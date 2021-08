FRYŠTÁK – HLUK 4:5 (3:2)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Nás čekal ve třetím kole zatím suverén soutěže, fotbalisté Hluku, kteří podle reportáží z utkání podle svých soupeřů hrají svou vlastní soutěž. Svým soupeřům v prvních dvou kolech nadělili šestnáct branek. Jenže na světelné tabuli ve 12. minutě svítil stav zápasu 3:0 pro Fryšták, když dorostenec Halašta vstřelil svůj první hattrick v mužích. Mohlo to být pro hosty taky horší, jenže Vavruša svou tutovku hlavou neproměnil a nedokázal chvíli po té přehodit hodně vyběhnutého brankáře. Velká škoda. Trenér hostů sáhl k rychlému střídání a na hřiště už ve 21. minutě poslal rychlíka Zelinku. Hluk vzápětí hlavičkou Martiše snížil a střídající Zelinka pak přiblížil hosty na kontakt jedné branky. Druhou část prvního poločasu Hluk potvrzoval své kvality a Fryšták byl zatažen v hluboké defenzivě. Poločasová přestávka přinesla v řadách domácích uklidnění a hosté dvacet minut marně bušili do obranného valu Fryštáku, ale šancí na srovnání měli dost. Až v 68. minutě vyrovnal Vaďura. Hluku vyrovnání nestačilo a hrnul se stále do útoku. Některé akce hostů byly na tuto soutěž neuvěřitelné. Fryšták bojoval, hráči dřeli, cítili možnost bodů proti výbornému týmu, ale v 80. minutě kapitán Hluku Sopůšek dal gól na 4:5. Hluk si to udělal v úvodu utkání složité a musel svou extratřídu v soutěži dlouho potvrzovat a o těžce nabité vedení přišel, když v 88. minutě vyražený míč brankářem po střele Bednaříka dorazil do sítě hostů Vavruša. To už nikdo moc nevěřil, že Hluk dokáže vyhrát. Ale stalo se. Martiš centroval z dálky na zadní tyč a míč zaplul do levého horního rohu překvapeného domácího brankáře. Euforie z branky a zisku tří bodů měli nejen hráči hostů, ale taky početná divácká návštěva z Hluku. Utkání přineslo velmi dobrý fotbal z obou stran.“

Antonín Zlínský, funkcionář Hluku: „Naše mužstvo bez Zelinky, který měl drobné zranění kotníku z utkání ze Starým Městem a byl pouze na lavičce. Začátek utkání byl doslova hororový. Osmnáctiletý mladíček z Fryštáku Halašta usměrnil favorita utkání tak, že se všichni diváci nestačili divit. Třetí minuta 1:0,dvanáctá minuta 2:0 a třináctá minuta 3:0. Vše jeden fotbalista. Co se to dělo s obranou činností našeho mužstva? To už se zvedl Zelinka z lavičky a za chvíli šel na plac místo Přecechtěla. My jsme byli sice nebezpeční, ale dát gól se nám nepodařilo. Až přišla 25. minuta a Martiš přeloboval domácího brankáře Mikela a stav se měnil. Příchodem Zelinky se naše útočná fáze dostala do větších obrátek. Ve 37. minutě to byl právě Zelinka, který snížil na 3:2. Do druhého poločasu jsme nastoupili s přesvědčením, že nějaké góly musíme dát a žádný už nedostat. Hrálo secelý poločas na jednu branku, domácí se dostali jednou na dostřel Šichy z trestného kopu. V 68. minutě po akci na levém křídle se dostal míč k Vaďurovi a ten skóre srovnal. Když v 80. minutě Sopůšek vstřelil čtvrtý gól, všichni si mysleli, že je už vyhráno. Nebylo. Domácí se osmělovali a v 88. minutě Šichovi vypadl lehký míč z rukou a dorážející Vavruša vyrovnal na 4:4. To však ještě nebylo všechno. Nesmířili jsme se s výsledkem a šli do útoku a stálo při nás štěstí. Martišův polocentr, polostřela u nastavení skončila v domácím vinklu a následně v síti. Poučení do dalších zápasů: Být soustředěný od začátku a dokud má soupeř elán a sílu hrát zodpovědně v obranné činnosti. To, co se stalo dnes, by se opakovat nemělo.“

Branky: 3., 12. a 13. Tadeáš Halašta, 88. Marek Vavruša - 25. a 90. Tomáš Martiš, 37. Adam Zelinka, 68. Richard Vaďura, 80. Roman Sopůšek. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 100.

