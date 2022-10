VIDČE - HORNÍ LIDEČ 1:0 (1:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Dnešní domácí vítězství proti kvalitnímu soupeři se nerodilo lehce, ale nesmírnou bojovností a hlavně týmovým výkonem jsme si jej určitě zasloužili. Oba týmy dnes spoléhaly na kvalitní defenzívu a hlavně výborné brankáře, jak domácí Lobanov, tak i hostující Hyžák byli bezchybní. Již v 5.min. Špůrek posouvá míč do křídla na Babince, který centruje do vápna. Míč si nachází Šimša, ale jeho slabá střela nemůže Hyžáka ohrozit. Na druhé straně je nepřesný v zakončení po individuální akci Abík. V další šanci je domácí Pavel Drda. Ten se po nacvičeném signálu z rohového kopu ocitá v dobré střelecké pozici, ale svou ránu směruje mimo hostující bránu. Ve 25.min. přichází rychlá akce domácích, kdy Mičkal posílá míč na z vlastní poloviny rozběhnuvšího se Cába. Ten se v běžeckém souboji dostává před Gajdošíka a vniká do šestnáctky, kde je hostujícím obráncem při zakončení sražen. Pokutový kop, míč si na penaltový puntík staví domácí kapitán Mičkal a bezpečně proměňuje 1:0. Srovnání skóre má na kopačkách Smolík. Vaněk centruje, míč propadá na malé vápno, kde zcela osamocený Smolík naštěstí pro domácí přestřeluje.

Ani v druhé půli se obraz hry nemění, domácí spoléhají na dobré bránění a nepouštějí hosty do šancí. Hned ze začátku poločasu se však v zakončení po průniku do šestnáctky objevuje hostují Kliš, jeho střelu na poslední chvíli parádně blokuje Špůrek. Na druhé straně se k zakončení propracovává Mičkal, ránu mířící doprostřed brány pozorný Hyžák chytá. V 65.min následuje trestný kop Mičkala, kdy jeho přetažený centr propadá až na Petruželu. Ten po zpracování střílí z voleje přes hostujícího brankáře, míč však těsně míjí pravou tyč Hyžákovy brány. O pět minut později rohový kop hostujícího Abíka prodlužuje na malé vápno efektně patičkou Smolík. Před Liškou míč na poslední chvíli odkopává do bezpečí Cáb. Závěrečnou patnáctiminutovku startuje únik po křídle střídajícího Němce, který ideálně před bránou nachází Mičkala. Domácího kanonýra však skvěle vychytává Hyžák. Hostující brankář chytá i následnou dobrou střelu Heryána z hranice velkého vápna. Na druhé straně největší šance hostí v utkání. Míč vyváží z vlastní poloviny Seidl, posouvá jej na Abíka, který do uličky vybízí k zakončení Ščotku. Ten sám před Lobanovem míří svou první střelu pouze do domácího brankáře a následnou dorážkou přestřeluje domácí bránu."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Zápas jsme prohráli jedinou brankou z pokutového kopu. V duelu nám citelně chyběl slovenský legionář Mišutka. Pár dobrých střeleckých možností jsme si vytvořili, ale v zakončení se nám nedařilo. Branku jsme inkasovali z pokutového kopu. Na druhé straně nás dvakrát podržel gólman Hyžák, kdy jsme hráli už vabank. Z utkání odjíždíme s prázdnou, bez vstřelené branky lze na body jen těžko pomýšlet."