TĚŠNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (1:0)

Petr Suchánek, kondiční trenér Těšnovic: „Už před zápasem jsme počítali s tím, že nás čeká těžký zápas s kvalitním soupeřem, který do nedělního utkání inkasoval jenom čtyři branky a má nejlepší obranu z celé soutěže. Začátek nám ale vyšel, když jsme hned z první akce v první minutě dali vedoucí gól. Jinak první poločas byl herně vyrovnaná. Šancí jsme si ale vypracovali víc. Navíc nám rozhodčí neuznali další dva góly. Jeden pro ofsajd a druhý pro faul na gólmana. Ve druhém poločase převzali herní iniciativu hosté. Byli víc na balonu , náš výkon byl nějaký zabržděný. Moc se nám po změně stran nedařilo, na druhé straně směrem do defenzivy jsme to zvládli dobře a hosty jsme do nějakých vyložených tutovek nepustili. Na konci tam byla jedna sporná neodpískaná penalta, hodně sporný odmávaný ofsajd, ale celkově jsme o ten jeden gól byli šťastnější. Za mě to bylo doposud nejvíc emotivní utkání. Na můj vkus bylo bylo zbytečně vyhrocené. Nás byl osmnáct, takže trenéři měli před zápasem těžkou hlavu, jak sestavu poskládají, protože před týdnem jsme prohráli ve Zborovicích. Nakonec to nějak zamíchali a vyšlo to. Tři body jsou vydřené.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Dneska jsme bohužel zaspali úplný začátek, když jsme dostali gól hned z první akce domácích. Poté jsme se asi patnáct minut na hřišti hledali, než jsme se dostali do tempa a pomalu začínali přebírat otěže zápasu. Do poločasu jsme však museli nuceně třikrát střídat a zpřeházet posty, což nás trošku přibrzdilo. Musím však smeknout před kluky, co předvedli druhý poločas, kdy jsme byli jednoznačně lepší týmem a fotbalovou kombinační hrou jsme soupeře zatlačili do defenzivy. Opět jsme však selhávali v zakončení, Těšnovice při pár šancích podržel gólman. Vyrovnání doslova vyselo na vlásku, ale nepřišlo také proto, že hlavní rozhodčí zřejmě pod nátlakem domácích vulgárních diváků pro nás nezapískal milionovou penaltu, když Tomáš Stojaspal udělal kličku brankáři a on ho naprosto jednoznačně podrazil. Nechápu, co jiného by už měl být pokutový kop. Svým výkonem jsme si zasloužili dneska určitě bodovat. Se vší úctou k soupeři si nemyslím, že by jejich předvedená hra byla hodna lídra tabulky. Fotbal se ale hraje na branky a ty my nedáváme, ačkoliv se právě na to na tréninku poctivě zaměřujeme. Jsem dneska opravdu smutný z výsledku nikoliv z našeho výkonu. Teďka nás trošku trápí zranění, ale i tak se musíme připravit na důležitý těžký zápas s Hlukem za týden.“

Branky: 1. Karel Majkrič. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 100.