KELČ - KATEŘINICE 1:2 (1:1),

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání bylo poměrně vyrovnané, my jsme šli do vedení už v sedmé minutě po brance kanonýra Jiříčka. První poločas mohl klidně skončit 2:0, ale taky 1:3. Nakonec asi zaslouženě hosté vyrovnali ze střely ze třiceti metrů. Hosté byli v druhé polovině fotbalovější, ale paradoxně si žádnou velkou šanci nevytvořili. Bohužel zápas rozhodli osm min před koncem, po naší chybě ve středu hřiště a pěkným obstřelem kolem našeho obránce. Ztráta nás určitě mrzí a můžeme jen litovat neproměněných příležitostí za stavu 1:0 pro nás."

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Poslední zápasy nemáme fotbalové štěstí. V Kelči už pro nás byly body zaslouženě vydřené. První půlka byla herně vyrovnaná. Domácí využili naši chybičku v obraně a ze samostatného úniku dali Jiříčkem již v 7. minutě na 1:0. My jsme mohli v zápětí zapas otočit třikrát ze stoprocentních šancí. Bohužel jsme asi urazili fotbalového boha a neproměnili je. Pět minut před koncem poločasu se ujala až střela ze třiceti metrů, jejímž autorem byl Mrlina. Poločas tak skončil po zásluze 1:1 Druhou půlka moc fotbalová nuž nebyla. Mužstva ohrožovala obě branky spíše ze standardních situací. Nám se ujala jedna střela Smilka ukrytá za obráncem a ujali jsme se vedeni. To jsme si už pohlídali a konečně jsme prolomili střeleckou smůlu, která nás provázela. Tým musím pochválit za bojovnost, neboť jsme museli zvládnout tři těžké duely v sedmi dnech.“

Branky: 7. Jiříček - 37. Mrlina, 82. Smilek,

ROŽNOV P. R. - JUŘINKA 2:1 (0:0)

Milan Náměstek, trenér Rožnova p/R: "V utkání jsme představili dvě nové posily - Viléma Jurka z Frenštátu a Viktora Kovacse ze Vsetína. Zápas s těžkým protivníkem jsme nakonec zvládli a po zásluze si připisujeme tři body. V první půli se diváci branky nedočkali. Povedl se nám začátek druhé půle a po deseti minutách nás poslal Mičkal z penalty do vedení. Deset minut před koncem přidal Kolařík druhou trefu. Hosté dali tři minuty před koncem z penalty kontaktní branku, ale vyrovnat se jim už nepodařilo."

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: "Utkání na rožnovské umělé trávě jsme vůbec nezvládli a domácí nás předčili v nasazení a bojovnosti. Domácí nás přehrávali především v záložní řadě, zadním formacích zase velel zkušený Vokáč. Náš kanonýr Vavřík se tak vůbec neprosadil. Prvních třicet minut jsme se na hřišti navíc hledali. V prvním poločasu se hrálo bez branek, naši jedinou šanci David neproměnil. Domácí vstřelili první branku z penalty. Poté jsme otevřeli hru a nezachytili jsme náběh domácích a ti nás trestali druhou brankou. Snížili jsme až v samotném závěru a vyrovnat se nám již nepodařilo, domácí ale vyhráli zaslouženě, my jsme podali až příliš profesorský výkon.“

Branky: 55. Mičkal (pen.), 80. Kolařík - 87. David (pen.),

VIDČE - VAL. KLOBOUKY 1:0 P.

