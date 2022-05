Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Myslím si, že i když jsme prohráli, tak jsme nehráli vůbec špatný fotbal. Kluky musím za výkon pochválit. Bohužel takový je někdy fotbal. Samozřejmě doma bychom neměli inkasovat tolik branek. Vyhrávat na čtyři góly je sebevražda. Vpředu jsme si ale vypracovali hodně šancí, soupeř ze zápasu vytěžil daleko víc než my. Samozřejmě nám chyběli nějací hráči, ale i bez nich jsme odehráli dobrý zápas. Že jsme nepotvrdili první místo? Mě mrzí jiné věci! Toto je maličkost. Věřím, že za týden to zvládneme.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Jsme spokojení. Je to super. Osvětimany nejsou zvyklé doma prohrávat. Pro nás je to úspěch, tři body zvenku se počítají. 4:2 je perfektní výsledek. Bylo to napínavé až do konce. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Přišlo mi, že jsme chtěli víc uspět než domácí, kteří nás ve druhé půli zatlačili, ale s čím jsme počítali. I když byly Osvětimany oslabené, kvalitu pořád mají. Začátek byl od nás trošku rozháraný. Do koncovky jsme se dostávali strašně kostrbatě. Vypadalo to, že to od nás z hlediska zakončení nebude žádná sláva, ale ze tří akcí dal Kundrata tři góly. Pro domácí to byla asi sprcha, protože první poločas byl celkově vyrovnaný. Určitě jsme nebyli horší, ale vedení 3:1 bylo pro soupeře až nezasloužené. Ve druhé půlce už jsme vedení nepustili, byť nás to stálo spoustu sil. Kluci zabojovali, je to doma. Škoda, že jsme výsledek nepotvrdili dřív. Jenom mě mrzí, že se na konci utkání zranil Kundrata, což je pro nás taková kaňka. Taky máme úzký kádr, dneska za nás nastoupili čtyři dorostenci, ale takto to máme pořád. Ale na to, že hrajeme s dorostenci a domácími kluky, jsme na tom při pohledu na tabulku velice dobře.“

Branky: 29. Miroslav Čevelík, 69. René Křemeček – 24., 39. a 42. Adam Kundrata, 85. Daniel Vacula. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 160.

ZLECHOV – HLUK 0:3 (0:2)

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „I když jsme prohráli, kluky jsem za výkon a nasazení pochválil. Konečně jsme hráli dobrý fotbal podle mých představ. Bohužel soupeř nám dal z prvních dvou střel krásné dvě branky a my už jsme se pak jenom trápili. Nezbývá než soupeři poblahopřát. Je škoda, že jsme nedali nějaký gól, mohli jsme se dostat zpátky do hry. Nejblíže k brance měl ve druhém poločase Cigoš, ale penaltu neproměnil, když poslal míč jenom do břevna. Právě pokutový kop podrthl náš smolný den. Když nedáme gól, nemůžeme chtít vyhrát. Zápas se však musel divákům líbit. Hluk má svoji kvalitu a my jsme nebyli úplní outsideři. Po taktické stránce jsme to zvládli slušně. Hosté byli produktivnější. Brankáře Červinku jsem o poločase nestřídal kvůli výkonu, ale pro zranění. Natáhl si stehenní sval. Signalizoval mi to už asi ve třicáté minutě, ale nechtěl jsem mít problémy při střídání, a tak jsem jej stáhl až o přestávce. Vanda ale zachytal taky velmi slušně.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Domácí ještě nejsou zachráněni, proto od začátku nasadili velké tempo a bojovnost. My jsme tomu čelili fotbalovostí. Zvláště nebezpeční byli Cigoš a Salinger. Přišla však 18. minuta a Sopůšek se odhodlal ze třiceti metrů vystřelit. Jeho falšovanou ránu však Červinka nestačil pokrýt. Utkání mělo vyrovnaný průběh, domácí i přes velkou snahu se nedostávali do žádných šancí. Ve 35. minutě poslal Machala pěknou uličku Sopůšovi, který s jistotou zkušeného mazáka obstřelil Červinku a stav byl 0:2. Byla to ve dvou posledních zápasech čtvrtá branka "klenotu" hluckého mužstva. Takto skončil i první poločas. Do druhého nastoupili domácí s velkým odhodláním. My jsme se velmi těžko dostávali k domácí brance, kde Červinku nahradil Vanda. V 70. minutě nařídil rozhodčí Polášek proti našemu mužstvu pokutový kop, který však Cigoš napálil do břevna. Od této chvíle jsme přebrali znovu iniciativu a vytvořili si několik tutovek, ale jak Zelinka, tak i Matejka, Sopůšek či Machala na Vandu nevyzráli. V 87. minutě pak vše dovršil dorostenec Matejka, který dostal pěkný míč do běhu, šel sám na Vandu a možná i se štěstím rozhodl definitivně. Domácí sice chtěli v zápase bodovat, ale kromě pokutového kopu si nějakou extra šanci nevytvořili. My jsme hráli svůj fotbal, který měl i své chyby, ale všechno dobře dopadlo.“

