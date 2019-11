Ve skupině B fotbalisté Osvětiman se s nadmíru povedenou podzimní částí sezony rozloučili rekordní výhrou 11:1 nad Nedachlebicemi. Lídr skupiny nastřílel soupeři osm branek už do přestávky, další tři góly přidal ve druhé půli. Čtyřikrát se trefil Salay.

KELČ – VAL. POLANKA 1:3 (0:2)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Přijel k nám nadmíru zdatný soupeř, věděli jsme, že mají rychlé mladé fotbalisty, ale byli i velmi dobře organizování ve hře. Přesto si nemyslím, že bychom sehráli špatné utkání. První půle byla na velké šance 3:2 pro soupeře a bylo z toho vedení Polanky 2:0, velká škoda že se nám nepodařilo skórovat. Do druhé půle jsme to prostřídali, jdeme si svou cestou a mladé odchovance prostě stavíme. Utkání trochu ztratilo na kvalitě, ale i tak byla hra poměrně vyrovnaná. V 70 minutě se nám podařilo po hezké akci zápas zdramatizovat díky přesnému zakončení Jiříčka. Bohužel do závěrečného tlaku jsme se již nedostali, soupeř proměnil brejkovou situaci a zaslouženě vyhrál. Naším klukům bych chtěl poděkovat za solidní podzim, nemáme problém se sestavou, stavíme naše mladé hráče, ostřílení kluci jsou příkladem v tréninkové účasti. Celkově to hodnotím pozitivně, přestože si myslím,že bychom mohli mít o 4-5 bodů více.“

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Poslední soutěžní utkání roku zavedlo polanský tým na půdu vzdálené Kelče. Na místním velkém hřišti se Kučerňákovým svěřencům opět podařilo podat kompaktní týmový výkon, který byl podpořen třemi přesnými trefami. Domácímu týmu povolila polanská obrana pouze jedinou trefu. Výborný výkon podal brankář Zrník, jenž především v první půli frustroval domácí mazáky v ofenzivních řadách. Polančané však také mohli o osudu utkání rozhodnout dřív. Nicméně to nejdůležitější co po zápase v Kelči vyplynulo, je fakt, že Valašská Polanka co by nováček soutěže vyhrála podzimní část a přezimuje na 1. místě, Kučerňákův tým si připsal 9 vítězství v řadě, nestačil pouze na dva soupeře, což je obrovský úspěch.“

Branky: 79. Jiříček - 14. Maček , 39. Baran , 83. Novák.

VLACHOVICE - VIDČE 4:0 (1:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „V prvním poločasu to bylo vyrovnané utkání, ve kterém šli domácí do vedení v 18. minutě, když si centr ze strany srazil do vlastní branky Nerad. Hosté se pak hodně zlobili na rozhodčí, kteří jim neuznali srovnávací gól pro ofsajd. Ve druhém poločasu zahrávali v 50. minutě domácí pokutový kop za sražení Kupčíka a Martin Sáblík zvýšil na 2:0. V 60. minutě se do dobré posice dostal hostující Kramoliš, ale brankář Macháč byl na místě. Ve zbytku zápasu už ale dominoval domácí tým, který po několika neproměněných šancích a neodpískaném pokutovém kopu navýšil své vedení na 3:0 po střele Hověžáka.

A když se pak o tři minuty později trefil i Dominik Plšek, bylo o zápase prakticky rozhodnuto a domácí si připsali důležité tři body.“

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Do utkání lépe vstoupili domácí, hýřili pohybem a byli u všech míčů o krok dříve než my. Vypracovali si i dvě vyložené příležitosti, které však domácí kanonýr Hovězák trestuhodně zahodil. V18.min. jsme ztratili míč ve středu hřiště, domácí rychle rozehráli do křídla a střílený centr z levé strany si nešťastně ve skluzu srazil Nerád do vlastní sítě 1:0. Po obdržené brance poslal do hry na hrot útoku hostující trenér Kramoliše a to se ukázalo jako dobrý tah. Rázem jsme převzali iniciativu, byli lepší a vytvářeli si i šance. Střely Křenka a po něm i Mičkala však neměly potřebnou přesnost a brankou neskončily. Ve 40.min. utekl po křídle Babinec, přihrávkou pod sebe našel na penaltě volného Mičkala a jeho střela skončila v síti. Vyrovnáno. Hlavní rozhodčí branku nejprve uznává, ale k údivu všech aktérů utkání zvedá praporek pomezní rozhodčí a signalizuje ofsajd. Po dlouhých diskuzích je branka odvolána a hra pokračuje rozehrávkou od brány domácího týmu.

