Smolík - J. Řehák (84. O. Ščuglík), J. Habanec, O. Polách, O. Novák, M. Zvoníček, J. Struhař, J. Fojtík, P. Novák, M. Kříž, K. Holec. Valašské Meziříčí B: J. Hořanský - T. Skýpala, P. Zahradníček, T. Maléř (46. M. Woloczij), A. Škorňa, D. Horáček, P. Gajdušek, M. Zachrdla, V. Kristýn (69. R. Halašta), J. Koleček, M. Vrba.

VIGANTICE - VAL. KLOBOUKY 4:0 (3:0)

Zdeněk Hofman, trenér Vigantic: „V duelu s Valašskými Klobouky jsme chtěli potvrdit dvě výhry z venkovních hřišť a bodovat naplno. Což se nám i podařilo a nestálo nás to ani tolik úsilí. Do poločasu jsme vstřelili tři branky a soupeř toho dopředu moc nepředvedl. Ve druhém poločasu jsme chtěli přidat další branky, to se nám až tolik nepovedlo. Na můj vkus byl náš výkon takový vlažný a ani jsme se na výhru příliš nenadřeli. Utkání jsme tak zaslouženě vyhráli a držíme v tabulce druhé místo. Teď nás ale čekají dvě těžká utkání, příští týden hrajeme v Kateřinicích, které jsou v domácím prostředí silným protivníkem. A pak nás čeká ve Viganticích zápas jara, kdy přivítáme lídra tabulky ze Slušovic.“

Alois Kachlík, trenér Valašských Klobouk: "K utkání do Vigantic jsme odjeli bez dvou hráčů základní sestavy - Trnavského a Šuchmy. Příležitost dostali dorostenci, kteří se šance zhostili dobrými výkony. První půli jsme odehráli ustrašeně a soupeř měl více ze hry, ale i přesto jsme se dostali do dobrých střeleckých příležitostí Obadalem a Sáblíkem. První gól padl po krásné střele do pravé šibenice Důbravovy branky a další dvě do naší otevřené obrany. Druhá půle byla vyrovnaná, oba celky si vypracovaly několik brankových příležitostí. Domácí jednu proměnili, ale my opět vyšli střelecky naprázdno. Třetí zápas nás trápí koncovka a na to výsledkově doplácíme. Blahopřeji soupeři k vítězství.“

Branky: 20. Pavlíček, 22., 63. Václavík, 42. Blažek. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 125.

ROŽNOV P. R. - VAL. PŘÍKAZY 5:1 (1:0)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkazů: „Zápas v Rožnově pod Radhoštěm se nám vůbec nevydařil. I když v úvodu nic nenasvědčovalo tomu, že odjedeme s pětibrankovým přídělem. V úvodu jsme totiž měli velkou šanci a neproměnili samostatný nájezd. Vše odstartovala naše vlastní branka. Ve druhém poločasu jsme se snažili o vyrovnání, což se nám nepovedlo. Po hodině hry domácí přidali druhou trefu a naše hra se úplně rozsypala. Domácí přidali další branky a nám se pouze v závěru podařilo dát výsledku kosmetickou úpravu. Soupeř nás předčil hlavně v bojovnosti a nasazení a měl daleko větší touhu po vítězství. Utkání se nám vůbec nepovedlo a domácí vyhráli naprosto zaslouženě.“

Branky: 27. Vobořil (vl.), 58., 70., 75. Kolařík, 77. Mičkal - 83. Kušnier (pen.). Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 50.

VIDČE - NEDAŠOV 3:0 (2:0)

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „V oboustranně tvrdě hraném a vyrovnaném utkání byl hlavní postavou zápasu Petr Mičkal, který byl u všech jeho klíčových momentů. Domácí udeřili hned ze své první šance. Ve 14. minutě střelu Mičkala brankář hostí ještě stačil vyrazit, ale na dorážku Kramoliše již nedosáhl 1:0. Druhá domácí branka přišla ve 34. minutě. Mičkal unikl po křídle, naservíroval míč do vyložené šance Kubjátovi, ale ten byl při zakončení zezadu postrčen a následoval pokutový kop. Ten Mičkal bezpečně proměnil 2:0. Hosté hrozili hlavně ze standardních situací a rohů, ale do žádné větší šance se v první půli nedostali. Také ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Domácí pozorně bránili a vyráželi do rychlých brejků. Čtvrt hodiny před koncem se z přímého kopu trefil Mičkal a zvýšil vedení domácích na 3:0. Teprve v samotném závěru utkání se do dvou velkých šancí dostali i hosté, ale Einšpiegl dokázal udržet čisté konto. Důležité a zasloužené vítězství domácího celku."