OSVĚTIMANY – DOLNÍ NĚMČÍ 5:0 (3:0)

Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Byl to jednoznačný zápas. Výsledek odpovídá dění na trávníku. Vypracovali jsme si spoustu šancí, klidně jsme mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Hosty podržel gólman Kadlček. My jsme zahrozili hned v páté sekundě, ale Pak v jasné šanci nedal. Stejně si vedli i další kluci. Do přestávky jsme naštěstí proměnili alespoň tři příležitosti a zápas rozhodli. Ve druhém poločase už náš výkon nebyl takový. Dolní Němčí ale mělo pouze jednu šanci, jeden z jejich hráčů ale z penalty mířil mimo. V prvním poločase měli hosté nebezpečný trestný kop, jinak nic. My jsme dál utkání kontrolovali, v závěru se dvakrát trefil náhradní brankář Kučera, který šel i kvůli zranění ruky na hrot a dvakrát to tam na zadní tyči zavřel. (úsměv) Mně střídal Pfeffer, dostal jsem naloženo, ale za rozhodnutého stavu bych šel z trávníku i tak.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Výsledek určitě odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Osvětimany mají mužstvo, které je oproti ostatním týmům v I. A třídě někde jinde. Ještě jsme nehráli Hlukem, ale Osvětimany rovněž patří do vyšší třídy. Domácí nás fotbalově přehráli. Asi půlhodinu jsme se drželi, ale do přestávky jsme dostali tři hloupé branky a za stavu 3:0 nebylo co řešit. Ve druhém poločase jsme asi čtvrt hodiny byli více na balonu, vytvořili jsme si dvě šance, ale žádnou jsme nedali. Závěr už zase patřil domácím. Nám chyběli Petr Tinka a Pavel Krchňáček. Oba se v sobotu ženili. Na svatbu šlo snad osm kluků, takže jsme rádi, že nám Osvětimany vyšly vstříc a zápas odehráli již v pátek. V sobotu bychom to asi nedali.“

Branky: 27. a 39. Skřivan, 76. a 79. Kučera, 42. Čevelík. Rozhodčí: Korch. Diváci: 97.

NIVNICE – ÚJEZDEC 4:0 (2:0)

Jan Mahdalík, asistent trenéra Nivnice: „Pro nás to byl nečekaně jednoduchý zápas, který suverénním způsobem ovládl čtyřgólový Radim Straňák. Hlavně díky němu nebylo moc co řešit. Z výkonu soupeře jsem zklamaný. Újezdec znám, dlouhá léta jej sleduji, ale tentokrát mi přišel odevzdaný. Opravdu jsme ho jednoznačně přejeli. I když ve druhém poločase nás hosté asi na patnáct minu zatlačili, nic pořádného si ale nevytvořili. Opravdu to byl jednoznačný zápas. Derby bylo poklidné, pohodové. Oproti předcházejícímu venkovnímu utkání v Šumicích to bylo tisíc a jedna. Byli jsme až na vyloučeného Stojaspala kompletní.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Bohužel se nám nyní nedaří, jsme v krizi, útlumu. Dostáváme strašně jednoduché branky. První poločas jsme prospali. Nakonec si s námi poradil jediný hráč, který nás vždycky porazí. Radima Straňáka znám, vedl jsem jej ve Strání. Jsme kamarádi. A i když přesně víme, co dělá a kluky na něj upozorňujeme, tak ho stejně neuhlídáme. Na druhé straně tři branky padly po našich hrubých individuálních chybách. Ve druhém poločase jsme tam měli dvacetiminutový úsek, kdy jsme dobývali branku domácích, ale byl to spíš platonický tlak s pár pološancemi. Byl to jediný moment, kdy jsme v zápase sahali po kontaktním gólu. Jakmile jsme ale inkasovali třetí branku, tak už bylo po zápase. Hlavně kvůli lidem mě mrzí, že jsme takto krásné derby nezvládli. Po delší době za nás nastoupil stoper Hráček, kterého jsme přemluvili a byť výsledek tomu nenapovídá, pomohl nám. Bohužel brzy střídal Filip Lekeš, který měl vykloubené rameno a teď s ním pořád laboruje. Chyběli nám Valenta, Slinták a Roman Vacula. Teď máme před sebou těžké zápasy s Bojkovicemi a v Osvětimanech, snad získáme nějaké body.“

Branky: 14., 25., 67. a 80. Radim Straňák. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 350.

