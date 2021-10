V 9. kole krajské I. A třídy skupiny B ztratil body i druhý Hluk, který už podruhé v sezoně doplatil na absenci náhradního brankáře. Tentokrát místo zraněného gólmana Šichy musel do branky obránce Kročil.

OSVĚTIMANY – NIVNICE 5:0 (3:0)

Jiří Perútka, záložník Osvětiman: „Byl to jednoznačný zápas. Proti Nivnici jsme si pomohli třemi rychlými góly v úvodní půlhodině. Tím jsme otupili jejich snahu, zbytek utkání jsme si vyloženě pohlídali. Druhý poločas už byl z naší strany pod dojmem výsledku moc bohorovný, i tak jsme ke konci přidali dvě branky a jasně zvítězili. Hosté za celé utkání nic neměli, žádnou šanci si nevytvořili. Nám paradoxně uškodilo rychlé vedení. Cítili jsme, že zápas máme jasně ve své moci. Podvědomě jsme polevili. Hosté naopak věděli, že už to neotočí. Byl to poklidný zápas.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Byl to jasný zápas. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Mně hlavně vadí, jak jsme k utkání přistoupili. Byli jsme ustrašení, Osvětimanům to svým bojácným výkone ještě usnadnili. Docela mě to vadí a mrzí, protože si myslím, že nemáme zase tak špatný mančaft, abychom se museli někoho bát. Samozřejmě domácí mají výborný tým, byli favoritem, ale naše hra byla špatná. Za celé utkání jsme si nic pořádného nevypracovali. Navíc jsme brzy přišli o zraněného Kelíška.“

Branky: 15. a 79. Ondřej Porč, 23. a 67. Adam Skřivan, 28. Jan Bartoš. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 100.

TĚŠNOVICE – ÚJEZDEC 3:1 (2:0)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Od první minuty jsme byli lepší. I když tam z naší strany byly nějaké hluché momenty, kdy jsme na chvíli vypadli z rytmu, poločas jsme zaslouženě vedli 2:0. Hosté v úvodní části nevystřelili ani jednou na naši bránu. Odevzdaní ale rozhodně nebyli. Byli kvalitním soupeřem, ale my jsme prostě hráli dobře a k ničemu je nepustili. Ve druhém poločase jsme měli snad osm tutovek k navýšení náskoku. Z nich jsme dali jenom jeden gól. I když jsme dostali z jedné střely branku na 3:1, závěr jsme si pohlídali. Zase musím pochválit střídající hráče, kteří splnili to, co jsem po nich chtěl. Jsem spokojení, jenom mě mrzí, že místo toho, aby zápas skončil třeba 6:0, tak si zbytečně komplikujeme zahozenými šancemi. Jinak to byl z naší strany dobrý zápas.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Ve hře jsme byli asi jenom čtyři minut. Těšnovice byly po celou dobu lepší. Bylo až neuvěřitelné, kolik gólovek spálili a co pochytal náš brankář. Domácí měli šancí tak na tři zápasy. My jsme zase prochrápali první poločas. Ani jsme nevyužili výhodu silného větru. Naopak jsme dvakrát inkasovali. Na začátku druhého poločasu jsme obdrželi třetí branku. Za stavu 0:3 jsme otevřeli hru a podařilo se nám dát gól. Za čtyři minuty jsme nastřelili spojnici břevna a tyče. Kdybyhcom snížili, bylo by to ještě zajímavé. Ale domácí v závěru pálili jedno přečíslené a brejky. Chodili čtyři na dva, pět na dva, ale nic už nevyužili. Vyhráli zaslouženě, lepší byli ve všech činnostech. Bohužel my neodehrajeme dva zápasy v po sbě ve stejné sestavě. Teď nám chyběli Červenka, Libor Pilka nebo Vystrčil. Bez nich jsme to měli těžké.“

Branky: 31. Jiří Pluhař, 40. Jiří Malát, 63. Josef Mršťák – 67. Miroslav Kobzinek. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 150.

