KUNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (1:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Věděli jsme, že Dolní Němčí je posílené, má fazonu, na jaře stejně jako my ještě neprohrálo. My ale máme mužstvo trošku rozbité, zraněné, kluky jsme museli prostřídat i během zápasu. Zápas byl od nás na jaře asi nejhorší, ale máme tři body, což je hlavní. Vždycky je lepší hrát špatně a vyhrávat, než hrát pěkně a prohrát. Ve druhém poločase jsme byli pod tlakem, ale hosté se dostali snad do jediné šance. S obrannou činností jsme spokojení, směrem dopředu to dneska bylo slabší, ale máme tři body. Potřebovali jsme uhrát dva, tři zápasy po sobě, abychom se dostali do klidnějších vod tabulky, byť konec sezony je ještě daleko. V závěru to ale nebylo příjemné. V předchozích dvou domácích zápasech jsme o náskok přišli, ale i kvůli lidem jsme potřebovali vyhrát. Mrzí mě jenom, že nám k Salayovi a Perůtkovi přibyli další dva zranění kluci. Zápas nedohráli Perůtka s Flekem. Uvidíme, jak na tok budou v týdnu.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Velké zklamání z výkonu, nikoliv z výsledku a pracovitostí kluků. Zápas jsme začali trošku vlažně. Asi deset jsme se rozkoukávali, a čekali, s čím na nás Kunovice přijdou. Víme, že mají nový kvalitní mančaft, do utkání jsme nastoupili se zbytečným respektem. Od desáté minuty jsme se ale dostali do hry, dali balon na zem. V naší snaze nás ale zabrzdila inkasovaná branka, která padla z ničeho. Kunovice měly za celý zápas dvě střely na branku, z jedné z nich dali gól. Poločas se dohrál bez nějakých šancí. Do druhé půlky jsme nastoupili výborně. Kunovice jsme dostali pod tlak. Když jsme se nadechovali k náporu, vyrovnání, přišlo vyloučení našeho hráče. Za mě stál faulovaný domácí hráč v jasném ofsajdu. Stál jsem na úrovni, takže jsem to jasně viděl. Oba se drželi vzájemně, sudí dal našemu obránci červenou kartu. Za mě jednoznačná chyba pomezního rozhodčího. Nevím, jestli v tom byl úmysl, ale takové ofsajdy tam byly tři. Ze svojí pozice jsem to viděl opravdu dobře. V závěru jsme měli po faulu na Šmehlíka kopat jasnou penaltu, kterou rozhodčí nepochopitelně přehlédl, a proto si odvážíme domů těsnou porážku. Kluci zápas odmakali, v tomto jim nemám co vytknout. Prohráli jsme se zvednutou hlavou. Mrzí mě výsledek. Minimálně na bod jsme měli. Chyběl nám omluvený gólman Semanko a Tomáš Tinka.“

Branka: 17. Daniel Flek. Rozhodčí: Bršlica. Červená karta: 70. Tinka (Dolní Němčí). Diváci: 250.