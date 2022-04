Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Hodnocení je jednoduché, Osvětimany byly po celé utkání jasně lepší a vyhrály zcela zaslouženě. Přehrály nás fotbalově, daly čtyři branky. Rozdíl mezi mužstvy byl velký. My jsme snížili až za rozhodnutého stavu v závěru. Možná kdyby za stavu 0:2 Martin Krchňáček proměnil svůj únik, soupeř by trochu znejistěl, ale na body jsme pomýšlet nemohli.“

Jiří Perůtka, záložník Osvětiman: „I když nám před utkáním onemocněl gólman Chvojka a do branky musel Kučera, moc práce neměl. Utkání jsme zvládli dobře. Poměrně brzy jsme šli do vedení a uklidnili se. Celý zápas jsme měli víceméně pod kontrolou, nepřipustili jsme žádnou komplikaci. Domácí nás příliš nezlobili, velké problémy nám nedělali. Utkání jsme si v klidu hlídali, oproti předcházejícím zápasům jsme jej měli ve své a pod kontrolou. Do přestávky jsme přidali druhý gól, hned po změně stran zvýšili na 2:0. Po čtvrté brance Skřivana se utkání jenom dohrávalo. Obě mužstva čekala, kdy se pískne konec. Klidně jsme mohli dát více branek a vyhrát vyšším rozdílem, ale řadu šancí jsme nedotáhli. I tak je pro nás výsledek dobrý.“

Branky: 89. Tomáš Stojaspal - 14. Jan Bartoš, 24. Miroslav Tomaštík, 46. Miroslav Čevelík, 63. Adam Skřivan. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 160.

HLUK – FRYŠTÁK 3:1 (2:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Trenér Vojtěšek měl problém postavit mužstvo, protože scházeli Pěgřim, Kročil, Kukla a hlavně nejlepší střelec Tomáš Martiš. Hluku se vydařil začátek. Ve 3. minutě tvrdě vypálil z hranice pokutového území Sopůšek, brankář Mikel sice vyrazil do boku, ale u míče byl nejdříve všudybyl Zelinka, který tak dal první branku zápasu. V 10. minutě unikl po pravé straně Zelinka, ideálně nahrál Skovajsíkovi, který touto šancí nepohrdl. Potom se hra odehrávala většinou uprostřed hřiště. Fryšták má ve svém středu velmi dobré technické a zkušené hráče, takže měl v určitou chvíli i navrch, ale nějakou super šanci si nevytvořil. Snad jen trestný kop Dobeše musel Gašek vytěsnit na roh. Po přestávce se snažil Fryšták něco z utkáním udělat, a to se mu povedlo v 54. minutě, kdy střelu Vavruši někdo tečoval a ta skončila v rohu domácí branky. To Fryšták povzbudilo a měl v tuto chvíli psychicky navrch. V 76. minutě však všechno na sebe sebral kapitán Roman Sopůšek, který po samostatné akci zkušeně skóroval. Pak jsme přebrali hru zase my a vytvořili jsme si několik šancí, z nichž největší byla po úniku Zelinky tentokrát zleva, Adam dobře viděl nabíhajícího Zlínského, který by skóroval do prázdné branky, ale obránce hostů stačil změnit směr míče. Vítězství bylo i přes všechny potíže zasloužené, utkání jsme od sedmdesáté minuty dohrávali se třemi dorostenci a čtvrtý ještě na konci střídal.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták odjížděl z Hluku zklamaný. Možná přehnaný ostych k favoritovi v úvodu utkání byl rozhodují pro výsledek zápasu. Fryšták totiž inkasoval v prvních deseti minutách dvě branky a po té byl několikrát blízko snížení či vyrovnání. Několik šancí hostující tým doslova spálil. Po změně stran přišla konečně odměna bojovnému výkonu, Vavruša snížil a rozdíl mezi druhým celkem tabulky a předposledním nebyl vůbec žádný. Fryšták ovšem nevyrovnal. Domácí podržel vynikající brankář. Naopak v 78. minutě Hluk potvrdil roli favorita třetí brankou a urval nakonec tři body.“

Branky: 3. Adam Zelinka, 10. Tomáš Skovajsík, 76. Roman Sopůšek - 54. Marek Vavruša. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 82.