Tento verdikt rozhodčích poznamená naši hru natolik, že do druhé půle vstupujeme nekoncentrovaně a hned v 50.min. zbytečně faulujeme domácího útočníka a z následné penalty zvyšuje na 2:0 Sáblík. Vrátit do zápasu nás může Kramoliš, ale při svém sólu neprostřeluje domácího brankáře. V 69.min. se na hranici šestnáctky uvolňuje Hovězák a krásnou střelou k tyči nedává Petruželovi šanci 3:0. Za tři minuty na to v 72.min. se trefuje Plšek a je definitivně po zápase 4:0.“

Branky: 18. vlatsní (Nerad), 50. (pen.) Sáblík, 69. Hovězák , 72. Plšek.

VAL. MEZIŘÍČÍ B - JUŘINKA 3:2 NA PEN. (0:1)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Místní derby s rezervou Valašského Meziříčí jsme nakonec zvládli, i když jsme zde mohli bodovat naplno. V souboji s kvalitním protivníkem nám vyšla velmi dobře první půle a již po dvanácti minutách nás poslal David do vedení. Mohli jsme dokonce přidat i druhou trefu, ale samostatný nájezd na brankáře jsme neproměnili. Začátek druhé půle nás zastihl v nedbalkách a již po třech minutách domácí srovnali. O sedm minut později jsme vyrobili zbytečnou standartní situaci a domácím se podařilo vstřelit druhou branku. Špatný začátek druhého dějství nás však nezlomil a dvacet minut před koncem Nosálek vyrovnal. Konečná remíza je nejspíše nakonec spravedlivá. V penaltové loterii se štěstí usmálo na domácí tým a ten bere bod navíc.“

Branky: 48. Černý , 55. Kundrát - 12. David , 71. Nosálek.

Kateřinice - Hor.Lideč 1:0 na pen. (0:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Začátek přinesl spíše taktickou bitvu a nikdo nechtěl jako první udělat chybu. Tu však paradoxně udělal hlavní rozhodčí, který hostujícímu brankáři za hraní rukou mimo vlastní šestnáctku, udělil pouze žlutou kartu. Do půle jsme zahrozili Drdou, hosté zlobili pouze ze standartních situací. V úvodu druhé půle jsme si vytvořili převahu, ale ani Bětík s Machalou nedokázali míč dopravit do sítě. V závěru se ke slovu dostali i hosté a mohli z ojedinělé akce utkání rozhodnout. Penaltový rozstřel jsme zvládli na jedničku a máme bod navíc, ale mohli jsme brát i všechny tři.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Nepříjemný soupeř nám nedal ani metr hřiště zadarmo. Domácí hráli hodně kompaktně a jen těžko jsme se prosazovali. Nakonec jsme zápas mohli rozhodnout ze standartní situace, což se nám nepodařilo. Po devadesáti minutách tak branka nepadla, ale přesto se bylo na co dívat a oba celky předváděly solidní výkon. Penalty nám tentokrát nevyšly podle představ. S podzimními výsledky u nás panuje velká spokojenost a za ně bych chtěl všem hráčům poděkovat.“

HRACHOVEC - ROŽNOV 1:3 (0:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovce: „V první půli jsme byli lepším týmem, ale doplatili jsme na nevyužité příležitosti. Jednou jsme dokonce trefili brankovou konstrukci. Klíčovým momentem bylo odstoupení Miroslava Varga a hosté pak opanovali střed hřiště. Poprvé se radovali Rožnovjané po hodině hry, kdy se trefil Kolařík. O pět minut později se nám ale zásluhou Šnajdra podařilo vyrovnat. Mohli jsme dokonce dát druhou branku, to se nám ale nepovedlo. Hosté z rychlého kontru vstřelili Mičkalem druhou branku. V závěru jsme hráli už vabank a hosté nás z penalty potrestali potřetí. Na zvrat už nám pak chyběly síly a hosté utkání dovedli do vítězného konce. Nás jen mohou mrzet neproměněné šance z prvního dějství, kde jsme mohli jít několikrát do vedení.“

Branky: 65. Šnajdr - 67. a 78. (pen.) Mičkal, 60. Kolařík.