Branky: 18. a 35. Roman Sopůšek, 87. David Matejka. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 100.

Podívejte se: místo oslav další ztráta. Oslabené Osvětimany podlehly Bojkovicím

NEDACHLEBICE – NIVNICE 0:3 (0:1)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Jsme zklamaní. Zápas nám příliš nevyšel. Respektujeme sílu Nivnice, která má kvalitu, ale my jsme hráli hodně špatně. Moc se nám nedařilo. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Hosté byli lepší, zaslouženě vyhráli. My jsme si moc šancí neměli.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „My jsme spokojení. Kluky musím za výkon i výsledek pochválit. I když jsme měli trošku problémy se sestavou, když nám chybělo pět hráčů a na lavičce jsme měli akorát dva nedoléčené kluky, i tak jsme vyhráli zaslouženě. Při absencích jsme přeházeli posty. Ti, co nastoupili, odvedli výkon hodný I. A třídě. Po celý zápas jsme byli fotbalovější a hlavně jsme si vytvářeli gólovky. Tři z nich jsme proměnili, což rozhodlo. Domácí podali snaživý výkon, bojovali, ale my jsme na tom byli po herní stránce lépe. Nyní máme formu, tak toho využíváme. Od začátku jsme byli herně lepší, brzy dali vedoucí gól. Domácí nás ke konci první půle trošku přitlačili, ale nějakou šanci neměli. My jsme věděli, že s přibývajícími minutami to bude soupeř čím dál víc otvírat, čehož jsme využili a z brejků dvakrát udeřili. Kromě toho jsme měli i další šance.“

Branky: 10. Ondřej Kolaja, 52. Vojtěch Straňák, 60. Radim Straňák. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 80.

TĚŠNOVICE – KUNOVICE 0:2 (0:0)

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Po minulém zápase v Újezdci, kde nám to vyšlo po všech směrech, jsme byli natěšení, že si doma zahrajeme a zvítězíme. Bohužel utkání nám absolutně nesedlo. První poločas byl od nás ještě celkem slušný. Dokázali jsme držet balon, ale k žádné tutovce se nedostali. Kunovice k nám přijely připravené, celých devadesát minut odjezdily. Napadaly nás, nenechali rozehrát. Bylo vidět, že jim jde o hodně, dali tomu prostě víc. Jejich vítězství je naprosto zasloužené. My jsme se bohužel nepotkali se sportovní formou. Chyběl nám sice Mršták, ale i bez něj jsme to měli zvládnou lépe. Nyní se musíme připravit na těžký zápas v Hluku.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Dnes jsem u kluků viděl už před zápasem odhodlání zvítězit. Od začátku se hrát otevřený fotbal. Do dvacáté minuty jsme si vytvořili dvě šance, nastřelili tyčku. Od pětadvacáté minuty domácí převzali iniciativu. Na jejich hře bylo jasně vidět, jak zkušené mužstvo to je. Výborná mezihra a přenášení hry, s tím jsme měli velké problémy. My jsme se nedostali vůbec do hry. Domácí si vytvořili šance, které neproměnili. My jsme v té době hrozili pouze z brejků. Ve druhém poločase jsme začali více odvážně, což přineslo branku po hezkém uvolnění Biháriho. Gólem jsme domácí zaskočili. Soupeř už pak hrál jenom po vápno, gólovou šanci už si nevytvořil. Domácí hrozili jen střelami z dálky. My jsme pak z brejku přidali druhý gól. Celý zápas jsme hráli disciplinovaně. Kluci odvedli hodně bojovný výkon, vyhráli jsme zaslouženě. Dnes musím kluky pochválit za předvedený výkon, ale musíme zůstat na zemi a potvrdit to příští týden v domácím utkání. Potěšilo nás i to, že domácí trenér, hráči i fanoušci naše mužstvo za předvedenou hru pochválilo s tím, že se diví, kde se v tabulce nacházíme. Je to fotbal, a jak říkal pan Pospíchal, fotbal nemá logiku.“