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: "Pro oba celky bodově důležité utkání nakonec zásluhou vyhraných pokutových kopů pro sebe získali domácí hráči. V samotném utkání bylo patrné, že proti sobě nastoupily celky z konce tabulky, navíc ve značně omlazených sestavách. Hra postrádala plynulost a byl to spíš boj ve středu hřiště, než pěkný pohledný kombinační fotbal. Kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo, kdyby domácí Babinec využil jednu ze svých dvou šancí v úvodní desetiminutovce utkání. Obě střely však minuly bránu. Třetí gólovou šanci měl v samotném závěru první půle Dobeš, ale i on ve skluzu nedokázal usměrnit míč za záda hostujícího brankáře.Do druhé půle se snahou zvýšit ofenzívu týmu posunul domácí trenér na hrot útoku kapitána Mičkala, ale ani tato změna nepomohla a i ve druhém utkání po sobě jsme odešli z hřiště bez vstřelené branky. Zato hosté mohli v samotném závěru utkání rozhodnout. Dvakrát však skvěle zasáhl domácí brankář Einšpiegl a tak hlavně jeho zásluhou dospělo utkání až do penalt. Čtvrt hodiny před koncem zlikvidoval sólo Dubčáka, který se rozběhl z půlky hřiště, obešel dva obránce a sám postupoval na domácího brankáře. A v 88.min. nařídil rozhodčí utkání přímý kop z hranice šestnáctky, ale přesnou střelu k tyči Nevrlky dokázal neskutečně vyrazit a navíc si poradil i s následnou dorážkou. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější domácí a zvítězili v něm 4:3, neboť hosté ve dvou případech přestřelili bránu."

Vlachovice - Horní Lideč 0:4 (0:3)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: "Hosté rozhodli zápas během třinácti minut, když se dvakrát trefil Surovec a po rohovém kopu ve 13. minutě Krajča. Domácí se sice snažili do konce poločasu alespoň zkorigovat výsledek zápasu, ale Martinu Sáblíkovi se ani z jedné ze dvou šancí nepodařilo skórovat. Ve druhém poločase se hrálo převážně mezi šestnáskama bez větších šancí na obou stranách. V závěru zápasu se ještě dostal ke střele Krajča a stanovil na konečných 4:0 pro hosty. Pro nás je výsledek hodně krutý, ale rozhodl začátek duelu, kdy byli hosté střelecky hodně produktivní."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: "Před utkáním ve Vlachovicích jsme trošku změnili složení obranné řady a nakonec se nám to i vyplatilo. Skvělým způsobem jsme vstoupili do zápasu a ve třetí minutě nás poslal Surovec do vedení. Stejný hráč v deváté minutě přidal druhou trefu. A aby toho nebylo málo, tak se ve 13. minutě trefil potřetí Krajča. Domácí spoléhali na rychlonohého Hověžáka, toho jsme ale pohlídali. Ve druhém poločasu jsme kontrolovali výsledek a v samotném závěru jsme dali výsledku definitivní podobu znovu Krajčou. Byli jsme fotbalovějším týmem a vyhráli jsme zaslouženě. Po dvou nepovedených zápasech je to pro nás psychická vzpruha a hráčům musím za výkon poděkovat."

Branky: 3., 9. Surovec, 13., 88. Krajča.

Val. Polanka - Vigantice 4:3 (2:1)

Polančané nastoupili k domácímu utkání jak je u nich zvykem a od prvních minut drželi soupeře v tlaku. Již v 7. minutě přivítal ve Valašské Polance brankáře Slováka David Maček, jeho soupeř však úspěšně vyrazil. Dramatická byla 18. minuta utkání, Baran zapresoval hostující obranu, z čehož těžil Daněk, jenž připravil akci pro Štrbíka a ten otevřel skóre zápasu. Polančané mohli jít záhy do dvoubrankového vedení, kreativní Baran tentokrát uvolnil znovu Štrbíka, ale ke smůle domácího týmu šla jeho střela mimo. Polančanům však přála 23. minuta, z trestného kopu nejprve neuspěl Lukáš Trčka, ale odražený míč se dostal na kopačku Lukáš Daňka a tomu se povedlo rozvlnit síť za Slovákem. Polančané byli nadále aktivní a útočili i na trojbrankový náskok, jenže to by nesměl v dalších šancích minout branku znovu Daněk. Soupeř udělil lekci z produktivity a do poločasu se dostal do kontaktu díky trefě Boruty.