PODLESÍ - VIGANTICE 0:2 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V 17. minutě jsme byli blízko vedení, Zetkova penalta ale jde od břevna na čáru a ven. Velká škoda. Ve 32. minutě jdou hosté do vedení přesnou střelou k tyči. Ve druhé půli jsme nenašli recept, jak vyzrát na obranu hostí a herně jsme se spíše trápili. V 61. minutě nás podržel brankář Pepa Maleňák, když zlikvidoval penaltu hostí. V 81. minutě pak už byl ale krátký na hlavičku hostujícího hráče, který hlavičkoval neobsazený po rohu. Výhra tentokrát putuje do Vigantic.“

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Utkání se hrálo v Podlesí na hodně těžkém terénu a s těmito podmínkami jsme se lépe vypořádali, než domácí tým. Prezentovali jsme se kombinačním fotbalem, domácí míče spíše nakopávali a s tím si naše obrana poradila. První půle byla poměrně vyrovnaná, nám se podařilo přežít penaltu domácích, kterou Zetek trefil jen do břevna. Po půlhodině hry se nám povedla pěkná akce a Pavlíček pěknou střelou otevřel skóre zápasu. Ve druhém dějství jsme pokračovali v kvalitním výkonu a byla jen otázka času, kdy přidáme druhou branku. Po hodině hry jsme navíc neproměnili pokutový kop, který brankář domácích lapil. Definitivní pojistku výsledku dal nakonec osm minut před koncem Macíček. Naše výhra je naprosto zasloužená, byli jsme fotbalovějším a také bojovnějším týmem.“

Branky: 34. Pavlíček, 82. Macíček.

VAL. PŘÍKAZY – VAL. KLOBOUKY 4:2 (3:1)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Derby je vždy složité a nám se všeobecně na Valašské Klobouky nedaří. Zdálo se prvním dvacet minut, že máme převahu a byly tam i nějaké šance. Ty se neproměnily, až se dostal k odraženému balónu Lukáš Vaculka. První střela se mu vrátila od tyčky a poté propálil vše z hranice penalty. Ale hned po rozehrávce, náš stoper špatně vyhodnotil situaci a hosté srovnali Dubčákem. Docela nás to zaskočilo a vše bylo hodně upracované, ale po kolmé přihrávce do vápna byl náš hráč sražen a měli jsme výhodu pokutového kopu. Ten se nám podařilo proměnit zkušeným Pernišem. Do poločasu jsme přidali ještě jeden gól Petruškem a odcházeli jsme do kabin s poločasovým výsledkem 3:1. Hned v úvodu druhé půlky hosté dali kontaktní branku Opravilem, kdy se nějak náš brankář ztratil v prostoru a stál mimo branku. Jediná omluva pro něj, že to je hráč z pole, který zaskakoval za vykartovaného gólmana Valčíka. Ale pak jsem zvýšili agilním Vaculkou na 4:2 a obrazně bylo po fotbale. Pouze spousta chyb na obou stranách a nic víc. Nakonec jsme dokráčeli k povinné výhře."

Branky: 13., 52. Vaculka, 29. Perniš (pen.), 42. Petrušek - 14. Dubčák, 47. Opravil.

1. Val. Polanka 13 9 2 0 2 40:20 31

2. Val. Meziříčí B 13 8 1 2 2 26:15 28

3. Podlesí 13 8 1 0 4 38:23 26

4. Vigantice 13 8 1 0 4 35:21 26

5. Horní Lideč 13 8 0 2 3 26:17 26

6. Kateřinice 13 6 2 3 2 24:23 25

7. Juřinka 13 6 1 1 5 34:30 21

8. Kelč 13 6 0 0 7 33:27 18

9. Rožnov p. R. 13 5 1 0 7 19:24 17

10. Vlachovice 13 5 0 1 7 32:37 16

11. Val. Příkazy 13 3 1 2 7 32:36 13

12. Hrachovec 13 4 0 0 9 19:27 12

13. Vidče 13 2 2 1 8 9:26 11

14. Val. Klobouky 13 0 1 1 11 8:49 3

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – NEDACHLEBICE 11:1 (8:0)

