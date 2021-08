HLUK – ÚJEZDEC 9:2 (4:2)

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Vstup do zápasu nám nevyšel. Asi jsme zase měli v hlavách, že moc chceme vyhrát. Za nepříznivého stavu 1:2 mě kluci trošku namíchli. I když výsledek na konci je jiný, prvních dvacet minut z naší strany nebylo dobrých. Měli jsme těžké nohy. V přípravných zápasech kluci dokázali hrát úplně jinak. Byli jsme rychlejší, svěžejší, proti Újezdci nám nervozita trochu svazovala nohy. Když jsme se dostali do hry, udělali jsme hloupou penaltu, která nás zase na chvíli srazila. Druhý poločas už byl jednostranný. Hosté ještě za stavu 5:2 hráli, s tímto výsledkem by byli spokojení. My jsme se tím výsledkem nechali ukolébat, na konci utkání jsme ale ještě přidali čtyři góly. Výsledek je dobrý. Dohnyho (Jan Dohnal – pozn. red.) jsme využili alespoň na tento jeden zápas. Dostal šanci si s námi po delší době zahrát. Bylo vidět, že to má pořád v noze a je gólový.

Fotbalisté Hluku slaví v kabině výhru nad Újezdcem.Zdroj: Foto: se svolením Aleše Zlínského

Zdeněk Šebesta: „Podle mě Hluk tuto třídu letos suverénně ovládne. Jeho kvalita je nad hranicí této třídy. Nám chybělo několik klukl. Klíčovým hráčem je Bronislav Červenka, který byl s Kroměříží ve Znojmě. Neměli jsme ani stopera a útočníka, už v prvním poločase jsem musel střídat střelce Filipa Lekeše, který má něco s ramenem. Po jeho odchodu se naše hra úplně rozpadla. Chytat tady ty atlety bylo nad naše síly. Neměli jsme hráče na střídání. V závěru jsme se modlili, aby to nebylo deset. My jsme v létě odehráli čtyři zápasy. V prvním jsme dostali 0:8 s Baťovem, pak jsme vyhráli 5:4 ve Vlčnově, v poháru remizovali 5:5 s Bojkovicemi a teď zase dostali devět branek. Je to katastrofa, my ale máme celkem příznivý los v poháru, budeme se snažit soustředit na něj. Věřím, že se dáme dohromady i pro krajskou soutěž. Nepříjemnou porážku hodíme za hlavu a jedeme dál.“

Branky: 31., 39. a 61. Vaďura, 74., 78. a 84. Dohnal, 37. a 77. Martiš, 11. Zelinka - 9. Vítek, 13. Kobzinek z penalty. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

OSVĚTIMANY – ZLECHOV 6:1 (5:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Nechci říct, že by to bylo povinné vítězství, ale kvalita byla na naší straně. Zápas jsme rozhodli hned v první, poločase. I když nám v létě odešli Zýbal, Klimeš a Síleš, dokázali jsme je nahradit dalšími kluky. Střelecky se daří hlavně Čevelíkovi, který dával góly už v minulé sezoně i v letní přípravě. Je to poctivý kluk, brankám jde naproti. Je běhavý, takový buldoček. Svojí pracovitostí se dokáže do šancí dostat, samozřejmě ne každou promění. Zatím mu to pálí. Ještě nám chyběli dva mladí kluci A Skřivan, jenž si plní povinnosti ve Slovácku. I bez nich jsme to zvládli. Ve druhém poločase jsem prostřídal sestavu. Chtěl jsem, ať si zahrají všichni, ale už to nemělo takový náboj. I tak jsme mohli přidat další branky, ale vychytal nás výborný gólman Vanda.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Hlavně v prvním poločase byl mezi námi a Osvětimany zřetelný rozdíl. Domácí byli fotbalovější, jednoznačně lepší. Jejich hru zezadu řídil zkušený Šumulikoski, kterému pomáhal Jirka Perůtka. Ti dávali klukům vpředu krásné balony dopředu. Soupeř byl fotbalovější, trestal naše chyby. My jsme byli vzadu nedůrazní. Po přestávce jsme to vzadu trošku zhustili, takže už to bylo z naší strany lepší. Osvětimany ale hrály to, co potřebovaly. My jsme se snažili porážku alespoň zmírnit. Měli jsme jendu šanci a povedený trestný kop, který gólman Chvojka bravurně chytil.“

