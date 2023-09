Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Tři body samozřejmě beru. Jsem spokojený s šesti nastřílenými brankami ani výkon nebyl špatný, ale štve mě, že jsme zbytečně inkasovali tři branky. Bohužel se zatím nedokážeme soustředit až do konce. Za stavu 5:0 jsme polevili, čehož soupeř využil ke zkorigování porážky, zmírnění debaklu. Přitom zápas byl od začátku v naší režii, po prvním poločase jsme vedli 4:0 a bylo to v klidu. Mrzí mě, že se kluci nedokážou koncentrovat celý zápas a vždycky poleví. Vím, že jasné vedení k tomu svádí, ale já nechci, aby tomu tak bylo. Konkurence v týmu je velká, každý by měl bojovat o své místo v sestavě. Ve druhé půli jsme nechali zahrát všechny kluky, ale zbytečně jsme se ukolébali vedením. Přitom konečně jsme utkání rozhodli daleko dřív a nestrachovali se až do poslední minuty. Věřím, že šňůru udržíme co nejdéle a dostaneme se tam, kde máme být.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Za ambiciózním soupeřem jsme putovali až do Olomouckého kraje, neboť Zborovice mají v Měrovicích nad Hanou svůj dočasný azyl. Bohužel jsme postrádali našeho špílmachra Tomáše Rešku a také mladého Jana Maršála, jehož vyřadila infekce. V nabité domácí sestavě jsme oproti tomu marně hledali obě poslední posily Ondřeje Kušníra s Milanem Marečkem. Domácí podle očekávání začali zostra a už po pár sekundách musel Lukáš Rotter odvážně na zem, aby z kopačky sebral míč hbitému exzbrojovákovi Patriku Žourkovi. Podařilo se nám však srovnat krok a dobrých dvacet minut nejenže drželi favorita na uzdě, ale vypracovali si i první slibnou příležitost. Dalekonosnou ránu Petra Posoldy směřující pod břevno však Michal Bárta stačil v poslední chvíli vyrazit. Ve 21. minutě jinak skvěle hrající Roman Sedlář v naší šestnáctce možná až příliš důrazně atakoval hrajícího kouče Martina Hanuse a ten jeho nerozvážnost zkušeně využil. Nařízenou penaltu matador Michal Ordoš proměnil excelentně. Už po třech minutách ale mohlo být srovnáno, když se Jakub Eremiáš po Posoldou nakrátko rozehraném rohovém kopu zčistajasna objevil sám až před Bártou, i s jeho střeleckým pokusem z úhlu si ale tento exligový brankář poradil. O chvíli později domácí defenzíva nečekaně chybovala a scházelo jen málo, aby balón od dotírajícího Jakuba Eremiáše neskončil v bráně. Škoda těchto dvou šancí, neboť vzápětí se Hanákům povedlo zápas fakticky rozhodnout. Nejdřív totiž ve 32. minutě míč odražený naší obranou náhodně dotancoval až k Michalu Ordošovi a ten jej z hranice velkého vápna pohotově usměrnil do horního růžku Rotterovy svatyně - 2:0! Následně tento 40tiletý rodák z Troskotovic naštěstí odmítl hattrick, když zblízka o fous minul bránu po průniku Dominika Bejdáka zprava. O něco později však další Bejdákovu nabídku v podobné situaci už Ondřej Slaměník bravurně zvládl. Hřebík do rakve nám pak těsně před přestávkou stačil zatlouct i druhý křídelník Jan Krejčíř, jenž prudkou střelou k tyči stanovil i poločasový výsledek – 4:0. Krutá lekce z produktivity! A nezůstalo jen přitom… Hned po změně stran po dalším biliáru poblíž našeho velkého čtverce se balón opět náhodně odrazil proti našlápnutému Patrikovi Žourkovi a tomu stačilo jen nastavit placírku a zamířit. Domácí fans se dobře bavili a z tribuny naše decimované hráče ke středovém kruhu vyprovodili hitem šedesátek "Pátá, pátá už odbila…". To nás ale patrně vyhecovalo. V 55. minutě výborně hrající Petr Posolda kolmicí vyslal do úniku středem Jakuba Eremiáše a ten se konečně gólově letos poprvé prosadil. Neuběhly ani tři minuty a Jaroslav Tesař kousek za vápnem šikovně uvolnil Marka Stupňánka, na jehož křížnou přízemní střelu byl Bárta opět krátký. Druhý zápas, druhý gól! Naši chvilkovou radost však rázem uťal opět Ondřej Slaměník, jenž si v plném náběhu precizně zpracoval přesně načasovaný oblouček Michala Ordoše a našemu brankáři nedal šanci. Další gól měl pak na noze i náš mladík Marek Stupňánek, ale svůj nájezd zleva v tandemu se spoluhráčem Alexandrem Bujorem nezvládl a mezi tyče se poté nevešla ani hlavička Karla Věžníka po centru Tomáše Ryšky. Střelecký účet nakonec až v poslední minutě uzavřel jeden z nejlepších na hřišti Petr Posolda, jenž efektně z velké dálky nachytal Bártu na hruškách. Přestože jsme podruhé venku dostali šestku, náš herní projev za daného stavu hodnotím pozitivně. Daleko zkušenějšímu a technicky vyzrálému soupeři jsme čelili statečně a s maximálním nasazením, hráčům jsem za jejich přístup a odhodlání poděkoval. Stále nás však sráží školácky nedotažené slibné akce, neproměňování šancí a často i hodně lacině inkasované góly. Bude to ještě fuška… Musím pochválit celou trojici rozhodčích, zápas odřídili s velkým citem a s nadhledem.“

