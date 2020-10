Vladislav Basel, činovník Vidče: „Na Saharu včera zavítal vedoucí celek 1.A třídy skupiny „A“ tým z Kateřinic. Na straně domácích chyběli dva hráči stabilní sestavy Nerád a Dobeš, stejné oslabení bylo v podobě Drdy a Čtvrtníčka na straně hostů. Za stálého silného větru, který hodně ovlivnil kvalitu utkání, měli hosté častěji míč na kopačkách. Přesto se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém jsme sahali po remíze. Bohužel jsme neuspěli. Po oboustranně opatrném začátku jsme první chybu v obraně udělali my. Ve 32.min jsme na polovině hřiště přišli o míč, následovala rychlá nahrávka do křídla na Kuzníka a jeho přesný centr si ve vápně našel Fojtů. Ten se obtáčí kolem obránce domácích a míří přesně k pravé tyči Petruželovy brány 0:1. Ve 37.min bylo srovnáno. Na pozici stopera hrající Špůrek přesně našel nabíhajícího Mičkala, ten obchází stopera Kuzníka a střelou kolem kapitána hostů Ondry míří přesně k tyči. Poločas 1:1.

Hned ze začátku druhé půle v 55.min přichází rozhodující branka utkání. Při centru z pravé strany je v šestnáctce domácích postrčen Heryán, rozhodčí nepíská, k míči se dostává Fojtů a opět míří nechytatelně k tyči 1:2. Následně přicházejí dvě velké šance hostů, nejprve v 70.min rychle rozehrává brankář Rišica přes Smilka na nabíhajícího Kuzníka, jeho střelu likviduje Petružela. A v 75.min se osamocen před brankářem domácích objevuje Bětík, ve vyložené šanci však míč špatně zpracovává. V samotném závěru domácí riskují a vše vrhnou do útoku, vyložené šance však nepřicházejí a střely z dálky tak jak po celé utkání končí mimo bránu, nebo jim chybí dostatečná razance.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Přijeli jsme bez dvou opor Drdy a Čtvrtníčka, ale nakonec jsme se s touto skutečností popasovali. První branku vstřelil po půlhodině hry Fojtů, který se uvolnil kolem bránících hráčů. O pět minut později ale již bylo srovnáno, kdy se prosadil nejlepší hráč domácích Mičkal. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 1:1. Vedení zpět nám vrátil Fojtů v 55. minutě. Poté jsme mohli své vedení pojistit, což se nestalo. A tak o výhru jsme bojovali až do závěrečného hvizdu, což se nám nakonec i podařilo."

Branky: 37. Mičkal - 32., 55. Fojtů.

ROŽNOV P/R - FRANC. LHOTA 3:4 (1:0)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „První půli jsme vyhráli o jednu branku, ale náš výkon nebyl úplně optimální. Ve druhém poločasu jsme postupně navýšili své vedení na 3:0. Pak ale přišel náš nepochopitelný kolaps, kdy jsme promarnili tříbrankové vedení. Navíc jsme si v závěru vypili kalich hořkosti až do dna, kdy nás hosté trestali čtvrtou trefou. Utkání se těžko hodnotí, ztráta koncentrace se nám vymstila a hosté toho náležitě využili."

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Hrálo se na umělé trávě za silného větru, takže pro hráče těžké utkání. První poločas byl vyrovnaný kdy měl každý tým jednu gólovku. Rožnov p/R šel pak do vedení po trestňáku, který proměnil a tak poločas vyhrál o jednu branku. Druhý poločas do 60. minuty byl Rožnov lepší a dal nám po nedůrazu v obraně další dvě branky. V tu chvíli asi domácí mysleli ,že je po zápase. Od 60. minuty ale Francovka ukázala že je v týmu síla a velký potenciál. Dali jsme branku na 3:1 po krásné akci plné narážeček. Za chvilku na to přišel faul na našeho hráče ve vápně a proměnili jsme penaltu. Po chvilce jsme z trestného kopu vyrovnali na 3:3 a měli další šance. Rožnov p/R sice v té tobě vypadal na ručník, ale po další naší chybě a nedůrazu měl velkou šanci, kdy nás podržel gólman. Hra byla pak vyrovnaná a vypadalo to na remízu. Pak ale jsme hodili dlouhý aut, který prošel přes celé brankoviště a tam náš hráč dal do prázdné branky a poslal nás do vedení. Rozhodčí nastavil pět minut a v páté minutě nastavení, po našem nedorozumění šel hráč Rožnova sám na brankáře, ale ten ho vychytal a tak si odvážíme i s troškou štěstí tři body. Zápas nebyl pro slabé povahy, ale myslím si, že po smůle z předešlých zápasech si body zasloužíme a taky tak i vypadala oslava při cestě domů."

Branky: 26. Seidl, 58. Fiurášek, 60. Ondruch - 66., 70. Chmela, 68.(pen.) Juráň, 88. Mikulín.

VAL. MEZIŘÍČÍ B - KELČ 5:2 (3:1)

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „I přes vysokou výhru nejsem s našim výkonem příliš spokojený. I hosté si vytvořili dost dobrých brankových příležitostí, v koncovce se jim však nedařilo. V úvodu utkání jsme působili ospalým dojmem a hosté toho využili ke vstřelení branky. Do půle jsme ale zabrali a dali tři branky. Ve druhém dějství jsme využili zaváhání soupeře a dvakrát skórovali. Za stavu 5:1 jsme se zbytečně hnali dopředu a soupeř nacházel okénka v naší obraně. Naštěstí se mu nepodařilo se dostat na kontakt. Hrálo se na těžkém terénu, ale ten byl stejný pro oba soupeře, nám však trošku vázla kombinace. Nakonec ale bereme tři body a v tabulce jsme při zaváhání Horní Lidče poskočili již na druhé místo. Právě v Horní Lidči nás čeká v sobotu další utkání."

Zbyněk Vinklár, trenér Kelč: „Výsledek utkání plně neodpovídá poměru sil na hřišti. Domácí ale dokázali využít našich chyb v defenzívní činnosti. Přijeli jsme s mladým mužstvem a to se projevilo i na výsledku. Nedokázali jsme navíc proměnit řadu příležitostí, kdy jsme se na mohli dostat na dohled domácího týmu. Z utkání se musíme použit a především zlepšit obranou činnost celého týmu a vyvarovat se individuálních chyb. Domácí ale potvrdili svoji kvalitu a především v zakončení byli nekompromisní."

Branky: 24., 56. Gajdoš, 30., 34. Zachrdla, 53. Daniš - 10. Reisskup, 88. Kubeša.

VLACHOVICE - VIGANTICE 2:4 (2:1)

Karel Hověžák, činovník Vlachovice: „Domácím vyšel vstup do utkání, když využili chybné rozehrávky v hostující obraně a v 6. minutě nejprve Hověžák otevřel skóre zápasu a o minutu později z podobné situace zvýšil Stružka D. na 2:0. Hosté se poté snažili o korigování nepříznivého stavu a vytvořili si několik příležitostí, které ale většinou končily u domácího brankáře. Ve 34. minutě se jim to ale podařilo, když přísně nařízený pokutový kop proměnil Paprskář.

Ve druhém poločase domácí dlouho odolávali tlaku hostí. V poslední čtvrthodince už nám ale docházely síly a nejprve Milan Baroš v 74. minutě vyrovnal na 2:2 a poté v průběhu dvou minut hosté otočili skóre na svou stranu, když se v 80. minutě trefil Křiva a na konečných 4:2 ve prospěch hostí upravil v 82. minutě znovu Milan Baroš. Hosté tak vydolovali tři body, ale svoji kůži jsme nedali lacino."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Začátek utkání byl pro jako z nějakého špatného snu a po dvou chybách v obraně jsme po sedmi minutách prohrávali o dvě branky. V první půli jsme si vylámali zuby na domácím brankáři Macháčovi. V závěru první půle jsme snížili z pokutového kopu. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, domácí brankář stále čaroval. V závěru se hrálo již na hodně těžkém terénu a Milan Baroš vyrovnal. Deset minut před koncem dal Křiva naši vítěznou branku, o dvě minuty později navíc přidal opět Milan Baroš pojišťující branku. Naše výhra je ale zasloužená, v závěru jsme měli více sil a to nakonec i rozhodlo."

Branky: 6. Hovězák, 7. Stružka - 74., 82. Baroš, 38.(pen.) Paprskář, 80. Křiva.

PODLESÍ - HORNÍ LIDEČ 4:3 (3:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Až na čtvrtý pokus jsme se dočkali plného tříbodového zisku z domácího zápasu. V důležitém utkání jsme doma porazili Horní Lideč 4:3. Kdo na zápas dorazil, určitě nelitoval. Padlo sedm branek, další řada velkých šancí zůstala nevyužita. Přestože to byl pro oba týmy místy těžký terén, hrál se fotbal velmi dobré úrovně. V utkání jsme po pěkných brankách vedli již 3:0, hosté ale nic nezabalili a velmi dobrou hrou se dostali zpátky do zápasu. Nechybělo moc a mohli se dočkat i vyrovnání na 3:3. Důležitá pak byla pak branka Košuta na 4:2. Závěrečné snížení hostů pak přišlo v 91.minutě, prakticky se závěrečným hvizdem. Fanouškům, kteří dorazili a nebo nám drželi palce, děkujeme moc za podporu."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Vyloženě jsme zaspali úvod utkání a domácí nám vstřelili do desáté minuty dvě branky. Domácí přidali ve 23. minutě třetí branku a s námi to už nevypadalo dobře. Do půle jsme ale nejdříve snížili Vaštíkem a těsně před odchodem do šaten dal Fojtík kontaktní branku. Vrátili jsme se do zápasu, zvýšili jsme pohyb a agresivitu a sahali jsme i po vyrovnání. Potvrdilo se pak nedáš- dostaneš. Náš Kliš šanci neproměnil, zato domácí Košut ano. Třetí naši branku dal Tkadlec až v samotném závěru a na vyrovnání už nám nezbyl čas. Mrzí mne, že jsme přišli o Surovce, snad jeho zranění nebude vážné. Utekl nám úvod zápasu, přesto jsme duel ještě zdramatizovali. Domácí dali o branku více a tím pádem berou všechny tři body. Je to ale škoda, v duelu jsme nebyli horším týmem.“

Branky: 6., 10. Zetek, 23., 65. Košut - 33. Vaštík, 45. Fojtík, 91. Tkadlec.

Utkání Val. Klobouky - Juřinka a Val. Příkazy – Hrachovec byla pro nezpůsobilý terén odložena.

Autoři: PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK