Vojtěch Kučera, útočník Osvětiman: „Nečekali jsme, že to to bude jednoduché utkání, protože nás bylo přesně jedenáct. Hráli všichni, kdo přišli. Chyběl nám zraněný Perůtka, Přílučík, Čevelík byl zase v práci. Vyšel nám vstup do utkání a hned ve třetí minutě dali vedoucí gól. Bartoš zatáhl míč k lajně, zpětnou přihrávkou mě našel ve vápně a jí dorážel do prázdné brány. Pak Skřivan utekl po levé straně a křížnou střelou na protější tyč prostřelil kunovického gólmana. Za stavu 2:0 jsme soupeři vlastní chybou v obraně nabídli gól. Gólman Chvojka nahrál Šumimu, který mu míč vracel, ale nevšiml si Biháriho, který toho využil a poslal míč do prázdné branky. Jinak první půle byla hodně vyrovnaná, šance měly oba týmy. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, přidat třetí branku. Bartoš trefil břevno, měli jsme i další příležitosti. Kunovice ale měly taky šance a po jedné z nich vyrovnaly na 2:2. V tu chvíli vycítily šanci a dál bojovaly. My jsme jejich odpor zlomily až v nastaveném čase, kdy jsem se prosadil hlavičkou po rohu. Pak sudí pískl do píšťalky a vyrovnaný zápas ukončil. Pro Kunovice je porážka krutá, byl to spíš remízový zápas. Byli jsme šťastnější.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Dnes to pro mě byl takový zvláštní zápas, protože jsem v Osvětimanech strávil část kariéry. V tomto utkání jsem ale stál na druhé straně. Co se týká zápasu, kluky musím za přístup, aktivitu i předvedenou hru pochválit. Opět jsme sahali po bodech, ale trápí nás koncovka. Kdybychom proměňovali šance, tak jsme v klidném středu tabulky. Zároveň ale uznávám kvalitu Osvětiman. Troufám si říct, že jsme jim byli více než vyrovnaným soupeřem. Kdyby zápas skončil 5:5, tak se nikdo nesmí divit. Diváci opravdu viděli atraktivní fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Bohužel z posledního rohu jsme přišli alespoň o bod. Věřím však, že díky takovým výkonům, co v posledních čtyřech kolech, se to prolomí a body sbírat budeme. Teď nás čekají důležité zápasy a věřím, že s takovým nasazením a přístupem se vše prolomí a budeme plně bodovat. Zápasu by slušela remíza, ale tímto Osvětimanům gratuluji k výhře.“

Branky: 3. a 90.+2. Vojtěch Kučera, 31. Adam Skřivan - 32. a 68. Radek Bihári. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 123.

