VAL. POLANKA - PODLESÍ 7:1 (1:1)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Již 3. minuta přinesla slibné příležitosti na obou stranách. Nejprve zahrozili hosté, Pavel Blažek našel na pravé straně Jandu, ovšem dobře četl hru i brankář Zrník, který vykryl druhému jmenovanému úhel a úspěšně zasáhl. Polančané zahrozili díky Ondřeji Adámkovi, jenž doběhl s míčem až k rohovému praporku, odkud centroval do malého vápna, brankář Střílka pouze odrazil míč na Barana, domácí kapitán však ve slibné pozici přestřelil. Ve 21. minutě už se skóre otevřelo. U zrodu polanské kombinace byl znovu Ondřej Adámek, jenž si vyměnil míč se Štrbíkem, ten pak našel Kovalčíka a polanský záložník usměrnil míč do branky. Polančané se snažili i nadále najít cestu k ohrožení Střílkovy brány, ovšem obrana Podlesí dokázala finální přihrávky domácích blokovat. Pak se z ničeho nic dočkali hosté vyrovnávací branky. Míč si zpracoval Cahlík a z úctyhodné vzdálenosti zavěsil pod horní tyč. Následovaly minuty bojovného fotbalu a do přestávky už se skóre neměnilo.

Po výměně stran se domácím podařilo zcela uhasit jakékoliv bodové naděje hostů z předměstí Valašského Meziříčí. Vše začalo už ve 48. minutě, Mikuš si narazil s Chuchmou a v závaru před brankou si hostující brankář Střílka srazil míč do sítě. Rychlou odpověď mohl po centru Tomáš Adámka zaznamenat z voleje Pavel Blažek, ale bránu Polanky přestřelil. Pak už se hrálo pouze na jedné straně hřiště. V 56. minutě Kovalčík poslal míč Baranovi a ten servíroval do vápna Lukáši Daňkovi 3:1. O pět minut později fauloval brankář Střílka Barana, tentýž hráč se postavil k pokutovému kopu a pohodlně zavěsil na 4:1. Podlesí se úplně sesypalo, v 63. minutě zakončoval další demontáž hostující obrany Novák a do 70. minuty stihl skórovat ještě Tomšů a podruhé v utkání Lukáš Daněk. Podlesí se snažilo ještě alespoň kosmetický upravit skóre, ale domácí obrana v čele se Zrníkem už nepřipustila inkasování. Valašská Polanka tak potvrdila nárůst formy a proti Podlesí zaznamenala třetí vítězství v řadě."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním dějství jsme dokázali držet s domácím týmem ještě krok a do šaten se tak odcházelo za stavu 1:1, když naši vyrovnávající branku vstřelil po půlhodině hry Cahlík. Ve druhém poločasu jsme si dali již po třech minutách hry vlastní branku. Ta odstarovala náš kolaps, kdy jsme během dalších dvanácti minut ještě pětkrát inkasovali. Na výkon z druhé půle musíme co nejrychleji zapomenout, neboť domácí dokázali potrestat naše chyby a nakonec odjíždíme s debaklem."