ZLECHOV – KUNOVICE 3:2 (2:0)

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Byl to zápas plný emocí. Hosté si budou stěžovat na rozhodčího, cítí se poškození, ale podle mě si za to mohou sami. Byli nedisciplinovaní, neustále diskutovali s rozhodčím, komentovali každý jeho verdikt. Tím nám pomohli k výhře. Vše odstartoval faul hostujícího kapitána na našeho gólmana. Vzápětí byl po druhé žluté kartě vyloučen Bihari. Poprvé byl napomínán za řeči, pak za faul zezadu. My jsme v tu chvíli vedli 1:0. Ještě do přestávky jsme přidali druhou branku. Ve druhé půli jsme zvýšili na 3:0. Místo toho, abychom oslabenému soupeři nasázeli v převaze další góly, nechali jsme si dát gól a začali se strachovat o výsledek. Závěr jsme měli rozhodně zvládnout lépe, neměli jsme připustit drama. Nechali jsme se zbytečně zatlačit. Dohrávali jsme se strachem o výhru. Bohužel jsme měli další šance, také nás několikrát podržel gólman. Několikrát jsme šli do přečíslené, protiútoku, ale řešení bylo špatné. Jsme rád, že jsme to nakonec zvládli. Tři body jsou v naší situaci zlaté. Máme první vítězství, třeba nám to pomůže do zbytku podzimu. Chyběl nám vykartovaný Velcr, kapitán Vaněk byl zase na dovolené. Naštěstí nám došel pomoct Jan Kameník.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Vítězství domácích není zasloužené, je to pouze dílo hlavního rozhodčího. Od první minuty bylo jasné, jak bude zápas probíhat. Domáci tým nemá cenu hodnotit. My si vypracovali v patnácté minutě gólovou šanci, bohužel jsme ji neproměnili. Hned poté jsme dostali po nedorozumění v obraně gól. Po něm začal ještě více úřadovat hlavní rozhodčí Veselý, který stejné zákroky na nás neposuzoval stejně jako pro domácí. Ve 30. minutě rozhodčí neodpískal pokutový pro nás za jasné hraní rukou a hned vzápětí dostal neoprávněnou červenou kartu kapitán Flek za údajnou brutální hru na domácího brankáře, který se skolil k zemi, čemuž se divili i domácí diváci. Hned vzápětí jsme byli v protiútoku a domácí hráč úmyslně loktem udeřil Biháriho do obličeje, ale pan Veselý tento zákrok nechtěl vidět. Když se oba hráči zvedali ze země, zahákl Bihári o šňůrku na kopačce domácího hráče, který zařval, zahrál divadlo a Bihári dostal rovnou červenou kartu. Na to, že jsme byli téměř šedesát minut pouze v devíti, tak jsme až do konce zápasu byli překvapivě lepším týmem. Domácí kromě branky ve druhém poločase neměli šanci. Bránili v sedmi lidech na vlastní půlce a podnikali protiútoky do otevřené obrany. Musím smeknout před kluky, jak hráli v devíti lidech. Kdybychom zůstali v plném počtu, jsem přesvědčený, že ve Zlechově vyhrajeme, ale jen kvůli rozhodčímu Veselému, který velmi dobře věděl, co dělá, se tak nestalo. Domácí se do poslední minuty strachovali o výsledek. Velmi zajímavé je, že sudí nenastavil ani minutu, když domácí hráči jen zdržovali hru a leželi na zemi. Dokonce když jsem se šel zeptat, proč nic nenastavil, tak nám ani nechtěl podat ruku. Zřejmě proto, že neměl čisté svědomí. Tímto nechci nikoho urážet, už by se měl ale někdo nahoře zamyslet, co za rozhodčí píská krajské soutěže. Viz minulý týden zápas v Loukách. Kvůli tomu, co rozhodčí předvedl, jsme přišli o dva hráče. Neskutečné věci ale přišly i od pořadatelů, kteří po skončení slovně uráželi diváky. Hlavně ženy a přítelkyně našeho týmu. Za tohle by se měli domácí stydět.“

Branky: 15. Tomáš Jurča, 43. Tomáš Vanda, 53. Jakub Šmatelka - 57. Pavel Kříž, 84. Andreas Chaloupka z penalty. Rozhodčí: Veselý. Červené karty: 33. Flek, 36. Bihari (oba Kunovice). Diváci: 120.

