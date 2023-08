/PETR KOSEČEK/ Rezerva Valašského Meziříčí nasázela ve 4. kole I. A třídy skupiny A Viganticím sedm branek a Horní Lideč ztratila ve Velkých Karlovicích dvoubrankové vedení a odjela s prázdnou. Lidečku o víkendu stačila v derby jediná trefa k udolání Valašské Polanky a Podlesí si s Rožnovem body rozdělilo. Dolní Bečva zlomila odpor Kateřinic až v závěru. Vidče nedalo v domácím prostředí Juřince žádnou šanci. Valašské Příkazy prohospodařily s Prostřední Bečvou tříbrankový náskok.

Fotbalisté Vigantic (v modrém) doma vysoko podlehli rezervě Valašského Meziříčí. | Foto: pro Deník/Tereza Francková

VEL. KARLOVICE - HORNÍ LIDEČ 3:2 (2:2)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Důležité utkání o šest bodů jsme nakonec zvládli. Zaspali jsme začátek a již po pěti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Kontaktní branku dal ve 26. minutě Vašut a stejný hráč tři minuty před odchodem do šaten srovnal. Ve druhý nás poslal v 56. minutě Jurajda do vedení. Pokračovali jsme v aktivní hře a soupeř se na dostřel naší branky příliš nedostal. Mohli jsme pak naše vedení pojistit. V hektickém závěru jsme těsné vítězství udrželi."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Ve Velkých Karlovicích jsme odehráli smolné utkání. Po dvou minutách jsme vedli po brance Kadlece. O tři minuty později přidal Sporek druhou trefu. Mohli jsme přidat další branky, ale to se nestalo a domácí se dostali do utkání. Zlom přišel po naší chybě a domácí snížili. V závěru první půle z přísné penalty dokonce vyrovnali. Druhá půle přinesla vyrovnaný průběh. O osudu utkání rozhodla naše další chyba a domácí výsledek překlopili na svoji stranu. V závěru jsme sahali po bodu, nakonec odjíždíme s prázdnou."

VIGANTICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:7 (0:3)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Před utkáním jsme řešili sestavu a absence klíčových hráčů se nakonec ukázala jako rozhodující. Zápas s rezervou Valašského Meziříčí jsme absolutně nezvládli. Soupeř nás předčil ve všech směrech a dokázal potrestat každé naše zaváhání. Dostali jsme tvrdou lekci a na toto utkání budeme muset co nejrychleji zapomenout."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Ve Viganticím se nám dařilo vše, na co jsme sáhli. Hráči perfektně plnili taktické pokyny a za svoji práci byli odměněni vysokou výhrou. Do půle se nám podařilo třikrát skórovat. Domácí se sice snažili, ale na náš týmový výkon tentokrát neměli. Přehrávali jsme je ve všech herních činnostech a zejména ve druhém dějství jsme na hřišti dominovali. Nakonec jsme mohli dát i více branek. Musím pochválit celé mužstvo, které odvedlo skvělou práci."

VIDČE - JUŘINKA 3:0 (1:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Těžký zápas, kvalitní soupeř, zasloužené vítězství. Netradičně v neděli před parádní diváckou návštěvou jsme, pro hosty možná až krutým rozdílem tří branek, porazili pro nás neoblíbeného soupeře z Juřinky. Poslední čtyři domácí zápasy s tímto soupeřem, čtyři prohry. O to více se dnešní vítězství cení.

Po úvodní vyrovnané desetiminutovce se do první nečekané šance dostáváme my. Centr Petra Mičkala z levé strany vypadává z rukou hostujícího brankáře Blahy a odráží se od Pavlíčka směrem do brány. Na poslední chvíli jej však z brankové čáry i před dorážejícím Šimšou vykopává Grygařík. Vzápětí aktivní Šimša prochází obranou soupeře až na hranici velkého vápna a z dobré střelecké pozice zakončuje, míč letí nad břevno. Aktivní hrou vepředu s dobrým napadáním hostující rozehrávky přicházejí další šance. Ve 20.min. se k zakončení zpoza šestnáctky dostává Raždík. Střelu k tyči pozorný Blaha chytá. Stejně tak na druhé straně dnes opět bezchybný Lobanov efektně vyráží dobrou střelu Lukáše. Přichází 25.min. utkání a v ní těžká malá domů brankáři soupeře, opět dobré napadání Raždíka a vzápětí i Petružely, míč se odráží k Pavlíčkovi, který stojí na správném místě a hlavou jej s přehledem umísťuje do sítě 1:0. O deset minut později nepříjemný trestný kop Drdy z levé strany tečuje na vlastní bránu Grygařík. Na poslední chvíli uchraňuje hosty již před jistým gólem Blaha a míč vyráží na rohový kop. V poslední šanci první půle se opět zaskví svým zákrokem hostující brankář. Tentokrát s námahou vyráží trestný kop Heryána a následná dorážka Pavlíčka rozvlňuje jen boční síť.

I z kraje druhé půle jsme aktivnější než soupeř a snažíme se přidat uklidňující druhou branku. Technická střela Raždíka z hranice šestnácti metrů míří vedle, hlavičku Petra Mičkala po nadýchaném centru Šimši skvěle vyráží Blaha. Po čtvrthodině druhé půle dochází u domácích k prvnímu střídání a na hřiště přichází ještě více zkvalitnit hru záložní řady Babinec, který se na skok opět objevil v Česku. V 65.min. vidí přítomní diváci druhou branku. Trestný kop hostí s přehledem přes dva útočníky hostí boxuje Lobanov na Šimšu, ten míč posouvá druhým dotekem na Heryána, který do uličky uvolňuje Petra Mičkala. Jeho sólo takřka z poloviny hřiště končí nechytatelnou střelou k pravé tyči Blahovy brány 2:0. O pět minut později dochází k momentu, který se jen tak nevidí. Střídající hostující hráč Kozelka není na hřišti ani celou minutu a již ho nedobrovolně opouští. Heryán získává míč pro Babince, ten nádherně do uličky vysouvá Šimšu a jeho sólo na brankáře končí v šestnáctce faulem Kozelky. Červená karta a pokutový kop. Míč si staví domácí kapitán Petr Mičkal a bezpečně proměňuje 3:0. Po celé utkání výborně domácí obranou bráněný kanonýr Vavřík se poprvé do vážnějšího zakončení dostává až v 75. min. Technická rána podél brány však těsně míjí pravou tyč. Mimo bránu končí vzápětí i hlavička Lukáše z rohového kopu. V samotném závěru nejprve míří svou dobrou ránu z hranice velkého vápna doprostřed do náruče brankáře Babinec. A utkání končí nepříjemnou střelou k tyči střídajícího Sekyry po centru Petrů, která však nemůže pozorného Lobanova ohrozit a zkazit mu radost z na podzim již druhého čistého konta."

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Ve Vidči jsme neodehráli špatné utkání, ale domácí tým byl podstatně produktivnější. Opět jsme inkasovali jako první, kdy se ve 25. minutě prosadil domácí Pavlíček. Do půle se nám vyrovnat nepodařilo. Utkání se lámalo za stavu 1:0, kdy jsme neproměnili vyložené šance. Domácí dali druhou branku a z penalty přidali třetí. Předtím ještě viděl Kozelka červenou kartu po minutě pobytu na hřišti. Paradoxně i v deseti jsme domácí tým zlobili, ale čestný úspěch se nám vstřelit nepodařilo."

DOL.BEČVA - KATEŘINICE 3:2 (0:1)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „V první půli byli hosté nebezpečnějším týmem a ujali se vedení ve 22. minutě Čtvrtníčkem. Stejný hráč viděl po hodině hry červenou kartu. To už ale bylo srovnáno, kdy se prosadil tři minuty po přestávce Fiurášek. Dvacet minut před koncem Fiurášek přidal svoji druhou branku. Hosé ale nesložili zbraně a v 78. minutě srovnali. Pět minut před koncem se zranil hostující Vrba a chtěli jsme utkání nechat dohrané za stavu 2:2. To ale nešlo a nakonec nám Adamec vystřelil tři body. Zraněnému Mirkovi Vrbovi přejeme brzké uzdravení."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání jsme mohli rozhodnout ve svůj prospěch už po prvním poločasu, kde jsme byli lepším mužstvem. Kromě branky Čtvrtníčka, přišly další šance. Po pauze jsme rychle inkasovali. Po naší chybě jsme dostali červenou kartu. Domácí přesilovku využili. I v deseti jsme dokázali vyrovnat. V 85. minutě se zranil Mirek Vrba a musela pro něj přijet sanitka. Konec utkání už byli hráči myšlenkami jinde a nakonec jsme inkasovali třetí branku."

LIDEČKO – VAL. POLANKA 1:0 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Po delší době jsme si zahráli derby proti Valašské Polance a tomu také odpovídala i návštěva na utkání. Ten, kdo ale přišel později na utkání, tak neviděl již v 5. minutě penaltu. Tu ale brankář Hyžák poslal jen do břevna. Naštěstí o tři minuty později se hlavou nemýlil Dominik Ryza. Rychlá branka nás uklidnila a hostující tým jsme do šancí nepouštěli. Druhý poločas už přinesl více vzruchu. Brankové příležitosti se ale rodily především na naší straně. Aleše Číže brankář hostí několikrát vychytal. Hosté pak prostřídali a své umění musel ukázat brankář Hyžák. Těsnou výhru jsme nakec uhájili, škoda, že jsme nepřidali druhou branku. Přesto je naše vítězství naprosto zasloužené. Hráči derby odjezdili a odměnou jim jsou tři body."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Tým Valašské Polanky cestoval po pěti letech na půdu tradičního rivala do Lidečka. Zde se Martin Filgas musel obejít už bez šesti hráčů základní sestavy, to když se marodka podstatně rozšířila po posledním domácím utkání s Viganticemi. Na pomoc přispěchali zkušení borci z aktivních záloh. Angažovat se podařilo i Karla Sívka z Dolní Bečvy. Derby rozhodla nakonec jediná branka, Polančanům se v Lidečku nedařilo tvořit a do šancí se prakticky nedostávali. Věřme, že do příštího kola se marodka alespoň částečně vyprázdní.