Branky: 19., 24. a 85. Čevelík, 11. a 35. Tomaštík, 36. Pak - 14. Omelka. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – BUCHLOVICE 0:2 (0:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Hráče budu kritizovat za malý pohyb, malou agresivitu a alibistickou hru v útočné fázi. Na dobře bránícího soupeře jsme toho moc nevymysleli. Málo příležitostí, co jsme měli, vyřešil buď soupeřův brankář nebo je obránci vykopli z brankové čáry. Domácí porážka, k tomu nepřesvědčivý výkon, rovná se velké zkamání. V létě jsme získali Čtvrtníčka ze Strání a Řezníka z Březolup. Do Boršic odešel Hubál, jinak nám chyběl jenom Pisklák.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Zcela zasloužené vítězství. Herně jsme byli lepším mužstvem, domácí si vytvořili možná jednu stoprocenntí šanci a nějaké dva závary. Na to, že hráli doma, tak mě trošičku zklamali. Myslel jsem si, že v ofenzivě budou silnější. My jsme ale vzadu všechno s přehledem uhráli. V prvním poločase jsme si vypracovali i další vyložené příležitosti, klidně to už do přestávky mohlo být 0:3. jsem rád, že jsme dali dva góly a vyhráli. V Nedachlebicích se totiž nepodaří každému vyhrát. My jsme nastoupili kompletní. I když v týdnu měli tři hráči zdravotní problémy, nakonec se dali do kupy a pomohli nám. Posilou je levý obránce Tomáš David , který k nám přišel ze Slovácka C. Z Boršic máme Mariána Vycudilíka, jenž ale čtyři roky nehrál. Mrzí nás ztráta útočníka Janků. Ještě jeden hroťák nám chybí.“

Branky: 27. Mikula, 54. Belant. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.

FRYŠTÁK – KUNOVICE 0:4 (0:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Do soutěžního utkání po našem béčku, které hrálo v sobotu, nastoupilo v neděli v podvečer taky áčko mužů. Do utkání nastoupil domácí tým v deseti hráčích, čekalo se na příjezd jednoho z hráčů z dovolené. Navíc Fryšták den před utkání opustil špílmachr Sklenář, který přestoupil na Mladcovou. Přesilovka Kunovic byla proměněna v patnácté minutě ve vedení v momentě, když už náš hráč byl připraven u postranní čáry. Hostující hráči byli důrazní ve vápně po centru ze strany, střelcem branky byl Ondica. Hned po rozehrání měl Fryšták šanci na vyrovnání, ale Chudý nezakončil přesně. Asi nikdo netušil, že to byla poslední velká příležitost Fryštáku v zápase, přestože zejména do konce první půle se naši hráči snažili. Nepovedlo se a po změně stran už Kunovice ovládly hru a přidaly další branky. Výsledek si s přehledem hlídaly a první body mají právem.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Do prvního mistrovského zápasu jsme nastoupili aktivně. Měli jsme náznaky šancí, které jsme špatně řešili. Uklidnil nás až vedoucí gól. Po něm jsme kontrolovali hru, ale domácí měli nebezpečné protiútoky, které vyplývaly z našich chyb. Ve druhém poločase jsem drželi míč a navýšili vedení. Domácí si nevypracovali žádnou vyloženou šanci, tak si myslím, že přístupem a aktivní hrou bylo vítězství zasloužené ,i když jsme nevyužili další šance ke skórování. Ještě nám chyběli někteří kluci, co jsou na dovolené.“

Branky: 16. Ondica, 57. Masařík, 68. Flek, 84. Bihári. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 120.