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „Doposud to byl snad nejhorší výkon, který jsme tuhle sezonu předvedli. Nedokázali jsme se dostat do hry, nepodrželi jsme balon, nic nám nevycházelo. Za zmínku stojí z naší strany prvních deset minut, kde jsme zahrávali poměrně dost rohů, ale nedokázali jsme se prosadit. Ve 12. minutě přišel brejk po naší zahrávané standardce, který dokázal potrestat domácí Kramoliš. Ve 34. minutě byla nařízena přísná penalta, kterou proměnil domácí Mičkal. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Chtěli jsme co nejdříve skórovat a porvat se ještě o výsledek. Bohužel se nám to nepovedlo a v 73. min. se trefil z přímého kopu domácí Mičkal. Zbytek zápasu se už jenom dohrával a na tento zápas musíme co nejrychleji zapomenout.“

Branky: 12. Kramoliš, 34. (pen.), 73. Mičkal. Rozhodčí: Dorotík - Neubauer, Zubek. Diváků: 120. Vidče: L. Einšpiegl - P. Křenek, P. Špůrek, V. Urban, J. Heryán - A. Fryšara, R. Bill, P. Mičkal, P. Drda, J. Kubját (87. L. Petružela) - M. Kramoliš (80. P. Nerád. Nedašov: D. Solař - P. Holba (46. M. Slovák), R. Cícha, J. Bartoška (75. P. Novák), J. Marek, P. Šuráň (46. A. Šimšálek), J. Pagáč, D. Šenkeřík (46. J. Holba), M. Macháč, M. Lorenc, J. Fojtík.

KELČ - VLACHOVICE 5:1 (3:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Zápas s Vlachovicemi jsme nakonec zvládli na jedničku a podali jsme velmi soustředěný výkon. Na hru Vlachovic jsme byli velmi dobře připraveni a soupeř nás ničím nepřekvapil. První půle patřila především agilnímu Juříčkovi, který se prosadil svojí rychlostí. Další branku jsme přidali ze standardní situace. Hosté hrozili pouze z rohových kopů, ale ty jsme pohlídali. Malou komplikaci ve druhém poločasu přinesla branka hostujícího Hlavici. Začali jsme se bát o výsledek a hosté nás zatlačili. Do šancí jsme však hosty nepouštěli a naopak z rychlých kontrů jsme přidali další dvě trefy. Naše výhra je naprosto zasloužená a dokázali jsme se prosadit i střelecky.“

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „K utkání jsme odjeli bez dvou klíčových hráčů - Dominika Plška a Pavola Straky a sestavu jsme museli doplnit i o několik dorostenců. V první půli jsme třikrát inkasovali. Ve druhém poločasu jsme zápas ještě zdramatizovali, ale domácí nás v závěru ještě dvakrát ztrestali. Pro mladé hráče to ale byla dobrá škola a alespoň se seznámí s mužským fotbalem.“

Branky: 14. Machač, 33., 38. Jiříček, 84. Rada, 88. Hlavica T. - 67. Hlavica L. Rozhodčí: Straka. Diváci:150.

PODLESÍ - KATEŘINICE 2:3 p. (2:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Do Podlesí jsme jeli v kompletní sestavě. Měli jsme fantastický začátek zápasu. Agilní Fojtů, který hraje v posledních zápasech ve skvělé střelecké formě, se trefil hned v první minutě krásně z pětadvaceti metrů do šibenice. Rychlá úvodní branka nás ale uspala a domácí nás začali přehrávat hlavně ve středu hřiště. Po přímém kopu nastřelili tyčku a po dorážkách tam míč skákal po brankové čáře, kdy jsme měli i velké štěstí. Přesto nakonec po zásluze Podlesí srovnalo. My jsme ale zase šli do vedení po individuální akci Fojtů. Byl to hodně soubojový fotbal na malém hřišti a v těžkém terénu. V závěru poločasu po srážce našeho brankáře Dobeše s domácím hráčem se pak chvíli nehrálo. Po pauze byl možná náš brankář ještě trochu otřesený a v nastavení prvního poločasu jsme dostali zase vyrovnávací branku. Po přestávce jsme zase byli aktivní my, Fojtů nastřelil břevno, Čtvrtníčka skvěle vychytal domácí brankář. Podlesí také hrozilo, ale už nebylo nebezpečné tak jako v prvním poločase. Na penalty máme specialistu brankáře Dobeše, který dvě penalty chytil, a tak bereme druhý bod. Přeji brzké uzdravení domácímu hráči, který po srážce s naším gólmanem musel být převezen rychlou záchranou službou do nemocnice.“

