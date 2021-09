Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Bylo to nadstandardní utkání I. A třídy. Narazili jsme na výborný mančaft, který chtěl hrát, měl rychlý přechod do útoku. Diváci, kteří přišli ve velkém počtu, si zápas užili. My jsme byli šťastnější, protože jsme dali o gól víc. Za výhru jsme rádi. Hosté měli v závěru dvě tutovky, při kterých nás podržel brankář Chvojka. My jsme ale měli taky šance a mohli Hluku několikrát odskočit. Nevím, jestli nám zranění soupeřova brankáře spíše neuškodilo, nesvazovalo nohy. My jsme potom dbali na to, abychom stříleli, ale nemohli jsme trefit branku. My na rozdíl od soupeře problémy s gólmany nemáme. K dispozici jich máme hned pět. Dneska jsme to počítali. Kromě Chvojky ještě Pfeffera, Kučeru, Brázdila a ještě tu máme Drobisze. Vždycky chodí tři, jeden z nich se převleče do hráčského.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Zápas ovlivnilo zranění našeho brankáře Šichy. Na Blahu, který musel místo něj do branky, ale porážku nesvádíme. Bohužel na zápasy jezdíme jenom s jedním brankářem. Druhého gólmana nemáme. Situace ohledně brankářů v našem oddíle je velice špatná, ale asi začneme brát dorostence, pokud tedy bude chtít. O problému víme. Šli jsme do toho s tím, že se to někdy může stát a ono se to přihodilo zrovna v Osvětimanech. Všechny tři branky byly laciné. Osvětimany ale ukázaly, v čem je jejich obrovská síla. Využily své malé hřiště, na které jsou zvyklé. Fotbalově na tom byly velice dobře. Myslím ale, že jsme si za výkon ve druhém poločase zasloužili třetí gól na srovnání výsledku. Šance jsme na to měli. Zelinka měl v závěru dvě tutovky, ale skvěle zasáhl i gólman Osvětiman. Podruhé v řadě jsme ztratili body, ale vědu z toho neděláme. Narazili jsme na silné soupeře. Soutěž je dlouhá. Věřím, že tyto dva zápasy v celkovém součtu nebudou rozhodovat. Věřím, že zaváhají i další týmy a že ztrátu doženeme. V každém kole se objevují nějaké překvapivé výsledky.“

Branky: 10. Jiří Perůtka, 40. Michal Groulík, 48. Jan Bartoš - 29. z penalty a 72. Tomáš Martiš. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 184.

BOJKOVICE – KORYČANY 3:3 (0:1)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „V sobotu jsme měli oddílovou akci na náměstí, a jelikož jsme nechtěli hrát v neděli, domluvili jsme se s Koryčany o přeložení na pátek. Jsem rád, že nám vyšly vstříc. První půle byla taková obehraná písnička, když hrajeme do zatažené obrany a nedokážeme se pořádně prosadit. Sice jsme se snažili útočit, ale bylo to křečovité. Koryčany jsou kvalitní soupeř. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Hosté mají vysoké, důrazné a fyzicky zdatné mužstvo, které má vpředu kvalitního útočníka. Koryčany se jenom nebránily, vzadu nás nenechaly vydechnout. Nebylo to jenom o dobývání, ale museli jsme být neustále pozorní i směrem dozadu. Bohužel z platonického tlaku jsme v první půlce branku nedali, naopak jsme na konci první půle z brejku inkasovali gól na 0:1, čímž se opakovala situace z posledních zápasů zase jsme museli dotahovat. Druhý poločas byl i s ohledem na stav utkání vyhrocený. Sice jsme hned po přestávce krásnou brankou Gaga srovnali na 1:1, ale z brejku jsme potom dostali druhý gól. Proti deseti jsme se snažili hrát dopředu, byli jsme o dvě třídy lepší než v úvodní části. Konečně to z naší strany mělo nějaké parametry. V závěru se ním podařilo výsledek zvrátit na naši stranu. Do konce utkání zbývalo asi sedm minut a já věřil, že náskok již euforií udržíme. Koryčany ovšem po rohovém kopu srovnaly na 3:3: Důrazem to tam dokázaly protlačit. Měly i štěstí, ale nebylo to tak, že by měly tři střely a ze všech daly branku. Koryčany byly hrozně těžký soupeř. My jsme z výsledku zklamaní. Sice jsme osmdesát procent času prohrávali, ale v závěru jsme výsledek otočili. Měli jsme konec uhrát lépe. Kromě ztráty dvou bodů mě mrzí tak výkon rozhodčího. Za tu dobu, co komentuji zápasy, jsem si na ně nikdy nestěžoval. I když nám sudí uškodili, většinou jsem to přešel, neřešil to. Vyloučení mě ale nezvedlo. Sudí utkání hrubým způsobem ovlivnil. Náš hráč se soupeře ani nedotkl. Červená karta byla vymyšlená. Od té doby bylo utkání nervózní. Souboje jsme dohrávaly, byli tak skluzy, emoce. Rozhodčí to ale nezvládali celkově. I když arbitr odpískal proti hostům za ruku jasnou penaltu, další přešel. A když našeho Gorčíka vyloučil, musel rozdat soupeři dalších pět žlutých karet. Nechci, aby to vyznělo, že jenom pláčeme, protože rozhodčí nám tři branky nedali, ale zápas byl opravdu vedený účelově. Vím, že s tím již nic neudělám, ale chci na to upozornit. Strašně nás to všechny mrzí.“

