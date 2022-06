OSVĚTIMANY – FRYŠTÁK 6:4 (5:3)

Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně a potvrdili první místo, ale zápas s Fryštákem jsme si představovali jinak. Výsledkem jsme si úplně zkazili dojem. Ve čtvrté minutě jsme šli sice do vedení, ale rychlá branka nás spíše ukolébala. Mysleli jsme si, že nám to půjde samo. Bohužel Fryšták využil naší nekoncentrovanosti a výsledek dvěma brankami otočil. My jsme si ale vedení vzali rychle zpět a vedli 4:2. Místo toho, abychom soupeři odskočili na větší rozdíl, inkasujeme kontaktní branku. Naštěstí jsme těsně před přestávkou hostům zase odskočili na rozdíl dvou branek. Bohužel místo toho, abychom utkání v klidu dohráli, tak jsme obdrželi pátý gól a třepali se o výsledek. Sice jsme měli spoustu šancí, ale Fryšták taky hrozil. Pojistku jsme přidali až v 87. minutě. Do té doby byl ale zápas hodně napjatý. Soupeř je sice poslední, ale směrem dopředu měl velkou kvalitu. Naopak vzadu měli problémy, dělali velké chyby. Výsledkem toho byla taková divočina. Jsem rád, že poslední dva zápasy můžeme odehrát v naprostém klidu. Co bude dál, se dozvíme po posledním utkání.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Hodnocení bude v pondělí“

Branky: 23., 28. a 87. Miroslav Tomaštík, 4. Miroslav Čevelík, 27. Adam Skřivan, 44. Michal Blahoušek - 43. a 61. Marek Vavruša, 13. Tomáš Chudý, 15. Jan Hřebačka. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 70.

HLUK – TĚŠNOVICE 3:1 (2:1)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Do Hluku přijelo velmi ambiciózní mužstvo z Těšnovic, složené ze zkušených hráčů, hrající velmi dobrý fotbal. My jsme zase počítali neúčasti. K dlouhodobě zraněnému Martišovi přibyli po utkání se Zlechovem motor mužstva Roman Sopůšek a z osobních důvodů také zkušený Crla. Od začátku se hrál velmi opatrný fotbal. Hosté začali nebojácně a zlobil hlavně 42-letý Mršťák, nejlepší hráč Těšnovic. V 6. minutě jsme zahrávali volný kop, v pokutovém území se dobře orientoval Horák a bylo to 1:0. Ve 14. minutě se dostal do šance Zelinka, který byl v pokutovém území podražen brankářem a rozhodčí správně nařídil pokutový kop. K míči se postavil Ondra Machala a nedal brankáři šanci. Ve 23. minutě jsme udělali zbytečný faul na hranici šestnáctky a Mršťák mistrně svoji šanci proměnil. Hosté pookřáli, získali převahu, ale šance si nevytvořili. Naše oslabené mužstvo bojovalo, takticky bylo dobře připravené trenérem Vojtěškem. V 56. minutě došlo ke konfliktu mezi Urubkem a Zelinkou. Urubek řekl Zelinkovi: "vstávej ty žebráku" a Zelinka do něho vrazil. Urubek dostal žlutou a červenou, Zelinka pak hned červenou. My jsme mohli zvýšit Davidem Zlínským, který střídal v 61. minutě Machalu. To se však podařilo dalšímu dorostenci Davidovi Matejkovi, který krásnou individuální akcí zvýšil na 3:1. Potom mohl po akci Zlínského zvýšit Přecechtěl, ale na brankáře nevyzrál. Pak ještě Matejka trefil břevno a v 79. minutě se spustil liják. Všichni se schovali na tribuně a po šesti minutách se pokračovalo. Je vidět, že hřiště je díky Štěpánovi Juráskovi ve vynikajícím stavu. Hráči sice klouzali, ale voda na hřišti nebyla, a tak jsme mohli slavit vítězství, které si kolektiv zasloužil.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Musím ocenit soupeře za krásné připravené hřiště. My jsme nastoupili do zápasu dobře. Drželi jsme balon na kopečkách, bohužel z prvního vážnějšího útoku soupeře jsme inkasovali gól. Branka ze standardní situace Hluk povzbudili, nás naopak trochu srazila. Dál se hrálo mezi šestnáctkami. Pak přišla penalta a gól na 2:0. Hru jsme zase vyrovnali a Mršťák z trestného kopu snížil na 2:1. Stejný hráč měl do poločasu další dvě šance na vyrovnání, ale ani v jednom případě neuspěl. Druhý poločas začal konfliktem Urubka s domácím hráčem. Oba uviděli červenou kartu a dál se hrálo v deseti na obou stranách. My jsme však od té doby žádnou šanci neměli. Hluk si vedení v klidu hlídal, pak přidal ještě jeden gól. My už jsme neměli sílu na zvrat. Domácí vyhráli zaslouženě. Náš mančaft musím i přes prohru pochválit. Opravdu jsme neodehráli špatné utkání. Hraje se však na góly. Já jsem tentokrát zůstal jenom na lavičce. Chtěl jsem, aby si zahráli ostatní kluci. Naším cílem je udržení páté příčky, takže potřebujeme uhrát alespoň tři body. Máme Koryčany a Nivnici, tak snad to zvládneme. Závěr zápasu poznamenala bouřka. Utkání bylo na šest minut přerušeno, ale pak se dohrálo.“

