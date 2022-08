ZBOROVICE – BUCHLOVICE 1:1 (0:1)

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Samozřejmě doma na hody jsme počítali s jiným výsledkem. Bohužel jsme se utkali se soupeřem, jehož taktika neměla s fotbalem nic společného. Buchlovice na nás vyrukovaly s těžkou defenzivou, osobkou na Ordoše. V prvním poločase se nám vůbec nedařila nátlaková hra. Snažili jsme se prostrkávat míše středem, ale hráli jsme jenom po šestnáctku. Soupeř poctivě bránil v bloku, těžce se tam dostávalo. Hosté jenom nakopávali dlouhé míče dopředu, i tak jim to stačilo a po půlhodině hry šli do vedení, což byla velká chyba. Pokud bychom šli do vedení, byl by to jiný zápas. Takto jsme museli neustále bušit, hrát do plných. Od soupeře to byl antifotbal. Vůbec se mně to nelíbilo. Od nás to bylo velké trápení. I tak jsme v první půli nastřelili břevno, měli nějaké další šance. Ve druhém poločase jsme přešli na tříobráncový systém, chtěli jsme zrychlit hru přes krajní prostory, ale dál to bylo velké trápení. Soupeř umě bránil, zdržoval, což mu toleroval až příliš laxní rozhodčí. Buchlovice i ve druhé půle stály před šestnáctkou, bránily a jenom odkopávaly míče. Podařilo se nám jenom vyrovnat.“

David Křiva, hrající trenér Buchlovic: „Od pátku jsem na dovolené v Demänovské Dolině, spoluhráč Lukáš Belant je ubytovaný kousek od nás, takže jsme v jedenáct ráno vyrazili a absolvovali 250 kilometrů na zápas do Zborovic. Jelikož nám chyběl stoper Ondra Vašek, kterému se narodilo miminko a plnil si rodičovské povinnosti, musel jsem se obětovat a jít na stopera, což se nakonec ukázalo, jako dobré řešení. My jsme po pohárovém utkání věděli, že nás čeká hrozně těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem, že se Zborovicemi nemůžeme hrát fotbal. To bychom dostali pětku. Takže jsme zaparkovali před vlastní šestnáctkou autobus a hráli antifotbal. Domácí nás sice zesměšňovali, ale byla to účinná taktika a Zborovice se přes nás nemohly dostat. My taky umíme hrát fotbal, což dokazují naše předcházející výsledky i počet vstřelených branek, ale nemůžeme se rovnat s ex-ligovými borci. Proto jsme zalezli a hráli ze zajištěné obrany. Samozřejmě jsme měli i štěstí, protože domácí trefili břevno i tyč, ale vždycky u toho byl gólman Valeš, jehož výkon musím vyzdvihnout. My jsme ale taky měli ev druhém poločase dvě šance, klidně jsme mohli dát gól na 2:1, ale to už by soupeř asi neskousl. (úsměv). Jinak na držení míče to bylo tak osmdesát ku dvaceti pro Zborovice. Fotbal se ale hraje na góly a my jsme dali stejně jako domácí jeden. V prvním poločase nám vyšel jeden brejk, když po mém dlouhém nákopu přihrál Hromada Lukáši Belantovi a ten se nemýlil. Za výkon musím pochválit celý mančaft. Chtěli jsme urvat bod, což se nám povedlo. Má pro nás cenu zlata, protože soupeř má neskutečnou kvalitu. Kluci to ale odjezdili, odmakali, dali toho srdíčko. Nechali na trávníku opravdu všechno. Utkání jsme zvládli výborně hlavně po taktické stránce. Za přístup a nasazení jsme si tu remízu zasloužili.“

Branky: 59. Dominik Knap - 33. Lukáš Belant. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 300.