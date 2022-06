Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Naše výhra je zasloužená. Herně jsme byli lepší, vypracovali si víc šancí než soupeř, kterému dobře zachytal gólman Hubáček. Zneškodnil snad čtyři gólovky. My jsme drželi balon, kombinovali, akorát jsme nebyli schopní se dlouho střelecky prosadit. Skóre otevřel až Šumulikoski po půlhodině hry. Hned po přestávce jsme Skřivanem zvýšili na 2:0 zvýšili. I když domácí pak výsledek snížili, hned jsme odskočili na 3:1, takže jsme neustále vedli o dva góly a utkání měli pod kontrolou. Nedachlebice zahrozily hned na začátku, ještě za bezbrankového stavu měly šanci, ale jejich hráč to kopl mimo. Jinak tam měl Čtvrtníček trestný kop, po kterém pálil těsně vedle šibenice. Celkově jsme to ale zvládli. I když nás bylo dvanáct a hrát musel i trenér Němčický.“

Branky: 74. Michal Bartoš - 31. Veliče Šumulikoski, 49. Adam Skřivan, 76. Miroslav Čevelík. Rozhodčí: Tvardek. Diváci: 150.

DOLNÍ NĚMČÍ – HLUK 3:1 (2:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Když dáš cihlu k cihle, postavíš zeď. Přesně jako v písničce z pohádky vypadal náš fotbalový týden v Dolněmčí. Všechny tři tréninky jsme dělali krůček k dnešnímu naprosto zaslouženému vítězství. Opravdu poctivě a důkladně jsme se na dnešek připravili po všech stránkách, jelikož hlucké mužstvo velmi dobře známe a víme, že je nadstandardně kvalitní. Až samotné nás ale překvapilo, že jsme do patnácté minuty měli čtyři jasné brankové příležitosti. Místo ale rozhodnutého stavu byl stav v úvodní čtvrthodině nerozhodný 1:1. První poločas jsme byli i tak jednoznačně lepším týmem a vedli 2:1. Jenomže tím, jak se nám dařilo, tak jsme chtěli všichni útočit a zřejmě jsme trošku přepálili síly. Druhý poločas se hrálo vyrovnané utkání již takticky trošku svázané. Mohli jsme však několikrát náskok navýšit, což se nám nepodařilo a mohli jsme za to nést následky. Za stavu 2:1 si Hluk vypracoval dvě šance na srovnání, které neproměnil. My jsme v závěru už pečetili na 3:1. Kvůli takovým zápasům jako byl ten dnešní však hrajeme fotbal. Nádherná kulisa, plno spokojených diváků a férové utkání, v němž zvítězil lepší tým a já jsem nesmírně rád, že jsme to byli my. Opravdové poděkování dneska patří však mladým hráčům FK Dolní Němčí, kteří vytvořili s trenéry skvělý kotel a hrnuli nás po celý zápas za vítězstvím. Nejenom jim, ale všem, co byli dneska na stadionu, tleskám a děkuji.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „My jsme zase lepili sestavu a schopných hrát bylo akorát jedenáct mužů. Už aby byl konec sezony! Domácí začali v dobrém tempu a měli i štěstí, protože naše obrana i s brankářem udělala fatální hrubku a Stojaspal v 5. minutě byl sám před prázdnou brankou - 1:0. V 15. minutě se však krásně uvolnil David Zlínský a nedal šanci Kadlčkovi v brance. Domácí byli rychlejší, důraznější a více asi i chtěli. Naše obrana neměla den. Ve 23. minutě jsme neodkopli balon na hranici šestnáctky, ten se dostal k Pavlovi Krchňáčkovi a ten střelou pod břevno zajistil zpět vedení pro domácí mužstvo. Potom už se velice nic nedělo, domácí se snažili hrát nakopávané míče, které viditelně dělali našim hráčům potíže. Po poločase se už hrálo skoro jen mezi šestnáctkami, my jsme se sice snažili vyrovnat, ale zůstávalo jen u snahy. Domácí při jedno závaru nastřelili břevno, ale nakonec jsme mohli vyrovnat. Nejdříve v 78. minutě Crla sám před Kadlčkem trefil jen boční síť a potom Sopůšek ve výborné pozici přestřelil. Naše snaha o vyrovnání vyústila v 93. minutě v rychlý brejk, kdy šlo snad pět domácích hráčů proti jednomu, nakonec se vykopávalo z brankové čáry, ale v závaru se prosadil Mikulec a zvýšil na konečných 3:1. Celkově lze říci, že domácí si vítězství zasloužili. Našich jedenáct hráčů odvedlo solidní výkon, ale v některých momentech chyběla při neúčasti zraněných a absentujících hráčů kvalita.“

Branky: 5. Tomáš Stojaspal, 23. Pavel Krchňáček, 92. Martin Mikulec - 15. David Zlínský. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 350.