Branky: 6. Zdeněk Horák, 14. Ondřej Machala z penalty, 67. David Matejka - 23. Josef Mršťák. Rozhodčí: Zubek. Červená karta: 56. Zelinka - 56. Urubek. Diváci: 80.

NIVNICE – BUCHLOVICE 3:1 (1:1)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Výsledek je krásný, ale hra nebyla příliš dobrá. Hlavně v prvním poločase jsme hráli hodně špatně. Přitom jsme věděli a čekali, že Buchlovice zalezou na vápno a budou bránit. Bohužel klukům se příliš nechtělo běhat a podle toho to taky vypadalo. I když jsme s přispěním soupeře dali po standardce vedoucí gól, nechali jsme soupeře po jednom z mála jeho útoků vyrovnat. Ve druhém poločase jsme si pomohli standardkou. Spoléhali jsme i na rychlé protiútoky, ale moc jsme jich neměli. Naštěstí jeden jsme dotáhli a za stavu 3:1 už bylo hotovo. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Byli jsme fotbalovější. Klukům ale poslední úspěchy stouply do hlavy. Asi si mysleli, že to přijde samo.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Při troše štěstí jsme si mohli z Nivnice odvést alespoň bod. Na utkání jsme dorazili akorát v jedenácti lidech, další kluci dali přednost oslavám. Proto jsme neměli ani jednoho náhradníka. I přesto jsme v rámci svých možností odehráli solidní zápas. Od začátku jsme zodpovědně bránili a vyráželi do rychlých brejků, které umíme. Už v 9. minutě jsme jeli dva na jednoho, ale akci jsme nedotáhli do konce a vzápětí na druhé straně inkasovali gól z rohu, když si Kunc dal vlastní. Místo toho, abychom vedli, tak jsme prohrávali. Skóre jsme ale ještě v první půli nádhernou ranou Křivy z dálky srovnali. David poslal míč nechytatelně pod břevno. Domácí jinak žádnou vyloženou šanci v prvním poločase neměli, my ale taky ne. Nad útokem dominovaly obrany. Nivnice nám hned na začátku druhého poločasu dala gól po rohu, když to kapitán Stojaspal propálil k tyči. Pak měl obrovskou šanci Křiva, ale v 65. minutě po rychlém brejku mířil těsně vedle. Domácí měli herní převahu, ale zaujal Křiva svými nůžkami. Škoda, že to kopl vedle. Jinak jsme si až do konce zápasu nic dalšího nevytvořili. Výhru Nivnice podtrhl střelou po zemi k tyči Straňák. Zápas ovlivnila situace ze 45. minuty, kdy jsme měli kopat jasnou penaltu za evidentní ruku od těla ve vápně, ale píšťalka sudího zůstala němá.“

Branky: 10. Pavel Kunc vlastní, 50. Petr Stojaspal, 85. Radim Straňák - 27. David Křiva. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 150.