BOJKOVICE – ŠUMICE 1:2 (1:1)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Soupeř vyhrál zaslouženě. Tři body si zasloužil hlavně za výkon ve druhém poločase, kdy i přes dlouhé oslabení dokázal stále hrát aktivně a nepustil nás do nějakého tlaku, který by přinášel brankové příležitosti. Ve druhém poločase jsme hráli pomalu a čitelně. Byly tam ztráty, z naší strany strašně křečovité. Jenom jsme nakopávali balony dopředu a čekali na nějaký šťastný moment, kdy se k nám odrazí balon. Převládala apatie, křeč a vše vyvrcholilo gólem z brejku na 1:2. Šumice závěr dohrály euforií. Věděli, že k nám nepřijely jako favorit a pořád byly ve hře. My jsme se posledních deset minut pokoušeli výsledek alespoň zremizovat. Měli jsme tam nějaké akce, tentokrát jsme ale neměli štěstí v koncovce. Přitom první půlku jsme hráli nátlakově tak, jak jsme chtěli. Bohužel jsme hned v úvodu z brejku dostali gól. Hostující hráč nám utekl a prostřelil Urbánka. My jsme se však dostali zpátky do zápasu. Měli obrovské množství standardek i šancí. Šli jsme třeba z boku na gólmana, ale předfinální a finální fáze nebyla dobrá. Vyrovnal až Vacula z trestného kopu. Věřili jsme, že můžeme zápas zlomit na svoji stranu, což se nám kvůli okolnostem, které jsem zmiňoval na začátku, nepodařilo. Musím pochválit soupeře. Šumice samozřejmě známe, ale překvapily mě tím, že směrem dozadu byly víc konsolidovanější než v minulých sezonách. Je vidět, že se o rok zase zvedly a zaslouženě jsme na špici tabulky. My se z toho musíme dostat, protože nejsme zvyklí prohrávat a už vůbec ne doma. Je to pro nás ledová sprcha. Nyní nás čeká další derby v Újezdci, ztracené body musíme nahrát tam.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápasu byl z naší strany dobrý. Domácí sice měli taky nějaké šance a byli trošku aktivnější, ale hrozili hlavně ze standardních situací a především rohů. V úvodu měl soupeř menší tlak, ale postupně se to srovnalo. My jsme se ujali vedení po dobré kombinaci středem hřiště, když šel Andrlík sám na bránu a proměnil. Tím jsme se trošku zklidnili. Bojkovicím chvíli trvalo, než se oklepali. Snažili se vyrovnat, což se jim podařilo po hodně přísně nařízeném trestném kopu těsně za šestnáctkou, kdy se Vacula krásně trefil přes zeď. Měli jsme celkem dobrý nástup do druhé půle, ale hned v 51. minutě byl po druhé žluté kartě správně vyloučen Pilka. V deseti jsme se však více semkli a začali ještě více bojovat. Paradoxně jsme měli víc šancí než v jedenácti. Bojkovice spoléhaly jenom na nákopy. Mají výborné standardky. Těmi nás zatlačily, ale my jsme bojovností, aktivitou a odhodláním zápas zvládli. Rozhodnutí padlo v 79. minutě, kdy Kelíšek přešel přes dva hráče a svůj únik dobře vyřešil. V nastaveném čase pak i domácí inkasovali červenou kartu a byl klid. Byli jsme opravdu lepším týmem než domácí.“

Branky: 41. Daniel Vacula - 12. Andrlík Tomáš, 79. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Dospěl. Červené karty: 90. Varga - 51. S. Pilka. Diváci: 400.

NEDACHLEBICE – TĚŠNOVICE 2:4 (1:2)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V prvním poločase byla hra v poli vyrovnaná, ale náš nedůraz a nedůslednost před vlastní brankou soupeř využil k vedení 2:0. Před odchodem do šatny se trefil Čtvrtníček krásně k tyči a snížil. V 63. minutě Tomáš Klvaňa vyrovnal a my šli za vítězstvím. Gól jsme však nedali a rozhodla osmdesátá minuta, kdy jsme neubránili roh Těšnovic.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Konečně jsme nastoupili v téměř kompletním složení, což se na naší hře projevilo. Hned to bylo lepší. První poločas byl vyrovnaný, šancí jsme ale měli víc než soupeř. Dvě z nich jsme využili. Nedachlebice jsme ale dostali na koně zbytečnou standardkou, kterou Čtvrtníček zkušeně proměnil. Pak už to bylo nahoru, dolů. My jsme ve druhé půli na patnáct minut vypadli z rytmu a domácí srovnali. V tu chvíli se začal lámat chleba. Za stavu 2:2 jsem prostřídal sestavu a čerství kluci z lavičky nás zase nakopli. Přežili jsme nějaké šance soupeře a v závěru dali dva góly. První padl po standardní situaci, druhý po závaru. Myslím, že to jsou zasloužené body zvenku. Teď je jenom musíme potvrdit doma s Buchlovicemi.“