Branky: 25., 48. Košut - 1., 39. Fojtů. Rozhodčí: Nohavica. Diváci: 50.

HRACHOVEC - SLUŠOVICE 0:1 p

V Hrachovci se představil lídr tabulky ze Slušovic a domácí se museli obejít bez trojice klíčových hráčů Mooce, Totha a Vargy. Proto domácí tým zvolil na favorizovaný celek hostí značně defenzivní taktiku. A ta jim fungovala dokonale po celý zápas. Domácí ze zabezpečené obrany dokonce vyráželi k nebezpečným kontrům a vypracovali si i několik šancí. Na podmáčeném terénu se hostím nevedla příliš kombinace a obrana domácích v čele s brankářem Růžičkou odolávala až do konce. V závěru utkání hosté stupňovali svůj tlak, ale branku se jim nakonec vstřelit nepodařilo. V dlouho trvající penaltové loterii se štěstí přiklonilo ke Slušovicím a ty berou bonusový bod navíc. Pro oslabený domácí tým má bod cenu zlata, neboť hosté se nedokázali proti zhuštěné obraně střelecky prosadit.

Michal Klimt, vedoucí mužstva Slušovic: „Na toto počasí byl terén nezvykle kvalitní a tak nic nebránilo hrát fotbal. Opět jsme zahájili tradičním náporem, ale domácí začali poctivě bránit. Po celý zápas to byl, jak podotkl domácí trenér, prešovský beton. Ale účel světí prostředky. Hosté prakticky za celý zápas nevymysleli žádnou stoprocentní šanci až v 90. minutě vychytal gólman domácích hostujícího Dobeše. Domácí měli tak paradoxně více šancí, když hrozili z rohů a standardních šancí. Na penalty vyhráli hosté, kdy v osmé sérii lapil míč hostující gólman Kučera. Sice jsme bod ztratili ale i tak jsme navýšili náskok už na 12 bodů.“

Rozhodčí: Ruman. Diváci: 100.

1. Slušovice 21 16 3 1 1 51:14 55

2. Vigantice 21 12 3 1 5 45:25 43

3. Podlesí 21 12 1 5 3 45:26 43

4. Nedašov 21 12 1 2 6 42:29 40

5. Val. Příkazy 21 11 0 4 6 40:32 37

6. Kateřinice 21 9 4 1 7 45:36 36

7. Kelč 21 9 3 0 9 49:32 33

8. Vlachovice 21 9 2 1 9 39:40 32

9. Val. Meziříčí B 21 7 2 1 11 50:50 26

10. Hrachovec 21 5 2 4 10 23:51 23

11. Val. Klobouky 21 6 1 1 13 24:50 21

12. Vidče 21 6 0 2 13 36:46 20

13. Rožnov p. R. 21 4 3 2 12 25:49 20

14. Brumov B 21 4 0 0 17 23:57 12

SKUPINA B

KVASICE – KUNOVICE 4:0 (4:0)

Michal Bláha, trenér Kvasic: „Zápas se nám náramně povedl. Hlavně v prvním poločase se nám fakt dařilo. Jak jsem kluky po poledním zápase kritizoval, tentokrát byla hra i samotný přístup zcela v pořádku. Dovolím si tvrdit, že to z naší strany byla reklama na fotbal. Kluci poctivě pracovali a vytvářeli si krásné herní kombinace. Klidně jsme už ve třetí minutě mohli vést 3:0. Nakonec to bylo o čtyři góly po půlhodině hry. První poločas nám neskutečně vyšel. Naopak soupeře jsme k ničemu nepustili. Druhá půle už se víceméně dohrávala. Kluci si chtěli zahrát fotbal. Drželi balon na kopačkách a měli další šance ke skórování, ale náskok nezvýšili. Kunovice žádnou tutovku neměly. Hráče musím hlavně za první půlku pochválit. Mám velkou radost z toho, jak krásný fotbal jsme hráli.“

Branky: 3. Pavel Vojtášek, 17. Karel Lepša, 24. Martin Pulkert, 29. Josef Zapletal. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 150.