Filip Trávníček, asistent trenéra Osvětiman: „Od soupeře, který byl na pátém místě tabulky, bych čekal větší odpor. Přišlo mi, že je soupeř hodně odevzdaný. Možná se ale na jeho výkonu projevily rychlé branky, kterými jsme Nedachlebice zaskočily. Ve dvacáté minutě jsme vedli 4:0 a nebylo co řešit. Bylo po fotbale. Do přestávky jsme přidali další čtyři branky, po poločase jsme skórovali třikrát. Přijde mi, že úroveň soutěže trochu klesla. Bojkovice nás sice potrápily, ale další soupeři nám až tak odpor nekladly. Ani s Nedachlebicemi jsme nečekali takový výsledek. Celý mančaft ale šlapal od začátku do konce. Hosté si hlídali Zýbala, který se prosadil až za rozhodnutého stavu po změně stran. Na druhé straně se prosadili další kluci, Salay se trefil čtyřikrát. Spokojení jsme nejen s posledním zápasem, ale celým podzimem.“

Branky: 20., 27., 33. a 36. Salay, 69. a 76. Zýbal, 11. Skřivan, 15. Šumulikoski z penalty, 22. Tomaštík, 44. Síleš, 81. Pantić – 63. Kováč. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 110.

KORYČANY – BOJKOVICE 1:2 NA PENALTY (0:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Zápas se hrál v solidním tempu. Bojkovice svou kvalitou potvrzovaly postavení v tabulce a Koryčany zase vzestupnou kvalitu svých výkonů. Obrany obou týmů hrály velmi pozorně a útočníkům scházela přesnost při zakončení. Ve vyrovnaném duelu se čekalo na chybu soupeře. Tu první udělali těsně před koncem prvního poločasu domácí fotbalisté. Ve 44. minutě zahrávaly Bojkovice přímý kop. Přesný centr hlavičkoval Martin Jančařík, kterému domácí obrana ponechala dost prostoru na to, aby k levé tyči Vrbovi branky přesně zakončil. Domácí, pokud chtěli zlomit prokletí vzájemných zápasů s Bojkovicemi, museli zabrat. V 50. minutě to na sebe vzal Karel Věžník. Prokličkoval se ve vápně hostující obranou a nezaváhal. Následovala snaha obou týmů strhnout vítězství na svou stranu. Nicméně šance Lišky, Filipského a na druhé straně Daniela Vaculy byly neúspěšné, a tak zápas dospěl do penaltového rozstřelu. V něm byli úspěšnější hosté z Bojkovic a odvážejí si dva body.“

Branky: 50. Věžník – 44. Jančařík. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 82.

ŠUMICE – FRYŠTÁK 2:3 NA PENALTY (2:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápasu nám vyšel, brzy jsme vedli 2:0. Bohužel o náskok jsme po našich chybách rychle přišli. Soupeř ale srovnal zaslouženě. První poločase se dohrál celkem v klidu. I ve druhé půli byla hra vyrovnaná, šance měly oba týmy, ale skóre už se nezměnilo. Myslím, že remíza byla zasloužená a my si to s Fryštákem rozdali na penalty, kterou rozhodla až osmá série. Fryšták měl kvalitu, hrál dobře. My jsme se po špatném rozjezdu a zápasy s těžkými soupeři se soutěží trochu sžili a začali bodovat. Herně to nebylo tak špatné, ale chvíli trvalo, než jsme nasbírali nezkušenost s první A třídou.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Utkání v Šumicích bylo pro nás důležité. Pokud by naše mužstvo prohrálo, hodnotil by se podzim asi špatně. Fryšták ovšem hrál na podzim venku mnohem lépe než doma a čekaly se tedy spíše body. Šumice podle výsledků posledního období by asi hrály nejraději dále a zimní přestávku odložily. Fryšták má potíže v závěru podzimní části se sestavou, proto příležitost od začátku dostali dva dorostenci. Úvod utkání vyšel lépe Šumicím a po devíti minutách vedly 2:0. Fryšták v úvodu byl ještě v autobuse. Nebylo na co čekat a bylo nutné se zlepšit. V další části zápasu jsme skóre vyrovnali. Dvakrát se trefil Vavruša. Po přestávce to bylo už zcela vyrovnané utkání, které nakonec rozhodl penaltový rozstřel. Fryšták získal bod navíc a potvrdil statistiky z venkovních podzimních zápasů.“

Branky: 4. Žampach z penalty, 8. Pančocha – 12. a 34. Vavruša. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 120.