Střelec Hanák se vcítil do pocitů soupeře: Taky jsme brali štamgasty z hospody

TĚŠNOVICE – KORYČANY 4:1 (3:0)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „V nádherném letním počasí přišlo hodně lidí, kterým jsme se chtěli třemi body omluvit za předcházející dvě prohry za sebou s Hlukem a hlavně Kunovicemi. Od začátku jsme byli lepším týmem. Byli jsme aktivní, drželi míč a v 7. minutě dali na 1:0. Po standardní situaci jsme se krásně trefil. Od té chvíle se hrálo hlavně ve středu pole, mezi šestnáctkami. My jsme byli víc na míči, Koryčany hrozily jenom z ojedinělých brejků. Do poločasu jsme Brázdilem a Janoštíkem dali na 3:0. Další šance jsme ještě nevyužili. Koryčany do druhé půle vstoupily aktivně a ze standardky snížily na 3:1. My jsme lehce znervózněly, naopak hosté vycítili šanci a na chvilku nás zatlačili. Sice jsme byli pdo tlakem, ale otřepali jsme se a Janoštíkem z penaltu upravili na konečných 4:1. Pak jsme ještě nevyužili dvě šance, které jsme překombinovali. S výsledkem i výkonem jsem sokojený, tenhle fotbal se musel divákům líbit.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Opět jsme měli problémy se sestavou. K dlouhodobým marodům se přidal Tesař, jenž měl stopku za červenou kartu, a taky Ryška, který byl v práci, takže musel nastoupit i padesátiletý vedoucí mužstva Kneifl. Domácí první poločas ovládli poměrem 3:0. Tento výsledek byl úplně zasloužený. Sice jsme taky nějaké možnosti ke skórování měli, ale Těšnovice po právu vedly. Ve druhou půli jsme ale byli domácím více než vyrovnaným soupeřem, když jsme hned po přestávce výsledek Šnajdrem zkorigovali. Na víc jsme se ale nezmohli. Domácí svoji výhru potvrdili pokutovým kopem. Těšnovice vyhrály zcela zaslouženě.“

Branky: 44. a 82. z penalty Radek Janoštík, 7. Ondřej Šilinger, 37. Michal Brázdil - 49. Radek Šnajdr. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 190.

BUCHLOVICE – BOJKOVICE 2:2 (0:1)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Zasloužená remíza. Zápas bych rozdělil na dva poločasy. V prvním byli aktivnější a přesnější hosté, my jsme se nemohli dostat do kombinace. Ztráceli jsme hodně míče a měli ve své hře hodně nepřesnosti. Hosté šli do vedení z penalty. Jinak se první půle odehrála hlavně mezi šestnáctkami. Žádné šance ani na jedné straně nebyly. Ve druhém poločase jsme převzali otěže zápasu. Byli jsme pohyblivější, důraznější a měli vyloženou šanci střídajícím Lukeštíkem v 60, minutě, kdy hostující obránce vykopl míč na brankové čáře. Pak měl dobrou příležitost Hromada. Bojkovice pak zaútočily a přišla druhá penalta, kterou Vacula proměnil na 2:0. My jsme však dál měli převahu a v 87. minutě po centru Hromady z pravé strany na zadní tyči nepokrytý Tomáš David hlavou snížil. V tu chvíli jsme byli jako pokropení živou vodou. Následně Křiva z rohu v poslední minutě hlavou srovnal na 2:2. I za tohoto stavu jsme se tlačili za vítězstvím, rozhodčí však zápas ukončil.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Škoda závěru, kdy jsme po dvou hlavičkách přišli zbytečně o dvoubrankové vedení. Před zápasem bychom bod určitě brali. Celý tým byl v sobotu spoluhráči na rozlučce se svobodou a upřímně byla obava, aby utkání nedopadlo ostudou. Na to se ale určitě nevymlouváme. Samotný zápas byl plný nepřesností. První půli jsme byli lepší my, ve druhé domácí. Oba penaltové zákroky za mě byly spravedlivě posouzeny. Je však možné, že soupeř to viděl jinak. V posledním zápase chceme porazit Zlechov a zpříjemnit si zaslouženou ukončenou sezony. Třetí místo je super, chválím celý tým.“