KORYČANY – ŠUMICE 2:4 (0:2)

Karel Věžník, asistent trenér Koryčan: „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, ale hosté díky dvěma naším zaváháním se dostali do vedení 2:0. Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny v sestavě i rozestavení a výsledkem bylo snížení dobře hrajícím Liškou. Bohužel se opět opakovala situace jako v prvním poločase, kdy po našem nedorozumění hosté zvyšovali na 3:1 a krátce na to po přímém kopu na 4:1. Nám už se jen povedlo snížit na 4:2. Fotbalově bylo utkání průměrné. Hosté však působili houževnatým dojmem, což nám chybělo.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Na úvod to prom nás byl velmi těžký zápas s nábojem. Máš tým se po minulé sezoně téměř nezměnil. Dál chceme zapracovávat do týmu dorostence. Utkání bylo oboustranně bojovné. Domácí nám nedali nic zadarmo. My jsme šli do vedení Žampachem. Za stavu 0:1 nás Koryčany na chvíli zatlačily, nastřelily břevno. Nám vyšel závěr poločasu, kdy jsme přidali druhý gól. Domácí zase měli výborný nástup do druhé půle, kdy snížili a asi deset, patnáct minut nám pořádně zatopili. My jsme však všechno přečkali a odskočili na 3:1 a 4:1. Za tohoto stavu se utkání víceméně dohrávalo. Domácí už stačili výsledek jenom zkorigovat. My jsme spokojení. Tři body se nám hodí, protože máme těžký los. V prvních čtyřech kolech hrajeme se silnými soupeři. I proto jsme rádi, že jsme vstup takto zvládli. Teď se na to pokusíme navázat doma proti Nivnici.“

Branky: 55. Liška, 88. Eremiáš - 59. a 67. Ondřej, 9. Žampach, 45. Kelíšek. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 123.

NIVNICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:0 (1:0)

Milan Bršlica, vedoucí mužstva Nivnice: „Po deseti měsících čekání jsme se konečně dočkali mistrovského fotbalu a tak není divu, že jsme ani nemohli dospat. Zvláště, když k nám hned v úvodu přijelo sousední Dolní Němčí. Leč dušička v nás nebyla kdovíjaká, protože příprava před sezonou nestála za mnoho, čímž narážíme na nepovedený pohár v Jaroslavicích, nesehranou generálku v Kunovicích a ruku na srdce, účast na trénincích bývala i lepší a zvyšovala se teprve s blížícím se výkopem. Z loňského kádru jsme udrželi T. Kelíška i Hrabalíka a zpět do Nivnice se vrátil z brodské mládeže Soukeník a ze stejného klubu u nás budou poprvé působit Dubský a Valenta. Z jarní anabáze v Topolné se vrátil Roubal (dnes pro zranění mimo, stejně jako Těthal). Odchody už si ani nepamatujeme. "Hostování" z Brodu skončilo Konečnému (Luhačovice) a Kováčikovi a od pravidelného hraní odehnaly Hladiše pracovní povinnosti. A tím jsme si ještě vzpomněli na návrat jeho bratra Filipa do naší branky. Očekávali jsme, že se bude těšit i zvýšená návštěva, protože z okolních klubů, které za něco stojí nehrál dnes nikdo. To se potvrdilo a do Nivnice si našel cestu mimo místní i početný zástup přespolních.