Druhá půle byla zahájena aktivně ze strany domácího týmu, ale v 51. minutě připravil Polančaům šok protiútok soupeře, který výborně zakončil Václavík a bylo srovnáno. Polančané ovšem pokračovali v aktivním výkonu a odměnou jim byla 60. minuta, kdy nápor domácích zakončil perfektní trefou David Maček, jeho střela se od horní tyče odrazila za brankovou čáru a dodala potřebný elán aktivnímu domácímu týmu. Polančanům se však znovu nedařilo odskočit na dvoubrankový náskok. Nemohoucnost domácích byla ztrestána, Vigantice byly efektivní ve svých protiútocích a při jednom z nich zahrál polanský obránce rukou a rozhodčí nařídil pokutový kop, ten s přehledem proměnil Macíček a bylo znovu srovnáno. Polančané ovšem toužili v domácím prostředí zvítězit a v 83. minutě rozhodl o osudu utkání Štrbík, jenž se postavil k trestnému kopu a s nešťastnou pomocí hostujícího hráče skóroval přesně k tyči. Polančané tak oslavili třetí vítězství v řadě a stoupají tabulkou.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: "Třetí vítězství v řadě mají za sebou fotbalisté Valašské Polanky. Na jejich půdu tentokrát přicestoval soupeř z Vigantic. Trenér Kučerňák v zápase postrádal nemocného Martina Filgase a fyzicky disponovaného brankáře Kolínka. Přesto všechno se Polančané zmohli ke kvalitnímu výkonu, který prezentovali čtyřmi přesnými trefami. Výborný defenzivní výkon podal Ondřej Adámek a potvrdil, že z něj roste velká opora současného A-týmu, ze své zadní pozice viděl, jak spoluhráči překonali brankáře Slováka celkem čtyřikrát a po vystřídání na konci utkání mohl se všemi slavit tříbodový zisk."

Branky: 17. Štrbík, 22. Daněk, 55. Maček, 85. Macíček (vl.) - 33. Boruta, 53. Václavík, 80. Macíček (pen.).

HRACHOVEC - PODLESÍ 0:2 (0:0)

Radek Vaigl, činovník Hrachovce: "Derby s Podlesím sledovalo 220 platících diváků a v prvním poločasu se branky nedočkali. Hra byla poměrně vyrovnaná, oba soupeři se navzájem dobře znají a tak se ani nemohli ničím větším překvapit. Všechno pak bylo o první brance, náš hráč ve velké šanci selhal, zato hostující Zetek se už nemýlil. Snažili jsme se o vyrovnání, ale v současné době nemáme střelce, který by to vzal v koncovce na sebe. Hostující Zetek přidal v závěru svoji druhou branku a utkání definitivně rozhodl ve prospěch Podlesí. Derby přineslo spíše bojovný duel a příliš fotbalové krásy nepobralo. Za zmínku ale určitě stojí perfektní výkon všech tří rozhodčích."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: "Z derby v Hrachovci si vezeme plný počet bodů za vítězství 2:0. Poctivým týmovým a opravdu odmakaným výkonem jsme se porvali se absencí čtyř zraněných hráčů základní sestavy. K tomu Pepa Zetek přidal dvě ukázkové branky a tři body tak vezeme přes kopec domů. Domácí hrozili pouze standartních situací, ale ty se nám podařilo pokrýt. Všichni hráči moc děkují fanouškům za podporu. Dorazilo Vás spousta a Vám patří také velké díky."

Branky: 50., 85. Zetek.

VAL. PŘÍKAZY - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:3 (0:3)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: "K nám přijela rezerva Valašského Meziříčí plná mladých hráčů, fyzicky dobře připravených a také hodně běhavých. Celkový ráz utkání určily již první čtyři minuty, kdy jsme obdrželi dvě branky po chybách našeho obránce v malém vápně. V ten moment nám chvilku trvalo, než jsme dostali zpět do zápasu a když už to vypadalo, že snad něco vymyslíme, dostali jsme třetí branku. Poté hráči ValMezu hráli velmi uvolnění a na co sáhli, to se jim povedlo. Do druhé půlky jsme vstoupili o poznání líp, s jasným úkolem něco s tím udělat. Myslím si, že za druhou půlku soupeř ani nevystřelil na branku a neměl žádnou šanci. Brejkové situace, které mladí hráči měli, protože jsme to malinko otevřeli, nevyřešili dobře, ale to byla daň za nezkušenost. Druhá půlka jasně vyzněla pro nás, ale jelikož jsme dali jen dvě branky, tak jsme nedosáhli ani na bod. I když po některých závarech k tomu nebylo daleko, nakonec se nám vyrovnat už nepodařilo."