Branky: 22. z penalty a 33. Michal Ordoš, 39. a 60. Ondřej Slaměník, 45. Jan Krejčíř, 47. Patrik Žourek – 55. Jakub Eremiáš, 57. Marek Stupňánek, 90. Petr Posolda. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 120.

BOJKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:2 (1:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Narazili jsme na kvalitního soupeře, který měl svoji kvalitu a výsledek dvakrát srovnal. Jenom mě v této soutěži vadí, že si rozhodčí nechají od hráčů do všeho kecat, pak to vrhá špatné světlo. Někteří trenéři si neumí udělat pořádek s mančaftem, přitom disciplína by měla být základ. I přes remízu hodnotím utkání pozitivně. Jenom škoda, že jsme utkání nedosáhli do vítězného konce. Šance na to byly. Brzy jsme šli do vedení, ale soupeř v úvodu druhé půle výsledek srovnal. I když jsme reagovali a podruhé skórovali, Dolní Němčí opět skóre srovnalo. Na konci střetnutí jsme byli blíže výhře, ale střídající Petr Gago trefil tyč a velkou šanci neproměnil Vojta Dolina, který šel sám na brankáře. I přes ztrátu dvou bodů chválím hráče za nasazení a přístup, který byl v pořádku. Nemohu říct, že by se někdo na něco vykašlal. Škoda, že jsme neměli více štěstí, abychom získali tři bod, na které dneska bylo. Ve hře byly pasáže, kdy měl každý z týmů navrch. Celkově jsme si gólových šancí vypracovali asi víc, hosté však poctivě bránili a dobře nás dostupovali. Gól na 2:2 byl smolný. Varga stojící na brankové čáře trefil pouze soupeře, od kterého se míč dostal do sítě. Byl to smolný moment. Kluci jsou možná smutní, že to nedotáhli, ale odvedli dobrou práci.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Na těžkém terénu v Bojkovicích viděli diváci velmi zajímavé utkání. Všechno začalo už v úvodu, když sudí uděloval našim hráčům karty snad ze všech důvodů, jako by to byl v prvním poločase jeho jediný úkol. První branku jsme obdrželi už v 6. minutě poté, co naše obrana vystavovala útočníka do ofsajdu, ale pomezní nereagoval a brankář Semenko si s touto situací neporadil. Hrálo se bojovné utkání a vyrovnali jsme po skvěle zahraném přímém kopu Palíka, jenž si domácí hráč protečoval do vlastní šibenice. Od vyrovnávací branky až do konce utkání jsme už byli silnějším mužstvem na míči, mezihra byla vidět převážně naší strany, domácí se spoléhali na nakopávané míče a brejky. Ve druhé půlce jsme ale opět museli dotahovat, protože naše obrana nereagovala na propadnutý centr a domácí útočník neměl problém s uklizením míče do kasy. Na 2:2 poté srovnával Libor Kadlček jeho typickým způsobem tak, že poskakující míč na brankové čáře mu obránce napálil do zad a míč rovněž skončil v síti. Po zbytek zápasu jsme domácí zatlačili, avšak žádnou z šancí jsme už nevyužili. To se nám mohlo vymstít ke konci zápasu, když se Bojkovice dostaly po nakopnutých míčích do dvou brejků, kde nás už Semankou podržel a po rohu ještě nastřelily tyčku. Tady jsme měli opravdu štěstí, že jsme nedostali branku a nestihl nás stejný osud jako před týdnem, kdy by jsme alespoň o bod přišli v samotném závěru. Celkově myslím, že remíza je spravedlivá pro obě mužstva.“

Branky: 6. a 58. Jan Gago – 51. a 64. Libor Kadlček. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 120.