OSVĚTIMANY – NEDACHLEBICE 6:1 (3:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Já si myslím, že výsledek odpovídá dění na hřišti. Samozřejmě že některé fáze hry byly lepší, jiné horší, ale celkově jsme byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili. Pomohl nám rychlý gól, který jsme dali hned v první minutě. Soupeř měl za stavu 1:0 dvě šance, které ale nevyužil. Nejprve šel hostující útočník sám na brankáře, potom brankář Brázdil míč vyrazil. Nedachlebice jsme postupně kvalitou přehráli. Svoji převahu jsme vyjádřili také brankami. Nechci říct, že to bylo úplně snadné utkání, ale výsledek odpovídá průběhu. V zápase jsme jasně dominovali. Tentokrát jsme dokázali nahradit i Veliče Šumulikoského, který byl se Slováckem v Praze na Bohemce.“

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „I když máme svoje problémy se sestavou, i tak jsme přijeli do Osvětiman překvapit. Výsledek je pro nás krutý. Soupeř potrestá každou naši hrubku, my dáme každou pátou šanci. Venku pořád stejná písnička.“

Branky: 33., 59. z penalty a 82. Ondřej Zýbal, 1. a 24. Lukáš Klimeš, 77. René Křemeček - 39. Pavel Kováč. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 110.

OTROKOVICE – OŘECHOV 3:1 (1:1)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Naše výhra je zcela zasloužená. Soupeř nás příliš nezlobil. Bohužel my jsme si cestu za třemi body sami zkomplikovali. Hned v úvodu jsme měli tři vyložené šance, když jsme šli sami na branku, ale nic jsme nedali. Hlavně v prvním poločase jsme měli výraznou převahu, v zakončení se nám ale nedařilo. Všechny střely míjely branku nebo jsme akce zazdili špatnou přihrávkou před vápnem. Ořechov vůbec nebezpečný nebyl, přesto šel z první střely na naši branku do vedení. Náš obránce Malota si myslel, že rozhodčí píská ofsajd, a tak v šestnáctce chytil balon do ruky a z penalty jsme inkasovali laciný gól. Naštěstí jsme do přestávky dokázali výsledek srovnat. Po rychlém útoku si hostující obránce dal vlastní gól. Jinak s prvním poločasem jsem příliš spokojený nebyl. Kluci neplnili mé pokyny. Místo častější střelby si neustále nahrávali a dávali přednost. Připadá mi, že nejsou tak hladoví po gólech. Když měli vystřelit, tak ještě nahrávali a obráceně. Do vedení nás poslal až v 56. minutě Malát. Jeho ránu si gólman srazil do sítě. Naši výhru pečetil pěknou ranou z levé strany Červenka, kterému hezky přihrál Marčík. Další šance jsme neproměnili. Klidně jsme mohli vyhrát větším rozdílem.“

Branky: 45+1. Miroslav Pavlíček vlastní, 56. Dominik Malát, 83. Petr Červenka - 40. Roman Trlida z penalty. Rozhodčí: Františák. Diváci: 75.

DOLNÍ NĚMČÍ – NAPAJEDLA 1:0 (1:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Jsem spokojený, protáhli jsme šňůru bez porážky na šest utkání. Výhry nad Napajedly si velmi ceníme. Zápas rozhodla jedna trefa ze začátku utkání. Skórovali jsme po rohu, byl to takový šťastný gól. Ocenit musím výkon soupeře. Napajedla hrála velmi dobře. Hlavně ve středu pole nás přehrávala. Hosté ale svoje šance neproměnili. Po gólu volaly hlavně příležitosti ve druhé půlce, kdy se nejprve jeden hostující hráč ocitl ve vyložené šanci, ale sám před naším brankářem střílel mimo. A pak hlavička po trestném kopu skončila mimo. Napajedla měla výškovou převahu, proto hrozila hlavně po standardních situacích. My jsme hlavně díky výbornému brankáři všechno přežili a získali tři body.“