Jako přes kopírák jsou letos téměř všechny začátky zápasů v podání valašskomeziříčské „Benfiky“. Než se soupeř stihne na hřišti rozkoukat, už jeho gólman loví míč ze sítě. Nejinak tomu bylo i v neděli dopoledne ve Valašských Příkazech.

Skýpala potáhl míč po levém straně, přistrčil nabíhajícímu Horáčkovi a ten se při zakončení nemýlil – 0:1. O malou chvíli později našel Gajdušek dlouhým centrem opět nabíhajícího Skýpalu. Domácí obrana odvrátila hrozbu na roh, kterého se ujal aktivní Gajdušek. Nepovedený centr jej nemusel vůbec mrzet, na středu „malého vápna“ se nejlépe zorientoval Černý a Valmez vedl ve 4. minutě o dvě branky – 0:2. Hráči Valašských Příkazů byly jako opaření. Až od 15. minuty se hra vyrovnala a domácí začali ukazovat, že do útoku to umí. Postupné útoky využívající křídelní hráče byly stále nebezpečnější. Nejprve na povedený centr nedosáhl Vaculka, průnik Petruška zlikvidovali Švajda spolu s valašskomeziříčským brankářem a dobrý centr Karase nenašel před bránou hostů adresáta. Valašské Meziříčí však znovu zahrozilo průnikem Horáčka s Woloczijem na hranici pokutového území domácích. Dobrými zákroky se blýskl valašskomeziříčský dorostenecký stoper Němec. Ve 33. minutě si zopakovali Gajdušek se Skýpalou akci ze začátku zápasu. Zpětná přihrávka posledně jmenovaného na nabíhajícího Woloczije znamenala třetí branku v domácí síti – 0:3. Následně se před Petrnkem z ničeho nic objevil osamocený příkazský Perniš, jeho hlavička šla nad bránu. Průnik Zachrdly zastavili domácí pouze faulem. Nebezpečná hlavička z přímého volného kopu skončila těsně vedle. Poločasový výsledek mohl zkorigovat příkazský Gargulák. Míč mezi tyče však nedostal.

Nástup Valašských Příkaz do druhého dějství byl ve znamení útoku. Průnik Karase skončil bez zakončení a střela téhož hráče po rohovém kopu šla mimo. Valmez vyráběl chyby pramenící z domácího tlaku. Až v 58. minutě se přece jen valašskomeziříčské řady zkonsolidovaly a dalekonosná střela Daniše vylekala Valčíka v domácí brance. Následnou akci nevyužil ke zvýšení náskoku Horáček. Udeřilo na druhé straně - několik současných chyb Valašského Meziříčí na levé straně hřiště dovolilo domácím jednoduchý centr a Vaculka lehce snížil na 1:3. Valašské Příkazy neměl co ztratit a vyburcovaly své síly k další aktivitě. Hosté se snažili zdatně sekundovat a tak se hrál fotbal nahoru – dolů. Gól domácích na 2:3 začal autovým vhazováním v blízkosti pokutového území, obrana Valmezu zaspala a ze dvojice příkazských hráčů se nejlépe zorientoval Igaz. Z vystupňovaného tlaku vytěžili domácí dvě parádní střely, brilantními zákroky se vytáhl gólman Petrnek. V posledních minutách měli valašskomeziříčští několik nadějných brejků, bohužel s chybějící finální přihrávkou. Domácím už žádná útočná akce nevyšla a tak si Valašské Meziříčí odvezlo všechny body.

Karel Straka, vedoucí ValMezu: "První poločasy jsou naší silnou stránkou. Tedy alespoň to tak letos vypadá. I přes neustálou obměnu hráčů zápas od zápasu máme na podzim jednu výhodu. Všichni mladíci, loňští i letošní dorostenci, mají dobrou fyzičku a je to v utkání znát. Domácím se ale dařila hra po křídlech a odehráli velmi dobrou druhou půli, kdy sahali po remíze.“

Branky: 63. Vaculka , 77. Igaz - 1. Horáček , 4. Černý , 33. Woloczij.

1. Val. Meziříčí B 7 6 0 0 1 19:10 18

2. Podlesí 7 5 0 0 2 22:14 15

3. Vigantice 7 4 1 0 2 19:11 14

4. Val. Polanka 7 3 2 0 2 22:17 13

5. Horní Lideč 7 4 0 1 2 12:8 13

6. Kateřinice 7 3 0 3 1 15:14 12

7. Juřinka 7 3 1 0 3 18:15 11

8. Kelč 7 3 0 0 4 10:11 9

9. Hrachovec 7 3 0 0 4 12:14 9

10. Vidče 7 2 1 0 4 7:14 8

11. Rožnov p. R. 7 2 1 0 4 7:14 8

12. Val. Příkazy 7 1 1 2 3 17:15 7

13. Vlachovice 7 2 0 1 4 14:22 7

14. Val. Klobouky 7 0 1 1 5 5:20 3

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – OTROKOVICE B 5:0 (2:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Zápas začal se čtvrthodinovým zpožděním, protože hosté nebyli kompletní a na poslední chvíli jim přijeli nějací dorostenci. Soupeř nastoupil bez náhradníků a pouze se bránil. Celý zápas to bylo pouze na jednu branku. Hosté byli zalezlí, my jsme dobývali a zahazovali šance. Bylo to o trpělivosti. Pomohly nám branky na konci první půle. Po přestávce jsme přidali další tři góly. Měli jsme i další šance, branek klidně mohlo být víc. Bylo to povinné vítězství. Pro diváky ale ne moc koukatelné. Soupeř nechtěl hrát, podle toho se všechno odvíjelo. Otrokovice neměly skoro nic. Ve druhé půlce vystřelily snad jednou na naši branku.“

Branky: 45. a 70. Klimeš, 69. a 76. Zýbal, 38. Tomaštík. Rozhodčí: Zelený Diváci: 100.

BOJKOVICE – HLUK 3:0 (0:0)

Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „První poločas byl oboustranně utrápený a nebyl moc ke koukání. Do druhé půle vstoupila domácí Viktorka naopak s odhodláním a v mnohem lepším tempu a pohybu, hru dobře oživil i střídající Slavíček. V 53. minutě vstřelil vedoucí branku domácího týmu hlavičkou Gago. V 70. minutě přidal druhou branku tentýž hráč přesnou střelou z třinácti metrů, když se míč odrazil od levé tyče Šichovy branky do sítě. Gólovou nadílku završil čtvrt hodiny před koncem po přesném Vaculově centru Slavíček.“

Branky: 53. a 70. Gago, 75. Slavíček. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 80.

KORYČANY – ÚJEZDEC 1:0 (0:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Byl to vyrovnaný zápas, od našeho týmu bych ale čekal úplně něco jiného. V první půli jsme sice měli dvě tutovky, ty jsme ale nedali. Druhý poločas jsme odehráli naprosto tragicky. Prakticky jsme nevystřelili na domácí branku. Deset minut do konce jsme si pak nechali dát gól. Takto se o špici tabulky nehraje. Červená karta v nastavení pramenila z frustrace výsledku. Ke konci jsme se snažili výsledek srovnat, ale Koryčany si závěr zkušeně pohlídaly. Domácí v prvním poločase neměli skoro nic, ve druhé půli pak zahodili dvě vyložené šance.“

Branka: 81. Hanák. Rozhodčí: Neubauer. Červená karta: 94. Škařupa (Újezdec). Diváci: 100.

NIVNICE – BUCHLOVICE 5:0 (3:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Zápas nebyl tak jednoduchý, jak napovídá výsledek. Hosté začali velmi dobře. Prvních dvacet minut byli hodně aktivní, neproměnili jednu vyloženou šanci, když přestřelili naši branku. Nám pomohl vedoucí gól Kostelníka po půlhodině hry. Ještě do přestávky jsme přidali další dva slepené góly. Buchlovice po přestávce odpadly a my naopak kontrolovali hru. Přidali jsme další dvě branky a zaslouženě vyhráli. Jsem spokojený hlavně s tím, že jsme nedostali gól. To se mi moc líbí. Jinak to byl poklidný zápas bez výraznějších emocí.“

Branky: 35., 36. a 79. z penalty Straňák, 31. Kostelník, 55. Velecký. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 200.

