Domácím se vyprázdnila marodka a tentokráte nastoupili skoro v kompletní jarní sestavě. Naproti tomu hosté v základní sestavě se třemi dorostenci a navíc s druhým brankářem Tomášem Hrdličkou v poli. Tak jako my po celý zápas až moc hledali přihrávkami na hrotu útoku Petra Mičkala, tak hosté své míče v první půli směrovali na levou stranu, kde se pohyboval pro změnu jejich ostrostřelec David Jiříček. Ten také v úvodu zápasu uniká po křídle, před bránou nachází zcela volného Kubešu, který však v zakončení míří pouze do připraveného domácího brankáře. V 8.min. přichází první branka utkání. Střelu Rady ze střední vzdálenosti přizvedává hlavou Dalibor Nerád, a jeho mírná teč končí k překvapení domácích diváků v síti 0:1. V 11.min. je srovnáno, rohový kop Babince propadá až k Petrovi Mičkalovi a domácí kapitán míří nechytatelně pod břevno 1:1. Následně se k zakončení opět dostává Mičkal, ale tentokráte jeho střelu z velkého vápna hostující brankář Petrnek nadvakrát likviduje. Ve 29.min. chybujeme ve středu pole v rozehrávce, k míči se dostává Pavlištík a střelou z dobrých 25 metrů překvapuje Romana Petruželu v domácí bráně 1:2. Domácí jsou rázem jako opaření, přestává se jim dařit kombinace, ale ještě do poločasu přeci jen můžou srovnat skóre. Nejprve ve 40.min. Heryán přiťukává Špůrkovi, jeho střela však míří doprostřed brány a nemůže překvapit připraveného hostujícího gólmana. V samotném závěru první půle se ve vyložené šanci ocitá Filip Mičkal, kterého krásně přes celou šíři pokutového území nachází Lukáš Petružela. Místo technické střely však volí razanci a branku v dobré pozici přestřeluje.

Druhá půle za hustého deště byla spíše bojem než pohledným fotbalem. Po odstoupení Jiříčka pro zranění hosté ztratili na útočné síle a hra se odehrávala po většinu času na jejich polovině hřiště. Hned z úvodu trestný kop Heryána z pravé strany Petrnek vyráží. Následuje centr Mičkala, který nachází Heryána, jehož střelu hostující brankář vyráží jen před sebe ke střídajícímu Dobešovi, ale jeho dorážku z bezprostřední blízkosti opět hostující brankář skvěle vyráží. Vyrovnání visí ve vzduchu a přichází v 63.min. Filip Mičkal posílá za obranu dlouhý míč. Toho se zmocňuje Ševčík, ale volí tu nejhorší možnou variantu, malou domů brankáři. Tu však vystihuje Lukáš Petružela a nabídnutou příležitost využívá přesnou střelou k tyči 2:2. Ševčík může následně svou chybu odčinit, ale jeho střela z velkého vápna míří nad bránu. Vzápětí se v šestnáctce uvolňuje Dobeš, přesně nachází Heryána, jeho dobrou střelu v poslední chvíli blokuje hostující stoper Vinkler. Blíží se závěrečná patnácti minutovka a domácí stupňují tempo. Mičkal v souboji jeden na jednoho přetlačí dnes v defenzivě výborného Pastrnka, ale zakončuje zbrkle z velkého vápna mimo. V samotném závěru, kdy do hostující šestnáctky míří jeden centr za druhým Babinec nachází Mičkala, který hlavou prodlužuje na Lukáše Petruželu. Ten je v souboji o míč s hostujícím obráncem Ševčíkem podražen a hlavní rozhodčí utkání nařizuje pokutový kop. Míč si bere jeden z nejzkušenějších domácích borců Milan Drda a bezpečně penaltu v 88.min. proměňuje 3:2.