ZLECHOV – BUCHLOVICE 1:3 (0:2)

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Byl to náš nejhorší jarní výkon. Dobře jsme hráli asi jenom prvních dvacet minut, pak jsme se na to vykašlali. Místo toho, abychom dál pokračovali v tom, co jsme předváděli na samém úvodu střetnutí, tak jsme od toho opustili a umožnili soupeři dát nám z každé šance gól, což rozhodlo. My jsme se bohužel neprosadili. Doma a kór v derby se ale takto nehraje. Místo toho, abychom potvrdili důležité venkovní body z Nedachlebic, tak jsme to doma projeli. Mužstvo se asi podělalo. Nevím, co se stalo, ale jedeme dál. Holt zase budeme muset dovést body zvenku.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Jsme spokojení. Do Zlechova jsme jeli vyhrát, což se nám podařilo. Konečně jsme se prosadili střelecky i výsledkově. V soutěži máme zatím nejhorší útok a v minulém kole ve Fryštáku jsme zahodili sedm šancí. Jsem rád, že jsme v derby byli produktivnější a vyhráli. I když jsme si šancí vypracovali daleko víc a klidně jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem. Pomohl nám trestný kop Davida Křivy, ale uklidnila nás až druhá krásná branka Belanta, který se ve druhém poločase prosadil ještě jednou. V tu chvíli to vypadalo, že zápas v klidu dohrajeme, ale soupeř to ještě po standardní situaci zdramatizoval. Nevím, jestli byl míč za lajnou, nechci to posuzovat. Jinak soupeř moc velkých šancí neměl. My jsme byli nebezpečnější. Abych se přiznal, čekal jsem těžší utkání. V bojovnosti jsme se ale soupeři vyrovnali, přidali jsme i něco navíc. Pro nás to bylo celkem pohodové vítězství.“

Branky: 66. Michal Bělaška - 32. a 57. Lukáš Belant, 24. David Křiva. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

KUNOVICE – KORYČANY 0:2 (0:1)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Přestože jsem naše hráče nabádal, že Koryčany budou hrát zezadu, nakopávané balony a hrát důrazně, což se potvrdilo, tak jsme se úplně přizpůsobili hře hostí. Místo toho, abychom hráli po zemi a v pohybu, tak jsme jen nakopávali balóny dopředu. V prvním poločase jsme si vytvořili šance ze standardních situací, ale bohužel bez gólového efektu. Hosté z jednoho nakopnutého balónu dali vedoucí gól, když při odkopu uklouzl náš obránce. My jsme naši hru praktikovali jenom posledních deset minut prvního poločasu. Druhá půle začala zraněním kapitána Kříže. I bez něj jsme se snažili o vyrovnání, ale místo toho jsme dostali druhý gól, kdy náš obránce nepokryl hostujícího hráče. Dnes jsem postrádal to, co jsme chtěli hrát, v pohybu, aktivitě a hře po křídelních prostorech. Bohužel nic z toho jsme nepředvedli. Mohli jsme se na Koryčany dotáhnout bodově a být před těžkými zápasy v relativně v klidnější situaci, ale myslím si, že soupeři, co nás čekají, tak jsou pro nás hratelnější než poslední soupeř. Jinak kvůli zdravotním problémům se mně chvilku před zápasem omluvili Ondica, Žáček a Trefilík, fit nebyl ani Šašinka, kterého jsem nechal na lavičce.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Zase jsme měli starosti se složením základní sestavy, protože nám po minulém týdnu kvůli poraněnému kolenu vypadl Hanák a připojil se k němu i Dominik Kaňa. Na střídačce jsme měli akorát náhradního gólmana a Vrtala. Prvních třicet minut bylo vyrovnaných. My jsme se ujali vedení gólem výborně hrajícího Gejdoše, který se trefil po pasu Tesaře. Domácí měli hned na to stoprocentní šanci, ale vychytal je dnes vynikající gólman Lukáš Rotter. Kunovice nás na konci první půle zatlačil. Měli tam spoustu nákopů, standardek a několik rohů, hlavně díky skvělému brankáři a pozorné pozorné obraně jsme to však přežili a do kabin šli za stavu 1:0. Soupeř si vytvořil tlak a několik slibných šancí i po změně stran, opět nás ale podržel výtečný Rotter. V 68. minutě se nám podařilo vedení navýšit, když se hlavou trefil opět Gejdoš. Ve druhé půlce jsme hráli ze zabezpečené obrany a hrozili z brejků. Žádná akce ani šance se už však neujala. Jelikož se neprosadili ani domácí, bereme veledůležité tři body. Pochválit musím nejen sudí, kteří utkání odřídili férově, ale hlavně celý náš tým, který to zvládl na výbornou hlavně po taktické stránce. Těší mě, že jsme podruhé za sebou udrželi čisté konto.“

