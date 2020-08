Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Před utkání jsme chtěli rychle zapomenout na nepovedený duel ve Viganticích. Věděli jsme však, že nás čeká velmi kvalitní protivník, který u nás svoji kůži nedá lacino. Zahráli jsme velmi zodpovědně a dodržovali jsme stanovené taktické pokyny. Nedovolili jsme soupeři rozvinout jeho kombinační hru a ten se uchýlil jen k nakopávání do vápna, které jsme v pohodě posbírali. Dařilo se nám i zahrávání standartních situací, ze kterých se rodily naše příležitosti. Těší mne i udržená nula v obraně. Hráče tak musím za předvedený výkon pochválit."

Zbyněk Vinklár, trenér Kelče: „Výsledek si vypadá hrůzostrašně, ale plně neodpovídá poměru sil na hřišti. Domácí dokázali náležitě využít našich zaváhání a z toho pramenily jejich příležitosti. Na tento zápas musíme rychle zapomenout a proti Vidči zopakovat stejný výkon, jako v úvodním domácím duelu proti Francově Lhotě."

ROŽNOV - VAL. MEZIŘÍČÍ B 5:1 (1:0)

Milan Náměstek, předseda Rožnova p/R: „Zápas s omlazeným týmem hostí jsme zvládli bez větších problémů. Od úvodního hvizdu jsme byli častěji na míči a dostávali se do brankových příležitostí. Hosté se jen ojediněle dostávali na dostřel naší svatyně. Ve druhém poločasu jsme pokračovali ve výborném výkonu a k němu jsme konečně přidali i další branky. Naše výhra mohla být i vyšší, přesto u nás panuje se startem do soutěže velká spokojenost."

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „Do Rožnova pod Radhoštěm jsme přijeli v hodně improvizované sestavě. Někteří hráči byli na dovolené a dorostenci měli v nohách předešlé utkání. V úmorném vedru nám nesvědčila ani rozpálená umělá tráva. Soupeř hrál velmi soustředěně a po zásluze získal všechny tři body."

VAL. PŘÍKAZY - PODLESÍ 2:4 (2:1)

Karel Solař, vedoucí Val. Příkazy: „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Hráli jsme ofenzivní fotbal a po trestném kopu Lukáše Vaculky jsme se ujali vedení. Chvíli poté zvýšil na 2:0 nový hráč Filip Obadal. Zdálo se, že máme průběh utkání v rukou, ale v prostředku hřiště jsme nebyli dostatečně důslední, prošla tudy průniková přihrávka a před brankou se objevil volný hráč, který snížil stav na 2:1. Do druhého poločasu jsme posílili doposud slabší střed zálohy. Soupeř využil rohového kopu a srovnal na 2:2. Po standardním kopu se balón odrazil do šestnáctky a hráč hostujících navýšil na 2:3. Po našem faulu byla odpískaná další standardka. Hosté nakopli balón asi z třiceti metrů, náš brankař špatně vyhodnotil trajektorii míče a inkasovali jsme čtvrtý gól. Csaplárova past holt někdy funguje a nám dnes podřezala větev pod nohama. Výsledek utkání nás nutí přemýšlet nad taktikou do budoucna."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Výhra ve Valašských Příkazech má pro nás obrovskou cenu. Dokázali jsme otočit nepříznivý vývoj utkání, kdy jsme ve 26.minutě prohrávali již o dvě branky. Do půle se nám podařilo snížit na jednobrankový rozdíl. Druhý poločas byl už v režii našeho celku a třemi trefami jsme dokonale otočili výsledek celého zápasu."

HRACHOVEC – KATEŘINICE 1:2 NP (1:1)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovce: „Kateřinice se u nás představily jako velmi kvalitní soupeř, přesto jsme si za předvedený výkon zasloužili bodovat naplno. Především v prvním dějství jsme si vypracovali více příležitostí a hosty podržel gólman. Jednou jsme nastřelili i brankovou konstrukci. Naši hru skvěle dirigoval Jakub Malý, který hraje profesionálně futsal za mistrovskou Chrudim. Hosté po dvaceti minutách dali branku, nám se po zásluze ještě do půle podařilo srovnat Solanským. Druhý poločas už byl z naší strany opatrnější, přesto jsme si vytvořili dobré příležitosti. Brankovou konstrukci trefili i hosté. V závěru se měla pískat penalta na Vargu, píšťalka sudího však zůstala němá. Před výbornou kulisou se hrál výborný fotbal a diváci museli být spokojeni."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Utkání v Hrachovci mělo výborné tempo a v úvodu nás domácí zaskočili svojí aktivní hrou. Nás v úvodu podržel brankář. Po dvaceti minutách jsme se i my dostali ke slovu a kanonýr Fojtů nás poslal do vedení. Domácí ale ještě do půle Solanským vyrovnali. Ve druhém poločase se naše hra dopředu zlepšila. Nastřelili jsme tyčku a měli i další možnosti. V závěru se Hrachovec dožadoval pokutového kopu, rozhodčí jej ale správně nenařídil. Dramatické utkání tak skončilo remízou, v penaltové loterii se více dařilo našemu týmu."

FRANC.LHOTA - HOR.LIDEČ 1:4 (1:3)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Zápas se hrál před početnou diváckou kulisou. My jsme měli začátek velmi dobrý, když šel Chmela sám na branku ale nepropálil gólmana hostí. Naopak Horní Lideč dala z první střely na branku gól. Hra byla pak vyrovnaná a po naší dalši spálené tutovce udeřili Lidečané z ničeho nic to bylo 2:0. My jsme ještě snížili do poločasu, kdy se trefil z trestňáku Filák. Poté šel náš útočník Chmela sám na branku, ale jeho kličku vystihl gólman. Bohužel do konce poločasu se ještě trefili hosté a ten skončil 3:1 pro hosty. Do druhého poločasu jsme udělali tři změny a byly jsme více na míči ale bohužel jsme spálili další tutovku a hned po brejku soupeř dal čtvrtý. Pak jsme ještě nedali penaltu. Po dalších střídáních se nám zranil v 70. minutě hráč a my už nemohli střídat, takže jsme dohrávali v deseti. I když jsme na šance asi vyhráli, tak soupeř nás trestal a zaslouženě vyhrál. Zatím hrajeme strašně profesorsky a bez důrazu a to se nám už podruhé vymstilo. Musíme ještě hodně přidat, ať se do do dalšího zápasu zlepšíme a konečně si připíšeme v soutěži první body."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V derby jsme chtěli napravit nepovedené utkání proti Hrachovci, což se nám nakonec i podařilo. Dobře jsme věděli o útočné síle dvojice Filák - Chmela. Tu se nám podařilo ubránit a navíc jsme dokázali trestat chyby v defenzívě domácích. Tentokrát musím být spokojený i s naší koncovkou, navíc nám dobře fungovala obrana v čele s brankářem Kubínem. Tři body z derby mají svoji cenu a my se v klidu můžeme připravit na další utkání s Juřinkou."

VIDČE - VIGANTICE 1:0 (1:0)

Jan Marák, trenér Vidče: „Výborně jsme vstoupili do tohoto utkání s velmi kvalitním soupeřem. Již v páté minutě totiž chyboval stoper hostí a Kubját nás poslal do vedení. Mohli jsme pak i pojistit vedení. Ve druhém poločasu se ke slovu dostali hosté, ale své šance neproměnili. Dvacet minut před koncem nás hosté zatlačili, s vypětím všech sil se nám podařilo cennou výhru uhájit až do konce."

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Bez Milana Baroše jsme se nedokázali v koncovce prosadit, přestože jsme měli příležitostí na několik zápasů. Hráči bojovali, snažili se o vyrovnání, ale to jim nebylo souzeno. V samotném závěru doslova visela branka na vlásku, ale domácí se štěstím tři body ubránili. Hráčům nemám co vytknout, snad jen špatné řešení finální fáze a mizernou koncovku. V příštím týdnu už by nás měl proti Valašským Kloboukám znovu posílit Milan Baroš a nastoupit by měl i o týden později v derby na umělce v Rožnově pod Radhoštěm."

VAL. KLOBOUKY - VLACHOVICE 0:1 (0:0)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Odehráli jsme velmi smolné utkání. První půli jsme byli lepším týmem, ale nedokázali jsme proměnit své příležitosti. Hosté měli v prvním poločasu pouze jednu možnost. I druhý poločas přinesl podobný obrázek, tlačili jsme se dopředu, ale branka hostí byla pro nás zakletá. Naši snahu přibrzdilo po hodině hry vyloučení obránce Šuchmy. I v deseti jsme ale mohli utkání rozhodnout. Hosté trpělivě vyčkávali na svoji šanci a v samotném závěru se jím podařilo vsítit vítěznou branku. Derby tak pro nás vyznělo velmi smutně, byli jsme tentokrát lepším týmem, ale zradila nás koncovka.“

Karel Hověžák, činovník Vlachovice: „Domácí vstoupili do utkání aktivněji a vytvořili si v prvním poločase několik příležitostí, naštěstí pro nás ani jednu neproměnili. Nám vázla rozehrávka a ztráceli jsme hodně přihrávek, přesto jsme po rohovém kopu mohli jít do vedení, ale ani natřikrát jsme nedokázali dotlačit míč do sítě. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, domácí znovu více útočili, ale v koncovce byli hodně nepřesní. A jak se říká nedáš dostaneš, dvě minuty před koncem zápasu utekl po pravé straně Lukáš Hlavica a přesným centrem našel Toma Mikulčíka a ten se hlavou nemýlil. Pro domácí to byla dnes hořká porážka.“

1. Rožnov p. R. 2 2 0 0 9:2 6 0 0

2. Vidče 2 2 0 0 4:1 6 0 0

3. Kateřinice 2 2 0 0 5:1 5 1 0

4. Hrachovec 2 1 0 1 5:1 4 0 1

5. Vigantice 2 1 0 1 8:2 3 0 0

6. Kelč 2 1 0 1 6:5 3 0 0

7. Podlesí 2 1 0 1 5:6 3 0 0

8. Horní Lideč 2 1 0 1 4:5 3 0 0

9. Vlachovice 2 1 0 1 2:3 3 0 0

10. Juřinka 2 1 0 1 5:8 3 0 0

11. Val. Meziříčí B 2 1 0 1 4:7 3 0 0

12. Val. Klobouky 2 0 0 2 2:4 0 0 0

13. Val. Příkazy 2 0 0 2 2:8 0 0 0

14. Franc. Lhota 2 0 0 2 2:10 0 0 0

PETR KOSEČEK