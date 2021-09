Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Samozřejmě převládá zklamání. I když si hosté za výkon ve druhém poločase zasloužili remízu, my jsme měli náskok udržet. Když pět minut před koncem vedete o dvě branky, tak se to nesmí ztratit, natož aby nám vstřelil vyrovnávací branku gólman. Oběma bojkovickým gólům předcházela spousta našich chyb. Kdyby to Zelinka s Kročilem lépe zvládli, tak máme tři body. Na druhé straně musím uznat, že nás Bojkovice ve druhé půli přehrály. I když žádné vyložené šance neměly. Na balonu ale byly silné, přehrály nás. Pro nás je to ztráta, byť víme, že Bojkovice patří mezi tři týmy, které budou hrát o prvenství v soutěži. Možná i pod tíhou toho, že jsme moc chtěli zápas zvládnou a vyhrát, tak nám to ve druhém poločase svázalo nohy a z naší strany to nebylo ono. Příště musíme zápas dohrát jinak. Máme v sestavě kvalitní hráče na to, aby to zvládli.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Věděl jsem, že to v Hluku pro nás bude strašně těžké. Soupeř je v této třídě až příliš dominantní, ale věděli jsme, že pokud vzadu budeme konstantní a nepustíme soupeře do šancí, určitě se dostaneme do hry, protože my si dokážeme vytvořit příležitosti. Bohužel máme problémy se zakončením, což ukázal i zápas v Hluku. Celý zápas se nám lepila smůla na paty. Za stavu 0:2 v 85. minutě

už jsme to měli strašně těžké, ale štěstí, kterému jsme šli naproti, se přiklonilo k nám. Vše vyvrcholilo v nastaveném čase vyrovnávacím gólem, který dal brankář Urbánek. Jsem moc rád, že jsme zápas dotáhli do remízy, která nás stoprocentně nakopne k tomu, abychom i další zápasy odehráli tak, jako proti Hluku ve druhé půli, kdy jsme soupeře nepustili téměř do našeho vápna. Musím smeknout před kluky. Klobouk doků, jak to zvládli. Hluk dokáže soupeře zmáčknout, ve druhé půli většinou dominuje. My jsme to ale úplně převrátili a toho si nejvíce cením.“

Branky: 9. a 85. Martiš - 89. Gago, 93. Urbánek. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 150.

KUNOVICE – OSVĚTIMANY NEDOHRÁNO. Zápas byl ukončen ve 28. minutě za stavu 0:2 pro malý počet domácích hráčů.

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Zvažovali jsme, že bychom nenastoupili vůbec, ale kluci, co přišli, hrát chtěli. Všechna čest před nimi, že nastoupili i v osmi lidech. Já si toho cením. Bohužel někteří hráči nepřišli. Nedorazili Pavel Kříž s Masaříkem, já jsem se zranil v pátek na tréninku, Andreas Chaloupka nebyl taky fit, nastoupil se sebezapřením, ale nakonec stejně jako dorostenec odstoupil dorostenec Martin Kohutič a v tu chvíli se utkání ukončilo pro nedostatek lidí. Byli jsme rádi, že jsme se alespoň takto složili, abychom neudělali ještě větší ostudu. Samozřejmě máme i dorost, kluky taky využíváme, ale v sobotu se dva zranili, další dva jsou mimo. Samozřejmě je mi líto Osvětiman, kde jsem dlouhá léta taky hrával a jsou tahákem pro lidi. Těšili jsme se, že to bude dobrý zápas, bohužel je u nás současná situace, jaká je. Doufám, že kluci se do dalších zápasů uzdraví a budeme snad konečně kompletní. Chceme stavět na tom, co jsme hráli ve Fryštáku, kde to bylo úplně o něčem jiném než teďka. Nějaké hráče ale sháníme, abychom doplnili kádr.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Je mně z toho smutno, protože z Kunovic pocházím a žiji tady tři sta metrů od stadionu. Prožil jsem tady úvod kariéry, právě z Kunovic jsem se dostal do ligy. Je mi líto, jak na tom klub v současnosti je. Je tady nádherný areál, skvělé podmínky pro fotbal, který se tady vždy hrál na vysoké úrovni. Jednu dobu se tady hrála i druhá liga, což bylo asi už moc, ale kunovický fotbal má tradici. Soupeř už měl v minulých zápasech problémy. I v týdnu se mluvilo o tom, že jich moc není. My jsme se samozřejmě poctivě chystali a věřili, že domácí nastoupí alespoň v jedenácti. Bohužel realita byla jiná. My jsme chtěli hrát, před zápasem s Hlukem se udržet v herní kondici. Bohužel to asi jinak dopadnout nemohlo. My jsme chtěli hrát, ale celkově to je špatně. Zápas vůbec hodnotit nejde. Já jsem jenom seděl na lavičce, i z naší strany to bylo tréninkové atypické utkání. S fotbalem to nemělo nic společného.“

Branky: 8. a 18. Šumulikoski. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 90.