ÚJEZDEC – OTROKOVICE B 4:1 (1:0)

Branky: 36. a 55. Pilka, 86. Škařupa, 89. Kobzinek – 53. Mančík. Rozhodčí: Gloser. Červená karta: 65. Dnistrianskyi (Otrokovice B). Diváci: 125.

ZLECHOV – HLUK 1:0 (1:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. V důležitém zápase se nám podařilo zvítězit, i když jsme třicet minut hráli v deseti. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Soupeře jsme zatlačili a proměnili jednu šanci. Vaněk nádherným křížným balonem za obranu do malého vápna našel nabíhajícího krajního obránce Balíčka, který placírkou na zadní tyč prostřelil hostujícího brankáře. V té době jsme hráli velmi dobře a měli i další šance. Od 25. minuty se ale začali víc prosazovat hosté. Nám vázla kombinace, Hluk hrozil po standardkách a rohových kopech. I do druhé půlky jsme chtěli vstoupit aktivně, bohužel kombinace se nám dál nedařila. Sice jsme se tlačili do útoku, ale vpředu jsme absolvovali hodně soubojů. Akce byly komplikované a většinou končily fauly, po kterých rozhodčí rozdával karty. Nervy neudržel náš Velrc, který se nechal vyloučit. My jsme se v deseti museli víc zatáhnout dozadu a hrát na brejky. Paradoxně jsme v oslabení byli víc nebezpeční než v jedenácti. Taky nám vyšlo střídání, když na hřiště přišel syn. Vpředu jsme udrželi hodně balonů a spoustu času jsme strávili na polovině soupeře. Hluk jsme nepustili do souvislého tlaku. K pojištění výsledku nám chybělo půl kroku, když Vaněk těsně nedosáhl na balon. V závěru jsme po závarech v naší šestnáctce měli i štěstí, balon se odrážel spíš k nám. Jsem rád, že jsme poslední podzimní utkání zvládli. Hosté šli v závěru taky do deseti, konec byl hektický, ale výhru jsme nepustili. S posledními zápasy panuje spokojenost. Dali jsme kádr dohromady a výsledky se dostavily.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Prohráli jsme 1:0, když branku dal už v 7. minutě domácí Balíček po chybě obrany. Začalo to u Kročila a skončilo to nedůrazem v pokutovém území. Domácí hráče se velmi lehce dostal k míči a skóroval. Měli jsme sice nějaké šance, dvakrát domácí vykopávali z brankové čáry, ale nehráli jsme dobře. Hodně nepřesností a nedůrazu. Domácím stačila bojovnost. A to jsme hráli od šedesáté minuty proti deseti hráčům, protože byl vyloučen domácí Velcr. Ani tuto přesilovku jsme nedokázali využít. Bylo sice několik závarů v poutovém území domácích, ale góly z toho nedáme. Naopak domácí z rychlých brejků mohli navýšit skóre, ale vždy je vychytal Šícha. V 90. minutě rozhodčí nezapískal jasný faul na hranici šestnáctky domácích, kteří šli do útoku. Zdena Horák ho fauloval a strhla se mela. Odnesl to však jen Horák, který dostál druhou žlutou kartu a tím i červenou. Rozhodčí po šarvátce zápas ukončil.“

Branky: 7. Balíček. Rozhodčí: Zicháček. Červené karty: 63. Velcr – 90. Horák. Diváci: 130.

NIVNICE – KUNOVICE 3:1 (2:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Jsem rád, že jsme nadmíru povedený podzim zakončili výhrou, která se ale nerodila vůbec lehce. Kunovice byly ze začátku aktivnější a měly i Ondicou velkou šanci. Kdyby ji dal, měl bychom to velmi těžké. Nám pomohla velmi dobře zahraná standardka Straňáka, po které se hlavou trefil Velecký. Ve 42. minutě jsme přidali druhou branku a začalo peklo. Za kritiku byl vyloučen můj syn, který hraje za Kunovice. A v tu chvíli bylo po fotbale. Soupeř se věnoval rozhodčím, všechno bylo špatně. Přitom hosté i v deseti hrál slušně a vypracovali i nějaké šance. My jsme však Stojaspalem přidali třetí branku a bylo rozhodnuto. Kunovice sice výsledek korigovaly, ale už neměly sílu to otočit. Škoda, že se utkání tak zvrhlo. My jsme s podzimní části nadmíru spokojení. Tolik bodů jsme v žádném případě nečekali. Bylo to až nad plán.“