Branky: 20. a 68. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 150.

ÚJEZDEC – NIVNICE 3:3 (1:2)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Vzhledem k počtu vyložených šancí je remíza asi spravedlivá, přesto chápu hosty, že jsou asi hodně zklamaní, když chvíli před koncem vedou 3:1 a nakonec mají jenom bod, navíc když jsme vyrovnali z penalty v nastaveném čase. My jsme totálně prochrápali začátek utkání a v desáté minutě jsme prohrávali 0:2, když nám obě branky dal Staňa Josefík, kterého jsem vypiplal. (úsměv) My jsme se k první vážnější šanci dostali až po nějaké půlhodině. Snížení přinesla střela Libora Pilky z přímého kopu. Ve druhém poločase jsme se snažili soupeře zatlačit, což bylo složité, protože Nivnice má kvalitní tým a v sestavě rychlostní typy hráčů. Bumbalík s Radimem Straňákem se těžko chytají. My jsme si ale pomohli nákopy a dlouhými auty. Dostali jsme se do nějakého tlaku a vypracovali si i pár šancí, které jsme ale neproměnili. Navíc jsme v 82. minutě po brejku inkasovali gól na 3:1. Kdo čekal, že to v tu chvíli zabalíme, asi byl zklamaný. My jsme se stále jednoduchou hrou dostávali do šestnáctky soupeře. Po jednom odraženém míči vstřelil Broňa Červenka kontaktní gól na 3:2. Vyrovnání přišlo v nastaveném čase, kdy hostující hráč zahrál evidentně rukou. Řešilo se jenom to, jestli byla ve vápně, nebo ne, protože to byla přesně na hranici vápna. Rozhodčí ukázal na penaltu a my Pilkou srovnali na 3:3. My jsme poprvé na jaře byli kompletní. Mezí mě zranění hostujícího Petra Hladiše, který si poranil kotník.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Samozřejmě jsem zklamaný. Byli jsme blízko výhře. Bohužel i když jsme venku dali tři branky, máme jenom bod. Více než branka z penalty v nastaveném čase mě mrzí gól na 2:3, kdy jsme nechali na vápně úplně volného Červenku, který míč v klidu uklidil do brány. Pokutový kop řešit nechci. Měl jsem to z lavičky daleko, těžko se mi to posuzuje. Je to škoda, protože jsme měli skvělý nástup a brzy vedli 2:0. Soupeř hrozil jenom dlouhými nákopy, kterým nás přitlačil. Šance měly oba týmy. Ve druhém poločase jsme byli herně lepší. Domácí dál jenom nakopávali balony dopředu, hrozili z autů a standardních situací. Škoda, že jsme za stavu 3:1 nepřidali další branky, mohli jsme vést daleko větším rozdílem. Nedotažené brejky nás bohužel stály dva body. Chyběli nám Vítek s Pavlušem, přišli jsme i o Petra Hladiše, který je lékař a sám si diagnostikoval, že má naštípnutý kotník.“

Branky: 43. a 90.+2. z penalty Libor Pilka, 87. Bronislav Červenka - 9. a 10. Stanislav Josefík, 82. Ondřej Kolaja. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 200.