Na zajímavé příběhy se dlouho nečekalo a když jsme si hned po první pětiminutovce vypracovali první roh tak jsme vzpomněli na páteční trénink, kde probíhal jejich nácvik. Po zkráceném centru Stojaspala měl na hlavě úvodní gól Velecký, ale zblízka přehlavičkoval. Centrované balony hrály v našem úsilí prim i nadále. Jeden takový od Bumbalíka poslal v 9. minutě hlavou do boční sítě Josefík. Ve 12. minutě jsme kopali další roh a v zásobě bylo i jiné řešení. Teď už Straňák balon kopajícímu nevracel a po obratu a samostatné akci mířil někam pod břevno kam se balon sice nevlezl, ale dorážka Veleckého z brankové čáry už gól znamenala - 1:0. V 16. minutě se po nahrávce Kelíška dostal do tutovky Straňák, ovšem než jsme stačili zvednout ruce tak z malého vápna trefil Dubského, který se pro nás nepochopitelně toulal mezi střelcem a hostující brankou. Krátce před tím ještě vřela krev v hostujících tělech, když před jejich střídačkou oplácel tvrdý atak náš Otrusiník. Uviděl žlutou, což se hostům nelíbilo, ale když oranžovou udělit nejde, nedalo se nic dělat. Úplně stejná situace nastala v 18. minutě a také tady byl přestupek u hostujících náhradníků. Do role mstitele byl obsazen Velecký a také tady se žlutilo a rozčilovalo. To byly jediné naše starosti z úvodních asi dvaceti minut. Nám pořádně poprvé zatrnulo po půlhodině hry. Hostující Tinka si pohrál s míčem i naší defenzivou na levé straně, ale polovysoký balon sebral ve vápně Bobčík lépe postavenému M. Krchňáčkovi, což jsme přivítali všemi deseti. Druhý světlý okamžik Němčana Tinky nás zvedl z lavice ve 43. minutě, ale pochopení u spoluhráčů opět nenalezl a P. Krchňáček jistě nechtěl míč nahrát za branku, ale před ni. Už ve 46.minutě jsme přežili klinickou smrt po střele Bídy, jenž si neobtěžován navedl mičudu na velké vápno, ale předvedl, že to s koncovkou hostí ještě nebude v pořádku. O nic slavnější to ze strany sousedů nebylo ani v 50. minutě, ale alespoň se poprvé trefili mezi tyčky. Po dlouhém autu zakončoval P. Krchňáček, ale takové míče sbíral Hladiš už v žácích. V 64. minutě jsme slavili premiéru ve druhé půli a prvně navštívili velké vápno soupeře a hned to stálo za to. Kelíšek se po přihrávce Dubského dostal za obranu, ale klička brankáři byla krátká a hrdinou okamžiku se stal brankář Kvasnička. K jakémusi zlobení nás hosté donutili v 66. minutě, ale z jejich trvalé převahy si nic kloudného stále ne a ne vytvořit a tak museli vzít za vděk alespoň standardkou. Po faulu V.Veleckého na Stojaspala ji kopal Richtr, ale trefil jenom náruč brankáře. To byl druhý a poslední balon směřující mezi naši konstrukci, což je velmi slabá vizitka hostí na to, že se hrálo převážně na naší polovině hřiště. Nivnické protiakce byly sporadické, ale nebezpečné a hned dvě v krátkém rozmezí považujeme za gólové. V 72. minutě se po rohu Straňáka dostal k hlavičceDubský, ale prudký balon lízal břevno jenom z vrchu. V 75 .minutě centroval další standarní situaci Straňák na hlavu Veleckého, ale ani on nebyl přesný a branku zkoprnělého Kvasničky ze šesti metrů nezasáhl. To bylo na další minuty všecko a celkový obraz naší hry, jak jsme ho tady nastínili, nebyl samozřejmě nikterak růžový ani nadále. V poslední minutě šoupl balon Soukeník rozběhnutému Straňákovi do vápna, kde ho lízl přes fajky Cmol a bylo vymalováno. K odpískané penaltě se postavil sám faulovaný Straňák a po pár předchozích nezdarech se v klidu trefil - 2:0. Tím jsme mohli utřít zpocené čelo a říct, že jsme utrpěli vítězství nad ve druhé půlce lepším mužstvem. Dolněmčané si ovšem nedokázali z převahy vytvořit žádnou šanci a asi by dřív vypáčili z kapra slovo než by dali gól. Přesto nebo právě proto se jim bude o utkání i zdát. Viníka porážky ovšem našli už v Nivnici. Nebyla to překvapivě vlastní nemohoucnost před naší brankou, ale rozhodčí.“