BOJKOVICE – HLUK 2:2 (0:2)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Zápas mohl dopadnout jakkoliv. Klidně jsme mohli vyhrát, ale taky jsme mohli prohrávat 0:4, když Hluk za stavu 0:2 neproměnil své šance. Po inkasovaných laciných brankách, které jsme soupeři nabídli sami, jsme byli chvíli mimo, opaření. Úplně jsme z toho vypadli. Přitom hra byla do té doby vyrovnaná. Oba soupeři měli k sobě respekt. Když se Hluk dostal do vedení, pro nás to bylo strašně těžké. Naštěstí jsme v první půli inkasovali jenom dva góly. O přestávce jsme se uklidnili. Vím, že máme mužstvo, které se dokáže v podobných situacích zvednout. Chtěli jsme s vývojem utkání něco udělat, což se nám podařilo. Svojí zarputilostí a bojovností jsme skóre zaslouženě srovnali. Za stavu 2:2 tam byly situace, kdy jsme my i Hluk mohli utkání rozhodnout. Soupeř byl pořád nebezpečný, hrozil hlavně z brejků. Ve finále je remíza na množství šancí asi zasloužená. Hluk má výborné mužstvo, pro diváky to byl zajímavý fotbal. Vždycky jsem zklamaný, když se nevyhraje, ale tentokrát beru i ten bod.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Dva velcí rivalové se utkali ve velmi důležitém zápase. Pokud by domácí vyhráli, zkrátil by se rozdíl mezi oběma týmy na šest bodů. Naši stále bez Martiše a navíc bez Zdeny Horáka, však začali dobře. Drželi domácí na uzdě, hodně nás však zlobil Kundrata. V 18. minutě se uvolnil v pokutovém území Zelinka, byl zezadu faulován a rozhodčí nařídil pokutový kop. Exekuce se ujal kapitán Sopůšek a trefil levý horní roh Urbánkovy branky. Utkání se hrálo nahoru dolů, my jsme však byli nebezpečnější. V 28. minutě unikl Sopůšek, nahrál Davidovi Zlínskému, který s jistotou svoji šanci proměnil. I potom jsme byli nebezpečnějším mužstvem, a kdyby David Zlínský proměnil svoje dvě skoro tutovky, mohlo skóre narůst na 0:4. Bohužel se tak nestalo a domácí mohli snížit po střele do břevna. Do druhého poločasu na nás Bojkovjané doslova vletěli. Centr za centrem se valil do pokutového území, vše v režii 45-letého Dana Vaculy. Velkou šanci Davida Zlínského zmařil Urbánek, který se vyznamenal i po úniku Zelinky. Přišla však 59. minuta a centr Gorčíka skončil v pravém rohu branky Pěgříma. Domácí pokračovali v nátlakové hře, my jsme smrtelně hrozili z protiútoků. V 72. minutě prošel po levé straně Dolina, odcentroval na hranici pokutového území, kde byl volný Vacula, a ten střelou od levé tyče vyrovnal na 2:2. Utkání bylo dále velmi bojovné a zajímavé, obě mužstva chtěla strhnout vítězství na svou stranu, ale výsledek 2:2 je nakonec spravedlivý.“

Branky: 59. Tomáš Gorčík, 72. Daniel Vacula – 18. Roman Sopůšek z penalty, 28. David Zlínský. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 180.

FRYŠTÁK – TĚŠNOVICE 2:3 (2:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Doplníme v pondělí“

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Od první do dvacáté minuty nás Fryšták nepustil k balonu, jasně nás přehrával. Nám na začátku utkání nepovedlo vůbec nic, všichni hráči zůstali v kabině, i proto jsme zaslouženě prohrávali. Ale klidně to mohlo být i 0:3. Pomohla nám až kontaktní branka Pluhaře. Po ní jsme se trošku zvedli. Začali jsme lépe kombinovat, držet míč. Ve zbytku první půle jsme byli lepší na balonu, ale domácí hrozili z brejků. I ve druhém poločase jsme ve snaze o vyrovnání drželi míč. Bohužel v 65. minutě přišla nesmyslná, ale zasloužená druhá žlutá karta pro Honzu Urubka. Šli jsme do deseti. Od té doby jsme ale byli o třídu lepší než domácí a v závěru dokázali dát dva slepené góly. Vyrovnali jsme po centru z boku, kdy si domácí hráč dal s přispěním Michala Brázdila vlastní gól. Pak to tam Suchánek dotlačil silou vůle. Pro nás je to super výsledek, zlaté body, protože po prvních dvaceti minutách jsme byli na ručník. Zase jsme nastoupili v oslabené sestavě. Na lavičce byli dva dorostenci, v útoku hrál stoper. Po třech týdnech se nám ale vrátil Bartušek.“

Branky: 7. Marek Vavruša, 14. Jiří Dobeš - 27. Jiří Pluhař, 86. Petr Naňák vlastní, 89. Petr Suchánek. Rozhodčí: Vitásek. Červená karta: 65. Jan Urubek (Těšnovice). Diváci: 100.

ZLECHOV – DOLNÍ NĚMČÍ 3:0 (1:0)

