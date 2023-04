VIDČE - PODLESÍ 0:1 (0:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „V chladném sobotním odpoledni na videčské poměry slabší divácká návštěva jistě ovlivněná v obci probíhající Valašskou rally, viděla průměrné utkání, které rozhodla jediná branka bohužel do sítě domácích.

I když v úvodní patnáctiminutovce měli hosté častěji míč na kopačkách a lépe kombinovali, do šancí se paradoxně dostávali domácí. Nicméně jak v 5.min. Cábovu, tak v 15.min. Babincovu střelu zpoza velkého vápna chytá pozorný Maleňák v bráně Podlesí. V 17.min. se poprvé do dobré střelecké pozice dostávají i hosté. Aktivní Nerušil uvolňuje Zetka, ten však v zakončení trefuje jen dobře vyběhnuvšího Romana Petruželu. Ve 33.min. přichází rozhodující okamžik utkání. Míč po ose Nerušil, Zetek, Petřvalský se na velkém vápně odráží znovu k Zetkovi, který jej svým důrazem posouvá na Hrabovského a ten z otočky prostřeluje bezmocného Petruželu 0:1. V závěru poločasu má vyrovnání na kopačkách nejprve Heryán, jeho křižná rána jen těsně míjí hostující bránu a v úplném závěru prvního poločasu dvakrát skvěle zasahuje Maleňák. Ten vyráží dobrou střelu Mičkala a vzápětí chytá i tutovku Šimši.

Pokud v prvním poločase na těžkém promáčeném terénu byli víc na míči hosté, druhý poločas jsme tím lepším týmem my. První šanci však ve 13.min. mají hosté. Dlouhý míč propadá za domácí obranu na Hrabovského, který dobrou střelou z úhlu trefuje levou tyč Petruželovy brány. Vzápětí na druhé straně uniká po křídle Mičkal, centrem nachází na penaltě zcela volného Heryána, ten však ve 100% šanci špatně trefuje z voleje míč a nezakončuje. Míč se odráží k Pavlovi Blažkovi, který druhým dotekem posunuje do běhu na Hrabovského. Jeho lob naštěstí pro domácí jde nejen přes Petruželu, ale i těsně nad břevno. 30.min. a na centr Cába si do šestnáctky opět nabíhá Heryán. Tentokrát místo střely volí zbytečně nahrávku na Šimšu, hostující obrana mu zakončit nedovoluje. Domácí začínají víc riskovat ve hře dopředu a tím vznikají okénka v jejich defenzívě. Hostující Tydlačka posouvá míč do uličky mezi stopery na Hrabovského, jeho kličku však skvělý Petružela vystihuje a míč chytá. 35.min. a na druhé straně dobrá kombinace Milana Drdy a Mičkala. Zakončující Drda střelou z hranice velkého vápna těsně míjí pravou tyč Maleňákovy brány. Hra má spád a v 37.min. běží sám na Romana Petruželu Nerušil. Volí střelu mezi nohy, domácí gólman však skvěle vyráží. Domácí bojují, posouvají na hrot i stopera Milana Drdu, ale střelit branku jim dnes není přáno. Vedle brány tak končí i střely Babince z levé strany a Mičkala ze šestnácti metrů. A tak se již v nastavení opět vyznamenává domácí brankář Petružela, který nohama vyráží po přečíslení tutovku Petřvalského. V utkání, ve kterém kralovali oba věkem velmi zkušení brankáři, nám tak soupeř z Podlesí vrátil porážku ze vzájemného podzimního utkání, kdy o ten jeden vstřelený gól jsme šťastnějším celkem byli tenkrát my.

I. A třída sk. B: Zborovice se po výhře nad Nivnicí dostaly do čela tabulky

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Vezeme domů velmi důležité tři body a slavíme první výhru na hřištích soupeřů ! Dnes to nebylo pro diváka záživné utkání. Naopak, postupem času težší a těžší terén byl tím hlavním důvodem, proč to dnes bylo hlavně o bojovnosti. Zápas rozhodla jediná branka z 33.min, kdy se pohodově z otočky prosadila posila Erik Hrabovský. Ve druhé půli měli domácí dvě velké šance, ale při jedné vůbec hráči nevyšlo zakončení a poté zakončují vedle. Další řadu soubojů zvládla na jedničku naše obranná řada. V závěru jsme mohli přidat pojišťující branku my, ale gólové šance po únicích neproměňujeme. Výhru jsme tak udrželi až do závěrečného hvizdu."