Branky: 87. Tomáš David, 90. David Křiva - 21. z penalty a 82. z penalty Daniel Vacula. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

ŠUMICE – KUNOVICE 3:4 (1:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Doplníme v pondělí dopoledne.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Dnešní zápas zhodnotím ze dvou pohledů. První je ten, že jsme z minima vytěžili maximum a získali jsme záchranářské tři body. Druhý pohled je herní, kde jsme za velmi dobře hrajícím domácím mužstvem zaostávali úplně ve všech směrech. Šumice byly hodně pohyblivé, aktivní s míčem i bez něj. Jejich záložní řada nám dělala velké problémyjak ve středu hřiště, tak zejména na krajích. Domácí křídelníci byli nesmírně rychlí a my špatně reagovali na pohyb. Také standardní situace domácí zahrávali velmi dobře. Každá z nich byla hodně nebezpečná. My jsme byli u všem míčů druzí, neměli jsme žádnou mezihru. Pouze jsme měli rychlé brejky, kdy jsme tři z nich využili. Pro diváky to byl zřejmě dobrý zápas z důvodu sedmi branek, pro trenéry už to dobré nebylo. Je pravda, že takové štěstí jako dnes, nám chybělo v zápasech například s Bojkovicemi nebo Osvětimany. Kdybych byl nestranný divák, je mě domácích líto. Měli spoustu šancí, které neproměnili, ale bohužel i takové zápasy jsou a já jsem rád, že jsme se zachránili a nemusíme se stresovat do posledního kola. Ale domácí tým je dobře poskládaný a má kvalitu. Jak ale říkám, dnes jsme měli štěstí a hlavně se počítají tři body.“

Branky: 60. z penalty a 69. Jan Žampach, 1. Libor Žáček - 6. a 77. Radek Bihári, 34. Michal Ondica, 75. Andreas Chaloupka. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 300.

Jankovický trenér Kraml: Ostuda! Ti, co na zápas do Vlčnova odjeli, jsou oběti

ZLECHOV – NIVNICE 3:0 (2:0)

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Bohužel i když jsme vyhráli, nemáme záchranu ve svých rukou. O sestupu rozhoduje strašně moc faktorů, proto výhru nad Nivnicí nijak neslavím. Jsem z toho rozčarovaný. Za dnešní zápas ale musím kluky pochválit. Konečně se nám vrátil útočník Tomáš Vaněk, jenž byl vyloučený v pofidérním zápase v Kunovicích. Jeho návrat do sestavy byl okamžitě znát. Souboj s Nivnicí rozhodly vlastně dva faktory. První byl ten, že kluci po velké předzápasové rozmluvě pochopili, že nemůžeme vypouštět začátky a dostávat góly v prvních dvaceti minutách. Tentokrát se nám podařilo dát vedoucí gól, což bylo hodně důležité, protože Nivnice se do nás v prvních pěti minutách zkusila zakousnout, ale poznala, že to nebude mít tak jednoduché, jak to vypadá v tabulce. My jsme postupně převzali iniciativu a zápas ovládli. Druhým faktor byl právě Tomáš Vaněk v útoku. Do utkání naskočil i Honza Kameník, který tomu dal ve středu pole nějaký smysl. Nivnice pořádně vystřelila za celý zápas na naši brankou pouze jednou jednou. Zato my jsme spálili daleko víc šancí. Ve druhém poločase měl jak Hynek Vaněk, tak i syn Michal nebo střídající Salinger velké šance. Hned třikrát jsme se sami ocitli před prázdnou brankou, ale gól nedali. Skóre mohlo být daleko vyšší. Výhra 3:0 je hezká, ale předchzející zápasy nám nevyšly, takže to budeme mít se záchranou velmi složité. Zákulisí radši nebudu rozebírat, ale jsme znechucený tím, co se teď v I. A třídě děje. Přišel jsem Zlechov zachránit, udělal jsem proto maximum. Víc jsem udělat nemohl. Na jaře jsem zestárl snad o osm roků.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Domácí bojovali, jezdili po zadku, vyhráli zaslouženě. Nám se bez omluvy nedostavili dva hráči, jiní zase ztratili formu. Nechtělo se nám běhat, hrát. Už minulý týden doma s Buchlovicemi to bylo od nás utrápené, naštěstí to na soupeře stačilo, tentokrát jsme však body nezískali. S výkonem ani přístupem spokojený nejsem. Chvílemi se to víc kopalo než hrálo. Domácí hráli jednoduše, nakopávali balony dopředu. My jsme prostě byli jaloví. Nevím, jestli ztrácíme formu, nebo je v tom něco jiného, ale nyní nám to nejde. NA absence hráčů se ale omlouvat nemůžeme, protože máme dostatečně široký kádr na to, abychom si s takovým mančaftem, jako je Zlechov, poradili a svojí kvalitou ho přehráli. Sudího Horvátha uznávám a respektuji, tentokrát ale nepískal rovinu.“