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Za remízu jsme rádi. V prvním poločase jsme ale byli lepším týmem. Vypracovali jsme si tři vyložené šance, gól dali až z té poslední. Chvíli před přestávkou se prosadil Gejdoš. V kabině jsme si něco řekli. Nemyslím si, že bychom do druhého poločasu vstoupili nějak špatně, ale soupeř krásnou střelou vyrovnal na 1:1. Pak nás Bojkovice zatlačily, my jsme ale tlak přežili a byli jsme to my, kdo dal Vrtalem na 2:1. Domácí, se však podařilo z penalty nařízené za ruku ve vápně vyrovnat a vzápětí jsme inkasovali třetí branu. Jsem rád, že to kluci nezabalili a v závěru srovnali na 3:3. Po rohu a následné skrumáži Kaňa propálil vše, co mu stálo v cestě. Je pravda, že druhá půle byla kvůli vyloučení domácího hráče bláznivá.

Červená karta? Náš hráč Kuba Bábíček ležel na zemi a jeden z bojkovických hráčů naznačil kop do něj. Nevím, zda jej minul nebo lehce lízl. Kvůli tomu se to ale vyhrotilo. My jsme hlavně rádi, že jsme neprohráli.“

Branky: 47. a 75. z penalty Gago, 82. Kundrata – 45. Gejdoš, 70. Vrtal, 89. Kaňa. Rozhodčí: Pospíšil. Červená karta: 56. Gorčík (Bojkovice). Diváci: 123.

ZLECHOV – ŠUMICE 0:3 (0:2)

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Veliké zklamání. Vždycky máme nějakou hluchou desetiminutovku, ve které inkasujeme nějaké branky. Pak to sice honíme, ale nemáme na to, abychom zápas otočili. Nejprve jsme dostali ve 35. minutě branku a ve 44. minutě jsme kopali penaltu, kapitán Vaněk ale trefil břevno a z následného protiútoku jsme dostali na 0:2. Už před pokutovým kolem jsme mohli vyrovnat. Šmatelka hlavičkou překonal i jejich brankáře, ale obránce balon odvrátil na roh. Druhá půle už se hrála mezi šestnáctkami. Třetí branka v naší síti už nic neřešila. Šumice si po přestávce v klidu hlídaly vedení, oba týmy párkrát zahrozily, ale spíš do bylo od vápna k vápnu. Na nás po zahozené penaltě ležela deka. Bohužel minutu před koncem se nám zranil Salinger. Běžel za míčem a píchlo ho v noze. Má natažený nebo natržený zadní stehenní sval. Se zraněním zad dohrával Balíček. Bohužel mužstvo máme zdecimované zranění.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápasu nám vyšel. V první dvacetiminutovce jsme byli lepší, vypracovali si i nějaké šance. Postupně se sice hra srovnala, ale podařilo se nám dát gól na 1:0. Klíčové bylo, že Zlechov ve 44. minutě neproměnil pokutový kop. Domácí hráč poslal balon do břevna, od něj se odrazil do zámezí. My jsme hned z následujícího odkopu podnikli akci, náš hráč šel sám na branku a dal na 2:0, což bylo rozhodující. Kdyby soupeř srovnal na 1:1, měli bychom problémy. Zlechov by se zvedl, takto musel dohánět dvoubrankové manko. Domácí měli lepší vstup do druhé půle. Běhali, sbírali odražené míče. Byli nepříjemní v soubojích ve vzduchu i na zemi. Bylo vidět, že chtějí utkání zvrátit. Jak ale začali otvírat hru a začali posílat dopředu více hráčů, podnikali jsme výpady a zápas třetí brankou definitivně rozhodli. Celkově to bylo bojovné, tvrdé, ale férové utkání, které se lámalo za stavu 1:0.“