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Konečně jsme hráli to, co si říkáme od prvního zápasu, a hlavně jsme alespoň z padesáti procent proměnili šance, které jsme si vypracovali, i když jsme mohli dát i více branek. Naopak hosté si nevytvořili žádnou vyloženou gólovku. Výsledek je pro hosty ještě milosrdný. Jsem rád a děkuji klukům za výkon i výsledek. Bylo vidět, že zápas chtějí odpracovat, odmakat a že se tři body chtějí. Ukázali lidem, že v tabulce patříme jinam, než se momentálně nacházíme. Herně to nebylo až tak jednoznačné, ale když se na trávníku ukázníme a opravdu dodržujeme ten systém, disciplínu, okamžitě je vidět, že se náš fotbal vyvíjí jiným směrem než tomu bylo dřív. Zase nám chyběl útočník Tomáš Vaněk, ale na jeho místě jsem použil náhradního gólmana, který má postavu a odehrál výborný zápas. Na Honzu Kameníka už se moc spoléhat nemůžeme. Má práci v Jihlavě, u něj je to časově složité.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Mužstvo jsem dostal na starosti, jde spíš o dočasné řešení, než se najdou noví trenéři. Nějaké jednání probíhají, ale jak to dopadne, nyní nedokáži říct. Vedení klubu prostě chtělo dát mužstvu nový impulz. Na zápas jsme se připravovali jenom o víkendu. Věděli jsme, že to ve Zlechově bude bojovné utkání se spoustou soubojů, což se potvrdilo. S výsledkem samozřejmě nejsme spokojení. Kluci nesplnili to, co jsme si řekli. Přestože utkání postrádalo fotbalovou kvalitu, domácí si šli za vítězstvím trošku víc, přiklonilo se k nim i štěstí. My jsme na začátku utkání nezužitkovali herní převahu, postupně jsme se vytráceli. Je to důsledek momentálního rozpoložení týmu. Kluci nemají morální sílu, jakou měli třeba na začátku sezony. Chybí nám náhodný gól, akce, šťastná výhra, kterou bychom se zvedli. Postrádáme i vůdčí osobnost s fotbalovou kvalitou, finální nahrávkou, možná i zakončením, což je dáno i odchodem Ondřejky.“

Branky: 26. Hynek Vaněk, 55. Miroslav Velcr, 87. Lukáš Kedra. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 95.

BUCHLOVICE – ŠUMICE 2:2 (0:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „V prvním poločase hosté hrozili hlavně ze standardních situací, které umějí dobře zahrávat. Měli jsme při nich štěstí, klidně jsme mohli v patnácté minutě prohrávat 0:2. Jednou hosté mířili doprostřed branky, podruhé hlavičkoval kapitán Žampach z malého vápna nad. Závarů v naší šestnáctce bylo opravdu dost. Šumice jsou pokaždé nepříjemný, běhavý a bojovný protivník, proto jsme se nemohli dostat k naší hře. V první půli jsme měli jenom jednu příležitost, když jsme trefili spojnici břevna a tyče, odražený balon jsme ani z malého vápna nedorazili do sítě. Na začátku druhého poločasu jsme po rohu hlavou inkasovali první gól. Hosté dál hráli dobře, technicky, my jsme se jim ale vyrovnali. V 53. minutě Křiva utekl po křídle, jeho prudkou ránu obránce před brankářem ještě tečoval a bylo to 1:1. O chvíli později uekl mladý Kořínek po levém křídle, odcentroval na volného Tomeška. Ten si míč zopracoval a ranou do šibenice výsledek otočil. Šumice ale neustále kousaly, byly dál nebezpečné a po dalším rohu zase hlavou vyrovnaly na konečných 2:2. Nás mrzí, že se standardní situace kopala, protože hostující hráč míč tečoval. Měl se přiznat a standardka by vůbec nebyla. Naši hráči z toho byli rozhořčení. Za stavu 2:2 už vyložená šance nebyl. My jsme zahrozili průniky, ale žádný jsme nedotáhli. Třeba Křiva to dával Mikulovi pod sebe, ale jejich brankář míč na malém vápně sebral z nohy. Když jsme prohrávali, bod bychom brali, po tom, co jsme vedli, jsme chtěli vyhrát. Pocity jsou smíšené, ale hosté si bod zasloužili. Chyběl nám vyloučený Tomáš David, Vycudilík a Lukeštík.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale šance jsme neproměnili. Pak se hra trochu srovnala, i domácí si vypracovali nějaké příležitosti. Buchlovice hrály jednoduše, bojovně. Nedaly nám ani milimetr prostoru. Problémy nám dělala hlavně dlouhé míče na výborně hrajícího kapitána Křivu, který nás nejvíc zlobil. My jsme hrozili zase ze standardních situací. Poločas klidně mohl být 5:5. I ve druhém poločase hrozila obě mužstva, každou chvíli někdo něco měl. Utkání nakonec dospělo k remíze. Bod zvenku bereme, na můj vkus to ale bylo až moc bojovné utkání. S Buchlovicemi jsme tabulkoví sousedí. Jsme rádi, že nám neodskočily. My se nyní musíme soustředit na domácí zápas.“

Branky: 53. David Křiva, 60. Zdeněk Tomešek – 48. Tomáš Andrlík, 78. Radim Kunovský. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 140.