Branky: 12. a 25. Hynek Vaněk, 89. Michal Bělaška z penalty. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 100.

FRYŠTÁK – ÚJEZDEC 4:1 (2:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták i Újezdec už nastoupily do zápasu s klidnou hlavou. Situace obou celků je jasná a na utkání to bylo znát. Tempo zápasu odpovídalo venkovní teplotě. Na domácích hráčích byla vidět lehkost, která scházela v předchozích kolech a přesnost střelby byla až neuvěřitelná. Fryšták dal v utkání pět branek, jedna pro ofsajd nebyla uznána. Tomáš Chudý vstřelil svůj první hattrick v mužích. Již v 8. minutě se prosadil hráč s číslem osm. Marek Vavruša si na hranici velkého vápna připravil míč a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. Dobrý začátek domácích mohl být zcela zapomenutý v 11. minutě, kdy hostující hráč z dálky překvapil našeho brankáře, ale míč se odrazil od břevna jen před brankovou čáru. Ve 27. minutě domácí Dobeš taky vystřelil z dálky a míč odražený brankářem na malém vápně chybělo jen placírkou uklidit Kolářovi. Jenže ten míč napálil nad bránu. Potrestání přišlo ihned. Hostujícímu Pilkovi naservíroval míč stoper našeho týmu a Pilka je střelec, ten si s šancí poradil. Za stavu 1:1 už přišla první chvíle Chudého, který po několika ofsajdových pozicích tentokrát stál správně a poslal Fryšták znovu do vedení. Obě mužstva strávila přestávku na hřišti, kde bylo lépe než na šatnách. Po změně stran asi patnáct domácích diváků sledujících utkání tušilo tradiční obrat hostů a ztrátu bodů domácích. Ti ale překvapili. Přestože na rozdíl od hostů neměli koho střídat,vydrželi fyzicky až do konce. Chudý dal další dvě branky, pojistil tři body a mohl po utkání oslavit svůj první hattrick v mužích.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Na utkání jsme odjeli s jedenácti hráči. Čtyři dorostence přivezli po zápase v Prakšiccích, abychom alespoň někoho měli na střídání. Domácí byli směrem dopředu výborní, vzadu ale dělali obrovské chyby. M yjsme však dokázali potrestat jenom jednu z nich, když jsme ve 30. minutě Pilkou vyrovnali na 1:1. Bohužel celý zápas jsme tahali za kratší konec. Na velkém hřišti jsme se ve druhé půli snažili o vyrovnání, ale soupeř přeskupení řad hned potrestal a zvýšil své vedení na 4:1. Mrzí mě, že jsme kvůli zranění přišli Vystrčila, jenž si natáhl vaz. S marodkou bojujeme dlouhodobě a i v posledním zápase sezony využijeme dorostence. Po sezoně končí s fotbalem opora Libor Pilka a dlouholetý kapitán Miroslav Kobzinek. Pro Újezdec jsou to velké ztráty.“

Branky: 38., 60. a 84. Tomáš Chudý, 9. Marek Vavruša - 30. Libor Pilka. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 140.