DOLNÍ NĚMČÍ – ŠUMICE 4:2 (2:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Vyšel nám začátek. Hostující hráč chytil rukou balon směřující do prázdné brány. Dostal červenou kartu a my z nařízené penalty šli do vedení. Hosté sice vyrovnali, ale my jsme si ještě do poločasu vzali vedení zpět. Hlavou po rohu se trefil kapitán Bída. Druhý poločas jsme začali až příliš bezstarostně a inkasovali gól na 2:2. Za nerozhodného stavu jsme si vypracovali dost šancí, ale nevyužili jsme je. V poli jsme Šumice přehrávali, ale soupeř chodil do brejků. Hlavně Kelíšek nám dělal problémy. Ale dali jsme branku na 3:2 a měli další dvě nebo tři tutovky. Nakonec jsme přidali čtvrtý gól. Chyběli nám Tomáš Stojaspal a David Richter. Nyní ale hrajeme dobrý fotbal, celkem nám to vychází. Doma jsme udělali šest bodů, už jich máme třináct bodů. Jinak zápas poznamenalo nezaviněné zranění hostujícího hráče, pro kterého o poločase přijela sanitka. Měl něco s žebry, nemohl dýchat.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Zápas začal velmi přísným vyloučením. Samozřejmě vím, že si to rozhodčí obhájí. Náš hráč sice zahrál rukou, ale bylo to ve skluzu mezi třemi hráči, něco jako zlínský stoper Simerský v zápase v Plzni. Nemyslím si, že by se zrovna za to měla udělovat červená karta. Je otázka, zda to bylo zmaření brankové příležitosti. Ať je to jak chce, od páté minuty jsme prohrávali a hráli v deseti. V oslabení jsme hrozili spíš z brejků. Čekali jsme na standardky, chyby domácích hráčů. Dávali jsme prudké míče za obranu, celkem se nám dařilo soupeře zlobit. Dokud jsme měli sílu, byli jsme nebezpeční. Po vyrovnání jsme dostali gól ze standardky. Ve druhé jsme znovu srovnali, ale pak prošel jeden domácí hráč a trefil se z boku. Třetí branka soupeře uklidnila. My jsme to ještě víc otevřeli a Dolní Němčí dalo na 4:2. Myslím, že jsme si mohli odvést lepší výsledek, utkání víc zdramatizovat. I přes prohru jsme na kluky hrdý, jak mančaft zvládli a po vyloučení se semkli. Nepoložilo nás to a bojovali až do konce. Po půlhodině hry jsme přišli o Dominika Červenku, na kterého ve skrumáži spadl jeden z domácích hráčů a narazil si žebra. O poločase pro něj přijela sanitka. Vyšetření ukázalo, že to má naražené, ne zlomené. K tomu utrpěl menší otřes mozku. Snad bude brzy v pořádku.“

Branky: 5. Václav Ondřejka z penalty, 35. Ivo Bída, 60. Martin Krchňáček, 87. Pavel Krchňáček – 18. Martin Mikulec vlastní, 51. Josef Pančocha. Rozhodčí: Filgas. Červená karta: 4. Havlín (Šumice). Diváci: 160.

BUCHLOVICE – HLUK 2:2 (2:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Pocity jsou velmi dobré. Bod bereme všemi deseti. Jsme spokojení. Hluk byl favorit zápasu, ukázal se u nás ve velmi dobrém světle. My jsme s ním uhráli bod, což bychom před zápasem brali všemi deseti. Utkání se pro nás vyvíjelo velice příznivě. Po prvním poločase jsme se vedli 2:0. Kdy se nejprve z dorážky prosadil Křiva, který pak bezpečně proměnil i penaltu nařízenou za faul na Tomáše Davida. Hluk je ale silný mančaft. Hlavně v útoku má velkou sílu. Nejprve jsme inkasovali po střele z trestného kopu do šibenice, pak nás soupeř nachytal po nakrátko rozehraném rohu a chytré střele na přední tyč. Hosté si vyrovnání zasloužili, celý druhý poločas měli velký tlak. My bod samozřejmě bereme, i když v posledních minutách jsme měli dva protiútoky dva na jednoho. Mohli jsme to lépe vyřešit. Zápas poznamenalo nezaviněné zranění obou brankářů.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Bohužel se nám zase stalo to, co v Osvětimanech. Už podruhé se nám bohužel zranil brankář Šicha. Gólmana dorostu jsme nechali doma, musel se učit. I když jsme jej okamžitě povolali, nebyl uvedený v zápise, takže do branky nemohl. Zápas dochytal obránce Jarda Kročil. Krátce po tom, co nastoupil, jsme dostali gól. Bohužel neudržel střelu a z dorážky jsme inkasovali. Vzápětí přišla penalta a druhá branka. Ale jemu nic nevyčítáme. My se musíme naučit hrát celých devadesát minut, ne jenom poločas. Tak, jak jsme nastoupili do zápasu v Buchlovicích nebo předtím ve Fryštáku, už se nesmí opakovat. V kabině si to musíme vyříkat. Hlavami jsme zase byli někde jinde a nehrál to, v čem jsme silní. Pokud by to takto mělo dál pokračovat, tak to není dobrá vizitka. Pokud bychom celý zápas odehráli tak, jak ve druhém poločase, zápas by dopadl úplně jinak. I když jsme prohrávali, dokázali jsme výsledek srovnat a měli další šance na to, abychom to otočili v náš prospěch. Štěstí jsme ale tentokrát neměli, i když se ve druhé půli hrálo jenom na jednu bránu. Gólman Šicha špatně došlápl, má poraněný meniskus. Podzimní část pro něj pravděpodobně skončila.“