Lidečko začalo na domácí půdě aktivně a odměnou jim byla penalta ze 4. minuty, ke které se postavil brankář Roman Hyžák, svého kolegu v brance Valašské Polanky nepřekonal, trefil břevno. Polančanům však tento vykřičník nepomohl, naopak v 8. minutě nejprve po rohovém kopu znovu hlavičkoval do břevna Aleš Číž, ovšem záhy už se domácí radovali. Po rohovém kopu zůstal zcela nepokrytý Dominik Ryza a otevřel skóre. Polančané se do vážnější příležitosti dostali až ve 25. minutě, ale jejich kombinaci přerušil rukou domácí obránce, rozhodčí však penaltu nenařídil. Další slibná souhra hostů byla předvedena ve 31. minutě, Chuchma poslal míč na Tomšů, ten pak na dvacítce připravil pozici pro Nováka, jehož střela však těsně míjela Hyžákovu svatyni. Lidečko mohlo na rozdíl dvou branek odskočit ve 35. minutě, trestný kop Filáka se snažil usměrnit Vojtěch Ryza, na brankové čáře ale včas zasáhl bránící Punčochář a před odchodem do šaten se skóre neměnilo.

Po výměně stran Polančané přeci jen trochu ožili, blízko vyrovnání byl po kombinaci Chuchmy se Sívkem Tomšů, ale zakončení mu na malém vápně nesedlo. Aleš Číž si pak zpracoval centr od Bučka a nebezpečně vypálil, mířil však nad branku Polanky. Následně mohli Polančané jednobrankové manko smazat, Baran poslal balon Sívkovi, který mířil na bližší tyč z pravé strany, domácí podržel pohotovým zákrokem brankář Hyžáka. Zbytek utkání se nesl ve snaze Polančanů najít skulinky v propracované defenzívě domácího celku, ale Lidečko nepřipustilo vážnější ohrožení brankáře Hyžáka. Naopak domácí mohli pomýšlet na navýšení náskoku, znovu byl v několika slibných pozicích Číž, ale proti Polančanům mu nebylo přáno. Tři body z obnoveného derby tak nakonec bralo díky jedné přesně trefě Lidečko."

PODLESÍ - ROŽNOV P. R. 2:2 (2:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Rožnov pod Radhoštěm se u nás představil ve velmi dobrém světle. Mají hodně mladé a běhavé mužstvo, což nám dělalo potíže. My jsme se nedostali ke své kombinační hře. V první půli jsme kromě vedení 2:1, mohli přidat další branky. Ale i hosté byli směrem dopředu hodně nebezpeční. Ve druhé půli byli Rožnovjané více na míči a projevila se jejich dobrá fyzická kondice. Nakonec se dočkali vyrovnání. V závěru utkání mohly oba celky strhnout výhru na svoji stranu. Přesto jsme mohli celé utkání zvládnou lépe."

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „Bod z Podlesí musíme brát, ale při lepší konstalaci, jsme zde mohli i vyhrát. V první půli jsme si ale nechali dát zbytečně dvě branky. Na tu úvodní jsme ale dokázali zareagovat. Ve druhém poločasu jsme zaslouženě Kolaříkem srovnali. Domácí jsme začali přehrávat, ale utkání nakonec dospělo k remíze. Podali jsme kvalitní výkon a hráči začínají hrát to, co po nich vyžadujeme."

PROSTŘ. BEČVA – VAL. PŘÍKAZY 3:3 (1:3)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „V prvním poločasu jsme nebyli schopni reagovat na rychlé brejky hostujících hráčů. Prohrávali jsme o tři branky a už to s námi nevypadalo dobře. Pomohla nám branka do šatny na 1:3. Ve druhém poločasu jsme překopali složení mužstva a výsledek se dostavil. Nejdříve se podruhé v utkání mohl radovat Plesník. Jeden bod nám vystřelil deset minut před koncem Fiurášek. V utkání dvou rozdílných poločasů je dělba bodů nakonec spravedlivá."

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Věděli jsme, že se musíme obejít bez našeho střelce Kušniera a taky nemocného Vaculky. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Jen mě mrzí, že v prvním poločase poločase jsme nevyužili všechny naše stoprocentní gólové šance - kdybychom vše zúročili, tak poločas by vypadal 6:1. Těsně před hvizdem rozhodčího před poločasem ve 45. minutě náš stoper hrubou chybou dal domácímu týmu ještě výsledek zkorigovat. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný. Domácí tým dominoval, což došlo k vyrovnání na 3:3. Ještě k tomu byl vyloučen náš hráč Struhař, ale domácí tlak jsme ustáli v remízu. Mrzí mě za skvělý první poločas, kdy jsme mohli rozhodnout, a mohli hrát v klidu, tak jsme si to nepochopitelně nechali utéct.