Branky: 35. Tomáš Andrlík, 44. Michal Kelíšek, 72. Dominik Červenka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

NEDACHLEBICE – KUNOVICE 2:6 (1:5)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Domácí zápasy jsou jako přes kopírák. Dobrý úvod, poté neproměněná velká šance, tentokrát to byl pokutový kop, následuje jednoduchá ztráta uprostřed hřiště a brejk soupeře zakončený gólem. Většinou ne jedním. Víme o tom, upozorňujeme hráče, řeší se to, ale bez zlepšení. V poločase za stavu 1:5 jsme byli na ručník. Kdo přišel a viděl fotbal až po přestávce asi nechápal výsledek. Naši hráči makali, a kdyby část příležitostí proměnilo, bylo by ještě drama. Ale je jasné, že se všechno rozhodlo již v prvním poločase. Jde-li to odlehčit, musíme říct, že modifikovaná Csáplárova past na vyšší čísla už nefunguje.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „První poločas ovlivnila neproměněná penalta soupeře ve třetí minutě. Poté jsme převzali iniciativu a výsledek se dostavil. Pomohl nám krásný první gól Masaříka. Poté jsem přidali další dva rychlé góly a zvedlo se sebevědomí mužstva. Dá se říct, že do čeho jsme kopli, skončilo gólem. Druhý poločas jsme začali aktivně, dali šestý gól a zdálo se, že zápas je rozhodnutý. Domácí však vstřelili druhou branku, převzali iniciativu. Zatlačili nás a my se uspokojili s výsledkem a hrozili už jenom z brejků, které jsme ale nevyužili. Domácí však ani ty největší šance neproměnili. Kdyby je dali, tak je zápas dramatický až do konce. S výsledkem a předvedenou hrou jsem spokojený. Zejména v prvním poločase jsme hráli dobře. Věřím, že nás tento zápas nakopne a budeme bodovat i v dalších utkáních.“

Branky: 41. Ondřej Šuranský z penalty, 57. Ondřej Čtvrtníček - 13. a 34. Michael Masařík, 15. Michal Ondica, 20. Ivo Dobrozemský, 37. Lukáš Krček, 50. Radek Bihári. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 100.

BUCHLOVICE – ÚJEZDEC 1:0 (0:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Pro nás to byl velice těžký zápas, byť hodnocení je velice dobré. V prvním poločase byli hosté z Újezdce herně lepší, nebezpečnější. Vytvořili si dvě tutovky, když dvakrát šli sami na brankáře, který nás podržel a oba nájezdy zneškodnil. My jsme měli jednu nebezpečnou střelu, ze které jsme mohli dát gól, takže na šance to do přestávky bylo 1:2 pro hosty. Druhá půle už byla vyrovnaná a my v 72. minutě dali jediný a šťastný gól. Do té doby jsme žádné šance neměli. Byl to bojovný duel, který se ve druhé půli odehrál hlavně ve středu pole. My jsme se pak zatáhli, zezadu chodili do brejků. Utkání jsme klidně mohli rozhodnout dřív. Dvakrát jsme šli sami, ale druhou uklidňující branku nepřidali. Újezdec se u nás představil jako houževnatý a technicky vybavený mančaft. Zápasu by asi slušela remíza, My jsme byli šťastnější, byť jsme si bojovností za třemi body šli.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Bylo to vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Remíza by tomu, co se dělo na hřišti, asi odpovídala víc. Domácí ale byli šťastnější. Bohužel i kdybychom dneska hráli do rána, gól asi nedáme. V prvním poločase měli největší příležitost od nás Libor Pilka a Filip Lekeš, ve druhé půli už tam toho moc nebylo. Hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Soupři se podařilo nachytat našeho gólmana střelou z boku, když míč sotva doletěl do brány. Zase nám chyběli minimálně tři hráči základní sestavy, ale kompletní asi hrát nebudeme nikdy.“

