Vladislav Basel, sekretář Vidče: „ Proti kvalitnímu soupeři, který není zvyklý moc prohrávat, nastoupili domácí bez respektu a výborným bojovným týmovým výkonem dokázali před početnou diváckou kulisou soupeře zaskočit a připsat si zaslouženě do tabulky tři body.

Od počátku utkání byla znát naše větší touha po vítězství, a i když oproti předešlým utkáním chyběli trenérovi Marákovi tři hráči základní sestavy, tak noví včetně 16-ti letého Nováka je dokázali dokonale nahradit. V 15.min. aut hostujícího obránce špatně zpracovává brankář Rišica, Mičkal mu vypichuje míč a otevírá skóre utkání 1:0. Vzápětí Babinec střelou ze šestnáctky těsně míjí pravou tyč hostující branky. Další šance domácích přichází ve 30.min. Centr Mičkala nachází Pavla Drdu, jeho hlavičku blokují obránci k bratrovi Milanovi, ten volí střelu doprostřed brány, kterou Rišica vyráží k Zubíkovi, který bohužel nedokáže překonat již ležícího brankáře a trefuje pouze břevno. Domácí jsou však přeci jen za svou aktivitu ještě do poločasu odměněni druhou brankou. Až hluboko z vlastní poloviny vyváží míč Petružela. Jeho centrovaný míč po nedorozumění stoperské dvojice hostí propadá na zcela volného Mičkala, který jej ve 43.min. nekompromisně uklízí za záda bezmocného gólmana Kateřinic 2:0.

Gólový koncert Petra Mičkala pokračuje i ve druhém poločase. V 54.min. ustojí těžký souboj s hostujícím Smilkem na polovině hřiště, navádí si míč na hranici velkého vápna a technickou střelou zakončuje nechytatelně k levé tyči 3:0. O pět minut později zbytečně fauluje Petružela Kohouta a nařízenou penaltu proměňuje Smilek 3:1. Následně chytá Kocián nebezpečnou střelu k tyči hostujícího útočníka Drdy. V 69.min. je rozdíl skóre opět o tři branky. Roh Pavla Drdy přiklepává Novák k Zubíkovi a ten je tentokráte neomylný 4:1. Poslední změna ve skóre přichází v 75.min. zápasu. Bětík přesnou přihrávkou nachází Drdu, ten elegantně obchází Špůrka a prostřeluje Kociána 4:2. Závěr zápasu již šance nenabídl a domácí si pohlídali cenné vítězství."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Před utkáním jsme museli řešit nucené absence, které byly v utkání patrné zejména ve stoperské dvojici. Hlavně nám dělala problémy jednoduchá hra domácí celku, který jen nakopával míče dopředu. Inkasovali jsme poměrně laciné branky a domácí vytěžili z minima maximum. Vidče nás zaskočilo svým důrazem a proto získalo tři body. Z prohry se musíme rychle oklepat a připravit se na další zápas."

VIGANTICE - VAL. PŘÍKAZY 1:1 (0:1)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „K utkání s Valašskými Příkazy nastoupila hodně improvizovaná sestava. Na marodce či dovolené máme totiž celou jedenáctku hráčů. Proto jsme museli do zbraně povolat i některé fotbalové vysloužilce. V prvním dějství to bylo znát na souhře celého týmu, navíc se hostím z brejku poměrně brzy podařilo skórovat. Poté jsme srovnali hru, ale šance Vičana, Bolfa či Macíčka zůstaly nevyužity. Ve druhém poločasu jsme přidali na obrátkách a zaslouženě Kožušníkem srovnali. Rozhodnout utkání mohl Macíček, ale to se mu nepovedlo, hosty v závěru utkání podržel i brankář. Za současného stavu asi bod bereme, i když jsme na konci utkání sahali po tříbodovém zisku."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Po dvou méně vydařených zápasech jsme si museli pár věcí vyříkat a jeli jsme odhodlaně do Vigantic uhrát co nejlepší výsledek. Do prvního poločasu jsme vstoupili velmi dobře a hned v 7. minutě jsme se dostali dovedení po hezké akci a nekompromisním zakončen Lukáše Polácha. Po celý první poločas jsme dobře kombinovali a vytvořili si několik brankových příležitostí, ale nepodařilo se již vsítit žádnou branku. A jelikož si domácí nevytvořili žádnou brankovou příležitost, šlo se do kabin s našim jednobrankovým vedením. Ve druhé půlce jsme se těžko dostávali do hry a domácí využívali dlouhé nákopy na své urostlé hráče. Vcelku dobře se s tím poprala naše stoperská dvojice, přesto jedno zaváhání tam bylo a domácí srovnali na 1:1. Tím jak se domácí tlačili do zakončení, nechali malinko otevřené zadní vrátka, ale jelikož se nám nedařila finální přihrávka do brejkové situace, tak skončil zápas remízou. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a remíza je spravedlivá. Věřím, že v dalších zápasech budeme pokračovat ve výkonech, tak jako byl první poločas ve Viganticích."

JUŘINKA - FRANC. LHOTA 3:1 (1:0)

Dan Vavřík, kapitán Juřinky: „Utkání s Francovou Lhotou jsme si zbytečně zkomplikovali. V úvodu duelu jsme si vypracovali množství brankových příležitostí, proměnili jsme však jedinou. Hosty jsme pak nechali zbytečně dostat do hry a utkání bylo i zbytečně vyhecované, Navíc jsme obdrželi dvě červené karty, což bude pro nás v dalších zápasech menší komplikace. Ve druhé půli se nám podařilo vstřelit dvě branky, ale hosté snížili na dvoubrankový rozdíl. V závěru nás při šancích hostí podržel mladičký brankář Blaha."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhota: „Prvních 30. minut nás soupeř válcoval a měl i pár vyložených šancí a potrestal nás po našem rohu, který soupeř odvrátil a po brejku otevřel skóre. Poté se hra vyrovnala. Druhý poločas už byl sice v naší režii, kdy ale soupeř dobře bránil a chodil do naší otevřené obrany a po jednom z úniku byl faulován jejich hráč ve vápně a penaltu pak proměnil. Třetí gól dal Juřinka po standardní situaci a zápas si už pohlídala, naše snížení Ondrou Filákem přišlo už pozdě. Domácí tým hrál zkušeně, kdy všechny naše protiútoky do otevřené obrany zastavoval fauly, většinou zatáhnutím za dres, což bohužel rozhodčí netrestal kartami a tak si soupeř došel pro domácí výhru."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - PODLESÍ 2:2 (0:2)

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Zaspali jsme začátek zápasu a po špatně ubráněné situaci jsme poprvé inkasovali již po třinácti minutách hry. Další trest pro nás přišel ve 24. minutě, kdy jsme inkasovali podruhé, kdy jsme ztratili zbytečně míč ve středu hřiště. V první půli byla naše hra rozháraná a hráli jsme příliš bojácně. O půli jsme provedli určité změny v rozestavení a na našem výkonu to bylo znát. Vzprou byla kontaktní branka Kolečka ve 48. minutě. Vyrovnání jsme se dočkali dvacet minut před koncem, kdy vymetl vrba šibenici. Utkání jsme mohli nakonec i otočit, ale to se nám nepodařilo. První půle byla z naší strany hodně ospalá, za výkon ve druhém dějství jsme si bod zasloužili."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Byl to zápas dvou diametrálně rozlišných poločasů. Takto by se dal popsat dnešní zápas mužů ve Valašském Meziříčí. V první půli jsme poctivou hrou bez chyb nedovolili domácím vytvořit si žádnou větší šancí. Naopak jsme využívali chyb v jejich defenzívě a čekali na své šance. První z nich ve 13.minutě se štěstím nadvakrát proměňuje Petřvalský. Ve 24. minutě pak po akci Pavla Blažka s Košutem prvně jmenovaný úspěšně zakončuje svůj nájezd. V další gólové šanci nastřeluje Woloczij břevno a z nepřímého kopu nám chybí kousek ke skórování.

Druhé půle byla ale přesným opakem. Zbytečně jsme se zatáhli, nechali jsme domácím moc času a místa. Ti toho využívají ve 48. minutě ke snížení a v 69. minutě pak k vyrovnání. Ve zbytku zápasu mají domácí ještě dvě slibné šance, na druhé straně pak střelu Tydlačky vytahuje brankář na roh. Proto těch úvodních 3, 1, 0 - po půli jsme si měli pohlídat 3 body, nakonec máme 1 bod a nechybělo moc, a mohli jsme mít bodů 0.“

BYLNICE - HORNÍ LIDEČ 3:2 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V derby s Horní Lidčí jsme věděli, že nás čeká kvalitní protivník, což se nakonec i potvrdilo. První poločas jsme odehráli velmi dobře a byli jsme aktivnějším týmem. Po dvaceti minutách jsme se ujali vedení Sucháčkem. Těsně před odchodem do kabin jsme mohli dát i druhou branku, ale svoji možnost jsme nevyužili. Navíc byl hostím vyloučen hráč, tak jsme hráli dlouhou přesilovku. Po přestávce nám získal dvoubrankové vedení Lukáš Hořák, ale hosté nesložili zbraně a během dvou minut srovnali. V hektickém závěru se nám podařilo strhnout vítězství na naši stranu střelecky disponovaným Sucháčkem. Tříbodového zisku s velmi dobrým soupeřem si hodně ceníme.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Očekávali jsme v Bylnici těžké utkání a nakonec nám nevyšlo podle představ. Řešili jsme změnu ve stoperské dvojici a také začátek utkání byl z naší strany hodně nevýrazný. Ztráceli jsme míče a domácí nás zaskočili svojí agresivitou. Po půli jsme prohrávali o branku a šli jsme do deseti po vyloužení Žáka. Ve druhé půle domácí navýšili své vedení, ale dvěmi slepenými brankami jsme se dostali do zápasu. Za stavu 2:2 jsme mohli utkání rozhodnout ve svůj prospěch, ale štěstí se nakonec usmálo na domácí, kteří čtvrt hodiny před koncem utkání rozhodli. I v deseti jsme zabojovali, mrzet nás může hluchá úvodní dvacetiminutovka. Za druhou půli jsme si minimálně bod zasloužili."

ROŽNOV P. R. - VLACHOVICE 1:0 (0:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V utkání jsme byli po většinu zápasu lepším mužstvem, ale v koncovce se trápíme. V 8. minutě zaběhl za stopery Pavol Straka a ve vyložené šanci neuspěl proti domácímu brankáři. To samé se opakovalo ve 14. minutě, kdy se Hověžák zbavil stopera domácích a znovu trefil jenom rukavice brankáře Sekyry. A když už se nám podařilo po jednom z rohů brankáře překonat, zastoupili ho na brankové čáře bránící hráči. Ve 30. minutě byl v pokutovém území domácích sražen zezadu Dominik Plšek, ale píšťalka hlavního sudího zůstala němá.

Domácí se prosadili ve 39. minutě, kdy jsme nechali příliš mnoho prostoru domácímu kapitánovi a ten vsítil nakonec vítěznou branku. Ve druhém poločase jsme se snažili o vyrovnání, ale v několika dobrých akcích nás zastavil praporek pomezního. Nepřesnosti arbitrů přibývalo a výsledkem byla situace z 83. minuty, kdy po faulu našeho Dominika Plška byl náš hráč již v přerušené hře hrubě zezadu sražen loktem hráčem domácích Rezdarem. Ze vzniklé potyčky si nakonec odnesl druhou žlutou kartu právě náš hráč a byl vyloučen. Závěr zápasu už změnu skóre nepřinesl."

HRACHOVEC - KELČ 4:1 (1:1)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Soupeř z Kelče se u nás představil ve velmi dobrém světle a chvilku nám trvalo, než jsme se dostali do provozní teploty. Po půlhodině hry se dokonce hosté ujali vedení. Pomohla nám vyrovnávající branka futsalisty Chrudimi Malého těsně před odchodem do kabin. Ve druhém dějství jsme se už uklidnili a začali jsme předvádět svoji hru. Střídající hráči hru patřičně oživili a výsledkem byly tři branky v síti hostujícího brankáře. Kelč bojovala až do konce, ale o výsledku rozhodla naše lepší střelecká efektivita a možná i lepší fyzická připravenost."

Radim Minář, trenér Kelče: „Začátek utkání byl z naší strany velmi dobrý a po zásluze jsme šli do vedení. Domácí srovnali brankou do šatny, což nás možná trošku srazilo do kolen. Ve druhém dějství domácí přidali a utkání rozhodli třemi trefami. Hrachovec byl střelecky produktivnější a vyhrál zaslouženě. Pro nás je konečný výsledek dost krutý."

Statistický servis: Vidče - Kateřinice 4:2 (15. Mičkal, 43. Mičkal, 54. Mičkal, 69. Zubík - 60. z pen. Smilek, 75. Drda), Vigantice - Val. Příkazy 1:1 (75. Kožušník - 7. Polách), Rožnov p. R. - Vlachovice 1:0 (39. Kolařík), Hrachovec - Kelč 4:1 (45. Malý, 55. Orság, 63. Bajar, 73. Vala - 34. Reisskup), Val. Meziříčí B - Podlesí 2:2 (48. Koleček, 69. Vrba - 13. Petřvalský, 24. Blažek), Bylnice - Horní Lideč 3:2 (22. Sucháček, 54. Hořák, 74. Sucháček - 57. Kovalčík, 59. Surovec), Juřinka - Franc. Lhota 3:1 (18. Paťava, 67. z pen. David, 77. Vavřík - 80. Filák).

1. Juřinka 3 3 0 0 11:5 9

2. Vigantice 3 2 1 0 3:1 7

3. Hrachovec 3 2 0 1 9:4 6

4. Horní Lideč 3 2 0 1 8:4 6

5. Kateřinice 3 2 0 1 9:7 6

5. Vidče 3 2 0 1 7:5 6

7. Franc. Lhota 3 2 0 1 9:8 6

8. Podlesí 3 1 1 1 6:8 4

9. Kelč 3 1 0 2 4:6 3

9. Rožnov p. R. 3 1 0 2 3:5 3

11. Bylnice 3 1 0 2 9:12 3

12. Val. Příkazy 3 0 1 2 4:7 1

13. Val. Meziříčí B 3 0 1 2 5:10 1

14. Vlachovice 3 0 0 3 0:5 0

PETR KOSEČEK