Zlechov přehrál Ostrožskou Novou Ves, dvěma hlavičkami rozhodl Hynek Vaněk

ŠUMICE – TĚŠNOVICE 2:5 (1:3)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Bohužel jsme v utkání udělali hloupé chyby, které soupeř potrestal. My jsme podobné šance neproměnili, což rozhodlo. Hosté měli vpředu výborného Janoštíka, který je na tuto třídu rozdílový hráč. Byl opravdu výborný. Podržel balon, přihrál a když se dostal do šance, skóroval. Těšnovice u nás vyhrály zcela zaslouženě.“

Petr Bíbr, asistent trenéra Těšnovic: „Zasloužená výhra. Myslím, že divákům se musel fotbal líbit. Oboustranně to byl pohledný fotbal. Rozhodlo to, že my jsme proměnili šance a domácí ne. Jinak v poli hra byla celkem vyrovnaná. Sice jsme byli občas vzadu laxní a dopouštěli se chyb a zbytečných ztrát, Šumice je ale nedokázaly potrestat. My jsme naopak byli produktivní a stříleli góly. Důležité bylo, že jsme soupeři ještě v první půli odskočili na rozdíl dvou branek. Druhý poločas jsme měli víceméně pod kontrolou. Souhlasím, že Janoštík patřil k nejlepším hráčům, vyzdvihnout ale musím i gól Šilingera, který se po rohu trefil parádně do šibenice a dal vítězný gól. Konečně se nám vrátili Majkrič s Urubkem, v naší hře byli znát.“

Branky: 36. Tomáš Andrlík, 83. Alex Zuborňák - 39. a 83. Radek Janoštík, 25. Jiří Bartušek, 45. Ondřej Šilinger, 65. Karel Majkrič. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 150.

NIVNICE – NEDAŠOV 2:0 (1:0)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Jsem rád, že jsme domácí hodový zápas zvládli. Pro diváky, kterých přišlo opravdu dost, to bylo zajímavé utkání. Na nás ale bylo vidět, že máme za sebou náročný program a že jsme v týdnu sehráli tři utkání. Bylo to od nás takové pomalejší, zdlouhavé. Hlavní je, že jsme úkol splnili a zase zvítězili. Kvalitního soupeře jsme si pohlídali a do nějakých vážnějších gólových situací jej až na nějaké závary ke konci střetnutí, kdy to bylo pouze 1:0, nepustili. Naštěstí jsme v nastaveném čase přidali druhou branku a bylo hotovo. Do té doby ale soupeř stále žil. První branku jsme dali z penalty, pojistku přidali po brejku. Vítek odhlavičkoval balon po jejich standardce, přesprintoval celé hřiště a nějakým způsobem dostal míč do brány. Nedašov má dobře organizovaný a zkušený tým, který hraje ze zabezpečené obrany a spíše číhá na brejky. Plus hrozí ze standardních situací.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Domácí vyhráli zcela po zásluze. Nivnice byla od začátku lepší, my jsme hráli spíše opatrně a nemohli se do toho pořádně dostat. Nivnice držela více balon na svých kopačkách. Nám pomohla až průtrž mračen, která se na konci první půle přehnala nad stadionem. Hru jsme trochu srovnali a v tu chvíli to vypadalo, že se zvedneme. Vstup do druhého poločasu ale nebyl dobrý. Josef Fojtík chtěl trefit balon, místo toho fauloval protihráče a přišla správně odpískaná hodová penalta. My jsme se v závěru snažili zkusit vyrovnat. Už nám o nic nešlo, tak jsme hru otevřeli a v poslední minutě dostali z brejku na 2:0. Nivnice vyhrála zaslouženě, my jsme si moc šancí nevytvořili. K něčemu jsme se dostali až ke konci, byly tam jenom závary. Zápas poznamenala průtrž mračen. Trvala tak pět nebo sedm minut. Chvíli jsem si myslel, že se hra přeruší, ale najednou to přešlo a poločas se normálně dohrál. Jinak v Nivnici je nádherný areál, perfektní hřiště.“

Branky: 49. Radim Straňák z penalty, 90. Jakub Vítek. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 303.