NEDACHLEBICE – ÚJEZDEC 1:0 (0:0)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože tři body jsme nutně potřebovali, ale jednoduché to rozhodně nebylo. V prvním poločase jsme nedali čtyři stoprocentní šance, ve druhém poločase jsme v zahazování pokračovali, naštěstí jsme alespoň jednu z nich proměnili a vzadu to ubránili. Celý zápas jsme byli lepší, hosté zahrozili pořádně jenom jednou, když šel jejich hráč sám na bránu, ale náš stoper ho v poslední sekundě skluzem zastavil. Chyběl nám vykartovaný Vrták a zraněný Dušan Klvaňa.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Je to škoda, protože jsme chtěli uhrát alespoň bod. Za stavu 1:0 jsme měli tři možnosti na vyrovnání. Dvakrát jsme nebezpečně hlavičkovali a jednou šel Patrik Jindra sám na brankáře, ale míč mu skluzem vypíchl domácí stoper. Více než porážka mě štve červená karta, kterou jsem obdržel ve druhé půli po druhém napomínání. Bylo to sice bez hanlivých slov, ale je pravda, že jsem se nechal trošku unést. Dění na trávníku odpovídalo důležitosti utkání. Ani jeden z týmů neměl dominantní převahu, fakt to bylo o jednom gólu. Zápas byl hodně nervózní, jako trenér si ale nemohu dovolit takto reagovat. Kluci v kabině mi to náležitě spočítají, protože sám jsem alergický na zbytečné karty, bojuji proti tomu. Domácí byli šťastnější, my budeme muset zabrat, abychom udrželi náskok před týmy ze spodu tabulky. Do Nedachlebic jsme přijeli ve dvanácti lidech. Povolat jsem musel i svého syna, který šel do hry místo zraněného Moravanského. Další dorostenec byl v základní sestavě. Bohužel v den utkání mi nečekaně vypadlo pět hráčů.“

Branka: 60. Michal Bartoš. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 180.

NIVNICE – KORYČANY 3:0 (1:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „První poločas byl vyrovnaný, hodně bojovný. Koryčany hrály obětavě, jezdily po zadku, poctivě makaly. Do přestávky jsme ale dali jeden gól a vedli zaslouženě, protože jsme byli o něco lepší. Ve druhém poločase hosté fyzicky trošku odešly, my už jsme na hřišti měli více prostoru. Na konci jsme přidali další dvě branky a zápas dovedli do vítězného konce. Jednoduché jsme to ale neměli. My jsme na to ale byli připravení. Byl to tvrdý, ale férový zápas. Byli jsme lepší a vítězství si zasloužili, byť jsme se na něj nadřeli. Chyběli nám asi čtyři hráči. Ti, co ale nastoupili, tak to ale odjezdili. Naštěstí máme široký kádr.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „My jsme klasicky měly problémy se sestavou. Kromě marodů nám vypadl i Budík, který musel narychlo odjet do práce. První poločas byl vyrovnaný, moc šancí k vidění nebylo. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami. Přesto se domácí ujali vedení. Ve druhé půli byla Nivnice mírně lepší. Zápas rozhodla situace ze 76, minuty, kdy Dominik Kaňa zbytečně ztratil balon a domácí šli dva na gólmana a z toho dali druhý gól. V té chvíli bylo hotovo. My jsme se ještě snažili výsledek zvrátit, nasadili jsme tři útočníky, domácí ale vzápětí udeřili potřetí. Nivnice vyhrála zaslouženě, góly jsme jí ale nabídli sami. Výsledek je pro nás krutý, byť jsme inkasovali laciné branky.“

Branky: 35. Ondřej Kolaja, 76. Jakub Vítek, 83. Radim Straňák. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 200.