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Do Vidče jsme přijeli v kombinované sestavě, navíc jsme během zápasu přišli o zraněného kanonýra Jiříčka. V prvním dějství jsme vedli o jednu branku. Domácí ve druhé půli srovnali na 2:2 a duel směřoval k remíze. Tu ale odmítl hlavní sudí, který proti nám dvě minuty před koncem odpískal nesmyslnou penaltu. Z dobře rozehraného duelu tak nemáme ani bod."

HORNÍ LIDEČ - VAL. PŘÍKAZY 1:1 (0:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Stále bojujeme se složením mužstva, ale pomaličku se nám do sestavy vracejí někteří uzdravení hráči. Derby s Valašskými Příkazy přineslo vyrovnanou partii. Na hostujícím týmu bylo vidět, že bojuje o bytí a nebytí v soutěži. V první půli se hrálo vyrovnané utkání, hosté nás ale zaskočili úvodní brankou. Ve druhém poločasu jsme udělali nějaké změny v rozestavení a náš výkon šel nahoru. Po hodině hry se nám podařilo Vaculčíkem srovnat. Druhou trefu se nám dát nepodařilo a zápas tak dospěl k remíze. Ta je z mého pohledu pro oba týmy zasloužená."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „.Do Horního Lidče jsme odjížděli s odhodláním získat plný počet bodů. Horní Lideč chtěla doma získat taky plný počet bodů a tak bylo jasné, že nikdo nedá v místním derby kůži zadarmo. V první půli byl zápas vyrovnaný bez zjevných šancí na vstřelení branky, přesto jsme si jednu vytvořili a šli do vedení 1:0 a za takového stavu se šlo i do kabin. Ve druhém poločasu se ze stopera doprostřed hřiště posunul lidečský Abík a dělalo nám to potíže. Ve druhé půlce jsme udělali jednu chybu, kterou domácí potrestali a vyrovnali na 1:1. Nám se již ze slibných příležitostí nepodařilo nic vytěžit a domácí se nedostávali do šancí, tak derby skončilo smírně. Pro nás je získaný bod velmi málo, neboť situace na konci tabulky se stále více dramatizuje."

JUŘINKA - VIGANTICE 2:1 (1:1)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „S Viganticemi jsme sehráli velmi těžké utkání, které bylo plné osobních soubojů. V úvodu nás hosté zaskočili kvalitní hrou a vytvářeli si brankové příležitosti. Dopouštěli jsme se mnoha chyb a vázla nám i kombinace. Po sedmnácti minutách jsme také inkasovali první branku. Do půle se nám ale podařilo Vargou srovnat. Ve druhém poločasu jsme hráli ze zajištěné obrany. Hosté ale byli stále velmi aktivní. Po hodině hry nám poslal kanonýr Vavřík z penalty do vedení. Poté nás hosté zatlačili a snažili se o vyrovnání. Těsnou výhru jsme ubojovali až do závěrečného hvizdu. Náročné utkání s nepříjemným protivníkem jsme nakonec zvládli za tři body."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Do Juřinky jsme nakonec odjeli bez Milana Baroše. Věděli jsme, že domácí mají kvalitní mužstvo a také sérii zápasů bez prohry. V úvodu jsme domácí tým zaskočili a po třech minutách jsme si vytvořili velkou šanci a nastřelili jsme brankovou konstrukci. V 17. minutě nás poslal Václavík do vedení. To jsme mohli vzápětí i navýšit. Ve 27. minutě jsme inkasovali vyrovnávající branku po rohovém kopu. Do půle již gól nepadl a do šaten se odcházelo za stavu 1:1. Ve druhém poločasu jsme byli častěji na míči. Domácí ale z penalty, které předcházel faul na Bolfa, zvýšili na 2:1. V závěrečném tlaku se nám srovnat nepodařilo. Za předvedenou hru jsme si bod určitě zasloužili, ale své příležitosti jsme proměnit nedokázali."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - HRACHOVEC 2:4 (1:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání se po domluvě obou klubů odehrálo v nedělním dopoledni v Hrachovci, neboť v našem fotbalovém areálu probíhají závody enduro. V první půli jsme byli lepším týmem a již v osmé minutě jsme šli po brance Vozáka do vedení. Mohli jsme přidat i další góly, ale nakonec jsme do šaten odcházeli pouze s jednobrankovým náskokem. Smolný byl pro nás začátek druhé půle, kdy fotbalisté Hrachovce ve 48. minutě srovnali a o šest minut později náám byl po druhé žluté kartě vyloučen Koleček. V 63. minutě se Hrachovec ujal vedení, ale již za tři minuty si dal Solanský vlastní branku a bylo srovnáno. Dvacet minut před koncem dali hosté třetí branku. Chtěli jsme ještě s výsledkem něco udělat, ale v deseti lidech se nám to nepovedlo. Hrachovec v 78. minutě pečetil svoji výhru. Zápas se lámal v první půli, kdy jsme měli možnost navýšit skóre a také pozdější vyloučení Kolečka."