ŠUMICE – BOJKOVICE 1:4 (1:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Hosté vstoupili do zápasu dobře a zaslouženě vedli. Pak si vytvořili další šancí, trefili břevno. Kdyby přidali druhou branku, měli bychom to složitější. My jsme postupem času hru vyrovnali a z brejku udeřili na 1:1. Bohužel na konci poločasu nám zastavilo vyloučení obránce Havlíka, který coby poslední hráč fauloval a uviděl červenou kartu. Poločas jsme ještě nějak dohráli, ale hned po přestávce jsme obdrželi druhou branku. Za stavu 1:2 jsme to ještě více otevřeli, Bojkovice si vytvářely šance a daly nám další dva góly. My jsme pak prostřídali sestavu, dali tam další kluky. Nebylo v našich silách, abychom to v deseti otočili. Mrzí mě, že jsme soupeři cestu za výhrou usnadnili vyloučením.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Jsme spokojení. Nečekal jsem, že utkání dopadne takto. Samozřejmě jsem věřil, že máme na to tam vyhrát. Respektuji sílu soupeře, který je na tom hlavně směrem dopředu velice dobře. Kvůli tomu, že jsme nebyli kompletní, jsme věděli, že to nebude jednoduché. Na Šumice, kde jsme hráli mistrovské utkání po deseti letech, jsme se ale nachystali dobře a od začátku jsme šli za vítězstvím. Brzy jsme šli do vedení, pak měli další tutovku, když se míč od břrvna odrazil na čáru, Z našeho rohu a rychlého protiútoku jsme pak dostali gól na 1:1, což nás srazilo na zem. Zase vstát nám pomohlo vyloučení domácího hráče před poločasem, když sejmul unikajícího Kundratu. I když červená karta určitě ovlivnila průběh zápasu a domácí museli přeskupit řady, při jejich stylu hry, velikosti hřiště a při podmínkám, které při zápase panovaly, domácí absenci hráče dokázali vykompenzovat bojovností a obětavostí. Naštěstí jsme jejich snahu dokázali eliminovat a utkání ve druhé půli v pohodě zvládli. Po přestávce jsme pokračovali v dobrém výkonu z první půle a vstřelili další branky. Závěr už byl v naší režii. Domácí za stavu 1:4 už rezignovali, my jsme sestavu prostřídali a využili všechny kluky ze střídačky. Nemyslel jsem si, že derby nakonec bude takto jednoduché. Trošku mě zklamalo hřiště, které bylo dost hrbaté a uškodilo fotbalu, protože oba týmy jsou útočně laděné a úroveň na rovném trávníku šla ještě nahoru. Ale divácká kulisa byla dobrý, celkově byl zápas fajn. Zvládli to i rozhodčí, kteří podali výborný výkon. Jsem spokojený s atmosférou zápasu i s výsledkem.“

Branky: 19. Michal Kelíšek - 6. Marian Varga, 52. Adam Kundrata, 60. Vít Dolina, 67. Vojtěch Dolina. Rozhodčí: Ševčík. Červená karta: 39. Patrik Havlík (Šumice). Diváci: 123.

TĚŠNOVICE – NEDACHLEBICE 0:0

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Zápas bych nejradši ani nehodnotil. Z naší strany to bylo strašné, hrozné. Nedachlebice byly celý zápas lepší, nám se nedařilo vůbec nic. Sice po z ojedinělé akce nastřelili břevno, to však bylo vše. Nejvíc mě mrzí, že i když se nám nedaří, nejde nám to, tak se nehecneme ani nebojujeme, nechceme s tím něco udělat, což je největší zklamání z tohoto zápasu. Nedachlebice budou zklamané, že u nás nevyhrály, protože měly více ze hry, ale nedaly žádný gól, proto místo tří bodů mají jenom jeden. Nám se nepovedlo vůbec nic. Byl to odchozený zápas.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Z naší strany to byl herně velice dobrý zápas, akorát jsme neproměnili žádnou šanci. Dá se říct, že v každém poločase jsme měli minimálně čtyři. Naopak domácí si v prvním poločase skoro nic nevytvořili, po změně stran trefili břevno. Bod nakonec bereme, přece jenom Těšnovice jsou kvalitní soupeř a nevyhrává se tam. Pro nás je každý bod zvenku důležitý. Hlavní je, že jsme hráli to, co trénujeme. Kluci odvedli velice dobrý výkon, po minulém nevydařeném utkání se Zlechovem je musím pochválit. Chyběl nám akorát Dušan Klvaňa, který má poraněné lýtko.“

Rozhodčí: Polášek. Diváci: 100.