BOJKOVICE – NEDACHLEBICE 3:0 (2:0)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Z naší strany poctivá hra celého týmu, jak směrem dozadu, tak i do ofenzivy. Nohy nám běhaly jinak než soupeři, který mne zklamal na celé čáře. Do první pořádné šance se dostal až v 70. minutě za stavu 3:0. Hosté aktivitu směrovali do zbytečných provokací po dohrávaných herních situacích a neustálou diskusí početné střídačky směrem k rozhodčím, úleva přišla až po informaci o prohře Zlechova v Koryčanech. Chyběli nám Vacula a Kundrata, do zápasu naskočilo pět dorostenců.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Výsledek mluví za vše, víc říkat nebudu. Dění na trávníku nemá cenu komentovat. Dvakrát fér to ale nebylo. Jinak jsme prohráli góly po vlastních chybách. Jsem rád, že jsme se i přes prohru zachránili.“

Branky: 8. Filip Kalík, 50. Adam Kalina, 53. Tomáš Gorčík. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 160.

KUNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 5:2 (3:0)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Jsem rád, že jsme v prvním poločase navázali na velmi dobrý výkon z Těšnovic a zaslouženě vedli 3:0. V poločase jsme si řekli, ať hrajeme v klidu, bohužel ten byl až příliš velký. Hráli jsme bohorovně, strašně ležérně. Málo jsme běhali a nebyli schopní se dostat dopředu, čehož hosté využili a utkání zdramatizovali. Dolní Němčí si za stavu 3:1 vypracovalo dost šancí, které nevyužilo. Nám dodal klid až v závěru střídající Tvrdoň. Jsem rád za tři body, které nás přiblížily záchraně. Klid ještě nemáme, bojovat budeme až do konce.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Z dnešního utkání si musíme vzít ponaučení a také z něj vyvodíme patřičné důsledky. Ačkoliv jsme se připravovali na to, že hrajeme dopoledne, tak než jsme se dostali do zápasu, prohrávali jsme 3:0, což bylo skutečně hrozitelné. První poločas jsme se hledali a byli jsme horším týmem. Na druhou stranu musím říct, že promluva o poločase nás probudila a druhý poločas jsme měli jednoznačně navrch. Byli jsme po celou dobu na míči a hráli to, co hrát chceme. Bohužel poločas zápas nevyhrává a dneska to bylo málo. Kunovice bojovaly devadesát minut a musím přiznat, že vyhrály zaslouženě. Nebudu tajit, že jsme nějaké kluky nenasadili, protože nás čeká za týden důležité derby s Hlukem, které chceme zvládnout.“

Branky: 18. Petr Gajdošík, 23. Radek Bihári, 32. Ivo Dobrozemský z penalty, 84. Michal Tvrdoň, 86. Andreas Chaloupka - 55. a 85. Petr Škařupa. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 125.

KORYČANY – ZLECHOV 2:1 (2:1)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Celé utkání rozhodl první poločas. My jsme měli skvělý vstup do utkání a po deseti minutách vedli 2:0. Nejprve se asi z pětadvaceti metrů trefil Gejdoš, který měl prsty i ve druhé brance, když dával balon pod sebe a Tomáštík dorážel do prázdné brány. Hosty, kteří hrozili pouze ze standardních situací, jsme k ničemu nepustili. Výjimkou byla kontaktní branka z malého vápna hlavou. Ve druhé půlce se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. K vidění bylo hodně soubojů, ani jeden z týmů si nějakou vyloženou šanci nevypracoval. Hra byla rozkouskované nedovolenými zákroky. My bereme důležité tři body, konečně máme klid a jistou záchranu soutěže. Závěr utkání jsme si zkomplikovali červenou kartou, kterou obdržel Tesař za zbytečný faul. Nemohl zasáhnout míč a přesto sundal protihráče. Hosté ze závěrečného náporu nic nevytěžili. Poslední minuty jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Poslední dvě utkání můžeme odehrát bez nějakého tlaku. Nyní se musíme zaměřit na přestupové období, posílit a rozšířit kádr.“

