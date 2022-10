DOLNÍ NĚMČÍ – HLUK 0:4 (0:2)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do utkání jsme šli bez čtyř hráčů základní sestavy, když počítám i Ondřejku, který to byl jenom tzv. zkusit, což je u nás samozřejmě citelně znát. Bohužel to vypadá na dlouhodobá zranění a musíme se s tím poprat. To ale není žádná výmluva na to, že dneska jsme tahali mimo první půlku druhého poločasu za kratší provaz. Hluk hrál naprosto koncentrovaně. Má v kádru kluky, kteří svými individuálními výkonu strhnou celé mužstvo. Určitě nás soupeř ničím nepřekvapil. Pouze, bohužel, pro nás, potvrdil svoji kvalitu a fakt, že pokud budou kompletní, tak bezesporu patří na špici tabulky. První gól jsme dostali opět z penalty, druhý po sporném ofsajdu. Poté jsme do konce poločasu mohli zdramatizovat Stojaspalem, kterého fauloval při zakončení gólman. Jak mi ale i zkušený třetiligový sudí sám potvrdil, měl špatné postavení a situaci neviděl. Tohle je pořád dokola, nevím co si o tom mám myslet. My jsme dostali pět branek z penalt, ale na nás se prostě penalty opakovaně nepískají, ať už to je doma nebo venku. O poločase jsme si řekli, že utkání nevzdáváme a podle toho vypadal i nástup do druhé půlky. V této fázi zápasu jsme byli lepším týmem, jenže skórovat se nám stejně nepodařilo. Když jsme dostali na 0:3, bylo vymalováno. Ještě jsme nastřelili břevno, ale to bylo z naší strany všechno. Nemyslím, že bychom zápas odflákli. Bylo na nás vidět, že se snažíme bojovat. Hráli jsme ale jenom to, na co jsme zrovna měli kvalitu na hřišti a to na Hluk v žádném případě nemohlo stačit. Nevyvarovali jsme se ani zbytečným chybám, které v jiném zápase projdou. Hluk je nemilosrdně trestal. Jednoduše musím sportovně přiznat, že vyhrál lepší tým a nezbývám než klukům z Hluku pogratulovat k výsledku i výkonu. Vzhledem ke kvalitě soupeře neděláme z výsledku žádnou tragédii, i když prohrát doma 0:4 vypadá hrozivě a hodně to mrzí.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Podzimní vcelku sychravé odpoledne provázelo derby utkání v Dolním Němčí. Tři měsíce po posledním zápase v Dolním Němčí, kdy jsme prohráli 3:1, jsme nastupovali do zápasu s respektem. Víme, že naši sousedé jsou nevyzpytatelný tým, který dokáže překvapit. Od začátku to byl takový nervózní zápas, hrálo se mezi šestnáctkami. V 17. minutě byl faulován v pokutovém území Bartošek. K exekuci se postavil Sopůšek, který minule v Šumicích pokutový kop neproměnil. Tentokrát si dal pozor, a stav se změnil na 0:1. Ve 34. minutě dostal pěkný balon do pokutového území Řiháček a nedal Kadlčkovi šanci. Další vyloženou šanci měl Bartošek, který šel sám na Kadlčka, ale nevyřešil to dobře. Stav 0:3 by byl už rozhodující. Domácí si vytvořili šanci po akci Tomáše Stojaspala, ale míč do naší branky neprotlačili. My jsme drželi míč, obrana hrála velmi spolehlivě a domácí si s námi rady nevěděli. Do druhého poločasu nastoupili Dolněmčané s úmyslem dát kontaktní branku, která by mohla znamenat obrat v zápase. Měli sice převahu v poli, ale Pěgříma neohrozili. To v 69. minutě se dostal po chybě domácí obrany do šance Sopůšek a ten se většinou nemýlí. Potom měl Škařupa jedinou šanci za poločas, kdy hlavičkoval do břevna naší branky. Přišla však 79. minuta do úniku se dostal "rychlík" Bartošek a překonal Kadlčka po čtvrté. Potom naši trenéři prostřídali, poslali na hřiště mládežnickou ekipu, Matejku, Zlínského, Pančíka a Romana Martiše a s přehledem jsme utkání dotáhli do závěrečného hvizdu. Zápas jsme odehráli suverénně, o našem vítězství nebylo pochyb. Nutno podotknout, že utkání se hrálo v oboustranně férovém duchu bez přehnaných emocí, za což patří díky oběma týmům.“

Branky: 7. z penalty a 69. Roman Sopůšek, 34. Lukáš Řiháček, 79. Štefan Bartošek. Rozhodčí: Uhlířová. Diváci: 255.