Branky: 42. Ondřej Čtvrtníček, 63. Tomáš Klvaňa - 10. Janoštík Radek, 15. Bernatík Michal, 80. a 87. Tomáš Mrázek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 100.

BUCHLOVICE – ZLECHOV 2:1 (1:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Z pro nás lehkého zápasu jsme si to sami udělali těžkým. V prvním poločase jsme měli minimálně pět vyložených šancí. Z nich jsme ale dali jenom jeden gól. Přitom jsme měli vést 5:0 nebo 6:0. Naštěstí jsme na začátku druhého poločasu přidali druhý a uklidňující gól. Poté ale převzali iniciativu hosté. Nevím, jestli to bylo fyzičkou nebo strachem o výsledek, ale místo toho, abychom dál útočili, tak jsme se zatáhli dozadu a vyčkávali, což nebyla dobrá volba. Zlechov nás svojí bojovností trápil a patnáct minut před koncem po individuální alci snížil na 2:1 a ještě z toho bylo drama. Hosté už si potom žádnou další vyloženou šanci nevypracovali. My jsme v závěru hrozili z protiútoků, ale žádný z nich jsme nedotáhli do konce. Chyběla nám kvalita ve finální fázi. Jelikož jsme nepřidali třetí góly, zápas jsme dohráli se strachem o výsledek. Z derby máme tři body, ale víme, že máme na čem pracovat.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. Domácí byli v tom prvním jasně lepší. Vypracovali si hodně šancí, které ale nevyužili. Prosadili se až po rohu ve 42. minutě. My jsme do druhého poločasu vstoupili nekoncentrovaně a krásné dalekonosné střele Křivy jsme prohrávali 0:2. Přesto jsme ve druhém poločase byli lepším týmem, stačili jsme ale jenom snížit. Vyrovnat se nám nepodařilo, byť jsme tam nějaké šance měli. Při závarech před buchlovickou brankou jsme neměli ani štěstí, žádný balon se k nám neodrazil. Stále čekáme na první bod. Jinak to bylo klidné derby.“

Branky: 42. Ondřej Vašek, 48. David Křiva - 76. Vaněk Hynek. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 125.

KORYČANY – KUNOVICE 3:2 (1:0)

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Utkali jsme se s těžkým a nebezpečným soupeřem. Zápas jsme prvních čtyřicet minut měli ve svých rukách. dali jsme nádhernou branku, pak soupeř chvíli před poločasem z rohu vyrovnal. Aby toho nebylo málo, tak jsme v první minutě druhé půle inkasovlai gól na 1:2. Pak ale přišly chvíle uzdraveného Petra Posoldy, který šel do hry až po změně stran a dvěma branami otočil výsledek na 3:2 a následně ještě dvakrát trefil tyčku. Soupeř i nadále hrozil nakopávanými balony a brejkovými akcemi. My jsme měli další šance, ale uklidňující čtvrtý gól jsme nepřidali. Utkání bylo pro diváky zajímavé a atraktivní, pro nás trenéry hodně špatné a infarktové. (úsměv) Tři body ale máme, což je hlavní.

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Začali jsme dobře, ale domácí vstřelili krásný gól. Poté jsme se vyrovnali domácím v nakopávaných balonech. Až od 35. minuty jsme hráli to, co jsme chtěli. Navíc nám pomohl gól do šatny. Po nástupu z ní jsme opět dali gól, ale dlouho jsme vedení neudrželi. Po tečované střele domácí skóre vyrovnali. Poté už to byla taková „divočina". Hrálo se nahoru dolů, když domácí dali po odraženém míči vítězný gól. Poté jsme hráli vabank a domácí dali dvě tyčky. Nám ale nebyla odpískána v 89. minutě penalt. Doplatili jsme na neproměňování šancí. Kdyby zápas skončil 5:5, nikdo by se nedivil.“

Branky: 54. a 70. Petr Posolda, 12. Dominik Kaňa - 45. Albert Šašinka, 47. Daniel Flek. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 110.