Branky: 70. a 74. Radek Bihári. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 200.

Návrat ve velkém stylu. Křemeček skóroval po minutě na hřišti. A co postup?

DOLNÍ NĚMČÍ – ÚJEZDEC 6:1 (2:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Začali jsme velmi vlažně a po individuální chybě jsme prohrávali. Chybělo málo a soupeř nám přidal další gól a odskočil na ještě větší rozdíl. Ustáli jsme to a asi od dvacáté minuty jsme převzali otěže utkání a po zbytek zápasu byli lepším a fotbalovějším týmem. Hosté spoléhali jenom na nakopávané míče, což jsme v obraně eliminovali. Ještě do poločasu jsme výsledek otočili na 2:1. Ve druhém poločase jsme pak přidali další čtyři branky a zápas rozhodli. Ocenit musím gesto protihráče, který odvolal penaltu nařízenou proti nám. Tohoto gesta fair-play si moc vážím. Tento okamžik určil ráz celého utkání. Poté jsme už hosty do ničeho nepustili a na trávníku jsme dominovali. Je to zasloužená výhra před domácím publikem. Hodně si toho cením.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Výsledek je pro nás strašně krutý. Z šesti gólů jsme jich hned pět dostali z brejků. Za bezbrankového stavu jsme si vypracovali dvě velké šance, pak ještě Pilka trefil břevno. Místo toho, abychom po prvním poločase vedli 2:0, tak jsme prohrávali 1:2. O přestávce navíc došlo k nepříjemné události, když jsem musel vystřídat Libora Pilku, jenž musel domů odjet k nemocnému dítěti. Po psychické stránce to byl pro nás citelný zásah. Moc jsme nevěděli, co se děje. Ve druhém poločase jsme se snažili výsledek zvrátit, ale jak jsme otevřeli hru, bylo po nás. Na tom jejich velikém hřišti jsme je nedokázali chytit. Sice jsme si vypracovali několik tutovek, ale vzadu jsme měli problémy. Chápal bych, kdybychom prohráli o gól nebo o dva, ale porážka o pět branek je hodně krutá. Chyběl nám Gazdík a Červenka, se kterým nemohu počítat do konce sezony, což je problém, protože je to náš stěžejní hráč. Po odpískané penaltě jsem si zavolal Patrika Indru, na kterého byl sporný zákrok a po konzultaci s ním jsem mu dal pokyn, aby penaltu odvolal.“

Branky: 18. a 71. Pavel Krchňáček, 33. a 60. Petr Škařupa, 56. Tomáš Stojaspal, 82. Šimon Machalík - 11. Libor Pilka. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