Branky: 27. a 36. z penalty David Křiva – 54. a 57. Roman Sopůšek. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 110.

NEDACHLEBICE – KORYČANY 2:2 (2:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Výborný výkon z úvodu zápasu Koryčany zaskočil a naše vedení 2:0 odpovídalo situaci na hřišti. Vše se začalo komplikovat, kdy jsme pro zranění museli střídat a to celkem třikrát. Nebylo to jednoduché, protože máme dlouhodobě zraněného Brzicu, Kováče a Klvaňu. Ve druhém poločase jsme v útoku málo podrželi míč a soupeř začal mít více ze hry. Naše chyba přišla v 92. minutě po rohovém kopu, kdy přišlo vyrovnaní. Ztráta dvou bodů štve, ale ještě větší starosti mi dělá zranění Bartoše a sádra na nohou Kafky a Martina Nožičky. Kdo nastoupí v Nivnici v dalším zápase je velký otazník.“

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Začátek zápasu jsme jasně prospali. Udělali jsme dvě chyby, které soupeř využil. My jsme se dostali do hry až po našem kontaktním gólu Věžníkem chvíli před poločasem. Od té doby jsme byli jasně lepší. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že s výsledek musíme něco udělat. Myslím si, že až na dvě výjimky jsme soupeře nepustili na vlastní polovinu. Nedachlebice urputně bránily v devíti lidech, pustily jsme je do jedné šance. My jsme mohli vyrovnat Liškou, který šel sám na gólmana, ale přehodil nejen jeho, ale i bránu. My jsme vyrovnali až Prachařem z rohu v nastaveném čase. I když dali branku na 2:2 až v 92. minutě, je to pro nás ztráta. Domácí v zápase ztratili dva hráče. Jeden kopl do praporku, jeden si natáhl tříslo. My jsme byli kompletní.“

Branky: 1. Jiří Řezník, 16. René Kafka – 42. Karel Věžník, 91. Patrik Prachař. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 80.