KROMĚŘÍŽ B – ÚJEZDEC 5:1 (2:1)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Soupeře musím pochválit. I když byl zataženější, snažil se precizně bránit. Hosté byli odhodlaní a jednoznačně motivovaní naším trenérem Červenou, který za Újezdec občas nastupuje. Proti nám sice nenastoupil, ale soupeři jistě dal nějaké rady. Hosté hráli to, co mohli, závěr už jsme ale jasně ovládli. Dlouho jsme ale museli trpělivě čekat až přijdou góly. Šancí bylo zase relativně dost. Újezdec ale poctivě bránil, utkání odbojoval, odbouchal. My jsme rádi, že máme za sebou další vítězné utkání. Vyzdvihnout musím Radovana Budína, který se k nám konečně připojil a poprvé v sezoně nastoupil. Jsem velmi rád, že naskočil do utkání a prezentoval se solidním a velmi zodpovědným výkonem. Určitě nám pomohl k vítězství.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „V nějakém koutku duše jsem věřil, že bychom si mohli z Kroměříže odvést alespoň bod, ale soupeř byl výkonnostní někde jinde. Fotbalovost byla jednoznačně na straně Hanáků, konečný výsledek odpovídá dění na hřišti. Bohužel první gól jsme dostali hned v první minutě. Někteří kluci možná ještě byli v kabině. Pak jsme se trochu oklepali a skóre srovnali. Škoda, že jsme dostali druhou branku chvíli před přestávkou. Kdybychom první poločas dohráli na 1:1, bylo by to možná jiné. Samozřejmě neříkám, že bychom v Kroměříži vyhráli, ale soupeř mohl znervóznět. Domácí si ale vypracovali spoustu šancí, zaslouženě vyhráli. Rozdíl byl tak o dvě třídy.“

Branky: 1. a 85. Martin Surynek, 44. a 74. Tomáš Fuksa, 85. Vladyslav Mazuryk– 32. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Mitáček Diváci: 60.

Nevídané! Kanonýr Zálešák hrál i se dvěma žlutými kartami, trest čeká i Jurčeku

MLADCOVÁ – STARÉ MĚSTO 2:5 (2:3)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Staré Město bylo výrazně lepší a zaslouženě zvítězilo. My jsme sice šli brzy do vedení a za stavu 1:0 měli ještě jednu tutovku, ale vedení jsme nenavýšili a soupeř pak výsledek otočil. Bohužel v jedenácti lidech se I. A třída hrát nedá. Neměli jsme jediného náhradníka. Chybělo nám osm hráčů, z toho šest ze základní sestavy. Nejsme kouzelníci, abychom dokázali tolik kluků nahradit. Jinak situaci ve Starém Městě vůbec neznám. Nevím, že má jiného trenéra. Dobře znám jenom Romana Hašu, kterého jsem dříve trénoval.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „S výhrou jsem samozřejmě spokojený. Potřebovali jme se konečně chytnout, ale výsledek nemůžeme přeceňovat. Při vší úctě k Mladcové soupeři z Nivnice nebo z Kroměříže byli trošku jiný level. Domácí nastoupili oslabení a bez náhradníků. Na našich klucích bylo od začátku vidět, že si zatím jdou. I když jsme brzy inkasovali branku a prohrávali, nezlomilo nás to a ještě do poločasu jsme výsledek otočili. Ve druhém poločase byla dominance z naší strany ještě větší, branek jsme mohli dát ještě daleko víc. Kluky ale musím za přístup i výkon pochválit. Nyní musíme jít pokorně zápas od zápasu a poctivě pracovat. Čekají nás těžší zápasy s daleko lepšími soupeři. Jinak žádné změny v sestavě jsem nedělal. Nebyl k nim důvod. Bylo to o nastavení hlav, přístupu k tréninku. Pokud budou kluci dál dřít, výsledky se určitě dostaví. Za týden nebo čtrnáct dnů to ale nebude. Kluci ale fotbal hrát umí a mají kvalitu na to, aby I. A třídu bez problémů hráli. Chyběl nám akorát dlouhodobě zraněný Horák a Smělík.“

Branky: 4. Jan Ramert, 41. Dominik Dvořáček – 38. a 55. Vladimír Brázdil, 31. Filip Štaubert, 36. Ondřej Hastík, 84. Zdeněk Sonntag. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

KUNOVICE – NEDACHLEBICE se hraje v úterý 5. září v 16.30