TĚŠNOVICE – FRYŠTÁK 3:2 (1:1)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Byl to vyrovnaný zápas, který mohl dopadnout i naopak. Štěstí se přiklonilo na naši stranu. Pro diváky to byl dobrý zápas, hrálo se nahoru, dolů. Utkání se rozhodlo ve druhé půlce za stavu 1:1, kdy hosté nedali penaltu a my pak během deseti minut dvěma brankami zvýšili na 3:1. Pak měl tisíciprocentní šanci Bernatík, který byl půl metru od prázdné branky, ale nastřelil hlavou břevno. Vzápětí tentýž hráč neproměnil penaltu. Fryšták po dalekonosné ráně ze třiceti metrů výsledek snížil a v závěru mohl i srovnat, ale stoprocentní šanci zahodil. Fryšták byl kvalitní soupeř. Pomohl mu Jirka Dobeš, který za ně odehrál jedno z prvních utkání. Hlavně díky němu se u hostů zlepšila práce s míčem. My jsme rádi ta tři body. Chyběli nám jenom vykartovaní Janoštík s Brázdilem, i bez nich jsme si poradili. Prodloužit vítěznou sérii chceme i za týden proti Dolnímu Němčí.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták k dalšímu utkání zajížděl na hřiště Těšnovic. A první otázka, která jeho fanoušky i hráče po cestě napadla, byla, jestli v Otrokovicích bude stav 0:0. Není jednoduché hrát tuto třídu, jako jediný tým okresu Zlín. Fryšták to nemá jednoduché. Dva zápasy venku - dvě penalty pro domácí. V Těšnovicích bylo utkání v prvním poločase vyrovnané a tomu odpovídalo i skóre. Škoda neproměněných šancí. Nejdříve domácí rychle získali vedení po čtvrthodině hry, aby v závěru prvního poločasu sváteční střelec našeho týmu Bednařík vyrovnal. Po změně stran přišla první důležitá chvíle zápasu v 51. minutě, kdy náš celek kopal penaltu. Lukáš Skalička proměnil pětadvacet penalt v řadě, ale tentokrát branku minul. Domácí tým to nakoplo a během chvíle v rozmezí 65. a 70. minuty zápas rozhodli. Utkání bylo zvláštní v tom, že pokutových kopů bylo dost. Domácí ve druhém poločase kopali dokonce dva, proměnili jeden. V tlaku přidali rychle ještě jeden gól ze hry. Rozdíl dvou branek Fryšták nesl těžce, Maňdák v závěru jen snížil na 3:2. Otázka skóre po cestě v Otrokovicích k soupeřům této skupiny tak zůstává otevřená, tři utkání venku - čtyři penalty proti Fryštáku. Fryšták je zklamaný.“

Branky: 17. Mrázek, 65. Malát, 68. Bernatík z penalty – 41. Bednařík, 87. Manďák. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

KORYČANY – NIVNICE 2:1 (0:1)

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Nivnice hrála pohledný kombinační fotbal, se kterým jsme si na začátku utkání neuměli poradit. Hosté šli v první půli po zásluze do vedení. I když jsme si o přestávce v kabině něco řekli k výkonu, ani druhou půli jsme nezačali dobře. Nivnice měla velkou šanci své vedení navýšit, ale druhý gól nepřidala, což bylo klíčové, protože jsme vzápětí po rohu srovnali na 1:1. Krásně hlavou se trefil Věžník, který to všechno odpálil. Výsledek jsme po brance Gejdoše otočili na 2:1. Zápas už se pak dohrával v poklidném tempu. Já jsem spokojený hlavně s body, s výkonem určitě ne. Na závěr musím pochválit Nivnici, která u nás hrála opravdu dobrý fotbal. My jsme ale byli produktivnější a taky šťastnější. Jsem rád, že jsme to na hody doma zvládli.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Jsem naštvaný a zklamaný, protože jsme zápas prohráli vlastními chybami. Fotbal nedělám týden, ale toto mě překvapilo. Jestli budeme takto dál rozdávat body, nebude to dobré. My jsme už v prvním poločase měli asi čtyři šance. Klidně jsme mohli vést 2:0 nebo 3:0 a mohli mít klid. Hlavně jsme byli fotbalovější, Koryčany při vší úctě k nim akorát bojovaly. Na nás to bohužel stačilo. První gól jsme inkasovali po chybě gólmana, pak jsme obdrželi ještě jednu branku. Přitom předtím měl na kopačce druhou branku náš Kelíšek. Sice nám chybělo asi pět hráčů, ale na to se nevymlouváme. Měli jsme na to, abychom to v Koryčanech zvládli lépe a vyhráli tam.“

Branky: 62. Věžník, 75. Gejdoš - 30. Kelíšek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 300.

