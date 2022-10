HLUK – NEDACHLEBICE 5:1 (4:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „V sobotu do Hluku přijely Nedachlebice, které byly na čtvrtém místě. Předpokládal se vyrovnaný zápas, ale od začátku bylo naše mužstvo lepším mužstvem. V 10. minutě unikl po levém křídle Bartošek, nahrál přesně Řiháčkovi a stav se poprvé změnil. Když se ve 23. minutě postavil k trestnému kopu Kukla a nádherně balon zatočil do růžku Hájkovy branky, bylo to 2:0. O pět minut později dostal pěkný míč ve středu pole Bartošek, který uplatnil svoji rychlost a blafákem dal naši třetí branku. To však nebylo vše. Ve 33. minutě hostující Pisklák udělal takovou falšovanou svíci, že vybíhající Hájek jen sledoval míč v síti. Nedachlebice mohly bát rády, že to bylo jenom 4:0, protože další velmi dobré šance jsme sami zmařili, nebo zachraňoval Hájek. Do druhého poločasu jsme vkročili impozantně. Ve 49. minutě unikl po pravé straně Řiháček, našel volného Hladiše, který si odskočil do útoku a bylo to 5:0. Za minutu kopal po faulu na Skovajsíka penaltu Chodura, ale kopl ji špatně. Příliš signalizoval, kde rána půjde a Hájek ho vychytal. Další šanci měl Bartošek, ale trefil jen tyč. Další velkou šanci měl střídající Matejka, ale při Hájkovi stáli všichni svatí. A když unikl Roman Martiš, který dal kličku Hájkovi, ale jeho míč na brankové čáře vykopl obránce Nedachlebic, bylo to z naší strany vše. Byly i další šance, ale takto vyložené ne. Nedachlebice se vzchopily v závěru, kdy jsme prostřídali a nehráli jsme už s takovým nasazením. Soupeř mohl být rád, že to nebylo deset. Dostal se v závěru do dvou šancí. Nejdříve Vrták byl na hraně ofsajdu a šel sám na Pěgřima, který ho vychytal. Potom střílel Vrták trestňák, nastřelil tyč, naše obrana zaváhala a Hána snížil na 5:1. Vítězství zasloužené, věřím, že v takových výkonech mužstvo podzim ukončí. Nehrál kapitán Sopůšek, který je na kvalifikačním turnaji Regions Cupu v Belfastu v Severním Irsku. Spolu s ním je tam i trenér Aleš Zlínský.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Zápas rozhodla naše těžká nekvalita. Vůbec jsme neběhali, v prvním poločase jsme si nechali dát čtyři hloupé góly, což rozhodlo. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme dostali pátý gól a nebylo co řešit. Dneska nám to vůbec nevyšlo. Hluk je silný soupeř, ale my máme taky svoji kvalitu, jinak bychom v tabulce nebyli tak vysoko, ale dneska jsme herně i výsledkově propadli, Hluku jsme zápas svými chybami hodně usnadnili. Chyběl nám jenom nemocný Kafka.“

Branky: 10. Lukáš Řiháček, 23. Martin Kukla, 28. Štefan Bartošek, 33. Tomáš Pisklák vlastní, 49. Petr Hladiš - 86. Michal Hána. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 121.