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zažili jsme okresní přebor … Po tomto zápase si myslím, že vůbec nemá cenu trénovat a připravovat se na zápasy. Nikdo se nechce vymlouvat na rozhodčí, ale minimálně osmnáct lidí z Kunovic mělo zkaženou neděli. Tohle opravdu nemělo nic společného se sportovním kláním, rozhodčí z nás akorát udělali blbce. Paní Jílková řídila utkání naprosto tendenčně a vydatně jí v tom pomáhal na pomezí pan Zpěvák. Tomu, jak bylo utkání vedené, se smáli i domácí. Přitom prvních třicet minut byla Nivnice neškodná. My jsme naopak měli tři vyložené šance. Bohužel jsme ze standardní situace dostali pět minut před poločas gól. Vzápětí nám domácí z jasného ofsajdu přidali druhou branku. Asistent Zpěvák nezvedl praporek a emoce plály. Naštvanost hráčů chápu, ale toto si nesmí dovolit. Bohužel se stalo a Uhlíř dostal červenou kartu. Po poločase jsme nezaslouženě prohrávali 0:2. Domácí ve druhé půli využili přesilovku a přidali třetí branku. My jsme pak výsledek zásluhou Kříže snížili a měli další vyloženou šanci. Kdybychom snížili na jediný gól, mohlo to být ještě drama. Kříž však po standardní situaci minul hlavou prázdnou branku.“

Branky: 39. a 42. Vlastimil Velecký, 54. Petr Stojaspal – 59. Pavel Kříž. Rozhodčí: Jílková. Červená karta: 43. Uhlíř (Kunovice). Diváci: 213.

BUCHLOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:6 (0:3)

Josef Křiva, trenér Buchlovic: „Podali jsme naprosto tragický výkon. Jeden z nejhorších za poslední tři roky. Sice nám chyběli tři kluci ze základní sestavy, ale to nás neomlouvá. Vůbec jsme nebojovali. Museli nastoupit i dva dorostenci, kteří měli v nohách dvě utkání. Soupeř byl vyspělý, zkušený a nekompromisně trestal naše chyby. Hosté měli smrtící brejky. Dolní Němčí bylo na baloně a využilo každého našeho zaváhání. My jsme soupeře pozdě dostupovali, nestíhali jsme. I v takové sestavě tak se nebojuje o body. Ve druhém poločase jsme se trochu zvedli a výsledek snížili na 1:3. Hned z protiútoku jsme ale inkasovali čtvrtý gól, který nás srazil ještě víc dolů. Nechci snižovat výkon soupeře, který hrál fakt dobře a každou naši chybu potrestal, ale výsledek je pro nás krutý. V zimě musíme najít nového trenéra, i když to bude strašně těžké. Já ale na této pozici končím.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Pro nás to byl jednoduchý zápas. Hráli jsme dobře, Buchlovice byly velmi slabé. Kdybychom vyhráli ještě větším rozdílem, nikdo by se nedivil. Domácí se prosadili z jednoho pořádného útoku, my jsme měli mnohem víc šancí. Byl to zcela jednoznačný zápas. S podzimem jsem spokojený. Důležité je, že jsme potvrdili výhru s Nivnicí. Získali jsme jednadvacet bodů, což je takový nás každoroční průměr.“

Branky: 56. Belant – 30, 58. a 72. Krchňáček, 23. a 90. Stojaspal, 33. Richtr. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 100.

1. Osvětimany 13 11 1 0 1 62:12 35

2. Bojkovice 13 6 5 0 2 38:22 28

3. Nivnice 13 6 2 2 3 29:14 24

4. Koryčany 13 6 1 3 3 29:28 23

5. Újezdec 13 6 0 4 3 33:24 22

6. Dolní Němčí 13 6 0 4 3 29:24 21

7. Nedachlebice 13 6 0 2 5 30:31 20

8. Fryšták 13 5 2 1 5 24:25 20

9. Šumice 13 4 2 2 5 28:34 18

10. Kunovice 13 5 1 0 7 24:28 17

11. V. Otrokovice B 13 5 0 0 8 21:36 15

12. Zlechov 13 2 3 0 8 8:40 12

13. Hluk 13 2 1 1 9 17:28 9

14. Buchlovice 13 2 1 1 9 14:40 9