NEDACHLEBICE – KUNOVICE 2:3 (2:3)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V prvním poločase hráči Kunovice nakopávali dlouhé míče, hráli jednoduše, ale pro ně účelně. My jsme se málo dostávali do hry. Kuriózní situace nastala ve 45. minutě, kdy jsme vyrovnali na 2:2, ale hosté po rozehrávce přímo z půlící čáry kopli míč na naši branky a Křížem dali gól, který, jak se později ukázalo, byl vítězný. Druhý poločas jsme byli výrazně aktivnější, ale když jsme neproměnili ani stoprocentní šance, nebylo co řešit.“

Branky: 43. Sedlář, 45. Ryška z penalty – 15. Flek, 36. Ondica, 45. Kříž. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 235.

FRYŠTÁK – DOLNÍ NĚMČÍ 1:3 (0:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Jediným hráčem na straně domácích, který snesl měřítko I. A třídy a vyrovnal se rychlosti soupeře, byl nejmladší Erik Topič. Dolní Němčí bylo od začátku lepší. Ve 27. minutě přišla obrovská hrubka kapitána Fryštáku a hostující Stojaspal to měl jednoduché. Fryšták mohl vyrovnat, ale Kučera z vyložené šance nedal. Pak dokonal dílo zkázy Krchňáček. Jiskřička naděje svitla domácím ve 35. minutě, kdy Hřebačka trefil tyč, ale odražený míč hlavou poslal do sítě. Fryšták mohl dokonce vyrovnat, chytrý lob Vavruši ve 46. minutě však vytěsnil brankář Dolního Němčí výborným zákrokem na roh. V 60. minutě prošel míč třikrát malým vápnem kolem hráčů Fryštáku přes celou šířku, až z toho byl vlastní gól. Zápas příliš nevyšel ani rozhodčím a stres byl na hřišti, lavičkách i v hledišti. V 70. minutě obdržel červenou kartu trenér Fryštáku a vzápětí byl vyloučen domácí Valášek po druhé žluté.“

Branky: 46. Hřebačka – 27. Stojaspal, 31. Krchňáček, 60. Tinka. Rozhodčí: Zubek. Červená karta: 75. Valášek (Fryšták). Diváci: 80.

ŠUMICE – ZLECHOV 5:0 (3:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Zápas poznamenal fakt, že hosté od nějakých pětadvaceti minut hráli pouze v deseti. My jsme utkání rozhodli třemi brankami v prvním poločase. Po přestávce jsme svůj náskok ještě navýšili. Hosté měli nějaké kontry, ale pokaždé jsme jich dokázali včas zastavit. Výhra 5:0 je před derby s Újezdcem výborná zpráva. Věřím, že po vysokém vítězství se situace konečně zklidní, zlepší se komunikace i atmosféra.“

Branky: 12. a 54. Ondřej, 18. a 33. Pilka, 58. Pančocha. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 222.

1. Osvětimany 7 6 1 0 0 36:7 20

2. Kunovice 7 5 1 0 1 17:7 17

3. Bojkovice 7 4 2 0 1 24:12 16

4. Nedachlebice 7 4 0 1 2 18:10 13

5. Nivnice 7 3 1 2 1 12:5 13

6. Újezdec 7 3 0 2 2 15:12 11

7. Dolní Němčí 7 3 0 2 2 12:9 11

8. Fryšták 7 3 1 0 3 14:12 11

9. Koryčany 7 3 0 2 2 12:16 11

10. V. Otrokovice B 7 3 0 0 4 12:19 9

11. Šumice 7 1 1 1 4 13:22 6

12. Hluk 7 1 1 0 5 8:16 5

13. Buchlovice 7 0 1 0 6 6:25 2

14. Zlechov 7 0 1 0 6 3:30 2

PETR KOSEČEK