Branky: 72. Tomáš David. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (0:0)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Osmdesát minut se na trávníku nedělo vůbec nic, hrálo se jen mezi šestnáctkami. Nebyly šance ani střely. Na míči jsme byli lepší, ale nevytěžilo jsme z toho nic zásadního. Dolní Němčí dobře bránilo, těžko jsme se tam dostávali. Prosadil se až střídající Dominik Matuška, který zápas krásnou střelou rozhodl. Od té doby se hosté začali věnovat naprosto všemu. Dokonce si vymysleli kauzu, že náš gólman nedovoleně chytil balon, přitom to bylo podle pravidel. Od toho se pak všechno odvíjelo. V závěru dostal jeden z hostujících hráčů červenou kartu. A ten, co mluvil ze všeho nejvíc, netrefil na konci prázdnou bránu. Posledních deset minut se vůbec nehrálo. Bylo to zbytečně vyhecované, lítaly nadávky. Nechápu proč, kdy pravidla nebyla vůbec porušena. Jinak to bylo remízové utkání o jednom gólu, který jsme dali my. Byli jsme šťastnější. Jenom škoda toho zbytečně vyhecovaného závěru.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Chyběli nám čtyři hráči ze základu, což bylo na našem výkonu poznat. Hlavně vpředu jsme postrádali Stojaspala s Ondřejkou. My jsme zahrozili hned v páté minutě tutovkou kapitána Bídy, gól jsme však nedali. Chvíli před koncem pak mohli srovnat Hibler s Mikulcem. V remízovém zápase jsme byli o něco fotbalovější, nakonec jsme prohráli, což je škoda, protože minimálně na bod jsme měli.“

Branky: 76. Dominik Matuška. Rozhodčí: Zicháček. Červená karta: 90. Bída (Dolní Němčí). Diváci: 160.

FRYŠTÁK – NIVNICE 0:1 (0:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták začal utkání s Nivnicí velkým náporem. Ve 3. minutě těsně minul z přímého kopu bránu domácí Valášek. Územní převaha Fryštáku byla velká, ale jen po šestnáctku. Postupem času se stala z dobývání obrany hostů v podání Fryštáku křeč. Navíc ve 36. minutě poslední domácí hráč chyboval a pustil do samostatného úniku nivnického Kelíška, který šancí nepohrdl. Fryštácká územní převaha v prvním poločase statisticky oceněna nulou ve střelbě mezi tři tyče a vedením hostů. Po změně stran to chvíli vypadalo na zlepšení hry domácích. Ve 49. minutě přišla první střela Kučery na bránu Nivnice, ale byla příliš slabá. V 57. minutě byl sám ve vápně po centru Valášek, ale střílel nad. Čas utíkal a tlak Fryštáku slábl. Do hry se dostávali stále častěji hosté a zle domácím z brejků hrozili. V 71. minutě hned dva hráči hostů Kolaja a Dubský šli sami proti brankáři, ale Mikel šance Fryštáku na vyrovnání podržel. Domácí závěr nezvládli, Nivnice si odváží tři body.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Pro diváky to byla hrozná holomajzna. Moc pěkně se na to nedívalo, utkání se mi nelíbilo. Pro nás je ale hlavní, že jsme vyhráli a máme tři body. Nic zázračného jsme ale ve Fryštáku nepředvedli. My jsme si za celý zápas vypracovali šest šancí, domácí měli jednu. Zaplaťpánbůh, že jsme alespoň jednu z nich proměnili. Ve hře bylo oboustranně hodně nepřesností. Žádné strkačky, pohledné akce. Pořádně jsme si nenahráli, ale věděli jsme, že když budeme hrát po stranách, do šancí se dostaneme, což se potvrdilo.“

Branka: 37. Tomáš Kelíšek. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 120.