Fotbalisté Hluku (modrobílé dresy) doma ztratili vedení 2:0, s Bojkovicemi hráli nerozhodně.Zdroj: Deník/Libor Kopl

DOLNÍ NĚMČÍ – ZLECHOV 6:2 (4:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Zápas jsme si v úvodu utkání trochu zkomplikovali, když jsme si nechali dát gól. Hostující hráč se ale z trestného kopu trefil krásně do šibenice. V tu chvíli to ale pro nás nevypadalo nic moc. Naštěstí jsme se rychle probrali a ještě v první půli nastříleli soupeři čtyři góly. Nakonec jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem. Kdybychom jim nastříleli desítku, nikdo by se asi nedivil. Nečekal jsem, že bychom mohli dát tolik branek. Zlechov doposud neměl takové výsledky. My jsme je fakt přehráli. Kluky většinou za výkon nechválím, ale tentokrát to bylo dobré. Střelecky se dařilo hlavně Romanu Bobčíkovi, který do čeho kopl, to skončilo v sítě. Naopak Venca Ondřejka se střelecky trápil, nemohl se trefit. Snad si nechal branky napříště. Jinak i ve druhém poločase jsme měli herně navrch a útočili. Soupeř výsledek po náhodné akci snížil, jinak moc dalších šancí neměl.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Porážka je pro nás celkem krutá. Zápas rozhodlo dvacet minut v prvním poločase, kdy jsme za stavu 1:0 inkasovali čtyři branky. Soupeři jsme góly nabídli vlastními chybami sami. Ve druhé půli už se utkání spíše dohrávalo. My jsme se snažili furt hrát, určitě jsme to nezabalili, ale chybí nám fotbalovost. Také nám chyběli tři hráči, další kluci nastupují pod prášky. Nemáme to jednoduché, ale bojujeme. Rozhodčí nám po utkání děkoval, že tak klidný zápas ještě neřídil.“

Branky: 15., 17., 27. a 70. Roman Bobčík, 25. Tomáš Stojaspal, 73. Pavel Krchňáček - 10. Michal Bělaška, 71. Hynek Vaněk. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 85.

ŠUMICE – BUCHLOVICE 0:2 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Herně jsme byli lepší než soupeř, který spoléhal na brejky a standardní situace. Buchlovice měly dobré rohy a výborně házely dlouhé auty. Spíš tímto způsobem se dostávaly do zakončení. První gól jsme dostali ve třicáté minutě naší chybě, kdy hostující hráč pronikl až před šestnáctku a trefil se přesně k tyči. Druhý gól jsme inkasovali z penalty, která byla za mě dost přísná. Dala se pískat, ale taky nemusela. Po ní jsme si vytvořili tlak, nastřelili břevno a měli i další šance. I kdybychom ale hráli do půlnoci, gól bychom stejně nedali. Klukům ale nemám co vytknout. Zápas odjezdili, odmakali. I když byli mírně unavení z hodového víkendu, rozhodně nic nevypustili. Buchlovice mají dobrý tým a využily to, co jsme jim povolily. Zato my jsme své šance neproměnili.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Pro nás to byl těžký zápas s kvalitním soupeřem. Chyběli nám hned tři hráči ze základní sestavy, ale s absencemi jsme se vypořádali velice dobře. My jsme hráli velice zodpovědně v obraně. Zálohu máme silnou, defenziva nám taky funguje. Jenom útok máme horší, ale podařilo se nám dát ve třicáté minutě Hromadou vedoucí gól. Bohužel stejný hráč se na konci první půle zranil, když chtěl na zadní tyči dorazit balon do sítě, ale natáhl si sval. Naštěstí jsme v úvodu druhé půle přidali z penalty druhou branku. Šumice nás ale po přestávce zatlačily, měly převahu i nějaké šance. Jednou trefili po standardce břevno. Domácí chtěli výsledek snížit, utkání zdramatizovat, ale podržel nás gólman. V závěru jsme mohli přidat další branku, ale kopli jsme to vedle. Myslím, že naše výhra je zasloužená, za třemi body jsme si šli poctivým výkonem. V závěru jsme to ubojovali, uhráli. Jinak to byl slušný zápas, V Šumicích byly hody, přišlo hodně lidí, ale rozhodčí Pavlica to velmi dobře zvládl. Musím ho stejně jako můj tým pochválit.“

Branky: 30. Hromada, 49. Křiva z penalty. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 250

ÚJEZDEC – NEDACHLEBICE 3:0 (1:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a zvítězili nejen kvůli našemu gólmanovi Jirkovi Pochylému, kterému se ráno narodil syn Oliver. On ale normálně přišel na zápas a vychytal nulu. Určitě měl v zápase dost práce, chytil soupeři minimálně tři góly. Celkově jsme ale byli herně lepší. Nechci říkat, že jsme hru úplně kontrolovali, ale vytvořili jsme si víc gólových příležitostí. Výsledek je pro Nedachlebice ale krutý, Více by tomu odpovídalo, kdyby to skončilo 3:2 než 3:0. Hosté ale doplatili na neproměňování vyložených šancí. My jsme byli přesnější. Nejprve se trefil Broňa Červenka, který ještě z trestného kopu trefil břevno, ve druhé půli přidal dva góly Pilka. Už jsme si mysleli, že se nám marodka vyprazdňuje, ale zase si natáhl zadní stehenní sval Víťa Valenta, takže někdo se vrátí, další vypadne.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Výsledek je jednoznačný a další věci komentovat nechci. Nechci, aby to vypadlo že brečíme. To neuznávám.“

Branky: 52. a 58. Pilka, 26. Červenka. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 170.