FRYŠTÁK – BOJKOVICE 0:2 (0:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryštáku se zcela rozpadla vlivem různých absencí sestava a po ranním utkání dorostenců to bylo přemlouvání, zda vůbec dáme k odpoledním utkáním áčka a béčka mužů do hry v obou zároveň hraným zápasům po jedenácti hráčích. Nakonec se dvaadvacet hráčů poskládalo. Béčko odjelo do Žlutavy a áčko hrálo doma proti Bojkovicím. Dorostenci vyslali do obou zápasů nakonec šest hráčů. Muži by si ovšem měli dát k tomuto přístupu nějaký sedánek. Utkání proti Bojkovicím měly vždy náboj a kvalitu. Tentokrát to byl oboustranně spíše boj. Omlazený tým Fryštáku odehrál velmi slušný zápas. Začátek byl oboustranně strhující. Hned ve třetí minutě měl na malém vápně k zakončení hlavou dost místa Dohnálek, ale šance se lekl a mířil vysoko nad. Hned po chvilce v páté minutě měl slibnou šanci taky soupeř. Dolina nedal, když Fryšták zachránil reflexním zákrokem brankář. Pak se hra ovlivněná silným větrem zklidnila. Obě mužstva si náznaky zakončení vypracovala, ale střelecky už to nebyla žádná sláva. Poločas skončil po zásluze 0:0. Větší spokojenost vzhledem k sestavě a nevýhodě větru panovala u domácích. Po změně stran byla výhoda větru na straně Fryštáku, ale tuto situaci nezvládal. K zakončení se dostával jen Valášek. Bojkovice byly zejména zásluhou aktivně hrajícího nejstaršího hráče Vaculy lepší. Hostující hráč rozděloval přesné míče a Fryšták zachránila konstrukce brány po střele Martince. Zároveň ubývalo fotbalu. Hra se hodně kouskovala fauly a přibývalo na hřišti nepřesných rozhodnutích rozhodčího, které se nelíbily ani jedné straně. V 62 miutě na to hosté doplatili, když byl jejich hráč Kalina neuvěřitelně po druhé žluté vyloučen za pohoršující výrazy podle zápisu "Nekouskuj to furt". Rozhodčí, který se asi sám divil, že Kalina už má jednu žlutou, se do situace zamotal. Co mu tedy za tuto opravdu zdrcující hrubou urážku své osoby zbývalo, než mu dát červenou. A tím bylo po zápase. Rozhodčí se topil až do konce ve svém omylu. Aby to napravil, v 68. minutě vyloučil taky domácího hráče Naňáka po druhé žluté kartě a navrch ještě daroval kříčícím hostům penaltu za údajné hraní ve vápně. Vynikající kompenzace, lépe to nešlo vymyslet. Místo, aby oba týmy hrály v jedenácti, tak sudí ovlivnil zcela zápas. Penaltu Vacula dal jen do tyče, ale proti pěti odražku sledujícím fryštáckým hráčům se prosadil ve vápně jediný bojkovický Varga. Fryšták za protesty inkasoval další dvě žluté. Dušičku tím měl rozhodčí v péří, ale zápas se mu zcela zvrhl a udělal si spíše svým vystoupením v závěru ostudu a byl pro smích. Dobře ovšem věděl, že už se nic víc dít nebude a za týden píská někde minimálně dvakrát znovu. Fryšták zvažuje protest a zrušení delegací pana rozhodčího, ale vzhledem ke skutečnosti, že zápas, co zápas, je proti nám penalta, taky zda má smysl dále pokračovat. Fryšták se pral s vývojem až do konce, ale v hlavách už to domácí hráči měli moc. Druhý gól padl po rohovém kopu, ke kterému se domácí hráč přiznal. Pěkné fair-play bylo bohužel potrestáno. Hlavou udeřil na zadní tyči opět osamocený Varga. Bojkovice byly lepší, výhru si zasloužily, ale mohl to být vyrovnaný souboj o body až do konce, leč rozhodčí chtěl asi dramatu předejít. Domácí určitě nezklamali, odehráli na podzim asi nejlepší domácí utkání. Fryšták se dostal na dno, jak to bude za týden v Šumicích, nevíme.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Věděli jsme, že domácí mají problémy s kádrem, že sestavu látají každý týden. Navíc se jim nedaří, mají málo bodů. Výsledky rozhodně neodpovídají jejich ambicím. Věděli jsme, že jsme favoritem, tak tomu bylo i celý zápas. Domácí těžce skládali sestavu. Hráče jsme ale v kabině upozorňovali, aby toto neřešili a nic nepodcenili. Taky na tom nejsme nijak zvlášť dobře. Máme málo bodů a nejsem tam, kde jsme chtěli být. Od začátku jsme hráli dobře, útočně. Byli aktivní, bohužel jsme znovu bojovali s koncovkou. Domácí se bránili, zadek měli podchycený zkušenými hráči, proto poločas skončil bez branek. Druhou půli jsme hráli proti větru. Fryšták už byl více ve hře. Díky přírodní pomoci se víc dostával do našeho vápna. V 62. minutě jsme přišli o vyloučeného hráče. V tu chvíli jsem si myslel, že je to další zápas, který i přes herní převahu prohospodaříme. Naštěstí pro nás domácí zahráli v pokutovém území rukou a po pětiminutové debatě, která vyvrcholila vyloučením jednoho jejich hráče, jsme z penalty dali gól. Vacula ještě trefil tyč, ale Varga pohotově vrátil balon do sítě. Asi po dalších deseti minutách jsme po rohu přidali Vargou druhou branku a zápas byl vyřešený. Jsem rád, že spravedlnost nebyla slepá. Měli jsme ale vyhrát 7:1, ne 2:0. Domácí moc nevěřili, že proti nám mohou uspět. Jsme rádi, že jsme po dlouhé době zase vyhráli a trošku se nabudili před domácím zápasem s vedoucími Osvětimany. Konečně nebudeme pod takovým tlakem, což by nám mohlo pomoct. Musíme se ale zlepšit v koncovce, ve které se neskutečně trápíme.“

Branky: 69. a 79. Marian Varga. Rozhodčí: Večeřa. Červené karty: 68. Naňák – 62. Kalina. Diváci: 110.