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Zápas nechci vůbec hodnotit. Řeknu jen, že utkání rozhodlo prvních deset minut, ve kterých jsme inkasovali dvě branky a to bylo ze strany Koryčan vše. My jsme si ve zbytku utkání vytvořili územní převahu, tlak, ale zase jsme doplatili na neproměněné šance. Taky nám sudí upřel jasnou penaltu. Důvod, proč ji nepískl, nikdo nezná. Přitom všichni faul viděli.“

Branky: 5. Rostislav Gejdoš, 10. Filip Tomáštík - 26. Jakub Šmatelka. Rozhodčí: Kotačka. Červená karta: 83. Tesař (Koryčany). Diváci: 250.

ÚJEZDEC – ŠUMICE 3:0 (2:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Pro nás je to největší derby. Chtěli jsme proti Šumicím odčinit podzimní obrovskou ostudu. Soupeř nás doma ve všem předčil. V odvetě byl základní rozdíl v emocích. My jsme měli o co hrát, hosté navíc byli hodně oslabení. Naši kluci do toho dali víc. Hlavně naši fanoušci si zápas užili. Přišlo hodně lidí, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Utkání bylo poměrně vyhrocené, k vidění byly i strkanice. Ale zase po derby jsme si podali ruce a byli zase kamarádi. Pro nás bylo důležité, že jsme na začátku utkání za bezbrankového stavu přežili dvě obrovské tutovky Šumic, když dvakrát hlavičkovali nad branku. My jsme byli v zakončení přesnější a dali do poločasu dvě branky. Vyzdvihnout musím výkon brankáře Jirky Pochylého, kerý nás na rozdíl od předchozích třech zápasů neskutečně podržel a vychytal nulu. Opravdu řešil několik velmi těžkých situací. Musel posbírat hlavně centry a další vysoké balony. Dvakrát předvedl skvělý zákrok. Šumice na tom byly fotbalově dobře, byly častěji u míče, ale spíš si přijely zahrát fotbal a nedali do toho tolik, co naši kluci. Chyběl nám jenom Broňa Červenka, což je náš stěžejní hráč. Ale na lavičce jsme měli další kluky. Už o poločase jsem dvakrát střídal, i díky náhradníkům jsme soupeře nepustili do nějakého drtivého tlaku, extra šancí. My jsme vsadili na jednoduchost, bojovnost, která byla na naší straně o level výš. Jsem moc rád, že jsme se s fanoušky rozloučili výhrou.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Derby nám nevyšlo. Sice jsme se na začátku zápasu dobrou kombinací a centry ze strany dokázali dostat do dvou nebo třech šancí, které jsme ale neproměnili. Domácí se pak ve dvanácté minutě po dlouhém míči za obranu dostali do vedení. Gólu předcházela špatně vyhodnocená situace a přehození gólmana. Druhou branku přidal Pilka, jenž po centru ze strany uplatnil svůj důraz v šestnáctce a propálil vše. My jsme pak drželi míč a domácí se spíše bránili. Újezdec hlavně nakopával dlouhé míče míče dopředu. Byl to spíš soubojový zápas. Na domácích bylo vidět, že více potřebovali body, za kterými si od začátku šli. Prostě je víc chtěli. Vyzdvihnout musím výkon domácího gólmana, který nejen za stavu 0:0, ale 2:0 soupeře bravurními zákroky podržel. Opravdu chytal fantasticky, byl jednznačně nejlepším hráčem utkání.“

Branky: 12. Roman Vacula, 33. Libor Pilka, 60. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 350.