BUCHLOVICE – KORYČANY 1:2 (1:1)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Jsem zklamaný. Hosté potřebovali vyhrát. Nadšeně bojovali, šli si za vítězstvím, které taky získali. Náš výkon nebyl dobrý. I tak jsme ale v prvním poločase měli více ze hry. Hned na začátku se ale neujala hlavička Křivy, který mířil těsně vedle tyče. Z našeho tlaku vyplynul vedoucí gól Hromady. Ten nadvakrát prostřelil brankáře. Další gól měl na hlavě Křiva, ale mířil jenom do břevna. Hosté vyrovnali ze standardní situace, trefili se hlavou po rohu. Tomuto gólů předcházel jasný faul na našeho stopera, byla to zcela neregulérní branka. Asi ve čtyřicáté minutě šel Křiva sám na branku, když jej zezadu podrazil hostující hráč. Jediný, kdo na stadionu neviděl penaltu, byl rozhodčí, což nechápu. Porážku ale na něj nesvádíme. Ve druhém poločase jsme totiž udělali chybu, když jsme špatně odkopli míč, čehož Koryčany využily a daly dorážkou branku na 2:1. Od té chvíle jim narostla křídla, měly rychlé protiútoky. Jednou nastřelily tyčku, jednou nás zachránil brankář. My jsme mohli srovnat opět Křivou, jehož ránu po zemi nohou vyrazil hostující brankář. Jinak byl náš závěrečný tlak bezzubý. Další vyložené šance jsme si nevytvořili.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Diváci viděli zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli domácí lepší, my jsme potom ovládli druhou půlku. Nástup ale patřil Buchlovicím, které se po zásluze ujaly vedení. My jsme skóre srovnali Šnajdrem po rohu. Měli jsme famózní nástup do druhé poloviny, když jsme Kaňou výsledek otočili a měli další tři šance, které zaváněli gólem. I když jsme je nevyužili, domácí jsme ve zbytku utkání k ničemu nepustili. Myslím, že to jsou zasloužené tři body. Jsem pyšný na svoje hráče. Opravdu si uvědomili důležitost utkání a bojovností získali zlaté tři body, které se nám náramně hodí při cestě za záchranou. Kromě dlouhodobých marodů nám chyběl i Karel Věžník, ale zvládli jsme to i bez něj.“

Branky: 12. Miroslav Hromada - 23. Radek Šnajdr, 51. Dominik Kaňa. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 164.

FRYŠTÁK - ŠUMICE 3:3 (2:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „První čtvrtina utkání byla herně vyrovnaná. Hosté ze Šumic ovšem nechali ve 13. minutě neobsazeného Halaštu a Fryšták šel do vedení. Dlouho se na hřišti nic podstatného nedělo, a tak velmi nízká návštěva diváků poočku spíše sledovala vývoj souběžně hraného hokejového semifinále. Až ve 36. minutě se otočil ve vápně Hřebačka, byl faulován a Fryšták z pokutového kopu vedl 2:0. Střelcem byl Skalička. Minulý týden toto vedení ztratil Fryšták v Bojkovicích a po změně stran to hráči Šumic stihli srovnat na 2:2 za neuvěřitelné čtyři minuty. Fryšták nastoupil do druhého poločasu velmi špatně a byla otázka času, kdy hosté povedou. V 65. minutě to vypadalo, že by tlak Šumic mohl být zastaven, když unikajícího Chudého poslal na trávník poslední hostující hráč Pilka a viděl červenou kartu. Jenže ani to hosty nezastavilo. V oslabení dokonale hostující hráči přečíslili obranu Fryštáku a v 68. minutě Žampach skóre skutečně otočil na 2:3. Fryšták vypadal v této chvíli na ručník, ale přeci jen si v závěru vytvořil tlak a odražený míč z vápna Dobeš v 87. minutě uklidil přesně k tyči na 3:3.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Pocity mám takové smíšené. Na to, že jsme po prvním poločase prohrávali 0:2 a dlouho hráli v deseti, remízu bereme, ale zase jsme vedli chvíli před koncem 3:2, takže mě ztráta i mrzí, ale takový je někdy fotbal. Domácí si za svůj závěrečný nápor vyrovnání asi zasloužili. V prvním poločase byl Fryšták lepší, fotbalovější, proměnil své dvě šance, my nic a díky tomu vedl 2:0. Do druhé půle jsme vstoupili daleko lépe, dvacet minut jsme soupeře přehrávali a zaslouženě srovnali na 2:2. Bohužel po ojedinělé domácí akci náš stoper fauloval domácího hráče a byl vyloučen. I v deseti jsme ale výsledek otočili na 3:2. Hráče jsem nabádal, aby pokračovalo v aktivní hře a nedostali se pod tlak. Ve zbytku utkání jsme bránili vlastní polovinu, snažili se vedení udržet. Bohužel na konci jsme udělali jenu chybu, kterou domácí potrestali a výsledek srovnali. Tlak Fryštáku byl v závěru obrovský.“

Branky: 13. Tadeáš Halašta, 36. Lukáš Skalička z penalty, 87. Jiří Dobeš - 48. Dominik Červenka, 49. Libor Žáček, 68. Jan Žampach. Rozhodčí: Filgas. Červená karta: 65. S. Pilka (Šumice). Diváci: 120.