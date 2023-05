ŠUMICE – ÚJEZDEC 1:1 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Remíza je v celém kontextu hry asi spravedlivá. Újezdec byl v prvním poločase nebezpečnější, do prvního gólu byl lepší než my. My jsme si o branku dlouho koledovali, nakonec přišla po standardní situaci ve 49. minutě Hosté byli důraznější, šli za výhrou více než my. My jsme naopak kupili chyby a byli zbytečně nervózní. Báli jsme se riskovat, hrát. Paradoxně nám pomohla až inkasovaná branka. Za stavu 0:1 jsme začali hrát. Byli jsme aktivnější a zaslouženě výsledek vyrovnali. Hosté na konci odešli fyzicky. Došli jim síly ani střídáním si moc nepomohli. Bylo to celkem klidné derby, až na konci přišel zbytečný zákrok a červená karta pro hostujícího hráč, který se ale omluvil nám i kapitánovi Janu Žampachovi, kterého ostře fauloval. Omluvu jsme přijali. Jsme rádi, že se k tomu postavil jako chlap. Tím jsme se to smetli ze stolu.“

Milan Kroupa, trenér Újezdce: „S bodem rozhodně nejsme spokojení, je pro ás málo. V Šumicích jsme chtěli vyhrát, taky jsme na to měli. Hodně nám pomohl uzdravený Broňa Červenka, který dal gól a řídil naši hru. Byl opravdu rozdílovým hráčem. Bohužel nám chybělo jiných pět hráčů. Ale s absencemi jsme se vypořádali velice slušně. Zápas byl vyrovnaný, chvílemi jsme byli i lepší. Kdybychom vedli 2:0 nebo 3:0, domácí by se nemohli divit. Jenom sám Pomajbík tři gólovky. Šumice v první půli nic velkého neměly. My jsme se sice hned po změně stran ujali vedení, ale o náskok okamžitě přišli, což je veliká škoda. Zbytek zápasu už byl vyrovnaný. Škoda zbytečného zákroku v poslední minutě, kdy Lukáš Švec byl správně vyloučil. Soupeři se tímto omlouváme, jinak to ale nebylo nijak vyhrocené utkání. Také rozhodčí to zvládl velice dobře. Nás mrzí, že jsme nevyhráli.“

Branky: 53. Michal Kelíšek - 49. Bronislav Červenka. Rozhodčí: Filgas. Červená karta: 91. Lukáš Švec (Újezdec). Diváci: 240.