Fotbalisté Nivnice (žluté dresy) vstoupili do nové sezony domácím třaskavým derby se sousedním Dolním Němčí.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Kluci mě herně nezklamali. Fotbalově to bylo dobré, ale za celé utkání jsme si nevypracovali čistou gólovou šancí a bez branek se nevyhrává. Začátek zápasu nám nevyšel. Prvních dvacet minut jsme nehráli dobře. Možná to bylo ovlivněné zákroky soupeře, kterého rozhodčí ušetřil od dvou vyloučení. Chvílemi to bylo zbytečně nervózní. Kdyby sudí domácího hráče vyloučil, měl by klid. Postupně jsme se ale rozehráli, druhý poločas jsme Nivnici téměř nepustili za půlku. V poli jsme soupeře přehráli, měli tam nějaké závary, ale na to se nikdo neptá. Hraje se za na branky a ty jsme nedali. V derby nám chyběli Šmehlík a Ježek, s nimi ale nemůžeme počítat delší dobu. My jsme alepson rádi, že na utkání přišli lidé. Naši příznivci to měli kousek. I když jsme jim radost neudělali, bylo vidět, že fotbal jim chyběl. Snad nás přijdou podpořit i za týden doma proti Bojkovicím.“

Branka: 18. Velecký, 90. Straňák z penalty. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 420.

BOJKOVICE – TĚŠNOVICE 6:2 (5:2)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Paradoxně jsme se stejným soupeřem začínali i před rokem. Tehdy pro nás byl nováčkem, velkou neznámou. Dost nás ale potrápil, takže jsem i nyní očekával těžké utkání. Myslel jsem si, že se Těšnovice budou víc snažit, že budou pro nás nebezpečnější. Celkově mě ale zklamali. Možná to bylo tím, že to po patnácti minutách bylo 3:0. Do utkání jsme dobře vstoupili, z každé akce dali gól. A i když jsme dostali branku na 3:1, i nadále jsme hráli fotbal, jakým jsme se chtěli prezentovat. Být aktivní, hrát neustále směrem dopředu. Vytvářeli jsme si i další příležitosti. Ve druhém poločase jsme náskok jenom víceméně udržovali. Svojí laxností a zbytečným dohráváním akcí jsme neproměnili obrovské množství šancí, dokonce jsme Vaculou a Gagem zazdili dva pokutové kopy. Skóre mohlo být ještě vyšší, ale i za výhru 6:2 jsme rádi. Nastoupili jsme bez dvou kluků, co byli na plánovaných dovolených. V týdnu to vypadalo, že nebudou hrát ani Varga s Vítem Dolinou. Oběma musím poděkovat. Pracovně byli vyjetí mimo Bojkovice. Varga přijel na utkná nad ránem ze severní Čech, večer po zápase zase odjel nazpátky. Vít Dolina zase operoval přeraženou čelist, přijel deset minut před začátkem a pak se vracel zpátky do nemocnice. Oběma patří velký dík. Je vidět, že jim záleží na tom, co děláme.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Zápasu jsme se jenom vyloženě zúčastnili. V utkání bych nenašel nic pozitivního. Něco, na čem bychom mohli v příštích zápasech stavět. Všechno bylo špatně. Na porážku musíke rychle zapomenot, protože to byla opravdu katastrofa. Utekl nám začátek, v patnácté minutě to bylo 3:0. Asi jsme zůstali v autobuse. Každý útok domácích hrozil gólem. Nám chyběli tři stabilní hráči ze základní sestavy. S nimi by to bylo asi lepší. Náš výkon ale nechápu. Kdybychom jenom trochu hráli, výkon i výsledek museli být daleko lepší. Vždyť v poháru jsme s Bystřicí pod Hostýnem prohráli jenom 0:1. Toto bylo po všech směrem nepovedené utkání. Věřím, že jde o ojedinělý výpadek a že další utkání budou lepší. Snad to s návratem některých kluků po zranění a z dovolených bude lepší. V létě k nám přišel Radek Janoštík z Kvasic, který dal dva góly. To je snad jediná světlá věc na naší hře, že předvedl svůj standard. Jinak máme kádr zkonsolidovaný.“

Branky: 4., 8., 15. a 70. Varga, 29. Vacula, 33. Dolina - 25. a 37. z penalty Janoštík. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 120.