Branky: 17. Libor Kadlček. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 132

ÚJEZDEC – BOJKOVICE 2:1 (0:0)

Miroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „V úvodu derby utkání byli lepším týmem hosté z Bojkovic, domácí byli zjevně nervózní, přece jen na ně dolehla důležitost utkání. Hosté se dostávali snadno do šancí a hned taky trefili tyčku i břevno domácí branky. Poté se přece jen domácí oklepali a začal se hrát parádní fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Domácí ale své tři tutovky trestuhodně spálili, a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu. Po pauze se domácí opět vrhli do útoku a odměnou byla branka kapitána Kobzinka, když se prosadil hlavou po rohovém kopu. Poté tlak domácích narůstal, ale početní diváci viděli jen festival zahozených šancí. A jak to tak bývá, hosté se dostali do protiútoku a zkušený Vacula srovnal. Domácí to ale nepoložilo, opět se snažili dostat do vedení a to se jim taky v 76. minutě povedlo, krásně se trefil Filip Lekeš. Poslední fáze utkání byla velmi bojovná a nervózní, rozhodčí musel hned několikrát ukázat žlutou kartu na obou stranách, ale žádná branka již nepadla, a tak důležité tři body zůstaly domácím.“

Branky: 49. Miroslav Kobzinek, 76. Filip Lekeš - 63. Daniel Vacula. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 292.

KORYČANY – BUCHLOVICE 2:0 (1:0)

Jiří Vybíral, předseda Koryčan: „Bylo to oboustranně opatrné utkání, ve kterém se hrálo o osmou příčku tabulky. Šťastnějším týmem byli domácí fotbalisté. Skóre utkání otevřel Gejdoš. Nejlépe se orientoval ve skrumáži před bránou hostí a opakovaným pokusem dostal míč za záda gólmana. Hra se přelévala ze strany na stranu, nicméně do konce první půle se nic podstatného nestalo. Rozuzlení se diváci dočkali až v 75. minutě. Domácí zahrávali rohový kop a na přesný centr si vyskočil Gejdoš a hlavičkou rozhodl o výsledku utkání.“

Branky: 33. a 75. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 120.

ŽALKOVICE – NIVNICE 4:1 (1:1)

Roman Leitner, trenér Nivnice: „Ještě teď jsem obrovsky zklamaný z výsledku. Před zápasem upozorňuji kluky na standardní situace domácích a už v páté minutě z jedné inkasujeme. Zápas se sice nepovedl našemu brankáři, který udělal dvě hrubé chyby, ale je to kluk z dorostu a já ho nebudu zatracovat. Na druhé straně je pravda, že vpředu jsme se do vyložených šancí nedostali a hráli jsme fotbal po vápno. A když už jsme v něm byli, tak jsme tam všechny souboje prohráli. Odvolaná penalta naším hráčem nás připravila o dobrou šanci mít lepší vzájemné utkání se soupeřem. Teď nás čeká velmi náročných pět kol boje o záchranu.“

Branky: 56. a 64. Zdeněk Horák, 5. Pavel Horák, 66. Jiří Bartušek - 33. Radim Straňák. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 50.

1. Kvasice 21 17 0 2 2 72:19 53

2. Osvětimany 21 16 1 0 4 74:30 50

3. Dolní Němčí 21 13 1 1 6 50:32 42

4. Bojkovice 21 11 1 1 8 46:49 36

5. V. Otrokovice B 21 8 3 3 7 48:52 33

6. Napajedla 21 7 5 1 8 41:33 32

7. Kunovice 21 8 3 1 9 40:43 31

8. Koryčany 21 9 0 2 10 33:33 29

9. Nedachlebice 21 8 0 3 10 44:46 27

10. Buchlovice 21 7 2 1 11 31:37 26

11. Nivnice 21 7 1 1 12 36:47 24

12. Žalkovice 21 5 2 2 12 30:42 21

13. Újezdec 21 2 4 3 12 29:66 19

14. Ořechov 21 5 1 1 14 25:70 18

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU