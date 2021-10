Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Důležité tři body pro domácí se nerodily lehce. Proti fyzicky velmi dobře připravenému soupeři jsme vítězství ve druhém poločase doslova „ukopali“. Kdybychom ale po prvních deseti minutách hry vedli 3:0 nemohl by se nikdo z přítomných diváků divit. Slušná divácká kulisa a poslední podzimní domácí utkání odstartovala již v 8.min. šance Martina Dobeše, který hlavou po centru Pavla Drdy míjí bránu. Následně se ocitá po přiťuknutí Mičkala v tutovce Pavel Drda. Jeho ránu skvěle vyráží hostující brankář Vrba. V 10.min. proniká z levé strany do pokutového území Mičkal, ale v zakončení neprostřeluje Vrbu. O dvě minuty později se situace opakuje, tentokráte z druhé strany. Mičkal střílí, Vrba vyráží pouze před sebe, ale při dorážce je stejný střelec faulován a následuje pokutový kop. Ten ve 12.min. s přehledem proměňuje Milan Drda 1:0. V 17.min. je vyrovnáno. Rohový kop hostů zakončuje Melichařík, jeho ránu blokují domácí obránci pouze ke Kolečkovi a ten prostřeluje chumel hráčů před sebou 1:1. Následuje nejhezčí akce domácích v utkání. Babinec na středu hřiště obchází tři protihráče, krásně do uličky vysouvá Mičkala a ten nedává Vrbovi šanci 26.min. 2:1. Závěr poločasu patří hostům. Ve 30.min. ztrácí Špůrek míč v souboji s Kundrátem, který jej ihned posouvá na Horáčka, ale ten v obrovské šanci Petruželu naštěstí pro domácí neprostřeluje. V poslední šanci první půle se ocitá Zachrdla. Ve 35.min. si skvěle naskakuje na roh, ale hlavou míří jen do břevna Petruželovy brány.

Druhá půle začíná šancí Lukáše Petružely, kterého uvolňuje Martin Dobeš, ale Vrba opět skvěle vyráží. Z následného rohu hlavičkuje v dobré pozici Mičkal vedle. Na druhé straně stejné zakončení Kundráta a rovněž hlavička vedle. V 55.min. rychlá akce hostů a střílený centr Zachrdly mířící do sítě vykopává na brankové čáře Kubját. Následuje v 70.min. krásná rána Kolečka ze 30 metrů končící na pravé tyči Petruželovy brány. Hosté nás v poli jasně přehrávají a vytvářejí si místy až drtivý tlak. Nicméně obrana domácích pracuje bezchybně a pokud se hosté do zakončení dostávají, míří nepřesně jako tomu bylo ve dvou případech při střelách z hranice velkého vápna v utkání velmi aktivního Daniše. Mimo končí i poslední šance a střela Fröhlicha z úhlu v 82.min. zápasu.

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Ve Vidči jsme neodehráli špatné utkání a o nějaký bodový zisk jsme se připravili špatným zakončením. Před utkáním jsme dávali narychlo dokupy sestavu, neboť divizní A tým hrál souběžně své utkání v Hranicích a tak nám museli jít na výpomoc dorostenci, kteří již měli v nohách dopolední utkání. V úvodu jsme přežili šance domácího týmu, přesto jsme po dvanácti minutách inkasovali. O pět minut později se ale podařilo Kolečkovi srovnat. Ve 26. minutě ale domácí z brejkové situace si vzali vedení zpět. Druhá půle byla v naší režii a z našeho tlaku jsme jen dvakrát trefili brankovou konstrukci. Za předvedený výkon jsme si bod zasloužili, ale zradila nás koncovka."

JUŘINKA - ROŽNOV P. R. 2:0 (1:0)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme na hřišti dominovali a svého soupeře jsme na vlastní polovinu příliš nepouštěli. Z trvalého tlaku jsme však vytěžili pouze jednu branku, kterou vstřelil po čtvrthodině hry Varga. Dalších pět brankových příležitostí jsme neproměnili a hosty podržel brankář. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Druhý poločas přinesl jiný obrázek, hosté byli častěji na míči a tlačili se před naši branku. Naše obrana však s brankářem Blahou byla velmi pozorná a hosté nastřelili pouze tyčku. V závěru potvrdil naši výhru exrožnovský Lukáš Zetek. Na výhru jsme se zbytečně natrápili, když jsme druhou pojišťovací branku dali příliš pozdě, i tak tři body bereme a jsme spokojeni."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p. R.: „V prvním poločasu jsme byli horším týmem a nad vodou nás svými zákroky držel brankář Sekyra. Domácí naštěstí z herní převahy vytěžili pouze jednu branku. Ve druhé půli jsme začali domácí více napadat a poměr sil na hřišti se změnil. Nastřelili jsme tyč a domácí podržel i brankář. V závěrečném tlaku se nám vyrovnat nepodařilo, naopak náš bývalý hráč Lukáš Zetek utkání definitivně rozhodl."

KELČ - VLACHOVICE 3:0 (2:0)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Utkání s Vlachovicemi jsme nakonec zvládli, i když pro nás nebylo vůbec jednoduché. Vyšel nám začátek utkání a již po čtyřech minutách se prosadil kanonýr Jiříček. Hosté však nesložili zbraně a snažili se o vyrovnání. V koncovce se jim nedařilo a tak přišla naše druhá trefa těsně před odchodem do šaten, kdy se prosadil Škařupa. I ve druhém poločasu nám Vlachovice nedaly nic zadarmo a bojovaly až do závěrečného hvizdu. Dvacet minut před koncem přidal ale Škařupa svoji druhou branku a v poklidu jsme pak dokráželi ke třem bodům."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Důležité utkání v Kelči jsme výsledkově nezvladli. Nezachytili jsme začátek zápasu a už po třech minutách jsme prohrávali. Poté jsme začali kombinovat a domácí tým jsme přeghrávali. Opět nás zradla koncovka, která nás trápí celou podzimní část. Inkasovali jsme navíc branku do šatny. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale třetí branka v naší síti definitivně pohřbila naděje na bodový zisk."

HORNÍ LIDEČ - KATEŘINICE 5:2 (1:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Před utkáním s Kateřinicemi jsme chtěli potvrdit vysokou výhru z derby ve Valašských Příkazech. Věděli jsme však, že Kateřinice mají kvalitní mužstvo a jejich postavení v tabulce může být ošidné. Proto jsme od úvodního hvizdu hráli celoplošný fotbal a hosty jsme napadali již v zárodku akcí. Byli jsme více agresivnější a důraznější v soubojích. Ve 25. minutě nás poslal Žák do vedení a do kabin jsme odcházeli se zaslouženým jednobrankovým vedením. Ve druhém poločasu se s brankami roztrhl pytel. Nejdříve Abík navýšil naše vedení, hosté ale po hodině hry snížili na 1:2. V 72. minutě si hosté vstřelili vlastní branku. Hosté utkání ještě zdramatizovali, ale závěr už byl v naší režii a dvěmi brankami jsme potvrdili jasnou výhru. V posledních utkáních se nám daří především střelecky a hrajeme fotbal podle mého gusta. V příštím kole nás však čeká těžký duel ve Viganticích."

Luboš Beňo, vedoucí Kateřinic: „Horní Lideč je v posledních zápasech v laufu a v první půli to i domácí hráči na hřišti ukazovali. Bylo jich plné hřiště a dokázali vyhrávat klíčové souboje. Ze své převahy vytěžili úvodní branku. Do druhé půle jsme změnili sestavu a na našem výkonu to bylo znát. Domácí šli dvakrát do dvoubrankového vedení, vždy jsme se však přiblížili na rozdíl jediného gólu. Deset minut před koncem jsme už hráli vabank a domácí nás do otevřené obrany ještě dvakrát potrestali. Druhý poločas byl z naší strany lepší a hráči zvýšili bojovnost, na body to však proti dobře hrajícímu soupeři nestačilo."

PODLESÍ - VAL. PŘÍKAZY 1:1 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V souboji s Valašskými Příkazy jsme chtěli potvrdit vysokou výhru z Vlachovic, což se nám ale nakonec nepodařilo. V prvním dějství jsme totiž působili ospalým dojmem a hosté byli o něco nebezbečnější. Navíc jsme hráli od 30. minuty v deseti hráčích v poli. Dostali jsme branku do šatny. Do druhé půle ale nastoupilo jiné mužstvo a vytvořili jsme si několik příležitostí. Tydlačkovi se podařilo srovnat. Hosté po hodině hry také inkasovali červenou kartu. V závěru jsme mohli zápas rozhodnout, ale hosty podržel brankář Valčík. Z utkání dvou rozdílných poločasů nakonec bereme pouze jeden bod."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „V Podlesí jsme podali slušný zodpovědný výkon a svůj den měl i brankář Michal Valčík. Pokud se můžeme opřít o brankáře je to super. První poločas začal velmi opatrně z obou stran, přesto si myslím, že jsme byli víc na balonu než domací. A měli jsme nějaké náznaky šancí, ale koncovka nás trápí dlouhodobě. Velmi pohyblivý Pecha dělal soupeři starosti. Když už se dostal za obránce, tak ho domácí stoper fauloval před hranicí šestnástky a hned uviděl červenou kartu, takže od 30. minuty jsme začali přesilovku. Naše snažení završila 44. minuta, kdy vyboxovaný balon se dostal na hranici vápna, kde ho převzal Jirka Gargulák a šikovně zakončil.

Do druhé půlky domácí postřídali hned tři hráče a bylo to na jejich hře znát. Pak jeden z balonů do vápna se nešťastně odrazil od země přímo do ruky našeho hráče a hned z kraje druhé půlky se kopala penalta pro domácí. Stav se srovnal a navíc v 50. minutě po dvou žlutých kartách viděl červenou Tomáš Tkadlec a síly na hřišti se srovnaly. V tento moment nám domácí zle zatápěli, přesto naše obrana byla pozorná. Žádná šance se neujala a zápas skončil remízou. Z naší strany byla druhá půlka už bez vyložené šance, ale obrovská vůle týmu a bojovnost tentokrát stačila na kýžený bod."

FRANC. LHOTA - VIGANTICE 3:5 (2:1)

Karel Matůš, činovník Francovy Lhoty: „Vigantice dorazily bez svých hvězdných hráčů a až do závěrečných minut nic nenasvědčovalo tomu, že by si měly odvést nějaké body, přesto si odvezly všechny tři. Už z první akce ve druhé minutě šli domácí do vedení, když přetažený centr zavíral na zadní tyči Roman Matušinec a ve skluzu poslal míč pod gólmanem do branky - 1:0. Ve 13.minutě vběhl do rozevřené obrany Radek Chmela, vyškolil stopera a poslal míč přesně k tyči - 2:0. Vzápětí postupoval po levé straně Ondra Filák, ale brejk 4:2 nedokázal dobře rozehrát. Po chybě hostí se dostal sám ve dvacítce k míči Chmela, ale svoji tutovku prováhal dlouhým přemýšlením. Hosté postupně vyrovnali hru a ve 35.minutě snížili po rohu hlavou na 2:1.

V úvodu druhé půle byli opět aktivnější domácí, ale nedokázali přidat žádnou branku. Naopak postupně ztratili střed pole a hosté je začali přehrávat. Po nedůrazu obrany se dostali k zakončení i hosté a vyrovnali v 76.minutě na 2:2. Hned z rozehrávky nakopli Lhocané dlouhý míč za obranu, stopeři Vigantic ho podskočili a dobíhající Ondra Filák vrátil vedení domácím. Domácí už v tu dobu ale nebyli herně ve své kůži, jako by jim došla energie. Ani střídající nepřinesli kýžené oživení, a když hostům v závěru spadlo do naší branky vše, do čeho kopli, byl z toho smutný závěr. Trefili se po krásné křížné střele, po hrubce obrany zakončili přesně za tyčku a hřebíčkem do rakve byla střela z trestňáku z velké dálky a to už bylo 3:5. Tentokrát to nevyšlo a nezbývá než se soustředit na další utkání".

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „K lídru tabulky jsme odcestovali bez několika opor, přesto jsme odehráli výborné utkání. Domácí měli rychlý vstup do zápasu a již po dvou minutách se radovali z vedení. Když přidali ve 13. minutě druhou branku, už to s námi nevypadalo moc dobře. Srovnali jsme ale hru v poli a zaslouženě jsme dali kontaktní branku. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a čtvrt hodiny před koncem jsme srovnali na 2:2. Domácí ale o minutu později opět vedli. Deset minut před koncem se nám podařilo srovnat na 3:3. V euforii jsme pokračovali i nadále a v samotném závěru jsme domácí tým doslova šokovali. Nejdříve se nádherně trefil křížnou střelou Vičan a v nastaveném času předvedl Křižan lahůdkový trestný kop do šibenice. Z hektického utkání plného branek nakonec bereme zaslouženě tři body."

BYLNICE - HRACHOVEC 2:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Čekali jsme herně vyspělého protivníka a to se na hřišti i potvrdilo. Hosté byli v průběhu celého utkání více na míči, ale jejich akce končily před našim pokutovým územím. My jsme se zaměřili na precizní obranu, ze které jsme vyjížděli do rychlých kontrů. Klíčový moment přišel po půlhodině hry, kdy hostujícímu brankáři propadl trestný kop ze třiceti metrů. Hosté i nadále pokračovali v aktivní hře, ale střelecky se prosadit nedokázali. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Vstup do druhé půle jsme měli excelentní a již po třech minutách potrestal Lukáč chybu soupeře. Dvoubrankové vedení nás uklidnilo a hosté se museli tlačit do zakončení, zde jim však nedařilo. Hodně střel jsem jim zblokovali a všichni hráči bojovali nadoraz. Taktickým výkonem jsme dokráčeli ke třem bodům a tři stovky diváků bylo po výhře nad silným protivníkem velmi spokojeno."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „V Bylnici jsme vyhořeli a zápas rozhodly individuální chyby jednotlivců. Co nám bylo platné držení míče 70:30, když jsme se v koncovce nedokázali prosadit. Domácí využili z minima maximux a trestali naše chyby. Při té první zaváhal gólman, který propustil za svá záda dalekonosný trestný kop. Druhou branku jsme dostali po příchodu ze šaten, kdy jsme zbytečně ztratili míč ve středu hřiště. Domácí si dvoubrankový náskok už pohlídali, nám se kontaktní branku vsítit nepodařilo."