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Rezerva Valašského Meziříčí se u nás představila ve velmi dobrém světle. V první půli nám dělala velké problémy jejich pohyblivost a především agilní Vozák. Ten také po osmi minutách poslal hosty do vedení. Ve druhém dějství jsme přidali na obrátkách a podařilo se nám Orságem vyrovnat. Klíčový moment duelu přišel v 54. minutě, kdy byl vyloučen hostím po druhé žluté kartě Kolečko. Po hodině hry se trefil Orság podruhé. O tři minuty ale hostující mladíci srovnali, po naší vlastní brance. To nás však přílis nerozhodilo a přesilovku o jednoho hráče jsme dokázali využít po trefách Žáka a Škabrahy. Velmi kvalitní utkání jsme nakonec po zlepšeném výkonu ve druhé půli dokázali strhnout na svoji stranu. V dalším kole hostíme na svém hřišti celek z Bylnice."

PODLESÍ - VLACHOVICE 4:1 (2:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Hosté se u nás ukázali ve velmi dobrém světle a o záchranu se budou rvát do posledního kola. Hráli jednoduchý, ale na nás účelný fotbal. První gólovku hostí zlikvidoval brankář Maleňák, v další pak zakončuje hráč mimo. Ve 23.min už jdou hosté do vedení, parádním volejem se prosazuje Mikulčík-0:1. Hra domácích nebyla dobrá, až moc ztracených míčů, chyb v rozehrávce a chybějící využívání křídelních prostor. Někdy od 30.min se hra vyrovnala. V první velké šanci Nosálek hlavičkuje ještě mimo, ve 37.min ale už zakončuje přesně a vyrovnává-1:1. Do konce poločasu domácí ještě nastřelují tyč a hosté dvakrát zakončují v dobrých šancích mimo.

Ve druhé půli se hra domácích zlepšila a fotbal diváky musel bavit. Hosté se stále tlačili dopředu, ale udeřil na druhé straně Nerušil, které hezkou střelou v 54.min otáčí skóre-2:1. Další minuty přinesly několik gólovek na straně domácích, u většiny byl Nosálek, ale vždy zakončuje těsně vedle. Po pěkné individuální akci pak střela Cahlíka končí na břevně. Na druhé straně také hosté při jedné šanci nastřelují břevno a po jednom z rohů hlavičkuje Kolouch těsně vedle. Rozhodnutí pak přišlo v závěru. V 84.min hezky po levém křídle utekl Pavel Blažek, přešel přes dva hráče a střelou na zadní tyč dává na 3:1. V 87.min při další velké šance je už pak Nosálek úspěšný a doráží míč do sítě-4:1. Utkání jsme nakonec zvládli a fanoušky hlavně druhá půle bavila do poslední minuty. Před 150 diváky utkání s přehledem řídila trojice Kovářčík-Fojtů, Zubek. Děkujeme fanouškům za podporu a zároveň děkujeme divákům a hráčům z Hrachovce za hlasité fandění po celou dobu utkání."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V Podlesí jsme odehráli smolné utkání. Domácímu týmu jsme byli vyrovnaným soupeřem. Začali jsme svižně a Mikulčík nás poslal do vedení. Mohli jsme v první půli přidat i další branky. Domácí ale vývoj zápasu otočili. V závěru utkání jsme sahali po bodu, Tomáš Kolouch svoji hlavičku do branky nedostal a nastřelili jsme i brankovou konstrukci. Na konci utkání jsme už hráli vabank a hráči Podlesí svoji výhru stvrdili dalšími dvěma brankami. V příštím kole hostíme mužstvo z Kelče."

FRANC. LHOTA - KATEŘINICE 3:0 (1:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Dnešní utkání nemělo nějak vysoké tempo, ale výhra byla zasloužená. Musím pochválit obranou hru Francovy Lhoty, kdy pustila hosty do jedné větší šance, ale jinak pracovala dobře a nula vzadu mě hodně potěšila. Také je dobrou zprávou, že se do formy dostává Lukáš Matůš a odehrál dobré utkání. Poslední pochvalu zaslouží trojice rozhodčí, která pískala férově, chovala se profesionálně a s úctou k hráčům a opět se ukázalo že v 1.A třídě je hodně kvalitních rozhodčích. Věřím, že taková trojice rozhodčích, která nám pískala v Příkazech, kdy jejich arogance a neprofesionalita a absolutní nadřazenost jen kazila čestnost fotbalu, byla jen výjimkou a dneska opět se mohl hrát fotbal který byl čestný. A přesně takový patří na fotbalové hřiště a takový má jít příkladem malým začínajícím fotbalistům a věrným fanouškům. Takže stále se držíme má dostřel prvnímu místu a čeká nás utkání ve Viganticích, kde s námi určitě pojedou naši fanoušci a doufám, že jim dopřejeme hezký zážitek a pokusíme se jim udělat radost dobrým výkonem."

Marcel Beňo, hráč Kateřinic: „Po středeční výhře v krajském finále poháru s Morkovicemi bylo zřejmé, že se musí na týmu projevit únava z náročného programu. Přijeli jsme do Francovy Lhoty v kombinované sestavě. Domácí tým stále bojuje s Hrachovcem o první příčku v soutěži a po dvou nečekaných prohrách s Vlachovicemi a Valašskými Příkazy se chtěl vrátit na vítěznou vlnu. Podali jsme vcelku solidní výkon, ale domácí trestali každé naše zaváhání. V koncovce byli domácí velmi efektivní a dvakrát jsme neuhlídali nejlepšího střelce soutěže Filáka. Z tohoto pohledu je tříbrankový rozdíl pro nás možná dost krutý, ale naší hře scházela lepší myšlenka a klid v zakončení."

BYLNICE - ROŽNOV P/R 1:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V domácím prostředí jsme chtěli odčinit nepovedený výsledek z Vigantic a nakonec se nám to i podařilo. V poslední době nás trápí rozsáhlá marodka a sestavu lepíme jak se dá. Naštěstí máme k dispozici několik starších hráčů, kteří jsou ochotni zaskočit. V duelu s Rožnovem pod Radhoštěm jsme věděli, že nás čeká velmi mladý a hodně pohyblivý soupeř. Proto jsme svoji hru zaměřili na kvalitní defenzívu s tím, že budeme vyrážet do rychlých brejků. Navíc hosté hrají stále o záchranu v soutěži a každé ukání je pro ně existenční. Taktika nám vydržela po celou dobu utkání. Hosté byli fotbalovějším týmem, dokázali dobře kombinovat, ale nedokázali naštěstí své příležitosti proměňovat. My jsme čekali na svoji šanci a po půlhodině hry nám vyšel brejk, který Řehák proměnil. Ve druhém poločasu sílil tlak hostí, ale naše obrana to nakonec ustála. Hosté mohou litovat svých neproměněných šancí, mají perspektivní mužstvo, které se může i nadále rozvíjet. My už můžeme sezonu dohrát v absolutním klidu, nasbírali jsme 29 bodů a s tímto alespoň můžeme být spokojeni.“

PETR KOSEČEK